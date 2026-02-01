Hôm nay,  

Báo L.A. Times: Trump có thể đang gieo mầm cho các cuộc chiến nhiều thập niên sau. Báo Blitz: Mỹ can thiệp nội bộ, sẽ phản tác dụng, đẩy Bangladesh về phía Hồi giáo cực đoan

01/02/202606:15:00(Xem: 272)
blank 

Báo L.A. Times: Trump có thể đang gieo mầm cho các cuộc chiến nhiều thập niên sau. Báo Blitz: Mỹ can thiệp nội bộ, sẽ phản tác dụng, đẩy Bangladesh về phía Hồi giáo cực đoan

Chính sách đối ngoại của Mỹ gây ra nỗi lo rằng sau Tổng Thống Trump sẽ là nhiều thập niên Hoa Kỳ suy yếu vì hỗn loạn, theo nhận định của Matt K. Lewis trên tờ Los Angeles Times. Trong khi đó, nhà bình luận M A Hossain trên tờ báo Blitz nhìn từ Bangladesh, rằng quốc gia Hồi giáo này đang bị Trump đẩy vào vị trí phải chống Mỹ.
Bài báo "Trump’s global chaos is sowing decades of trouble for the US" (Hỗn loạn toàn cầu do Trump gây ra đang gieo rắc những rắc rối kéo dài nhiều thập niên cho Hoa Kỳ) của Lewis nhận định: Chắc chắn rồi, chính sách đối ngoại thất thường của Tổng thống Donald Trump đã làm xa lánh các đồng minh, phá vỡ trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ do Mỹ dẫn đầu, đẩy Canada xích lại gần Trung Quốc hơn và biến liên minh an ninh Bắc Đại Tây Dương NATO thành thứ gì đó giống như trang Facebook của chú bạn sau khi ai đó nhắc đến chính trị.
Ngoài ra thì sao? Mọi thứ đều tuyệt vời. Chỉ đùa thôi. Mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn chúng ta nghĩ.
Vấn đề không chỉ là chúng ta đang mất đi bạn bè, mà là chúng ta đang tạo ra những kẻ thù tiềm năng. Và không chỉ là những kẻ huýt sáo phản đối quốc ca tại các sự kiện thể thao, mà là những kẻ một ngày nào đó có thể quyết định rằng Mỹ là kẻ phản diện trong câu chuyện nguồn gốc của họ, ngay trước đoạn nhạc nền u ám bắt đầu vang lên.
Nếu điều này nghe có vẻ trừu tượng hoặc gây hoang mang, thì cần lưu ý rằng điều đó đã xảy ra rồi.
Osama bin Laden – người từng là một đồng minh không chính thức chống lại Liên Xô – đã bị cực đoan hóa phần lớn bởi Chiến tranh vùng Vịnh và việc đóng quân của quân đội Mỹ ở Saudi Arabia.
Điều này đáng chú ý bởi vì Chiến tranh vùng Vịnh – không giống như Chiến tranh Iraq sau đó – đã nhận được sự chấp thuận của quốc tế, có một nhiệm vụ rõ ràng và một chiến lược rút lui. Theo tiêu chuẩn chiến tranh, nó gần như là một mô hình bán hàng từ thiện của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, nó vẫn tạo ra những hậu quả định hình lại tương lai của Mỹ, dẫn đến vụ 11/9 và một vài cuộc chiến tranh không mấy suôn sẻ.
Còn một phần khó chịu khác mà mọi người thường quên: thời điểm. Chiến tranh vùng Vịnh kết thúc năm 1991. Vụ 11/9/2001 xảy ra 10 năm sau đó. Hậu quả không đến ngay lập tức. Nó nằm đó. Im lặng. Chờ đợi.
Bài học không chỉ là các cuộc can thiệp quân sự có thể gây ra phản ứng dữ dội, mà ngay cả những cuộc can thiệp mà chúng ta thực hiện "đúng quy trình" cũng có thể khiến mọi người tức giận nhiều năm sau đó. Điều này đưa chúng ta đến hiện tại. Trump tuyên bố có "khuôn khổ một thỏa thuận" với NATO liên quan đến Greenland, điều này – nếu thành hiện thực – là tin tốt vì bạn không nên đánh giá thấp những người có thể trượt tuyết và bắn súng cùng một lúc.
Trong chuyến thăm Greenland gần đây, các nhà lập pháp Mỹ được cho là đã gặp phải "mức độ chống Mỹ khiến họ kinh ngạc và thất vọng". Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Thom Tillis cảnh báo điều này có thể dẫn đến "các biện pháp trả đũa" chống lại Mỹ, điều đó có lẽ có nghĩa là tẩy chay. Hoặc những cái nhìn khó chịu. Hoặc có thể nhiều hơn thế nữa. Giờ đây, nếu ý tưởng quân đội Mỹ bị mắc kẹt trong tuyết bên ngoài Nuuk nghe có vẻ nực cười – hoặc nếu ý tưởng biến những người Đan Mạch kiên định thành những kẻ cực đoan có vẻ quá viển vông – hãy nhớ rằng Greenland chỉ là một trong những cuộc chiến mà chúng ta đã quyết định tham gia.
Chúng ta cũng có thể dễ dàng tạo ra kẻ thù ở gần nhà hơn – hoặc thậm chí ngay tại quê nhà Hoa Kỳ.
Một số người có thể là công dân Mỹ sinh ra ở Mỹ, bị cuốn vào chính trị đầy lửa của sự phản kháng vĩnh viễn. Những người khác có thể là người Mỹ gốc Somalia ở Minnesota mà gia đình họ bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan đối xử tệ bạc, hoặc người thân của một người nhập cư Cuba mà cái chết của ông ta tại một cơ sở giam giữ ở El Paso được coi là một vụ giết người, hoặc một cậu bé người Venezuela giả định mà cha cậu ta bị giết trong chiến dịch lật đổ Nicolas Maduro.
Đây không phải là những người sẽ gửi đơn khiếu nại chính thức. Đây là những người sẽ ôm mối hận thù. Điều này không có nghĩa là Mỹ nên co rúm lại và không làm gì nữa. Nhưng có lẽ điều đó có nghĩa là chúng ta nên tạm dừng trước khi cho rằng những lời lẽ khoa trương hay những tuyên bố cứng rắn ngày hôm nay sẽ biến mất một cách kỳ diệu khi chu kỳ tin tức trôi qua.
Bởi vì nếu ngay cả những kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất (như Chiến tranh vùng Vịnh) cũng gây ra phản ứng dữ dội, hãy tưởng tượng việc đối phó với hậu quả từ những chính sách bốc đồng, mang tính trình diễn và dường như được thiết kế để làm cho càng nhiều người càng tức giận.
Hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Người Mỹ sẽ phản ứng như thế nào nếu một quốc gia khác bắt cóc một nhà lãnh đạo chính trị từ thủ đô của chúng ta, hoặc thậm chí đe dọa xâm lược Mỹ?
Sẽ có sự phẫn nộ, sự trở lại khẩn cấp của Lee Greenwood và "khoai tây chiên tự do". Và đó là trước khi mọi thứ trở nên "bạo lực".
Bây giờ hãy tưởng tượng mở mạng xã hội và nhìn thấy một bản đồ mà lá cờ của quốc gia khác được dán lên lãnh thổ của bạn.
Đây không phải là cách để giành được trái tim và khối óc. Đây là cách để tạo ra sự phẫn nộ và tức giận chính đáng.
Về mặt này, không quan trọng liệu Trump có quyết định từ bỏ những lời lẽ khiêu khích của mình hay không; phần lớn thiệt hại đã xảy ra rồi.
Những lời lẽ coi các quốc gia khác gần như tương đương với tài sản khách sạn không phải là miễn phí. Nó gửi đi thông điệp rằng lòng tin là tùy chọn và chủ quyền có thể bị thu hồi. Sớm hay muộn, ai đó sẽ quyết định rằng Mỹ không phải là đối tác mà là một kẻ đối địch thường xuyên trong câu chuyện quốc gia của họ. Trong thế giới thực, bạn không cần phải đi tìm rắc rối – và chắc chắn bạn không cần phải đi tìm quái vật để tiêu diệt. Một số mối đe dọa nguy hiểm nhất lại có cách tự tìm đến bạn.
.
Trong khi đó, từ đất nước Hồi giáo Bangladesh, bài báo "The greatest American blunder in Bangladesh" (Sai lầm lớn nhất của Mỹ ở Bangladesh) của M.A. Hossain trên báo Blitz nhận định: Mỹ lý thuyết thì tuyệt vời, nhưng hành động sẽ đầy phản tác dụng, thường có khi thất bại.
Trong nhiều thập niên, nhiều nhà phân tích và hoạch định chính sách hàng đầu đã mô tả học thuyết chiến lược toàn cầu của Mỹ là tinh vi, kiên cường, thậm chí là hoàn hảo. Từ góc nhìn của Washington, sự kết hợp giữa sức mạnh quân sự, đòn bẩy kinh tế, mạng lưới tình báo và thông điệp ý thức hệ được coi là bộ công cụ tối thượng để định hình các vấn đề thế giới. Tuy nhiên, lịch sử lại kể một câu chuyện ít hào nhoáng hơn. Hết lần này đến lần khác, học thuyết của Mỹ không chỉ thất bại mà còn phản tác dụng—đôi khi một cách ngoạn mục—ở các quốc gia đa dạng như Việt Nam, Iran, Afghanistan, Pakistan, Venezuela, Ai Cập, và hiện nay, ngày càng nhiều ở Bangladesh.
Vấn đề không phải là thiếu sức mạnh. Đó là sự thất bại lặp đi lặp lại trong phán đoán chính trị.
Ở Việt Nam, cuộc chiến vẫn là ví dụ mang tính giáo dục nhất. Hoa Kỳ tham gia cuộc xung đột với ưu thế vượt trội về sức mạnh quân sự thông thường—không quân tiên tiến, bộ binh cơ giới hóa và năng lực hậu cần vô song. Tuy nhiên, họ đã đánh giá thấp quyết tâm chính trị và lòng yêu nước của người Bắc Việt và Việt Cộng. Được Liên Xô và Trung Quốc hỗ trợ mạnh mẽ về vũ khí, huấn luyện và chiều sâu chiến lược, Hà Nội đã biến cuộc chiến thành một cuộc nổi dậy kéo dài. Thương vong ngày càng tăng của Mỹ, công chúng thất vọng và sự bẽ mặt trên trường quốc tế đã buộc Washington phải rút quân vào năm 1973. Hai năm sau, Sài Gòn thất thủ. Việt Nam không chỉ là một thất bại quân sự; đó là một sự đầu hàng thảm khốc về chính trị đối với Mỹ.


Tuy nhiên, Washington đã không rút ra được bài học.
Ở Venezuela, gần đây, các nhà hoạch định chính sách ở Washington đã nuôi dưỡng ý tưởng rằng bằng cách dàn dựng vụ bắt cóc Nicolás Maduro, họ có thể trở thành "những ông chủ mới" của người dân Venezuela—thiết lập quyền kiểm soát độc quyền đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của quốc gia này, bao gồm dầu mỏ, khí đốt và vàng. Đồng thời, họ tính toán rằng Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) có thể thay thế các băng đảng ma túy Venezuela và khôi phục các hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia bí mật của chính mình. Tổng thống Donald Trump, kiên quyết tìm kiếm nguồn tiền để giải quyết khoản nợ quốc gia tăng vọt của Mỹ và ngăn chặn thảm họa kinh tế, đã thúc đẩy "Dự án Maduro" này. Cuối cùng, kết quả là một lời nhắc nhở rõ ràng về sự đầu hàng kiểu Việt Nam.
Ở Iran, câu chuyện cũng tương tự về sự tính toán sai lầm. Trong nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump, những lời đe dọa hành động quân sự lặp đi lặp lại, các lệnh trừng phạt khắc nghiệt và sự khuyến khích công khai đối với sự bất đồng nội bộ đã tạo ra ấn tượng—đặc biệt là trong giới bình luận diều hâu—rằng Cộng hòa Hồi giáo đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Iran, bao gồm cả Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, chưa bao giờ coi những lời đe dọa này là nghiêm túc. Tehran hiểu rõ giới hạn của sự thèm khát chiến tranh ở Trung Đông của Mỹ. Thay vì đầu hàng, Iran đã mở rộng ảnh hưởng khu vực thông qua các lực lượng ủy nhiệm, phát triển chương trình tên lửa và tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Nga. Cuối cùng, giờ đây mọi người đều hiểu rằng, đối với Donald Trump hay các quan chức cấp cao trong Lầu Năm Góc, việc lật đổ Ayatollah Khamenei là nhiệm vụ bất khả thi. Ở đây, sự hiểu biết của Mỹ lại mắc phải những sai lầm nghiêm trọng.
Tại Afghanistan, học thuyết của Mỹ có lẽ là biểu tượng rõ ràng nhất của sự kiêu ngạo chiến lược. Mỹ không tiến vào Afghanistan để chiến đấu với Liên Xô – cuộc xung đột đó đã kết thúc vào năm 1989 – nhưng họ lại thừa hưởng ảo tưởng rằng Afghanistan có thể được định hình lại bằng vũ lực sau năm 2001. Hai thập niên, hàng nghìn tỷ đô la và vô số sinh mạng đã trôi qua, Taliban đã trở lại nắm quyền vào năm 2021 với tốc độ đáng kinh ngạc. Các nhà hoạch định chính sách của Mỹ liên tục hiểu sai xã hội Afghanistan, nhầm lẫn sự thống trị quân sự với tính hợp pháp chính trị. Ngày nay, Afghanistan được cai trị dưới sự diễn giải nghiêm khắc của luật Sharia, trái ngược hoàn toàn với lý tưởng dân chủ và nhân quyền của phương Tây. Ngay cả giới lãnh đạo quân sự của Pakistan, từng can thiệp sâu vào các vấn đề của Afghanistan, giờ đây cũng đối xử với Taliban một cách thận trọng. Trong khi đó, Kabul đã xây dựng mối quan hệ thực dụng với các quốc gia công khai hoài nghi về ảnh hưởng của Mỹ. Đây không chỉ là một thất bại; đó là sự thừa nhận thất bại chiến lược.
Tại Ai Cập, Mùa xuân Ả Rập càng làm lộ rõ ​​sự hiểu sai kinh niên của Washington về thực tế chính trị. Năm 2012, Hoa Kỳ ủng hộ quá trình chuyển đổi dân chủ của Ai Cập và chấp nhận chiến thắng bầu cử của Mohamed Morsi và Tổ chức Anh em Hồi giáo. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ đã đánh giá thấp mức độ lo ngại của giới thế tục, sự bất mãn kinh tế và sự phản kháng thể chế trong xã hội Ai Cập. Trong vòng 14 tháng, các cuộc biểu tình rầm rộ đã nổ ra. Quân đội, do Tướng Abdel Fattah el-Sisi lãnh đạo, đã can thiệp, lật đổ Morsi và đàn áp Tổ chức Anh em Hồi giáo một cách tàn bạo. Đối mặt với sự lựa chọn giữa lý tưởng dân chủ và sự ổn định khu vực, Washington đã âm thầm ủng hộ các tướng lĩnh. Kết quả không phải là dân chủ hay uy tín, mà là sự mất lòng tin từ tất cả các bên.
Mô hình sai lầm này hiện đã được lặp lại ở Bangladesh.
Trong những năm gần đây, sai lầm tương tự đã lặp lại ở Bangladesh. Hoa Kỳ dường như nhìn nhận Bangladesh qua lăng kính ý thức hệ hơn là địa chính trị và dân túy. Bằng cách coi Jamaat-e-Islami Bangladesh (JIB) – một đảng có nguồn gốc tư tưởng liên quan đến Tổ chức Anh em Hồi giáo (Muslim Brotherhood) – là một đối tác chiến lược tiềm năng, Washington đã phạm phải một loạt sai lầm chính trị.
Thứ nhất, địa lý rất quan trọng. Bangladesh gần như hoàn toàn bị bao quanh bởi Ấn Độ, với Myanmar tạo thành một biên giới phía đông nhỏ hơn. Ấn Độ vẫn là cường quốc khu vực thống trị và là láng giềng quan trọng nhất của Bangladesh về kinh tế, văn hóa và an ninh. Bất kỳ chiến lược nào của Mỹ ở Bangladesh mà bỏ qua Ấn Độ đều có những thiếu sót cố hữu. Việc liên kết khu vực với Pakistan – một quốc gia mà Bangladesh có lịch sử đầy đau thương – không mang lại cho Washington bất kỳ lợi thế chiến lược đáng kể nào ở Dhaka. Ngược lại, nó lại làm xa lánh chính người dân mà họ muốn gây ảnh hưởng.
Thứ hai, Jamaat-e-Islami chỉ nhận được một phần nhỏ sự ủng hộ của người dân, ước tính khoảng 7-8%. Bangladesh, mặc dù đa số dân theo đạo Hồi, nhưng về mặt hiến pháp và truyền thống là một quốc gia thế tục. Nền văn hóa của nước này cũng khác biệt với Pakistan. Truyền thống Hồi giáo của Bangladesh chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi di sản Bengal, sự chung sống với người Hindu và các thực hành Sufi Ba Tư. Chủ nghĩa Hồi giáo chính trị cứng nhắc, mang tính ý thức hệ chưa bao giờ được lòng dân chúng. Đặt cược vào Jamaat không chỉ rủi ro mà còn là phi lý về mặt chính trị. Và về mặt lịch sử hay truyền thống, người dân Bangladesh gần gũi với Ấn Độ hơn là Pakistan. Cùng chung văn hóa, thói quen ăn uống, ngôn ngữ và sự chung sống lãnh thổ càng củng cố mối liên kết này. Trong bối cảnh đó, nếu Trump muốn ép buộc Bangladesh liên kết với Pakistan, thì đó sẽ chỉ là một thảm họa chính trị.
Thứ ba, Hoa Kỳ đã đánh giá sai các cá nhân. Bằng cách đặt cược vào Muhammad Yunus – một nhân vật có nền tảng chính trị hạn chế và uy tín trong nước bị tranh cãi – Washington đã cho thấy họ hiểu rất ít về động lực quyền lực của Bangladesh. Các nhà hoạch định chính sách của Mỹ đã nhầm tưởng Yunus là một Mahathir Mohamad của Bangladesh. Thay vào đó, định hướng phương Tây của ông đã làm xa lánh dân số đa số theo đạo Hồi. Các cáo buộc về bạo lực đám đông, tham nhũng và sự thiếu chín chắn về chính trị xung quanh những người ủng hộ ông càng làm suy yếu vị thế của ông. Thay vì hợp tác với các nhà lãnh đạo có sự ủng hộ thực sự của quần chúng, chẳng hạn như Sheikh Hasina hoặc Tarique Rahman, Washington lại ủng hộ những nhân vật bị nghi ngờ ở trong nước. Hậu quả rất nguy hiểm: nếu Jamaat-e-Islami giành được quyền lực, Bangladesh có thể trôi dạt về phía các mô hình giống như Afghanistan dưới sự cai trị của Taliban hoặc hệ thống thần quyền của Iran. Tác động tích lũy của những sai lầm này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tình cảm chống Mỹ ở Bangladesh ngày càng gia tăng, không phải vì hệ tư tưởng, mà vì sự kiêu ngạo và thiếu hiểu biết rõ ràng. Bằng cách can thiệp vụng về vào chính trị nội bộ, chính quyền Trump đã làm tổn hại mối quan hệ vốn từng có thiện chí tốt đẹp.
Nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn, Washington sẽ mất tất cả vốn liếng trong ván bài mang tên Bangladesh và rời khỏi cuộc chơi trong sự nhục nhã tột cùng. Đây là dự đoán của tôi!

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Điều này anh chỉ viết, nhưng không nói rằng phải chi em là người máy để anh không phải nghe những câu hỏi về những chuyện muôn đời anh không hiểu

Báo Independent loan tin như thế hôm Thứ Bảy, ngày 31 tháng 1 năm 2026: Tổng thống Donald Trump được cho là hiện muốn "Vòm Độc lập" (Independence Arch”) mà ông đề xuất xây ở thủ đô Washington, D.C., cao tới 250 feet (76.2 mét), cao hơn gấp đôi chiều cao của Đài tưởng niệm Lincoln và cao hơn cả Nhà Trắng.

-- Biểu Tình Ở Los Angeles Leo Thang: Xô Xát Trước Tòa Nhà Liên Bang. -- Minneapolis Biểu Tình Lớn Chống ICE. -- ICE Âm Thầm Mua Nhiều Nhà Kho, Dựng Mạng Lưới Trại Giam Khắp Nước. -- Trump (Lại) Đề Cử Thân Tín Đứng Đầu Sở Thống Kê Việc Làm. -- Từ Đầu Tháng Hai, Không Có REAL ID Đi Phi Cơ Sẽ Tốn Thêm 45 MK. -- Đi Khám Bác Sĩ, Coi Chừng Gánh Thêm “Phí Cơ Sở”. -- Cựu Xướng Ngôn Viên CNN Don Lemon Ra Tòa Sau Vụ Biểu Tình Trong Nhà Thờ.

giả sử, một vị tăng hay ni, hay một cư sĩ, kiện một ngôi chùa ra tòa Hoa Kỳ để nói rằng chùa đã không trả lương tối thiểu cho vị này, trong khi vị này thuyết pháp hàng tuần trong mấy năm qua, và như thế là, theo người đời, vị này "bị bóc lột" theo luật lao động Hoa Kỳ. Tương tự, những vị làm công quả, làm vườn, nấu bếp trong chùa, cũng có thể kiện ban quản trị chùa để đòi lương tối thiểu nhiều năm qua không trả.

Tô phở nóng, ly trà thơm Giữa cái lạnh dưới 0 độ C của ngày Thứ Sáu 23/1, hàng hàng người dân Minneapolis đã bất chấp cái lạnh khắc nghiệt để xuống đường tuần hành, yêu cầu chấm dứt chiến dịch trấn áp nhập cư của Donald Trump tại thành phố này. Đây là một phần của phong trào phản kháng rộng lớn hơn mang tên "ICE OUT!" mà các nhà tổ chức gọi là một cuộc tổng đình công trong tiểu bang. Đây cũng là cuộc phản kháng tập thể đầu tiên sau vụ đặc vụ liên bang biên phòng (CBP) bắn chết một công dân Mỹ (thứ hai) trên đường phố, y tá Alex Pretti. Người thứ nhất là cô Renee Good.

J541. Nimi Jātaka -- Hãy tu cả bố thí và giới hạnh. Tóm tắt: Đức Phật mỉm cười, và Tôn giả Ānanda hỏi ngài lý do. Đức Phật kể lại câu chuyện về một vị vua, khi nhận thấy một sợi tóc bạc trên đầu, đã quyết định từ bỏ thế tục. Con cháu của ông cũng làm theo, và một trong số họ được đưa đến xem địa ngục và thiên đàng, và được cho biết những việc làm mà con người đã thực hiện để xứng đáng với kiếp luân hồi của mình.

-- Trump Đề Cử Kevin Warsh Lãnh Đạo FED, Thượng Viện Vướng Kẹt Ngân Sách Giờ Chót. -- Durbin Phản Pháo Vance: “Lời Lẽ Thấp Hèn, Không Xứng Danh Phó Tổng Thống”. -- Cựu Xướng Ngôn Viên CNN Don Lemon Bị Bắt Ở Los Angeles. -- Thượng Viện Đòi Bộ Trưởng Nội An Noem Ra Điều Trần Gấp. -- Washington: Hàng Chục Lãnh Đạo Tôn Giáo Bị Bắt Vì Biểu Tình Chống Chính Sách Di Trú. -- Bộ Tư pháp Mỹ công bố thêm tài liệu trong hồ sơ Jeffrey Epstein -- Trump Kiện Sở Thuế Vụ Và Bộ Ngân Khố Đòi 10 Tỉ USD Vì Lộ Hồ Sơ Thuế. -- Texas: Tạm Ngưng Cấp Visa H-1B Cho Các Cơ Quan Tiểu Bang Và Đại Học. -- Minneapolis: Hàng Loạt Công Tố Viên Đòi Từ Chức Vì Bất Bình. -- Chưa Giải Trình Xong Vụ Georgia, Gabbard Lại Xuất Hiện Trong Họp Bầu Cử Toàn Quốc. -- Massachusetts: Dự Luật Ngăn Vệ Binh Quốc Gia Tiểu Bang Khác Tự Ý Vào Địa Phận. -- Cộng Hòa Đòi Bỏ Phiếu Đuổi Nữ DB Florida Vì Nghi Án Rửa Tiền 5 Triệu MK. -- Tòa Bạch Ốc Chê Ca Khúc Mới Của Danh Ca Bruce Springsteen “Tầm Phào”...

Napa Valley Asian American Film Festival (NVAAFF), liên hoan phim thường niên của cộng đồng gốc Á tại thung lũng Napa, sẽ trở lại trong hai ngày 6 và 7 tháng 2 năm 2026 tại Napa Valley College. Liên Hoan Phim năm nay tiếp tục giới thiệu những tiếng nói sinh động của các nhà làm phim Á châu và Mỹ gốc Á trong một không khí hội hè, nơi điện ảnh, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng gặp nhau. Song song đó là nỗ lực tăng cường gắn bó với địa phương, thông qua hợp tác cùng các nhà hàng, nhà làm rượu vang, nghệ nhân, các cơ sở kinh doanh nhỏ độc lập trong vùng, cũng như tập thể giảng viên và sinh viên Napa Valley College.

Là một thành viên của Little Saigon San Diego (LSSD), tôi luôn tin rằng việc giữ gìn không gian văn hóa sạch đẹp chính là cách thể hiện tình yêu thương dành cho các thế hệ đi trước, cho cộng đồng doanh nghiệp và cho thế hệ mai sau. Hôm nay, niềm tin đó đã trở thành một cam kết chính thức. Little Saigon San Diego tự hào được công nhận là Cộng đồng California Sạch. Danh hiệu này không chỉ đơn thuần là một danh xưng. Nó khẳng định điều mà cộng đồng chúng ta từ lâu đã biết: chăm sóc khu phố của mình chính là một hành động gìn giữ và bảo tồn văn hóa. Chúng tôi không chỉ giúp dọn dẹp khu phố, mà chúng tôi còn giúp gìn giữ một ngôi nhà văn hóa.

Tổng thống Donald Trump đang tìm cách mở rộng quyền lực của hành pháp trên một trong những nền tảng tưởng như vững chắc nhất của hệ thống pháp lý Hoa Kỳ: quyền công dân. Trở lại Tòa Bạch Ốc với chương trình siết chặt di dân, ông không chỉ đẩy mạnh trục xuất và hạn chế nhập cư mới, mà còn nhắm thẳng vào những người đã là công dân Mỹ bằng con đường nhập tịch, đặt lại câu hỏi: ai mới thật sự được coi là “người Mỹ”.

14 tháng 1 năm 2026. Ông Trump tin rằng người di dân từ 75 quốc gia này có khả năng sẽ phụ thuộc vào các phúc lợi công cộng như trợ cấp xã hội, nhà ở, tem phiếu thực phẩm và chăm sóc y tế. Tuy nhiên hạn chế mới này đã bỏ qua thực tế rằng tất cả những người di dân đều phải có người bảo trợ tài chính trước khi đến Hoa kỳ. Chính quyền TT Trump đang tạm dừng duyệt xét chiếu khán di dân cho người dân từ 75 quốc gia. Tại Đông Nam Á, một số quốc gia bị ảnh hưởng là Myanmar, Thái Lan, Lào và Campuchia. Hiện tại, danh sách này KHÔNG bao gồm Việt Nam. Do đó, việc duyệt xét tất cả các loại chiếu khán vẫn tiếp tục như bình thường tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tổ chức American Academy of Pediatrics (AAP) vừa công bố hướng dẫn chích ngừa cho trẻ em trong năm 2026, đánh dấu lần rạn nứt lớn đầu tiên với chính phủ liên bang về lịch chích ngừa sau gần 30 năm thống nhất. Theo AAP, trẻ em Hoa Kỳ vẫn cần được chích ngừa để phòng ngừa 18 loại bệnh nguy hiểm, trong đó có Covid-19, cúm mùa, viêm gan A và B, sởi, RSV và một số bệnh truyền nhiễm khác. Hướng dẫn này đi ngược lại quyết định mới của Centers for Disease Control and Prevention (CDC), vốn đã cắt giảm lịch chích ngừa chính thức từ 18 bệnh xuống còn 11 bệnh kể từ đầu tháng Giêng.

Dưới mái chợ Bến Thành giữa trung tâm Sài Gòn, dòng người chen vai mua sắm trong không khí nóng ẩm. Giữa những quầy khăn lụa và móc khóa in biểu tượng cộng sản, Wang Xuan – một du khách Trung Quốc – thong thả dạo bước, tay cầm ly nước dứa ép tươi. Thay vì co ro trong cái lạnh Bắc Kinh, cô chọn Việt Nam cho chuyến đi cuối năm, tự lên kế hoạch qua điện thoại, đặt phòng trên Klook và tìm gợi ý du lịch qua Xiaohongshu.

Nhà leo núi người Mỹ Alex Honnold vừa hoàn tất một trong những thử thách nguy hiểm nhất sự nghiệp: leo lên đỉnh tòa nhà Taipei 101 cao 1.667 feet (hơn 500 mét) tại Đài Bắc mà không dùng bất kỳ sợi dây hay thiết bị bảo hộ nào. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có người “free solo” toàn bộ công trình mang tính biểu tượng này. Cuộc leo diễn ra ngày 25 tháng 1 năm 2026, sau khi phải hoãn một ngày vì mưa. Từ chân tháp lên tới đỉnh chóp, Honnold mất khoảng 90 phút. Anh leo dọc theo một góc tòa nhà, dùng tay và chân bám vào các gờ kim loại, dầm thép và kết cấu bên ngoài. Trên người chỉ có áo thun đỏ, quần đen, giày leo màu vàng và một túi phấn nhỏ đeo ở thắt lưng để làm khô tay khi cần.

Cá mập Greenland là loài động vật có xương sống sống lâu nhất từng được biết tới. Chúng cư ngụ dưới những vùng biển sâu, lạnh buốt của Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, có con được ước đoán sống tới gần bốn trăm năm. Vì sống cả đời trong bóng tối và thường mang ký sinh trùng ở mắt, từ lâu người ta cho rằng loài cá này hầu như không còn thị lực. Một nghiên cứu mới công bố ngày 5 tháng 1 trên tạp chí Nature Communications cho thấy nhận định đó không đúng. Các nhà khoa học phát hiện cá mập Greenland vẫn giữ được thị lực khá tốt, nhờ những cơ chế đặc biệt giúp bảo vệ và sửa chữa DNA trong mắt, ngay cả sau nhiều thế kỷ.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.