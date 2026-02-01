Thơ

PHAN TẤN HẢI



Phải chi em là...



Điều này anh chỉ viết, nhưng không nói

rằng phải chi em là người máy

để anh không phải nghe những câu hỏi

về những chuyện muôn đời anh không hiểu



rằng phải chi em là người máy

để không nhìn vào bản tin TV mỗi đêm

rồi thắc mắc về những chuyện ngàn dặm xa

về những bà mẹ ẵm con trốn chạy ở Ukraine

về tiếng trẻ em khóc vì trúng đạn bắn tỉa ở Gaza

về những tiếng hô hào từ các bầu trời thánh chiến

về những trận mưa bom bốn phía nổ sập các tòa nhà

về cách em ngồi run rẩy làm đổ ly cà phê mới pha



em nói rằng tiếng bom, tiếng khóc

đã làm rung chuyển cửa kính nhà mình

đã làm em co người vì sợ

đã làm thắt tim em lại

đã làm giấc mơ mỗi đêm của em rạn vỡ

em hỏi vì sao anh vẫn như không thấy

trong khi mắt anh không rời màn hình TV

.

phải chi em là người máy

để anh không phải nghe những câu hỏi

vì sao xóm mình biến mất các bác Mễ làm vườn

vì sao bạn mình chia hai phe lên mạng mắng nhau

vì sao bạn mình có người nói mừng vì không phải da nâu

vì sao xóm mình học trò dặn nhau nhớ mang theo giấy tờ



phải chi em là người máy

để anh không nghe em cằn nhằn

giữa bản tin TV rằng giá điện, giá xăng, giá chợ lại tăng

để anh không phải tắt bớt một ngọn đèn

bất kể mắt anh ngày càng yếuđể anh phải đi chợ gần hơnvà sẽ mua các thùng mì gói rẻ hơnphải chi em là người máyđể em không hỏi rất nhiều chuyện văn chươngvì sao anh không có lời thơ mộng như Nguyễn Dukhi cụ viết thiên trường ca thương cảm nàng Kiềuvì sao anh không có lời thơ dịu dàng từ biđể chỉ ra tiếng khóc nữ tính ẩn giấu trong nhạc phim Melaniaphải chi, không, anh không có ý nói về robotanh không có ý nói về người máyvì chữ anh vụng vềvì lời anh ấp úngmỗi khi anh phải giải thích với emrằng cõi này không có gì vuirằng em hãy giữ tâm bình an như đấtđể sẽ mặc kệ mọi thứ ném vào dù vui buồn dơ sạchrằng em hãy giữ tâm trôi chảy như nướcđể sẽ bao dung, cuốn hết mọi thứ vui buồn dơ sạchrằng em hãy giữ tâm nồng ấm như lửađể sẽ bình đẳng thiêu cháy mọi thứ vui buồn dơ sạchrằng em hãy giữ tâm độ lượng như gióđể sẽ không vướng, thổi sạch hết mọi thứ vui buồn dơ sạchrằng em sẽ giữ tâm rộng như hư khôngđể tự thân vô tướng, không còn thấy gì là vui buồn dơ sạch.để em giữ hạnh không lời như núiđể em tịch lặng mỉm cười như hoabất kể khi tay em run rẩyđã làm rơi vỡ ly cà phêkhi TV chiếu những trận mưa bom ngàn dặm xalàm rung chuyển các cửa kính nhà mình.---- Tháng 1/2026