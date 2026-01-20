Hôm nay,  

Tổng Giám Mục Công Giáo Timothy P. Broglio (Tư lệnh Tuyên úy Quân lực Mỹ): Lính Mỹ có quyền bất tuân các lệnh phi đạo đức

20/01/202616:54:00(Xem: 65)
blank

Tổng Giám Mục Công Giáo Timothy P. Broglio (Tư lệnh Tuyên úy Quân lực Mỹ): Lính Mỹ có quyền bất tuân các lệnh phi đạo đức
 

Bản tin tựa đề "Morally acceptable for US troops to disobey orders, archbishop says" (Tổng giám mục nói: có thể chấp nhận về mặt đạo đức, khi lính Mỹ không tuân lệnh). Bài viết của ba phóng viên Adela Suliman, Anthony Faiola, Matthew Brown trên báo Washington Post hôm Thứ Ba 20/1/2026.
Trong bối cảnh chính quyền Trump can thiệp vào Venezuela, chuẩn bị quân đội cho khả năng triển khai đến Minnesota và đe dọa chiếm Greenland, tổng giám mục Công giáo phụ trách lực lượng vũ trang Hoa Kỳ cho biết việc binh lính không tuân các lệnh vi phạm lương tâm của họ “sẽ là điều có thể chấp nhận được về mặt đạo đức”.
Tổng giám mục Timothy P. Broglio nằm trong số nhiều nhà lãnh đạo Công giáo đặt câu hỏi về việc chính quyền sử dụng vũ lực. Bình luận của ngài cũng nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng được bày tỏ bởi vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, Giáo hoàng Leo XIV, cũng như các hồng y hàng đầu của ông ở Hoa Kỳ, về chính sách đối ngoại của chính quyền Trump.
“Greenland là lãnh thổ của Đan Mạch,” Broglio nói với BBC hôm Chủ nhật. “Việc Hoa Kỳ tấn công và chiếm đóng một quốc gia thân thiện dường như không hợp lý.”
Khi được hỏi liệu ngài có “lo lắng” về các quân nhân dưới sự chăm sóc mục vụ của mình hay không, Broglio trả lời: “Tôi rõ ràng là lo lắng vì họ có thể bị đặt vào tình huống phải làm điều gì đó có vấn đề về mặt đạo đức.”
“Sẽ rất khó khăn cho một người lính, một lính Thủy quân Lục chiến hoặc một thủy thủ tự mình không tuân lệnh,” ngài nói. “Nhưng nói một cách chính xác, trong phạm vi lương tâm của họ, việc không tuân lệnh đó là có thể chấp nhận được về mặt đạo đức, nhưng điều đó có thể đặt cá nhân đó vào một tình huống không thể chấp nhận được - và đó là mối lo ngại của tôi.”
Với tư cách là người đứng đầu Tổng giáo phận Phục vụ Quân đội Hoa Kỳ có trụ sở tại thủ đô Washington D.C., TGM Broglio giám sát các tuyên úy phục vụ người Công giáo và những người khác tại các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, các cơ sở chăm sóc sức khỏe của Bộ Cựu chiến binh và các phái bộ ngoại giao trên toàn thế giới.
Là cựu chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, vị Tổng giám mục gốc Ohio này được coi là một người bảo thủ trong Giáo hội. Khi chính quyền Obama kết thúc chính sách “không hỏi, không nói” (đối với vấn đề đồng tính), ngài đã phản đối việc cho phép binh lính LGBT phục vụ công khai. Khi chính quyền Trump loại bỏ người chuyển giới khỏi quân đội, Broglio nói rằng “các vấn đề về khuynh hướng tình dục và bản dạng giới” phản ánh “thái độ xã hội không đúng đắn”.
Ngài cũng đã chỉ trích các cuộc tấn công quân sự vào các tàu mà chính quyền cho là đang buôn lậu ma túy. Lực lượng Mỹ đã tiêu diệt ít nhất 115 người trong hơn 30 cuộc tấn công tương tự trên vùng biển quốc tế ở Caribe và Thái Bình Dương kể từ tháng Chín.
“Trong cuộc chiến chống ma túy, mục đích không bao giờ biện minh cho phương tiện,” Broglio nói trong một tuyên bố hồi tháng trước. “Không ai có thể bị ra lệnh thực hiện một hành vi vô đạo đức, và ngay cả những người bị nghi ngờ phạm tội cũng có quyền được xét xử theo đúng quy trình pháp luật.”
Tổng giám mục đưa ra tuyên bố này sau khi tờ Washington Post đưa tin rằng các chỉ huy trong vụ tấn công tàu đầu tiên được biết đến đã nhìn thấy những người sống sót và ra lệnh bắn loạt thứ hai để giết họ. Ngài không đề cập cụ thể đến vụ việc nhưng dường như ám chỉ đến nó.
“Vì nguyên tắc đạo đức cấm giết hại những người không tham chiến là bất khả xâm phạm,” ngài nói, “việc cố ý giết chết những người sống sót trên một con tàu mà không gây ra mối đe dọa chết người ngay lập tức cho lực lượng vũ trang của chúng ta sẽ là một mệnh lệnh bất hợp pháp và vô đạo đức.”

Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ đến Davos, Thụy Sĩ vào thứ Tư 21/1/2026 để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nơi các nhà lãnh đạo châu Âu dự định thảo luận về yêu cầu của ông về việc chiếm đóng và sáp nhập Greenland – một yêu cầu đã biến cuộc họp thường niên của giới tinh hoa chính trị và tài chính thế giới thành một hội nghị thượng đỉnh ngoại giao khẩn cấp.
Các thành viên quân đội tuyên thệ trung thành với Hiến pháp, chứ không phải với tổng thống. Theo Bộ luật Quân sự Thống nhất, họ tuyên thệ nhập ngũ để “ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ chống lại mọi kẻ thù” và “tuân theo mệnh lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ và mệnh lệnh của các sĩ quan được bổ nhiệm trên mình”. Họ có nghĩa vụ không tuân theo “mệnh lệnh rõ ràng là bất hợp pháp”, nhưng những trường hợp như vậy rất hiếm và phức tạp về mặt pháp lý, theo tờ The Washington Post đã đưa tin. Nhân viên quân sự có thể bị đưa ra tòa án quân sự vì không tuân theo mệnh lệnh hợp pháp.
Vào tháng 11, Lầu Năm Góc đã thông báo điều tra Thượng nghị sĩ Mark Kelly (Đảng Dân chủ, tiểu bang Arizona), một người chỉ trích Trump nổi bật và là cựu chiến binh, sau khi ông xuất hiện trong một video cùng năm nghị sĩ Dân chủ khác nhắc nhở các quân nhân Hoa Kỳ về nghĩa vụ của họ theo luật quân sự là không tuân theo mệnh lệnh bất hợp pháp. Động thái này đã bị Trump chỉ trích vào thời điểm đó là “hành vi nổi loạn”, và các nhà lập pháp khác cho biết tháng này rằng họ cũng đang bị điều tra vì đoạn video đó.
Tháng này, Kelly đã đệ đơn kiện nhằm đảo ngược bức thư khiển trách của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và nỗ lực có thể giáng cấp bậc của ông.
Bình luận của TGM Broglio lặp lại những lo ngại được bày tỏ trong một tuyên bố chung hôm thứ Hai của ba tổng giám mục Công giáo cấp cao nhất của Hoa Kỳ, những người cảnh báo rằng sự tái xuất hiện của việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực quân sự, bao gồm cả của Hoa Kỳ ở Venezuela và Greenland, đã đặt “nền tảng đạo đức cho các hành động của Mỹ trên thế giới” vào vòng nghi vấn.
“Các sự kiện ở Venezuela, Ukraine và Greenland đã đặt ra những câu hỏi cơ bản về việc sử dụng vũ lực quân sự và ý nghĩa của hòa bình”, các Hồng y Blase Cupich của Chicago, Robert McElroy của Washington D.C. và Joseph Tobin của Newark đã viết.
Trong những ngày sau chiến dịch của Hoa Kỳ ở Venezuela để bắt cóc Tổng Thống Nicolás Maduro, và sau khi Trump nói rằng ông hiện đang “cai trị” quốc gia Venezuela, Đức Giáo hoàng đã nhấn mạnh sự tôn trọng chủ quyền của Venezuela. Trong cuộc gặp với các nhà ngoại giao tại Vatican vào ngày 9 tháng 1, Đức Giáo hoàng Leo đã lên án một kỷ nguyên mới mà theo ngài, chủ nghĩa đa phương đang bị thay thế bằng “lòng cuồng tín chiến tranh” và “hòa bình được tìm kiếm thông qua vũ khí như một điều kiện để khẳng định quyền thống trị của riêng mình”. Ngài không nêu tên Hoa Kỳ.
Tổng Giám mục Broglio, trong bình luận của mình về các cuộc tấn công bằng tàu thuyền của Hoa Kỳ, đã viện dẫn lý thuyết chiến tranh chính nghĩa. Theo giáo lý Công giáo, việc “sử dụng lực lượng quân sự để tự vệ” chống lại kẻ xâm lược có thể là hợp pháp như một biện pháp cuối cùng theo những tiêu chí nghiêm ngặt.
Theo Giáo lý của Giáo hội Công giáo, thiệt hại do kẻ xâm lược gây ra phải “lâu dài, nghiêm trọng và chắc chắn”; tất cả các phương tiện khác để ngăn chặn nó “phải được chứng minh là không khả thi hoặc không hiệu quả”; phải có “triển vọng thành công nghiêm túc”; và hành động đó “không được gây ra những điều ác và rối loạn nghiêm trọng hơn điều ác cần phải loại bỏ”.



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Ni Sư Daehae, cũng là nhà đạo diễn điện ảnh nổi tiếng, đã thắng giải thưởng Phim truyện xuất sắc nhất (Best Fiction Film) tại Đại hội điện ảnh Bangladesh, theo tin của báo Korea Joong Ang Daily ngày 19/1/0226.

-- Lực Lượng ICE Đang Quét Sạch Nước Mỹ Có Ngân Sách Từ Đâu?. -- Trump ‘Tự Sướng’ Về Quân Sự, Nói Sẽ Bàn Bạc Về Greenland Tại WEF Ở Davos Tuần Này. -- Bác Sĩ Của Phó Tổng Thống Cheney Kêu Gọi Điều Tra Hành Vi Năng Lực Của Trump. -- Ted Cruz ‘Vuốt Đuôi’ Trump, Ca Ngợi Ý Đồ Mua Greenland. -- Trump Dọa Áp 200% Thuế Quan Lên Rượu Vang Của Pháp. -- Thị Trường Chứng Khoán Lao Dốc. -- Người Đàn Ông Hmong Quốc Tịch Mỹ Bị ICE Bắt Đi: ‘Tôi Không Phải Tội Phạm’. -- Quốc Hội Đạt Thỏa Thuận Ngân Sách $1.2 Tỷ Cho DHS, DOD. -- Cảnh Sát Truy Tìm Nghi Phạm Vụ Nổ Súng Vào Vợ Chồng Chánh Án Indiana. -- Trump Mời Putin Tham Gia Hội Đồng Hòa Bình Do Mỹ Dẫn Dắt.

hãy quăng bỏ luật quốc tế như ý Trump: chia 3 thế giới, sẵn sàng bom nguyên tử, đưa xe tăng Nga chiếm thêm 7 nước Armenia, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan và Kyrgyzstan bên cạnh Ukraine.

Theo báo The Hill hôm Thứ Hai 19/1/2026, bản tin nhan đề "America’s top Catholic clerics denounce militaristic US foreign policy" (Các giáo sĩ Công giáo hàng đầu của Mỹ lên án chính sách đối ngoại quân sự hóa của Mỹ) của phóng viên Max Rego ghi nhận: Ba vị hồng y Công giáo cấp cao nhất lãnh đạo các tổng giáo phận ở Hoa Kỳ

Chiều Chủ Nhật 18 Tháng Giêng, cháu trai nhỏ của ông ChongLy Scott Thao, còn gọi là Saly, đang ngủ trưa trên ghế sofa trong nhà ở St. Paul thì các đặc vụ nhập cư liên bang (ICE) xông vào nhà. Họ phá cửa, tiến vào với những khẩu súng trên tay, chĩa thẳng vào người trong nhà. Ông Saly, một công dân Mỹ gốc Hmong, bị ICE còng tay, dẫn ra ngoài trong thời tiết lạnh buốt. Ông chỉ mặc quần đùi, dép Crocs và quấn một chiếc chăn trẻ em. Nhiệt độ ngoài trời là 10 độ F. Tuyết vẫn đóng dày đặc trên đường. Ông Brandi Reilly, người đã đưa đoạn video ICE bắt ông Saly ra khỏi nhà, nói với Việt Báo hôm Thứ Hai, 19 Tháng Giêng về tình trạng của ông Saly: “Họ đã thả ông ấy sau khi chở ông ấy đi lòng vòng và thẩm tra ông. Mẹ của ông Saly là một y tá làm việc cho CIA, bà vừa qua đời cách đây ba tuần.”

Tôi nghe những bước chân rất buồn anh đã bước cẩn trọng vượt rừng anh ghi lại giữa những dòng chữ những bước chân rất buồn

Một bức thư từ Tổng thống Donald Trump gửi Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre đã tiết lộ Trump không còn cảm thấy phải có nghĩa vụ hành động vì hòa bình nữa, vì Ông đã không nhận được Giải Nobel Hòa bình, và cho cho rằng điều này đã “bật đèn xanh” để chiếm Greenland.

- Hôm nay tròn 52 năm quân TQ chiếm đảo Hoàng Sa; VN-TQ hôm qua mừng 76 năm bang giao. VN khai mạc Đại hội Đảng. - Ngày mai 600 cuộc biểu tình, nghỉ học, nghỉ việc chống Trump. - Trump rửa tội cho Putin, mời Putin vào Hội đồng Hòa bình (thay cho LHQ) về Gaza. Việt Nam (Tô Lâm) và Hungary cũng đã vào. - Trump viết thư gay gắt cho Na Uy: Giải Nobel Hòa Bình 2025 bỏ lơ tôi dàn hòa 8 cuộc chiến, nên tôi phải chiếm Greenland. - Hôm nay, Thứ Hai 19/1/2026, là Ngày Martin Luther King Jr. nhiều nơi đóng cửa. - Trump: Phải có Thẻ căn cước cử tri (Voter ID) khi bỏ phiếu - Elon Musk quyên góp 10 triệu đô la cho ứng cử viên Thượng viện ủng hộ ông Trump - Bộ trưởng Do Thái Smotrich thúc giục Netanyahu chiếm, xây khu định cư ở Gaza - Thủ tướng Greenland: Chúng tôi sẽ không chịu áp lực của Trump. - TTK/LHQ chỉ trích Trump: Có những người tin rằng sức mạnh luật pháp nên được thay bằng luật kẻ mạnh - Ca nhạc sĩ Bruce Springsteen lên sân khấu nhạc, nói ICE đã trở thành Gestapo kiểu Hitler, h

Hai tờ báo hôm Chủ Nhật loan tin về kế hoạch Trump muốn thâu tóm Canada. Bản tin "Trump Insiders Reveal Secret Plot for Bigger Takeover Target" (Những người thân cận của Trump tiết lộ âm mưu bí mật nhằm mục tiêu thâu tóm lớn hơn) của phóng viên Laura Esposito, trên tờ The Daily Beast hôm Chủ nhật

Sẽ có ít nhất 600 cuộc biểu tình chống Trump được tổ chức vào Thứ Ba ngày 20 tháng 1/2026, kỳ niệm tròn một năm Trump đăng quang Tổng Thống. Bản tin "Trump inauguration anniversary walkouts: here’s what to know" (Các cuộc biểu tình nhân kỷ niệm ngày nhậm chức của Trump: những điều cần biết) của phóng viên Cecilia Nowell, trên báo The Guardian

PARIS, Pháp - Ngày 10/01/2026, Uỷ Ban Giải Thưởng hân hạnh trao Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2025 cho bốn Tù Nhân Lương Tâm, hiện đang bị giam giữ trong nhà tù cộng sản Việt Nam, chỉ vì họ không im tiếng, không ngồi yên, đã can đảm đứng lên cho tự do, cho công lý xẵ hội tại Việt Nam. Giải thưởng được trao tặng cho: ông Huỳnh Ngọc Tuấn, ông Nguyễn Hoàng Nam, bà Nguyễn Thị Cẩm Thuý và Mục Sư Nguyễn Trung Tôn.

Liên Hiệp Quốc đã bị Tổng Thống Trump quăng vào thùng rác để chính Trump sẽ lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza. Trên nguyên tắc Trump thông báo nước nào muốn vào Hội đồng sẽ nộp 1 tỷ đôla; không rõ Việt Nam có nộp tiền chưa, nhưng báo Hà Nội đã loan tin Việt Nam sẽ vào (với Tô Lâm ngồi vào Hội đồng Điều hành Cấp cao Hội đồng Hòa bình Dải Gaza).

J521. Tesakuna Jātaka -- Chuyện ba con chim thông thái. Tóm tắt: Đức Phật khuyên vua xứ Kosala nên sống một cách chính trực và kể một câu chuyện về một vị vua không có con, người đã nhận nuôi ba con chim non bị bỏ rơi. Khi bị triều thần chế giễu, nhà vua lần lượt đưa từng con chim đến triều đình và hỏi chúng lời khuyên về việc cai trị vương quốc. Tất cả các con chim đều đồng ý rằng chúng nên được thăng chức lên những vị trí cao quý.

-- Đan Mạch, Greenland biểu tình phản đối Trump -- Liên bang kiếm chuyện, đòi điều tra thống đốc Minnesota và thị trưởng Minneapolis. -- Hoa Kỳ đã âm thầm nói chuyện với Cabello trước khi bắt Maduro. -- Hạ lãi suất: Trump gặp lực cản từ Fed và Thượng viện. -- Trump ân xá cựu thống đốc Puerto rico và đại gia ngân hàng. -- Bạch Ốc tính cho dân rút tiền hưu 401(k) để đặt cọc mua nhà. -- Chính quyền Trump tạm hoãn việc khấu trừ lương của người nợ tiền học. -- AI ngốn điện: Trump nói Big Tech phải tự trả, đừng đẩy giá điện của dân. -- Cử tri Cộng Hòa: hài lòng chuyện di trú nhưng vẫn đau đầu vì vật giá leo thang. -- Trump mua trái phiếu 100 triệu MK, dính tới Netflix, Warner Bros. -- Thuốc tylenol không làm trẻ sơ sinh bị tự kỷ. -- FAA cảnh báo phi cơ mỹ: bay qua Mexico, Trung–Nam Mỹ phải coi chừng. -- Bạch Ốc lập ban giám sát tái thiết Gaza, có Blair và con rể Trump. -- Lãnh tụ Iran: Trump là “tội phạm” đứng sau các cuộc biểu tình đẫm máu.

DB Mỹ Massie (Cộng Hòa): Hãy nói rằng hồ sơ Epstein đang giấu ở Greenland, Trump sẽ ngưng đòi sáp nhập. TNS Tillis: lính Mỹ có 17 căn cứ quân sự ở Greenland từ lâu rồi, sao Trump nói cần sáp nhập vì an ninh? Phóng viên Anna Commander viết trên Newsweek rằng: Dân Biểu Cộng hòa Thomas Massie của Kentucky đã nói đùa trên mạng xã hội về hồ sơ Epstein và Greenland vào hôm thứ Năm,
1234567Trang sauTrang cuối
VB Podcast



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.