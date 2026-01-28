Bài thơ sau bản tin

Hôm nay,  

Đôi khi tôi làm xong vài câu thơ
em đọc, ngần ngừ
nhìn tôi tội nghiệp
rồi nói rằng thơ anh hơi cải lương

Biết sao bây giờ, tôi thú nhận
xin hãy cho anh làm thơ tự nhiên như thế
đó là những chữ viết vội
anh viết rất vội để không bị đứng tim
mỗi khi dịch xong các bản tin buồn
nếu thơ anh có gì hay và đẹp cho cõi này
anh sẽ bị nhầm là thiên sứ
anh sẽ bị treo cổ giữa phố thị Iran
anh sẽ bị bắn nơi một góc phố Minnesota
anh sẽ bị bom vùi sâu dưới các hầm Gaza
anh sẽ bị đẩy ra giữa các bãi mìn giáp biên Ukraine

Biết sao bây giờ, anh viết hơi cải lương
vì chữ sẽ che dòng nước mắt
mỗi ngày sau khi dịch các bản tin


anh khóc trong căn phòng nơi anh ngồi đơn độc
nơi có chiếc laptop, vài tủ sách và chiếc xe đạp thể dục

Bất chợt em đẩy cừa vào
em nói cây đào nhà ông cụ kế bên nở hoa rồi
em nói hoa đỏ đón xuân đẹp quá
em nói sao anh khóc trên bàn phím
em nói tụi mình đâu có ở trong phim Hàn quốc
em nói rằng thơ của anh có mùi nhang
em nói rằng thơ anh có tiếng mõ nhà chùa
em nói xuân tới rồi, sao anh lại khóc

Biết sao bây giờ, anh viết hơi cải lương
trong các bản tin anh dịch có quá nhiều người chết
và họ không kịp nói
và họ không kịp viết
và tim họ không kịp đập một nhịp cuối cùng.

Phan Tấn Hải 
---- California, ngày 28/1/2026

Giáo hội Công giáo kêu gọi Trump tôn trọng phẩm giá di dân, đừng trục xuất bừa bãi, lên án Trump đối ngoại hung hăng phi đạo đức (đã gây chiến, hăm dọa nhiều nước)... Báo Công Giáo NCR: Người Công giáo phải quyết định xem họ phục vụ Trump hay Phúc Âm, lên án PTT Vance và nhiều MAGA bịa đặt, vu khống người bị bắn. Nhà thần học Goldstein gọi Pretti là người tử đạo vì lòng bác ái...

Tôi (Aryeh Cohen-Wade) vừa nhận được một bản tin từ một vũ trụ khác. Tôi sẽ sao chép nó xuống dưới đây. Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để vinh danh hai cư dân Minneapolis bị sát hại bởi một nhóm khủng bố xã hội chủ nghĩa Marxist nhập cư bất hợp pháp. “Renee Good và Alex Pretti đại diện cho những gì tốt đẹp nhất của nước Mỹ,” Trump tuyên bố

Họ vừa bắn chết một thi sĩ Họ vừa bắn chết một bà mẹ 3 con Họ vừa bắn chết một phụ nữ 37 tuổi

-- Trump: ‘Con Nhỏ Omar Có Lẽ Đã Dàn Dựng Vụ Tấn Công, Tự Xịt Vào Người’. -- Báo Cáo Sơ Bộ Của DHS: Hai Đặc Vụ CBP Đã Bắn Alex Pretti. Phe Cực Hữu Ở Minnesota ‘Gài Bẫy’ Tội Khủng Bố Cho Người Biểu Tình. -- Ngoại Trưởng Rubio: ‘Mỹ Sẽ Dùng Vũ Lực Nếu Chính Phủ Lâm Thời Venezuela Không Hợp Tác’. -- Tòa Liên Bang Ra Lệnh Tạm Thời Thả Em Bé 5 Tuổi. -- Amazon Gửi Email Cho Nghỉ Việc 16,000 Nhân Viên. -- Virginia: Tòa Chặn Bản Đồ Chia Lại Khu Vực Bầu Cử. -- Melania Rung Chuông Sàn Giao Dịch NYSE, Giữa Lúc Phim Tài Liệu Ế Ẩm. -- Đảng Cộng Hòa Quay Lưng Với Bộ Trưởng Nội An Kristi Noem, Kêu Gọi Bà Từ Chức. -- Ảnh Putin Treo Trong Bạch Ốc Gây Phản Ứng Dữ Dội.

Bài viết của Leann Ray hôm 27/1/2026 trên báo West Virginia Watch: Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa ở tiểu bang West Virginia tiếp tục cố gắng làm mờ ranh giới giữa nhà thờ và nhà nước trong các trường công lập

Chiến dịch mang tên Operation PARRIS do chính quyền Tổng thống Donald Trump khởi động hồi đầu tháng, nhắm riêng vào khoảng 5.600 người tị nạn mới đến Minnesota. Những người này đã được Hoa Kỳ tiếp nhận hợp pháp sau nhiều năm sàng lọc an ninh nghiêm ngặt, nhưng chưa có quy chế thường trú nhân. Theo đơn kiện, nhân viên của Immigration and Customs Enforcement đã bắt giữ người tị nạn ngay tại các buổi trình diện di trú, trên đường đi làm, đi học, thậm chí xuất hiện trước cửa nhà không có trát tòa. Một số trường hợp bị còng tay đưa thẳng lên máy bay sang Texas.

Bài viết của Tristan Bove, trên Tạp chí tài chánh Fortune có nhan đề "Trump’s economy is the ‘least conservative’ in a lifetime, top economist warns. ‘Our kids will feel it in a set of lost opportunities’" (Nền kinh tế dưới thời Trump là "ít bảo thủ nhất" trong suốt cuộc đời, một nhà kinh tế hàng đầu cảnh báo. "Con cái chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả từ những cơ hội bị bỏ lỡ"...")

Thế hệ Phật tử Việt Nam cao niên có lẽ không quen thuộc với các bộ phim liên hệ tới Star Wars -- Chiến tranh giữa các vì sao -- một kiểu phim có tính sử thi về không gian vũ trụ, ghi lại các cuộc đối kháng giữa các phe phái tại một thiên hà xa xôi.

-- Trump Đưa ICE Đến Olympic Milan Cortina, Người Ý Tức Giận. -- Minnesota: Bovino ‘Cút’, Sa Hoàng Biên Giới Của Trump Vào Thay. -- Kristi Noem Sẽ Điều Trần Trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện. -- Ứng Viên Đảng CH Bỏ Tranh Cử Thống Đốc Minnesota Vì ‘Không Ủng Hộ Chính Phủ Trả Thù Tiểu Bang’. -- Thẩm Phán Minnesota Dọa Xử Quyền Giám Đốc ICE Tội Khinh Thị Tòa -- Hiệp Hội Súng Trường Quốc Gia (NRA) Chỉ Trích ICE, Kêu Gọi Điều Tra ‘Toàn Diện’ Vụ Giết Alex Pretti. -- “Người Thổi Còi” Trong Vụ Luận Tội Trump Ra Tranh Cử Thượng Viện Florida. -- TikTok Bị Tố Chặn Nội Dung Nhắc Epstein Và Video Chỉ Trích Trump. -- Google Đồng Ý Trả $68 Triệu Để Dàn Xếp Vụ Kiện Tập Thể. -- Cựu Chủ Tịch FiFa Kêu Gọi ‘Boycott’ World Cup 2026 Vì An Ninh. -- Hiệp Hội Nhi Khoa Hoa Kỳ Không Theo Hướng Dẫn Của CDC Về Khuyến Nghị Tiêm Chủng Trẻ Em. -- Cambodia Tham Gia Hội Đồng Hòa Bình Của Trump. -- Ấn Độ Và EU Đạt Thỏa Thuận Thương Mại Tự Do.

Bản tin AP ghi rằng Trump bắt đầu dịu giọng về chiến dịch trấn áp nhập cư ở Minnesota, và sẽ thí quân, đẩy một số quan chức đặc vụ liên bang rời đi. Tổng thống Donald Trump đã dịu giọng hơn vào hôm thứ Hai về chiến dịch trấn áp nhập cư ở Minnesota, ca ngợi các cuộc trò chuyện hiệu quả với thống đốc

Minnesota đã chính thức bùng nổ thành một cơn bão chính trị tại Washington. Những gì bắt đầu bằng những phát súng trên đường phố Minneapolis giờ đây đang đe dọa làm sụp đổ chiếc ghế bộ trưởng Bộ Nội An của Kristi Noem và có thể khiến chính phủ liên bang phải đóng cửa vào đầu Tháng Hai. Hôm Thứ Hai, 26/1, có thêm tám thành viên đảng Dân Chủ ký vào nghị quyết luận tội bộ trưởng Kristi Noem, sau cái chết của Alex Pretti, nâng tổng số người cùng ký tên lên 120 người, theo phát ngôn viên văn phòng Dân Biểu Robin Kelly (Illinois.) Theo NBC, con số này chưa dừng lại giữa làn sóng phẫn nộ về các phương pháp thực thi di trú của chính quyền Trump. Hàng ngàn đặc vụ liên bang được điều đến Minnesota trong chiến dịch mà chính quyền gọi là "Operation Metro Surge" (Chiến dịch Đột kích Đô thị.)

Tối Thứ Bảy 24-1-2026 tại rạp Regal ở khu thương xá Spectrum thành phố Irvine, Nam California, mấy trăm đồng hương và quan khách đến dự buổi chiếu phim The King Of Trash do công ty rác California Waste Solutions thực hiện.

Hôm nay, Thẩm phán tại Minneapolis sẽ nghe tranh luận: có phải đặc vụ ICE vào bố ráp trong thẩm quyền tiểu bang là chiếm đóng vi hiến? - Dân Mỹ nghèo hơn, giá nhà, giá thực phẩm tăng. Các tiệm đồ cũ bùng phát. - Khủng bố sắc tộc: ICE điều tra vụ những lá bài Át Bích (lá bài tử thần) mang tính đe dọa, đặt trong xe của những người bị ICE bắt giam - Trump đòi ra luật cấm các thành phố dung chứa nhập cư lậu - Tỷ phú MAGA Bill Ackman quyên tặng 10.000 đô cho gia đình của y tá Alex Pretti (kẹ bị IC bắn chết). - Cựu nữ Dân Biểu Cộng hòa MTG gửi đến MAGA: Các bạn đang bị [Trump] "kích động dẫn đến nội chiến" - Một ông lẻn vào bữa tiệc Liên hoan phim Sundance, đấm vào mặt 1 Dân Biểu Dân Chủ (gốc da đen + Cuba) rồi hô khẩu hiệu kỳ thị sắc tộc. - Trump ra tín hiệu sẵn sàng rút lực lượng ICE khỏi Minneapolis. - Khoảng 60 tổng giám đốc (CEO) các công ty lớn kêu gọi hòa bình xây dựng cho Minnesota. - Minnesota: Sở Giám định Y tế Quận Hennepin xác định vụ bắn chết cô Renee Nicole Good là

Sau 26 năm đàm phán, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận ký kết Hiệp định Thương mại với khối MERCOSUR bao gồm Argentina, Brazil, Uruguay và Paraguay và sẽ hứa hẹn tạo ra những tác động sâu rộng về kinh tế, nông nghiệp, môi trường và địa chính trị cho cả hai bên...

Thủ Tướng Canada kêu gọi toàn dân ưu tiên mua hàng Canada, mặc kệ nước ngoài [Trump] quậy phá. Trump gọi Thủ Tướng Canada là Thống Đốc, ám chỉ Canada là tiểu bang 51 của Mỹ, dọa áp thuế Canada 100% nếu mua bán với TQ.
