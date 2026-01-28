Bài thơ sau bản tin





Đôi khi tôi làm xong vài câu thơ

em đọc, ngần ngừ

nhìn tôi tội nghiệp

rồi nói rằng thơ anh hơi cải lương



Biết sao bây giờ, tôi thú nhận

xin hãy cho anh làm thơ tự nhiên như thế

đó là những chữ viết vội

anh viết rất vội để không bị đứng tim

mỗi khi dịch xong các bản tin buồn

nếu thơ anh có gì hay và đẹp cho cõi này

anh sẽ bị nhầm là thiên sứ

anh sẽ bị treo cổ giữa phố thị Iran

anh sẽ bị bắn nơi một góc phố Minnesota

anh sẽ bị bom vùi sâu dưới các hầm Gaza

anh sẽ bị đẩy ra giữa các bãi mìn giáp biên Ukraine



Biết sao bây giờ, anh viết hơi cải lương

vì chữ sẽ che dòng nước mắt

mỗi ngày sau khi dịch các bản tin

anh khóc trong căn phòng nơi anh ngồi đơn độcnơi có chiếc laptop, vài tủ sách và chiếc xe đạp thể dụcBất chợt em đẩy cừa vàoem nói cây đào nhà ông cụ kế bên nở hoa rồiem nói hoa đỏ đón xuân đẹp quáem nói sao anh khóc trên bàn phímem nói tụi mình đâu có ở trong phim Hàn quốcem nói rằng thơ của anh có mùi nhangem nói rằng thơ anh có tiếng mõ nhà chùaem nói xuân tới rồi, sao anh lại khócBiết sao bây giờ, anh viết hơi cải lươngtrong các bản tin anh dịch có quá nhiều người chếtvà họ không kịp nóivà họ không kịp viếtvà tim họ không kịp đập một nhịp cuối cùng.Phan Tấn Hải---- California, ngày 28/1/2026