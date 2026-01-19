Giáo hội Công Giáo Mỹ lên án Trump đối ngoại bằng quân sự hóa, nhắc lời Đức Giáo Hoàng rằng thế giới cần đối thoại tìm hòa bình, không phải bạo lực chiếm đất



Theo báo The Hill hôm Thứ Hai 19/1/2026, bản tin nhan đề "America’s top Catholic clerics denounce militaristic US foreign policy" (Các giáo sĩ Công giáo hàng đầu của Mỹ lên án chính sách đối ngoại quân sự hóa của Mỹ) của phóng viên Max Rego ghi nhận: Ba vị hồng y Công giáo cấp cao nhất lãnh đạo các tổng giáo phận ở Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Hai chỉ trích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ là quá quân sự hóa, đề cập đến chiến dịch gần đây của Tổng thống Trump ở Venezuela và những lời đe dọa chiếm Greenland bằng vũ lực.

Trong một tuyên bố chung, các Hồng y Blase Cupich, Robert McElroy và Joseph Tobin, lần lượt là tổng giám mục của Chicago, thủ đô Washington, D.C. và thành phố Newark, N.J., đã nhắc lại những nhận xét của Đức Giáo hoàng Leo XIV với đoàn ngoại giao Vatican vào ngày 9 tháng 1/2026.

Trong những nhận xét đó, Đức Giáo hoàng nói rằng “một nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận giữa tất cả các bên đang bị thay thế bằng một nền ngoại giao dựa trên vũ lực, bởi các cá nhân hoặc nhóm đồng minh.”

“Chiến tranh đang trở lại thịnh hành, và lòng nhiệt thành đối với chiến tranh đang lan rộng,” ngài tiếp tục. “Nguyên tắc được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cấm các quốc gia sử dụng vũ lực để xâm phạm biên giới của các quốc gia khác, đã bị phá hoại hoàn toàn.”

Các Hồng y Cupich, McElroy và Tobin đã đề cập đến việc Mỹ bắt cóc lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro và việc ông Trump liên tục bày tỏ sự quan tâm đến việc mua lại Greenland khi lập luận rằng đất nước này đã “bước vào cuộc tranh luận sâu sắc và gay gắt nhất về nền tảng đạo đức cho các hành động của Mỹ trên thế giới kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.”

“Hòa bình không còn được tìm kiếm như một món quà và điều tốt đẹp đáng mong muốn tự thân, hoặc để theo đuổi ‘việc thiết lập trật tự vũ trụ do Chúa muốn với một hình thức công lý hoàn hảo hơn giữa nam giới và phụ nữ’,” các Hồng y viết.

“Thay vào đó, hòa bình được tìm kiếm thông qua vũ khí như một điều kiện để khẳng định sự thống trị của chính mình.”

Các Hồng y cũng đề cập đến cuộc chiến đang diễn ra của Nga ở Ukraine, đã giết chết khoảng 15.000 thường dân Ukraine và dẫn đến cái chết của hàng trăm nghìn binh sĩ ở cả hai phía, như một cuộc xung đột đã “đặt ra những câu hỏi cơ bản về việc sử dụng lực lượng quân sự và ý nghĩa của hòa bình.”

Kể từ khi trở lại nắm quyền, Trump cũng đã cho phép các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Iran vào tháng 6/2025 và các mục tiêu của ISIS ở Nigeria vào tháng trước. Mỹ cũng đã thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm vào các chiến binh ISIS ở Syria sau khi một người có liên hệ với nhóm khủng bố này đã giết chết hai thành viên Vệ binh Quốc gia Iowa và một thông dịch viên người Mỹ gần Palmyra vào ngày 13 tháng 12.

“Vai trò đạo đức của đất nước chúng ta trong việc đối phó với cái ác trên khắp thế giới, duy trì quyền sống và phẩm giá con người, và hỗ trợ tự do tôn giáo đều đang bị xem xét,” các hồng y cho biết. “Và việc xây dựng hòa bình công bằng và bền vững, điều vô cùng quan trọng đối với hạnh phúc của nhân loại hiện nay và trong tương lai, đang bị thu hẹp thành các phạm trào chính trị đảng phái, khuyến khích sự phân cực và các chính sách phá hoại.”

Đức Giáo hoàng và các quan chức Công giáo Mỹ cũng đã chỉ trích chính sách siết chặt nhập cư của tổng thống trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Đức Giáo hoàng Leo nói vào tháng 9 rằng những người phản đối phá thai nhưng lại ủng hộ án tử hình hoặc đối xử “vô nhân đạo” với người di cư thì không thực sự “ủng hộ sự sống”.