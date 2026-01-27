Hôm nay,  

Kinh tế gia Justin Wolfers: Trump phá vỡ thể chế liên bang, cắt tài trợ nghiên cứu, siết ngoại thương, bảo hộ nội thương, bóp méo kinh tế tư nhân, và thế hệ trẻ sẽ phải gánh chịu hậu quả từ những cơ hội bị bỏ mất. UC Davis: sẽ giảm năng suất trong nước từ 25% đến 35% cho mỗi 10% tăng thuế quan.

Bài viết của Tristan Bove, trên Tạp chí tài chánh Fortune có nhan đề "Trump’s economy is the ‘least conservative’ in a lifetime, top economist warns. ‘Our kids will feel it in a set of lost opportunities’" (Nền kinh tế dưới thời Trump là "ít bảo thủ nhất" trong suốt cuộc đời, một nhà kinh tế hàng đầu cảnh báo. "Con cái chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả từ những cơ hội bị bỏ lỡ"...")

Năm 2024, Donald Trump đã dựa vào việc bãi bỏ quy định và cắt giảm thuế để làm nền tảng cho chiến dịch tái tranh cử của mình, nhằm giải phóng khu vực tư nhân khỏi những quy định nặng nề và kích thích hoạt động kinh tế. Trên thực tế, nền kinh tế dưới thời Trump 2.0 lại trông giống với chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa trọng thương của đầu thế kỷ 20 hơn là lý tưởng bảo thủ truyền thống.

“Đây là chính phủ can thiệp nhiều nhất trong suốt cuộc đời tôi,” Justin Wolfers, một nhà kinh tế học tại Đại học Michigan, nói với mạng lưới tin tức tiến bộ MeidasTouch trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm Chủ nhật. “Đây là chính phủ ít bảo thủ nhất trong suốt cuộc đời tôi.”
Wolfers—người từng được IMF vinh danh là một trong 25 nhà kinh tế trẻ trên thế giới “định hình cách chúng ta suy nghĩ về nền kinh tế toàn cầu”—cho biết việc Trump làm suy yếu sự độc lập của các thể chế liên bang và xu hướng can thiệp vào các quyết định của khu vực tư nhân đang định hướng lại nền kinh tế ra khỏi con đường năng suất và dễ dự đoán. Wolfers cảnh báo, kết quả có thể là một thế hệ bỏ lỡ cơ hội và mất đi tăng trưởng.

Wolfers trước đây đã so sánh nền kinh tế dưới thời Trump, đặc biệt là chế độ thuế quan, với việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. “Brexit là một trường hợp nghiên cứu tuyệt vời cho những người bạn của tôi ở Hoa Kỳ,” ông nói với CNN năm ngoái. Wolfers đã chỉ trích tác động cô lập của Brexit đối với Anh, dẫn đến nhiều năm tăng trưởng trì trệ và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn. “Đó gần như là kịch bản mà Mỹ cũng sẽ phải trải qua,” ông nói, giữa lúc cuộc chiến thương mại leo thang của Mỹ vào mùa xuân năm ngoái nhắm vào Anh và châu Âu. (Trên thực tế, Wolfers đã so sánh cuộc bầu cử của Trump với Brexit từ năm 2016, mặc dù ngay cả khi đó, ông đã cảnh báo rằng trường hợp của Trump có thể sẽ tồi tệ hơn.)

Điều này rất quan trọng, bởi vì bằng chứng kinh tế phần lớn đã xác nhận rằng nền kinh tế Anh đã bị biến dạng vĩnh viễn bởi Brexit, khiến nó nhỏ hơn, ít phụ thuộc vào thương mại hơn và ít giàu đầu tư hơn so với lẽ ra nó phải như vậy. Dữ liệu liên tục cho thấy những tác động tiêu cực vừa phải nhưng dai dẳng đối với GDP, thương mại, đầu tư và nguồn cung lao động. Nghiên cứu gần đây sử dụng phương pháp so sánh "nếu như" cho thấy GDP bình quân đầu người của Anh thấp hơn khoảng 6% đến 8% so với mức lẽ ra đạt được nếu không có Brexit vào khoảng năm 2024-2025.

Tại sao nền kinh tế của Trump lại mang tính cấp tiến hơn là bảo thủ?

Trong khi Trump đã thực hiện lời hứa cắt giảm quy định và giảm thuế cho các tập đoàn và người Mỹ giàu có, Wolfers lưu ý rằng các chính sách khác lại ít nhất quán với nền kinh tế của các tổng thống Cộng hòa gần đây. Chính quyền Trump đã tiếp cận một số công ty bằng cách tận dụng quyền lực quản lý của chính phủ, đôi khi can thiệp vào các vụ án chống độc quyền, hoặc gây nghi ngờ về các vụ sáp nhập cần sự chấp thuận của liên bang, giống như cách các cơ quan quản lý đã làm để ngăn cản các công ty thực hiện các chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI).



Chính quyền Trump cũng đã đóng vai trò tích cực hơn trong khu vực tư nhân bằng cách mua cổ phần hoặc quyền sở hữu trong một số công ty. Năm ngoái, chính phủ đã cam kết hơn 10 tỷ đô la tiền thuế của người dân cho các giao dịch này, phần lớn được dành để đảm bảo 9,9% cổ phần trong gã khổng lồ sản xuất chip Intel. Chính quyền cũng quan tâm đến khai thác mỏ, sản xuất năng lượng hạt nhân và sản xuất thép. Các báo cáo cũng xuất hiện vào cuối tuần về kế hoạch của chính quyền nhằm bơm 1,6 tỷ đô la vào USA Rare Earth, một nhà cung cấp khoáng sản lớn.

Điều đáng lo ngại nhất đối với nhiều nhà kinh tế là việc Trump liên tục phá hoại sự độc lập của các thể chế liên bang, đáng chú ý là việc sa thải người đứng đầu Cục Thống kê Lao động sau một báo cáo việc làm không thuận lợi (với những điều chỉnh khá lớn khiến quan điểm về một nền kinh tế mạnh mẽ trong những tháng trước đó bị nghi ngờ) và liên tục quấy rối và đe dọa cách chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Trump đã cố gắng sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook, một vụ việc hiện đang được Tòa án Tối cao xem xét, và Bộ Tư pháp của ông đã mở cuộc điều tra về cáo buộc gian lận thế chấp của Cook, điều mà bà kiên quyết bác bỏ.

Sự bất ổn trên thị trường Mỹ chỉ là một dấu hiệu cho thấy sự hỗn loạn mà việc Trump phá hoại sự độc lập của ngân hàng trung ương có thể gây ra. Các CEO hàng đầu, bao gồm Jamie Dimon, đã cảnh báo về những nguy hiểm đối với các quốc gia theo đuổi những hành động như vậy, với Thổ Nhĩ Kỳ là một ví dụ điển hình về những gì có thể xảy ra khi chính phủ sa thải các nhà quản lý ngân hàng vì họ nói những điều mà chính phủ không muốn nghe.

Wolfers cho rằng hành vi này không phù hợp với vai trò của Mỹ là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới. Ông nói thêm rằng khi niềm tin vào nền kinh tế giảm sút và dữ liệu kinh tế trở nên kém tin cậy hơn, hậu quả có thể lan rộng trong tương lai, đe dọa xóa bỏ sớm nhiều năm tăng trưởng tiềm năng.

“Đừng nghĩ về quý tiếp theo. Đừng nghĩ về năm tiếp theo và thậm chí hãy nhìn xa hơn cả một cuộc suy thoái. Hãy đặt câu hỏi sâu sắc hơn: Nền tảng của sự thịnh vượng là gì?” Wolfers nói. “Trong một thập niên nữa, sẽ có một số công ty không bao giờ được thành lập.”

Ngoài những mối đe dọa đối với sự ổn định thị trường, các nhà kinh tế và nhà khoa học khác đã cảnh báo rằng một số chính sách của Trump, bao gồm thuế quan, cắt giảm tài trợ liên bang cho nghiên cứu và các yêu cầu nhập cư nghiêm ngặt hơn, đang tạo ra rủi ro dài hạn có thể làm suy yếu sự đổi mới của Mỹ. Một phân tích của các nhà kinh tế UC Davis cho thấy rằng thuế quan được áp dụng trong cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 - một thời kỳ mà Trump ca ngợi là thời kỳ hoàng kim của nền kinh tế - đã làm giảm năng suất trong nước từ 25% đến 35% cho mỗi 10% tăng thuế quan.

Kent Jones, giáo sư danh dự tại Đại học Babson, đã lưu ý rằng thuế quan được sử dụng để tài trợ cho chính phủ liên bang cho đến năm 1913. Đó là năm mà Quốc hội ban hành luật mà thuế thu nhập hiện đại bắt nguồn từ đó, bắt đầu kết thúc một kỷ nguyên bất bình đẳng giàu nghèo nghiêm trọng, một thời điểm quan trọng trong cái mà các nhà sử học gọi là Thời đại Tiến bộ. Thời đại mà Wolfers cáo buộc Trump đang hồi sinh, tất nhiên, chính là Thời đại Hoàng kim diễn ra ngay trước đó.

“Dù Google hay OpenAI thế hệ tiếp theo là gì đi nữa, nó có thể sẽ không được phát minh ra hoặc không xuất hiện trên đất nước chúng ta,” Wolfers nói. “Chúng ta sẽ không bao giờ nhận thấy sự thiếu vắng đó, nhưng con cái chúng ta sẽ cảm nhận được điều đó. Con cái chúng ta sẽ cảm nhận được điều đó qua những cơ hội bị bỏ lỡ.”

Chiến dịch mang tên Operation PARRIS do chính quyền Tổng thống Donald Trump khởi động hồi đầu tháng, nhắm riêng vào khoảng 5.600 người tị nạn mới đến Minnesota. Những người này đã được Hoa Kỳ tiếp nhận hợp pháp sau nhiều năm sàng lọc an ninh nghiêm ngặt, nhưng chưa có quy chế thường trú nhân. Theo đơn kiện, nhân viên của Immigration and Customs Enforcement đã bắt giữ người tị nạn ngay tại các buổi trình diện di trú, trên đường đi làm, đi học, thậm chí xuất hiện trước cửa nhà không có trát tòa. Một số trường hợp bị còng tay đưa thẳng lên máy bay sang Texas.

Thế hệ Phật tử Việt Nam cao niên có lẽ không quen thuộc với các bộ phim liên hệ tới Star Wars -- Chiến tranh giữa các vì sao -- một kiểu phim có tính sử thi về không gian vũ trụ, ghi lại các cuộc đối kháng giữa các phe phái tại một thiên hà xa xôi.

-- Trump Đưa ICE Đến Olympic Milan Cortina, Người Ý Tức Giận. -- Minnesota: Bovino ‘Cút’, Sa Hoàng Biên Giới Của Trump Vào Thay. -- Kristi Noem Sẽ Điều Trần Trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện. -- Ứng Viên Đảng CH Bỏ Tranh Cử Thống Đốc Minnesota Vì ‘Không Ủng Hộ Chính Phủ Trả Thù Tiểu Bang’. -- Thẩm Phán Minnesota Dọa Xử Quyền Giám Đốc ICE Tội Khinh Thị Tòa -- Hiệp Hội Súng Trường Quốc Gia (NRA) Chỉ Trích ICE, Kêu Gọi Điều Tra ‘Toàn Diện’ Vụ Giết Alex Pretti. -- “Người Thổi Còi” Trong Vụ Luận Tội Trump Ra Tranh Cử Thượng Viện Florida. -- TikTok Bị Tố Chặn Nội Dung Nhắc Epstein Và Video Chỉ Trích Trump. -- Google Đồng Ý Trả $68 Triệu Để Dàn Xếp Vụ Kiện Tập Thể. -- Cựu Chủ Tịch FiFa Kêu Gọi ‘Boycott’ World Cup 2026 Vì An Ninh. -- Hiệp Hội Nhi Khoa Hoa Kỳ Không Theo Hướng Dẫn Của CDC Về Khuyến Nghị Tiêm Chủng Trẻ Em. -- Cambodia Tham Gia Hội Đồng Hòa Bình Của Trump. -- Ấn Độ Và EU Đạt Thỏa Thuận Thương Mại Tự Do.

Bản tin AP ghi rằng Trump bắt đầu dịu giọng về chiến dịch trấn áp nhập cư ở Minnesota, và sẽ thí quân, đẩy một số quan chức đặc vụ liên bang rời đi. Tổng thống Donald Trump đã dịu giọng hơn vào hôm thứ Hai về chiến dịch trấn áp nhập cư ở Minnesota, ca ngợi các cuộc trò chuyện hiệu quả với thống đốc

Minnesota đã chính thức bùng nổ thành một cơn bão chính trị tại Washington. Những gì bắt đầu bằng những phát súng trên đường phố Minneapolis giờ đây đang đe dọa làm sụp đổ chiếc ghế bộ trưởng Bộ Nội An của Kristi Noem và có thể khiến chính phủ liên bang phải đóng cửa vào đầu Tháng Hai. Hôm Thứ Hai, 26/1, có thêm tám thành viên đảng Dân Chủ ký vào nghị quyết luận tội bộ trưởng Kristi Noem, sau cái chết của Alex Pretti, nâng tổng số người cùng ký tên lên 120 người, theo phát ngôn viên văn phòng Dân Biểu Robin Kelly (Illinois.) Theo NBC, con số này chưa dừng lại giữa làn sóng phẫn nộ về các phương pháp thực thi di trú của chính quyền Trump. Hàng ngàn đặc vụ liên bang được điều đến Minnesota trong chiến dịch mà chính quyền gọi là "Operation Metro Surge" (Chiến dịch Đột kích Đô thị.)

Tối Thứ Bảy 24-1-2026 tại rạp Regal ở khu thương xá Spectrum thành phố Irvine, Nam California, mấy trăm đồng hương và quan khách đến dự buổi chiếu phim The King Of Trash do công ty rác California Waste Solutions thực hiện.

Hôm nay, Thẩm phán tại Minneapolis sẽ nghe tranh luận: có phải đặc vụ ICE vào bố ráp trong thẩm quyền tiểu bang là chiếm đóng vi hiến? - Dân Mỹ nghèo hơn, giá nhà, giá thực phẩm tăng. Các tiệm đồ cũ bùng phát. - Khủng bố sắc tộc: ICE điều tra vụ những lá bài Át Bích (lá bài tử thần) mang tính đe dọa, đặt trong xe của những người bị ICE bắt giam - Trump đòi ra luật cấm các thành phố dung chứa nhập cư lậu - Tỷ phú MAGA Bill Ackman quyên tặng 10.000 đô cho gia đình của y tá Alex Pretti (kẹ bị IC bắn chết). - Cựu nữ Dân Biểu Cộng hòa MTG gửi đến MAGA: Các bạn đang bị [Trump] "kích động dẫn đến nội chiến" - Một ông lẻn vào bữa tiệc Liên hoan phim Sundance, đấm vào mặt 1 Dân Biểu Dân Chủ (gốc da đen + Cuba) rồi hô khẩu hiệu kỳ thị sắc tộc. - Trump ra tín hiệu sẵn sàng rút lực lượng ICE khỏi Minneapolis. - Khoảng 60 tổng giám đốc (CEO) các công ty lớn kêu gọi hòa bình xây dựng cho Minnesota. - Minnesota: Sở Giám định Y tế Quận Hennepin xác định vụ bắn chết cô Renee Nicole Good là

Sau 26 năm đàm phán, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận ký kết Hiệp định Thương mại với khối MERCOSUR bao gồm Argentina, Brazil, Uruguay và Paraguay và sẽ hứa hẹn tạo ra những tác động sâu rộng về kinh tế, nông nghiệp, môi trường và địa chính trị cho cả hai bên...

Thủ Tướng Canada kêu gọi toàn dân ưu tiên mua hàng Canada, mặc kệ nước ngoài [Trump] quậy phá. Trump gọi Thủ Tướng Canada là Thống Đốc, ám chỉ Canada là tiểu bang 51 của Mỹ, dọa áp thuế Canada 100% nếu mua bán với TQ.

Sáng 24 tháng 1, tại góc đường 26th Street và Nicollet Avenue ở nam Minneapolis, người ta thấy anh đứng trên lề đường, cầm điện thoại quay cảnh một nhóm đông nhân viên liên bang mặc áo giáp. Trong những thước phim sau đó, anh lùi lại, có vẻ muốn đưa tay đỡ hai người khác bị đặc vụ xịt hơi cay vào mặt giữa cảnh hỗn loạn, rồi một toán người áo đồng phục ập tới, vây quanh, xịt một chất cay vào mặt anh và đè anh xuống mặt đường. Họ bắn anh chết. Anh tên là Alex Jeffrey Pretti, 37 tuổi, là công dân Hoa Kỳ và là y tá hồi sức đặc biệt.

Một thẩm phán liên bang ở Richmond (Virginia) tuần này đã phán quyết rằng Virginia đã vi phạm một đạo luật sau Nội chiến bằng cách tự động tước quyền bầu cử của tất cả những người bị kết tội đại hình, một quyết định có thể khôi phục quyền bầu cử cho hàng ngàn người dân Virginia.

Minneapolis, Minnesota, 24 tháng Một – Một viên chức liên bang sáng nay đã bắn chết một người đàn ông tại Minneapolis, giữa lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục siết chặt chiến dịch trấn áp di dân trên toàn quốc. Theo Thống đốc Minnesota Tim Walz, loạt đạn nổ vào khoảng 11 giờ sáng trước tòa nhà Whipple, nơi đặt văn phòng của Cục Di trú và Quan thuế (ICE). Đoạn phim do người qua đường quay lại cho thấy một toán đặc vụ bất thần xông tới, quây thành vòng, đè vật người đàn ông xuống mặt tuyết lẫn bùn, ghì chặt tay chân ông trong tiếng la ó hỗn loạn, rồi giữa vòng người áo giáp ấy vang lên nhiều phát súng ngắn chát chúa. ​​ Cảnh sát trưởng Minneapolis, ông Brian O’Hara, nói với báo chí địa phương rằng nạn nhân đã qua đời tại bệnh viện sau khi được hô hấp nhân tạo tại chỗ.

Làng điện ảnh Hoa Kỳ sẽ tổ chức lễ trao Giải Oscar năm nay vào tháng 3/2026, nhưng các cuộc hội thoại tiên đoán đang sôi nổi trên màn hình TV liên tục. Đặc biệt là một gợi ý. Người dẫn chương trình truyền hình Joy Behar nói rằng những người đoạt giải Oscar nên trao giải cho Trump để ông Trump "không xâm lược Phần Lan"... Theo bản tin của David Cifarelli, trên báo MassLive hôm Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1 năm 2026.

-- Hàng chục ngàn người xuống đường phản đối bố ráp di trú giữa giá lạnh dưới không độ. -- Thẩm phán chặn đòn siết ngân khoản của Trump. -- Tòa bác đề nghị giam người biểu tình, nói DOJ không đưa ra bằng chứng. -- Hoa Kỳ đổi trục chiến lược, không còn ưu tiên đối đầu Trung Quốc. -- California gia nhập mạng lưới ứng phó dịch bệnh của WHO sau khi Mỹ rút lui. -- Hội Đàm NGA – UKRAINE – HOA KỲ Tại ABU DHABI Kết Thúc. -- Dù Hồ Sơ Tị Nạn Còn Đang Xét, Bé Trai 5 Tuổi Vẫn Bị ICE Giam Giữ. -- Đặc vụ FBI tại Minneapolis từ chức: nghi bị ép ngưng điều tra vụ Renee Good. -- Bộ trưởng Tư Pháp Minnesota: Bạch Ốc dùng di trú để "mượn gió bẻ măng". -- Hoa Kỳ oanh kích ghe ma túy thứ 35; chiến dịch vẫn tiếp diễn sau khi bắt Maduro. -- Đăng hình Trump dắt chim cánh cụt “đi Greenland,” Bạch Ốc thành trò cười. -- Bộ ba thân tín của Jeffrey Epstein nhận trát đòi ra điều trần trước Quốc Hội. -- Texas: xe robotaxi Waymo bị điều tra vì không nhường xe buýt trường học.

Hệ thống Cao đẳng Cộng đồng California và AltaSea tại Cảng Los Angeles ký kết Biên bản Ghi nhớ nhằm hợp tác hỗ trợ hành động vì khí hậu, phát triển bền vững và cơ hội phát triển lực lượng lao động trong “nền kinh tế biển”.
