Trump cầm mô hình sẽ xây (Photo: YouTube)

Trump nói muốn xây vòm khải hoàn của Trump sẽ cao 250 feet (76.2 mét), làm lu mờ các tượng đài khác ở thủ đô DC, phải xong trước lễ 250 năm độc lập (ngày 4 tháng 7/2026)



Báo Independent loan tin như thế hôm Thứ Bảy, ngày 31 tháng 1 năm 2026: Tổng thống Donald Trump được cho là hiện muốn "Vòm Độc lập" (Independence Arch”) mà ông đề xuất xây ở thủ đô Washington, D.C., cao tới 250 feet (76.2 mét), cao hơn gấp đôi chiều cao của Đài tưởng niệm Lincoln và cao hơn cả Nhà Trắng.

Hai người quen thuộc với vấn đề này, giấu tên, nói với tờ The Washington Post rằng Trump đã rất thích quy mô lớn hơn dự kiến ​​này, coi đó là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc trước lễ kỷ niệm 250 năm độc lập (ngày 4 tháng 7/2026) của Mỹ vào mùa hè này.

Trump đã xem xét các phiên bản nhỏ hơn của vòm, bao gồm các thiết kế cao 165 feet và 123 feet mà ông đã chia sẻ với những người ủng hộ tại một bữa tối năm ngoái. Nhưng ông lại thích lựa chọn lớn nhất, lập luận rằng kích thước của nó sẽ để lại ấn tượng lâu dài cho du khách đến thủ đô.

Dự kiến ​​sẽ được xây dựng gần sông Potomac, vòm được đề xuất sẽ lớn hơn đáng kể so với cả Nhà Trắng, cao khoảng 70 feet, và Đài tưởng niệm Lincoln, cao khoảng 100 feet. Các nguồn tin của tờ The Post cho biết Trump thường viện dẫn "250 cho 250" để biện minh cho chiều cao đó như một sự tôn vinh cột mốc kỷ niệm của quốc gia.

Trong một tuyên bố gửi tới The Independent, người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle cho biết, “Vòm sẽ là một trong những địa danh mang tính biểu tượng nhất không chỉ ở Washington, D.C., mà trên toàn thế giới. Tầm nhìn táo bạo của Tổng thống Trump sẽ được khắc sâu vào nền tảng của nước Mỹ và được cảm nhận bởi các thế hệ mai sau. Những thành công của ông sẽ tiếp tục mang lại cho quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất - nước Mỹ - vinh quang mà nó xứng đáng được nhận.”

Tuy nhiên, các kiến ​​trúc sư và những người bảo tồn lo ngại rằng lớn hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn, cảnh báo rằng một cấu trúc cao chót vót như vậy có thể chi phối cảnh quan lịch sử và làm lu mờ các tượng đài được thiết kế cẩn thận của thủ đô.

Nhà Trắng chưa cung cấp chi tiết về thiết kế, kích thước hoặc tiến độ xây dựng của vòm. Vào tháng 12/2025, Trump nói với Politico rằng ông hy vọng sẽ bắt đầu xây dựng trong vòng hai tháng tại Memorial Circle, một địa điểm do Cục Công viên Quốc gia quản lý.Nguồn tài trợ cho dự án dự kiến ​​sẽ đến từ các khoản quyên góp tư nhân còn lại từ sáng kiến ​​phòng khiêu vũ của Nhà Trắng dưới thời Trump. Bất kỳ sự chấp thuận cuối cùng nào cũng sẽ cần phải trải qua quá trình xem xét rộng rãi của liên bang, bao gồm cả sự chấp thuận từ Cục Công viên Quốc gia, Ủy ban Mỹ thuật và có thể cả Quốc hội theo luật điều chỉnh các công trình tưởng niệm mới ở thủ đô.Đây không phải là lần đầu tiên Trump thúc đẩy việc mở rộng một dự án xây dựng. Phòng khiêu vũ của Nhà Trắng hiện được lên kế hoạch có diện tích 90.000 feet vuông. Dự án trị giá 400 triệu đô la, đã được mở rộng một lần để chứa 900 khách, tăng từ 650 khách, sẽ lớn hơn đáng kể so với khu nhà chính của Nhà Trắng, vốn chỉ khoảng 55.000 feet vuông, và liên quan đến việc phá dỡ Cánh Đông lịch sử.Tuần trước, Thẩm phán Richard Leon của Hoa Kỳ đã bày tỏ những nghi ngờ nghiêm trọng về tính hợp pháp của phòng khiêu vũ mà Trump dự định xây dựng, đặt câu hỏi liệu tổng thống có thể xây dựng nó trên địa điểm của Cánh Đông mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội hay không.Trong phiên điều trần ngày 22 tháng 1/2026 liên quan đến vụ kiện do Quỹ Bảo tồn Di tích Lịch sử Quốc gia đệ trình, ông Leon cho biết sẽ sớm đưa ra phán quyết về yêu cầu tạm dừng xây dựng.Chính quyền Trump cho rằng dự án phòng khiêu vũ của Nhà Trắng là hợp pháp, viện dẫn truyền thống cải tạo của các tổng thống, và lập luận rằng việc xây dựng sẽ không bắt đầu cho đến tháng Tư, do đó lệnh cấm là không cần thiết.Các dự án cải tạo Nhà Trắng thời Trump khác cũng gây chú ý bao gồm việc lát đá khu vườn hoa hồng nổi tiếng thế giới của Jackie Kennedy và các chi tiết mạ vàng mới trong Phòng Bầu dục, nơi cũng có nút "Diet Coke" của ông, được khôi phục từ nhiệm kỳ đầu tiên sau khi cựu Tổng thống Joe Biden loại bỏ nó.