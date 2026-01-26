Trump lùi bước: sẽ buộc Chỉ Huy Tuần tra Biên giới Greg Bovino và nhiều quan chức đặc vụ ra khỏi Minnesota (không phải bị sa thải)



Bản tin AP ghi rằng Trump bắt đầu dịu giọng về chiến dịch trấn áp nhập cư ở Minnesota, và sẽ thí quân, đẩy một số quan chức đặc vụ liên bang rời đi. Tổng thống Donald Trump đã dịu giọng hơn vào hôm thứ Hai về chiến dịch trấn áp nhập cư ở Minnesota, ca ngợi các cuộc trò chuyện hiệu quả với thống đốc và thị trưởng Minneapolis khi Trump cử người đứng đầu lực lượng biên phòng đến phụ trách phần lớn nỗ lực thực thi pháp luật. Một số đặc vụ liên bang dự kiến ​​sẽ rời đi ngay từ thứ Ba.

Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey cho biết ông đã nói chuyện qua điện thoại với Trump, người đã ca ngợi cuộc thảo luận và tuyên bố rằng "đã có nhiều tiến bộ được thực hiện". Frey cho biết ông đã yêu cầu Trump trong một cuộc điện thoại chấm dứt chiến dịch tăng cường thực thi luật nhập cư và Trump đồng ý rằng tình hình hiện tại không thể tiếp tục.

Thị trưởng cho biết một số đặc vụ sẽ sớm rời đi và ông sẽ tiếp tục thúc đẩy những người khác tham gia Chiến dịch Metro Surge cũng phải rời đi.

Trong số những người dự kiến ​​sẽ rời đi có chỉ huy cấp cao của Lực lượng Tuần tra Biên giới Greg Bovino, một người quen thuộc với vấn đề này nói với Associated Press. Người này không được phép công khai thảo luận chi tiết về chiến dịch và đã nói chuyện với AP với điều kiện giấu tên.

Bovino là trung tâm của chiến dịch tăng cường thực thi pháp luật mạnh mẽ của chính quyền ở các thành phố trên toàn quốc. Việc ông rời đi đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong lập trường thực thi pháp luật liên bang giữa lúc sự phẫn nộ ngày càng tăng về vụ nổ súng gây chết người đối với y tá 37 tuổi Alex Pretti bởi các đặc vụ Tuần tra Biên giới, vụ nổ súng gây chết người thứ hai của các sĩ quan đàn áp nhập cư liên bang trong tháng này.

Vai trò lãnh đạo của Bovino trong các chiến dịch trấn áp liên bang nổi bật, bao gồm các hoạt động đã gây ra các cuộc biểu tình lớn ở Los Angeles, Chicago, Charlotte và Minneapolis, đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các quan chức địa phương, những người ủng hộ quyền công dân và các nghị sĩ đảng Dân chủ.

Sự chỉ trích đối với Bovino tăng lên trong vài ngày qua sau khi ông công khai bảo vệ vụ nổ súng Pretti và những tuyên bố gây tranh cãi về cuộc đối đầu dẫn đến cái chết của Pretti.

Người đứng đầu lực lượng biên phòng, Tom Homan, sẽ phụ trách các hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE: Immigration and Customs Enforcement) ở Minnesota. Frey cho biết ông dự định gặp Homan vào ngày mai, thứ Ba.

Trump và Thống đốc đảng Dân chủ Tim Walz đã nói chuyện qua điện thoại và sau đó đưa ra những bình luận khác biệt đáng kể so với những tuyên bố chỉ trích mà họ đã trao đổi trong quá khứ. Cuộc trò chuyện của họ diễn ra cùng ngày một thẩm phán liên bang nghe các lập luận trong một vụ kiện nhằm ngăn chặn chiến dịch tăng cường thực thi luật nhập cư liên bang trong tiểu bang. “Thực tế, chúng tôi dường như có cùng quan điểm,” Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Walz, trong một tuyên bố, cho biết cuộc gọi “hiệu quả” và cần thiết phải có các cuộc điều tra khách quan về các vụ xả súng. Trump cho biết chính quyền của ông đang tìm kiếm “tất cả” những tên tội phạm mà tiểu bang đang giam giữ. Walz cho biết Sở Cải huấn tiểu bang tôn trọng các yêu cầu của liên bang đối với những người đang bị giam giữ.

Trong khi đó, các luật sư của chính quyền liên bang, tiểu bang và các thành phố Minneapolis và St. Paul đã xuất hiện trước Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Katherine Menendez vào thứ Hai, người đang xem xét liệu có nên chấp thuận yêu cầu tạm dừng hoạt động nhập cư hay không.

Bà cho biết vụ án này là ưu tiên hàng đầu, nhưng trong một lệnh được ban hành sau đó vào thứ Hai, bà yêu cầu các luật sư của chính phủ liên bang nộp thêm bản tóm tắt trước 6 giờ chiều thứ Tư. Bà yêu cầu họ giải quyết, trong số những vấn đề khác, lập luận của tiểu bang và các thành phố rằng mục đích của Chiến dịch Metro Surge là để trừng phạt họ vì luật và chính sách bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp.

Các luật sư của tiểu bang và hai thành phố Minneapolis và St. Paul lập luận rằng tình hình trên đường phố rất nghiêm trọng, đòi hỏi tòa án phải tạm dừng các hành động thực thi pháp luật của chính phủ liên bang.

“Nếu điều này không được ngăn chặn ngay tại đây, ngay bây giờ, tôi không nghĩ bất kỳ ai nghiêm túc xem xét vấn đề này có thể tin tưởng vào tương lai của nền cộng hòa của chúng ta,” theo lời Phụ Tá Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Minnesota, Brian Carter, cho biết.

Thẩm phán đặt câu hỏi về động cơ của chính phủ đằng sau cuộc trấn áp và bày tỏ sự hoài nghi về bức thư mà Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Pam Bondi gần đây đã gửi cho Walz. Bức thư của Bondi YÊU CẦU tiểu bang cung cấp cho chính phủ liên bang quyền truy cập vào DANH SÁCH CỬ TRI, chuyển giao hồ sơ Medicaid và trợ cấp thực phẩm của tiểu bang, và bãi bỏ các chính sách bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp.“Ý tôi là, liệu có giới hạn nào đối với những gì cơ quan hành pháp có thể làm dưới vỏ bọc thực thi luật nhập cư?” Thẩm Phán Menendez hỏi. Bà lưu ý rằng các yêu cầu của liên bang đang là chủ đề của các vụ kiện. (Ghi chú: Nghĩa là, Thẩm phán hàm ý, Trump và Bondi bố ráp dân nhập cư chỉ là giả vờ, vì mục tiêu chính là khủng bố tiểu bang Minnesota để noi này nộp Trump danh sách cử tri [để Trump sẽ quậy cách nào khác để có thể phá hoại bầu cử giữa kỳ ở Minnesota] và đây là mục tiêu chính.)Brantley Mayers, một luật sư của Bộ Tư pháp, cho biết mục tiêu của chính phủ là thực thi luật liên bang. Mayers nói rằng một hành động hợp pháp không nên được sử dụng để làm mất uy tín của một hành động hợp pháp khác.Thẩm phán Menendez đặt câu hỏi về ranh giới giữa việc vi phạm Hiến pháp và quyền lực của cơ quan hành pháp trong việc thực thi pháp luật. Bà cũng hỏi liệu bà có đang được yêu cầu quyết định giữa các chính sách của tiểu bang và liên bang hay không.“Điều đó bắt đầu khiến tôi cảm thấy như mình đang quyết định phương pháp chính sách nào là tốt nhất,” bà nói.Tại một thời điểm, khi thảo luận về khả năng các sĩ quan liên bang vào nhà dân mà không có lệnh khám xét, thẩm phán bày tỏ sự miễn cưỡng khi phải quyết định các vấn đề chưa được nêu ra trong vụ kiện trước mặt bà.Menendez nói rõ rằng bà đang gặp khó khăn trong việc đưa ra phán quyết vì vụ án này rất bất thường và có ít tiền lệ.“Chính vì điều này rất quan trọng nên tôi đang làm mọi thứ có thể để đưa ra phán quyết đúng đắn,” bà nói.Tiểu bang Minnesota và các thành phố đã kiện Bộ An ninh Nội địa vào đầu tháng này, năm ngày sau khi Renee Good bị một sĩ quan Cục Nhập cư và Hải quan bắn chết. Vụ nổ súng của Pretti vào thứ Bảy đã làm tăng thêm tính cấp bách cho vụ án.Cuối ngày thứ Hai, một tòa kháng án liên bang đã từ chối dỡ bỏ lệnh tạm dừng đối với phán quyết mà Menendez đã đưa ra trong một vụ án riêng biệt vào ngày 16 tháng 1. Bà đã phán quyết rằng các sĩ quan liên bang ở Minnesota không được phép bắt giữ hoặc sử dụng hơi cay đối với những người biểu tình ôn hòa không cản trở chính quyền, bao gồm cả những người theo dõi và quan sát các đặc vụ. Một hội đồng gồm ba thẩm phán của Tòa kháng án vòng 8 cho biết phán quyết đó khó có thể được giữ nguyên khi kháng cáo.Trump đã đăng tải trên mạng xã hội vào thứ Hai rằng Homan sẽ báo cáo trực tiếp cho ông. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Homan sẽ là “điểm liên lạc chính tại Minneapolis” trong suốt quá trình hoạt động của các sĩ quan nhập cư liên bang.Tại tòa án hôm thứ Hai, một luật sư của chính quyền cho biết khoảng 2.000 sĩ quan Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đang có mặt tại hiện trường, cùng với ít nhất 1.000 sĩ quan Tuần tra Biên giới.Vụ kiện yêu cầu thẩm phán ra lệnh giảm số lượng sĩ quan và đặc vụ thực thi pháp luật liên bang tại Minnesota xuống mức trước khi tăng cường lực lượng và hạn chế phạm vi hoạt động thực thi pháp luật.Vụ kiện này có ý nghĩa đối với các tiểu bang khác đã hoặc có thể trở thành mục tiêu của các hoạt động thực thi pháp luật nhập cư liên bang tăng cường. Các Bộ trưởng Tư pháp từ 19 tiểu bang cộng với Đặc khu Columbia, dẫn đầu bởi California, đã đệ trình bản kiến ​​nghị ủng hộ Minnesota.Trong một vụ án khác, một thẩm phán liên bang khác, Eric Tostrud, đã xem xét yêu cầu của Bộ Tư pháp về việc dỡ bỏ lệnh mà ông đã ban hành vào cuối ngày thứ Bảy, ngăn chặn chính quyền Trump “phá hủy hoặc thay đổi bằng chứng” liên quan đến vụ nổ súng hôm thứ Bảy.Các luật sư của Cục Điều tra Hình sự tiểu bang nói với thẩm phán rằng họ không thể tin tưởng chính phủ liên bang sẽ bảo quản bằng chứng, viện dẫn việc thiếu hợp tác mà tiểu bang nhận được từ các nhà chức trách liên bang sau khi họ cho biết họ bị ngăn cản tiếp cận hiện trường.Nhưng các luật sư của chính phủ liên bang lập luận rằng lệnh cấm tạm thời nên được dỡ bỏ vì các điều tra viên của họ đã tuân thủ các thủ tục bảo quản thích hợp, và họ sẽ phản đối việc tòa án “can thiệp quá sâu” vào việc tiểu bang có thể kiểm tra bằng chứng nào trong khi cuộc điều tra liên bang đang diễn ra.