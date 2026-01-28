Hôm nay,  

Hãy hình dung di dân lậu bắn chết Alex Pretti và Renee Good

28/01/202615:21:00(Xem: 252)
blank 

Hãy hình dung di dân lậu bắn chết Alex Pretti và Renee Good

Bài viết của nhà báo Aryeh Cohen-Wade trên tờ The Hill hôm Thứ Tư 28/12026 có tựa đề "Parallel universe: Imagine illegal immigrants had killed Alex Pretti and Renee Good" (Vũ trụ song song: Hãy tưởng tượng những người nhập cư bất hợp pháp đã giết chết Alex Pretti và Renee Good). Bài viết dịch như sau.
Tôi (Aryeh Cohen-Wade) vừa nhận được một bản tin từ một vũ trụ khác. Tôi sẽ sao chép nó xuống dưới đây.
Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để vinh danh hai cư dân Minneapolis bị sát hại bởi một nhóm khủng bố xã hội chủ nghĩa Marxist nhập cư bất hợp pháp.
“Renee Good và Alex Pretti đại diện cho những gì tốt đẹp nhất của nước Mỹ,” Trump tuyên bố trong lễ ký kết tại Phòng Bầu dục. Hai thường dân này đã bị giết khi tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ chính sách trấn áp nhập cư bất hợp pháp của chính quyền Trump.
Sắc lệnh hành pháp – có tiêu đề “Chính sách Pretti-Good để chống lại những người xã hội chủ nghĩa Marxist khủng bố cộng sản bất hợp pháp” – cấm nhập cư từ bất kỳ quốc gia nào có một hoặc nhiều nguyên âm trong tên của mình.
(GHI CHÚ: Tác giả ngụ ý rằng các đề xuất hạn chế nhập cư đang trở nên vô lý đến mức gần như muốn cấm cửa tất cả mọi người. Vì gần như mọi tên nước (Việt Nam, Mỹ, Anh, Pháp...) đều có nguyên âm, nên việc "cấm quốc gia có tên có nguyên âm" thực chất là một cách nói hài hước để ám chỉ việc người nói ngọng "cấm tất cả các nước".)
“Những người Mỹ bình thường này đang thực hiện quyền quý giá nhất của họ: bày tỏ tiếng nói của mình một cách hòa bình,” Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller cho biết. “Họ là những người tốt nhất trong số chúng ta.”


“Renee là một nhà thơ và là một người mẹ yêu quý của ba đứa con,” Miller tiếp tục. “Alex là một y tá của Cục Cựu chiến binh, người đã chữa trị cho những chiến binh bị thương của chúng ta. Cái chết của họ sẽ không vô ích. Cầu mong họ được yên nghỉ và an lành.”
Miller gần đây đã được tạp chí People bình chọn là “Người đàn ông quyến rũ nhất còn sống”.
Trong khi những kẻ giết người của Pretti vẫn đang lẩn trốn, kẻ giết người của Good đã được xác định là một công dân Venezuela và trùm băng đảng Tren de Aragua tên là Muhammad al-Muslim. Sinh ra với tên Vladimiro Lenin Stalin Rodriguez, nghi phạm đã cải đạo sang đạo Hồi khi bị giam giữ vì sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em. Hắn được ân xá vào năm 2021 bởi Tổng thống Joe Biden khi đó như một phần của lệnh ân xá hàng loạt sau khi các nghị sĩ đảng Dân chủ bỏ phiếu bãi bỏ nhà tù.
Sau khi được thả, al-Muslim được nhà tài chính cực tả gây tranh cãi George Soros thuê làm quản lý các hoạt động đặc biệt của ông ta. Soros gần đây đã bị tước quốc tịch và trục xuất về quê hương Hungary.
Al-Muslim có bằng cấp từ Đại học Columbia, nơi hắn học chuyên ngành Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập với chuyên ngành phụ là Chủ nghĩa xã hội liên ngành. Hắn cũng là một vận động viên chuyển giới và là một nhà hoạt động chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái và ủng hộ vắc-xin nổi bật. Trong thời gian rảnh rỗi, hắn ủng hộ việc tăng cường sử dụng dầu thực vật và chất tạo màu nhân tạo trong thực phẩm ăn nhẹ dành cho trẻ em.
“Chính phủ liên bang của chúng ta đã không bảo vệ được tính mạng của Renee và Alex,” Trump tuyên bố. “Nhờ hành động của tôi ngày hôm nay, sẽ không còn người tốt nào bị kẻ xấu giết hại nữa. Cảm ơn sự chú ý của mọi người!”
Tất cả mọi người trong phòng vỗ tay liên tục trong 30 phút. Không ai muốn là người đầu tiên ngừng vỗ tay.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Giáo hội Công giáo kêu gọi Trump tôn trọng phẩm giá di dân, đừng trục xuất bừa bãi, lên án Trump đối ngoại hung hăng phi đạo đức (đã gây chiến, hăm dọa nhiều nước)... Báo Công Giáo NCR: Người Công giáo phải quyết định xem họ phục vụ Trump hay Phúc Âm, lên án PTT Vance và nhiều MAGA bịa đặt, vu khống người bị bắn. Nhà thần học Goldstein gọi Pretti là người tử đạo vì lòng bác ái...

Đôi khi tôi làm xong vài câu thơ em đọc, ngần ngừ nhìn tôi tội nghiệp rồi nói rằng thơ anh hơi cải lương

Họ vừa bắn chết một thi sĩ Họ vừa bắn chết một bà mẹ 3 con Họ vừa bắn chết một phụ nữ 37 tuổi

-- Trump: ‘Con Nhỏ Omar Có Lẽ Đã Dàn Dựng Vụ Tấn Công, Tự Xịt Vào Người’. -- Báo Cáo Sơ Bộ Của DHS: Hai Đặc Vụ CBP Đã Bắn Alex Pretti. Phe Cực Hữu Ở Minnesota ‘Gài Bẫy’ Tội Khủng Bố Cho Người Biểu Tình. -- Ngoại Trưởng Rubio: ‘Mỹ Sẽ Dùng Vũ Lực Nếu Chính Phủ Lâm Thời Venezuela Không Hợp Tác’. -- Tòa Liên Bang Ra Lệnh Tạm Thời Thả Em Bé 5 Tuổi. -- Amazon Gửi Email Cho Nghỉ Việc 16,000 Nhân Viên. -- Virginia: Tòa Chặn Bản Đồ Chia Lại Khu Vực Bầu Cử. -- Melania Rung Chuông Sàn Giao Dịch NYSE, Giữa Lúc Phim Tài Liệu Ế Ẩm. -- Đảng Cộng Hòa Quay Lưng Với Bộ Trưởng Nội An Kristi Noem, Kêu Gọi Bà Từ Chức. -- Ảnh Putin Treo Trong Bạch Ốc Gây Phản Ứng Dữ Dội.

Bài viết của Leann Ray hôm 27/1/2026 trên báo West Virginia Watch: Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa ở tiểu bang West Virginia tiếp tục cố gắng làm mờ ranh giới giữa nhà thờ và nhà nước trong các trường công lập

Chiến dịch mang tên Operation PARRIS do chính quyền Tổng thống Donald Trump khởi động hồi đầu tháng, nhắm riêng vào khoảng 5.600 người tị nạn mới đến Minnesota. Những người này đã được Hoa Kỳ tiếp nhận hợp pháp sau nhiều năm sàng lọc an ninh nghiêm ngặt, nhưng chưa có quy chế thường trú nhân. Theo đơn kiện, nhân viên của Immigration and Customs Enforcement đã bắt giữ người tị nạn ngay tại các buổi trình diện di trú, trên đường đi làm, đi học, thậm chí xuất hiện trước cửa nhà không có trát tòa. Một số trường hợp bị còng tay đưa thẳng lên máy bay sang Texas.

Bài viết của Tristan Bove, trên Tạp chí tài chánh Fortune có nhan đề "Trump’s economy is the ‘least conservative’ in a lifetime, top economist warns. ‘Our kids will feel it in a set of lost opportunities’" (Nền kinh tế dưới thời Trump là "ít bảo thủ nhất" trong suốt cuộc đời, một nhà kinh tế hàng đầu cảnh báo. "Con cái chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả từ những cơ hội bị bỏ lỡ"...")

Thế hệ Phật tử Việt Nam cao niên có lẽ không quen thuộc với các bộ phim liên hệ tới Star Wars -- Chiến tranh giữa các vì sao -- một kiểu phim có tính sử thi về không gian vũ trụ, ghi lại các cuộc đối kháng giữa các phe phái tại một thiên hà xa xôi.

-- Trump Đưa ICE Đến Olympic Milan Cortina, Người Ý Tức Giận. -- Minnesota: Bovino ‘Cút’, Sa Hoàng Biên Giới Của Trump Vào Thay. -- Kristi Noem Sẽ Điều Trần Trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện. -- Ứng Viên Đảng CH Bỏ Tranh Cử Thống Đốc Minnesota Vì ‘Không Ủng Hộ Chính Phủ Trả Thù Tiểu Bang’. -- Thẩm Phán Minnesota Dọa Xử Quyền Giám Đốc ICE Tội Khinh Thị Tòa -- Hiệp Hội Súng Trường Quốc Gia (NRA) Chỉ Trích ICE, Kêu Gọi Điều Tra ‘Toàn Diện’ Vụ Giết Alex Pretti. -- “Người Thổi Còi” Trong Vụ Luận Tội Trump Ra Tranh Cử Thượng Viện Florida. -- TikTok Bị Tố Chặn Nội Dung Nhắc Epstein Và Video Chỉ Trích Trump. -- Google Đồng Ý Trả $68 Triệu Để Dàn Xếp Vụ Kiện Tập Thể. -- Cựu Chủ Tịch FiFa Kêu Gọi ‘Boycott’ World Cup 2026 Vì An Ninh. -- Hiệp Hội Nhi Khoa Hoa Kỳ Không Theo Hướng Dẫn Của CDC Về Khuyến Nghị Tiêm Chủng Trẻ Em. -- Cambodia Tham Gia Hội Đồng Hòa Bình Của Trump. -- Ấn Độ Và EU Đạt Thỏa Thuận Thương Mại Tự Do.

Bản tin AP ghi rằng Trump bắt đầu dịu giọng về chiến dịch trấn áp nhập cư ở Minnesota, và sẽ thí quân, đẩy một số quan chức đặc vụ liên bang rời đi. Tổng thống Donald Trump đã dịu giọng hơn vào hôm thứ Hai về chiến dịch trấn áp nhập cư ở Minnesota, ca ngợi các cuộc trò chuyện hiệu quả với thống đốc

Minnesota đã chính thức bùng nổ thành một cơn bão chính trị tại Washington. Những gì bắt đầu bằng những phát súng trên đường phố Minneapolis giờ đây đang đe dọa làm sụp đổ chiếc ghế bộ trưởng Bộ Nội An của Kristi Noem và có thể khiến chính phủ liên bang phải đóng cửa vào đầu Tháng Hai. Hôm Thứ Hai, 26/1, có thêm tám thành viên đảng Dân Chủ ký vào nghị quyết luận tội bộ trưởng Kristi Noem, sau cái chết của Alex Pretti, nâng tổng số người cùng ký tên lên 120 người, theo phát ngôn viên văn phòng Dân Biểu Robin Kelly (Illinois.) Theo NBC, con số này chưa dừng lại giữa làn sóng phẫn nộ về các phương pháp thực thi di trú của chính quyền Trump. Hàng ngàn đặc vụ liên bang được điều đến Minnesota trong chiến dịch mà chính quyền gọi là "Operation Metro Surge" (Chiến dịch Đột kích Đô thị.)

Tối Thứ Bảy 24-1-2026 tại rạp Regal ở khu thương xá Spectrum thành phố Irvine, Nam California, mấy trăm đồng hương và quan khách đến dự buổi chiếu phim The King Of Trash do công ty rác California Waste Solutions thực hiện.

Hôm nay, Thẩm phán tại Minneapolis sẽ nghe tranh luận: có phải đặc vụ ICE vào bố ráp trong thẩm quyền tiểu bang là chiếm đóng vi hiến? - Dân Mỹ nghèo hơn, giá nhà, giá thực phẩm tăng. Các tiệm đồ cũ bùng phát. - Khủng bố sắc tộc: ICE điều tra vụ những lá bài Át Bích (lá bài tử thần) mang tính đe dọa, đặt trong xe của những người bị ICE bắt giam - Trump đòi ra luật cấm các thành phố dung chứa nhập cư lậu - Tỷ phú MAGA Bill Ackman quyên tặng 10.000 đô cho gia đình của y tá Alex Pretti (kẹ bị IC bắn chết). - Cựu nữ Dân Biểu Cộng hòa MTG gửi đến MAGA: Các bạn đang bị [Trump] "kích động dẫn đến nội chiến" - Một ông lẻn vào bữa tiệc Liên hoan phim Sundance, đấm vào mặt 1 Dân Biểu Dân Chủ (gốc da đen + Cuba) rồi hô khẩu hiệu kỳ thị sắc tộc. - Trump ra tín hiệu sẵn sàng rút lực lượng ICE khỏi Minneapolis. - Khoảng 60 tổng giám đốc (CEO) các công ty lớn kêu gọi hòa bình xây dựng cho Minnesota. - Minnesota: Sở Giám định Y tế Quận Hennepin xác định vụ bắn chết cô Renee Nicole Good là

Sau 26 năm đàm phán, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận ký kết Hiệp định Thương mại với khối MERCOSUR bao gồm Argentina, Brazil, Uruguay và Paraguay và sẽ hứa hẹn tạo ra những tác động sâu rộng về kinh tế, nông nghiệp, môi trường và địa chính trị cho cả hai bên...

Thủ Tướng Canada kêu gọi toàn dân ưu tiên mua hàng Canada, mặc kệ nước ngoài [Trump] quậy phá. Trump gọi Thủ Tướng Canada là Thống Đốc, ám chỉ Canada là tiểu bang 51 của Mỹ, dọa áp thuế Canada 100% nếu mua bán với TQ.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.