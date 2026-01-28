Hôm nay,  

Giáo hội Công giáo kêu gọi Trump tôn trọng phẩm giá di dân, đừng trục xuất bừa bãi, lên án Trump đối ngoại hung hăng phi đạo đức (đã gây chiến, hăm dọa nhiều nước)... Báo Công Giáo NCR: Người Công giáo phải quyết định xem họ phục vụ Trump hay Phúc Âm, lên án PTT Vance và nhiều MAGA bịa đặt, vu khống người bị bắn. Nhà thần học Goldstein gọi Pretti là người tử đạo vì lòng bác ái...

Báo Axios cho biết Giáo hội Công giáo nổi lên như một thành trì kháng cự chínhq uyền Trump, qua bản tin "Catholic Church emerges as a bulwark of resistance" của phóng viên Avery Lotz. Bản tin cho biết, chính sách cứng rắn về nhập cư và chính sách đối ngoại hung hăng của Tổng thống Trump đã đẩy ông vào thế đối đầu với một trong những thể chế lâu đời nhất trên thế giới: Giáo hội Công giáo.
Tại sao điều này lại quan trọng: Các nhà lãnh đạo tôn giáo và học giả nói với Axios rằng chương trình nghị sự của Trump mâu thuẫn với cam kết của Giáo hội trong việc bảo vệ phẩm giá con người. Với một vị Giáo hoàng người Mỹ lần đầu tiên đứng đầu, Vatican đang ở vị trí độc đáo để trở thành đối trọng với tổng thống.
"Leo là vị giáo hoàng phù hợp với thời điểm này," Vincent Miller, giáo sư thần học tại Đại học Dayton, cho biết, thêm rằng ông đã "hoàn toàn không mơ hồ" trong việc chỉ trích các chính sách của Trump.
Tình hình hiện tại: Trong ví dụ gần đây nhất, Tổng giám mục Paul Coakley, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã lên án các vụ giết người do các đặc vụ liên bang gây ra ở Minnesota và vụ một người bị giam giữ của ICE gần đây là "những ví dụ về bạo lực thể hiện sự thất bại trong xã hội chúng ta trong việc tôn trọng phẩm giá của mỗi con người."
Ba vị tổng giám mục, những người đứng đầu cấp cao nhất của các tổng giáo phận Hoa Kỳ, cũng gần đây đã đưa ra lời kêu gọi về "chính sách đối ngoại có đạo đức" - một lời chỉ trích không hề giấu giếm đối với hàng loạt hoạt động quân sự và các mối đe dọa của Hoa Kỳ trên khắp thế giới. (Người phát ngôn Nhà Trắng nói với Axios trong một tuyên bố rằng chính sách đối ngoại của Trump là "hoàn toàn có đạo đức.")
Riêng biệt, Tổng giám mục Timothy P. Broglio, tổng giám mục Công giáo của tổng giáo phận tuyên úy quân đội, nói với BBC News rằng việc binh lính không tuân theo mệnh lệnh vi phạm lương tâm của họ là "có thể chấp nhận được về mặt đạo đức".
Mặc dù Giáo hội có lịch sử lâu dài trong việc ủng hộ người nhập cư và người tị nạn, Miller nói rằng "sự cụ thể" mà Vatican và các giám mục đang chỉ trích Trump là một sự khác biệt so với xu hướng trước đây là nói chung chung về việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương.
"Các chính quyền Dân chủ không nhận được sự tin tưởng về các vấn đề phá thai," ông nói. Và bây giờ đảng Cộng hòa đã "mất đi sự tin tưởng về các chính sách liên quan đến nhập cư, liên quan đến lực lượng quân sự, liên quan đến quan hệ quốc tế."
Các mối đe dọa ngày nay đòi hỏi sự cụ thể, linh mục David Hollenbach, một học giả cao cấp tại Trung tâm Berkley về Tôn giáo, Hòa bình và Quan hệ Thế giới (Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs) của Đại học Georgetown, cho biết. "Tính đặc thù trong phản ứng của các giáo hoàng và các giám mục Mỹ là do các chính sách của Trump nhìn từ quan điểm Công giáo, là rất đáng bị phản đối."
Đức Giáo hoàng Leo, người sinh ra ở Chicago, đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm trong năm đầu tiên của triều đại giáo hoàng của mình.
Ngài đã cảnh báo về cách đối xử "cực kỳ thiếu tôn trọng" đối với người di cư, sự rạn nứt trong quan hệ Mỹ-châu Âu và "lòng hăng say chiến tranh".
Giáo hoàng cũng ủng hộ "thông điệp đặc biệt" của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) — thông điệp đầu tiên mà tổ chức này đưa ra trong hơn một thập niên — lên án "việc trục xuất hàng loạt người một cách bừa bãi".
Linh mục Tom Reese, một linh mục Dòng Tên và là nhà phân tích cấp cao tại Dịch vụ Tin tức Tôn giáo, nói với Axios rằng việc chính quyền Trump siết chặt chính sách nhập cư ảnh hưởng trực tiếp đến giới giáo sĩ, và không chỉ vì đó là vấn đề "phẩm giá con người".
Theo dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Pew năm 2023-2024, có tới 43% người Công giáo ở Mỹ sinh ra ở nước ngoài hoặc có ít nhất một phụ huynh sinh ra ở nước ngoài.
"Đây là những người đang ngồi trong nhà thờ," Reese nói.
.
Trong khi đó, báo Công giáo National Catholic Reporter loan bản tin "Catholics must decide if they serve Donald Trump or the Gospel" (Người Công giáo phải quyết định xem họ phục vụ Donald Trump hay Phúc Âm). Bài viết của nhà văn John Grosso (Chủ biên báo mạng NCR, chủ biên truyền thông Giáo phận Bridgeport, Connecticut) như sau.
Trong Phúc Âm theo Thánh Matthêu (Gospel of Matthew), Chúa Giê-su đã tuyên bố nổi tiếng: "Không ai có thể phục vụ hai chủ. Người ấy sẽ ghét người này và yêu người kia, hoặc tận tâm với người này và khinh miệt người kia."
Khi đất nước Hoa Kỳ vẫn đang chấn động vì hậu quả vụ nổ súng giết chết Alex Pretti, người Công giáo đang thể hiện rõ ràng họ chọn phục vụ ai. Đó không phải lúc nào cũng là Chúa Giê-su.


Sau khi Pretti, một y tá làm việc tại khoa chăm sóc tích cực của bệnh viện dành cho cựu chiến binh, bị một sĩ quan thực thi pháp luật liên bang bắn chết trước nhiều nhân chứng ở Minneapolis vào ngày 24 tháng 1, chính quyền Trump đã nhanh chóng chính trị hóa cái chết của ông.
Phó Tổng thống JD Vance (Công giáo tân tòng) đã đăng lại bài viết của Stephen Miller, người trên X gọi Pretti là "kẻ ám sát" và "đã cố gắng giết các đặc vụ liên bang" - một tuyên bố không được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh. Sau đó, Vance chia sẻ lời biện minh dài dòng và gần như không thể hiểu nổi của Tổng thống Donald Trump về vụ nổ súng.
Một lần nữa, Vance lại có cơ hội kêu gọi hòa bình và đoàn kết - để làm dịu tình hình và bày tỏ sự cảm thông với những người đang đau khổ và tang tóc. Vance, vừa mới phát biểu tại cuộc tuần hành vì sự sống, lẽ ra có thể dựa vào niềm tin ủng hộ sự sống của mình và kêu gọi tôn trọng sự sống con người ở mọi giai đoạn. Trên thực tế, đó mới là phản ứng của người Công giáo - đó là cách các giám mục đã phản ứng trong tuyên bố của họ.
Là một người Công giáo, Vance có thể đã chọn chia sẻ thông điệp Phúc Âm về sự chữa lành và phẩm giá con người. Thay vào đó, ông lại chọn đưa ra thông điệp MAGA về sự chia rẽ và đổ lỗi.
"Mức độ hỗn loạn được dàn dựng này là độc nhất vô nhị ở Minneapolis. Đó là hậu quả trực tiếp của những kẻ kích động cực tả, làm việc với chính quyền địa phương," ông viết vào ngày 24 tháng 1.
Ngày hôm sau, ông lại tiếp tục, chia sẻ một câu chuyện không có thật về các đặc vụ nhập cư bị tiết lộ thông tin cá nhân và bị đuổi khỏi một nhà hàng ở Minneapolis trước khi đưa ra phân tích của mình.
"Đây chỉ là một phần nhỏ những gì đang xảy ra ở Minneapolis vì các quan chức tiểu bang và địa phương từ chối hợp tác với việc thực thi luật nhập cư. Họ đã tạo ra sự hỗn loạn để có những khoảnh khắc như ngày hôm qua, nơi một người nào đó chết một cách bi thảm và các chính trị gia có thể khoa trương về những điều xấu xa của việc thực thi biên giới.
"Giải pháp đang hiện rõ trước mắt mọi người. Tôi hy vọng chính quyền ở Minneapolis sẽ chấm dứt sự điên khùng này,” Vance nói một cách đầy vẻ đe dọa.
Những bình luận của Vance một lần nữa lại là một vết nhơ đạo đức đối với niềm tin Công giáo của chúng ta – nhưng chúng không còn gây ngạc nhiên nữa. Với những bê bối của mình, chủ nghĩa Công giáo giả tạo của phó tổng thống cần phải tiếp tục bị những người có đức tin lên án.
Thật không may, Vance không phải là người Công giáo duy nhất đã chọn MAGA thay vì Chúa Giê-su.
Nhà hoạt động chính trị và người Công giáo Matt Walsh đã đăng một loạt bình luận đầy tục tĩu lên tài khoản X của mình, đổ lỗi cho cái chết của Pretti là do "những người cánh tả" và kêu gọi những người biểu tình phải bị đối xử như "những kẻ nổi loạn bạo lực".
Cha James Altman, một linh mục nổi bật ủng hộ MAGA, người hiện không còn được phép giảng đạo công khai, đã yêu cầu rằng "tất cả những ai cản trở lực lượng thực thi pháp luật đều phải bị trấn áp trong quá trình bắt giữ và tống vào trại cải tạo." “Chúng là tội phạm và đã đến lúc phải đối xử với chúng như vậy,” đồng thời lặp lại, “KHÔNG CÒN KHOAN DUNG NỮA.”
Một linh mục Công giáo lại lên mạng xã hội kêu gọi chống lại lòng thương xót. Chúa Giê-su hẳn đã khóc.
Những người Công giáo đó đã đưa ra lựa chọn của họ — họ phục vụ Trump. Nhưng dù tình hình có ảm đạm và kinh hoàng đến đâu, trang mạng xã hội của tôi vẫn tràn ngập những người Công giáo thẳng thắn lên án sự tàn bạo của chính quyền. Những người ngần ngại lên tiếng đã được tiếp thêm sức mạnh. Những người đã lên tiếng trước đó càng thêm dũng cảm.
Chris Damian, một nhà văn Công giáo đang ở Minneapolis, đã đăng tải những thông điệp đầy hy vọng và hữu ích, chi tiết về những sự kiện gần đây ở khu vực Twin Cities và khuếch đại tiếng nói phản đối và cầu nguyện.
Linh mục Dòng Tên James Martin đã chia sẻ một thông điệp đơn giản nhưng mang tính tiên tri trên mạng xã hội của mình, tôn vinh Pretti và Renee Good — những người bị một sĩ quan Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan giết chết vào ngày 7 tháng 1 — như là “Con cái của Chúa”.
Meg Hunter-Kilmer, cũng là một nhà văn và diễn giả Công giáo, đã mạnh mẽ lên án hành động của ICE bằng những bình luận sâu sắc và tinh thần cầu nguyện của mình.
Nhà thần học Dawn Eden Goldstein đã đăng một video suy ngẫm về cuộc đời của Pretti, gọi anh là “người tử vì đạo của lòng bác ái” và làm sáng tỏ nguồn gốc Công giáo của anh.
Những người Công giáo này, và rất nhiều người khác, đã chọn Chúa Giê-su.
Trong những ngày và tuần tới, chúng ta sẽ biết thêm về vụ nổ súng vào Pretti. Chúng ta sẽ nghe ý kiến ​​từ những người nổi tiếng, vận động viên, người sáng tạo nội dung và những người bình thường khi họ đưa ra quan điểm của mình theo cách này hay cách khác. Một số sẽ chọn phẩm giá con người, lòng thương xót, sự đồng cảm và tôn trọng sự sống con người. Những người khác sẽ chọn sự trả thù, trừng phạt, hận thù và cái chết.
Đã đến lúc những người Công giáo phải chọn ai là chủ nhân của chúng ta. Chúng ta phục vụ Donald Trump? Hay chúng ta phục vụ Chúa Giê-su? Chỉ có một trong hai người dẫn đến sự cứu rỗi. Chúng ta nên lựa chọn một cách khôn ngoan.




