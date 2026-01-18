Hôm nay,  

Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá Năm 2025 trao tặng cho 4 Tù Nhân Lương Tâm

18/01/2026

blank
Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá Năm 2025 trao tặng cho 4 Tù Nhân Lương Tâm

PARIS, Pháp - Ngày 10/01/2026, Uỷ Ban Giải Thưởng hân hạnh trao Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2025 cho bốn Tù Nhân Lương Tâm, hiện đang bị giam giữ trong nhà tù cộng sản Việt Nam, chỉ vì họ không im tiếng, không ngồi yên, đã can đảm đứng lên cho tự do, cho công lý xẵ hội tại Việt Nam. Giải thưởng được trao tặng cho: ông Huỳnh Ngọc Tuấn, ông Nguyễn Hoàng Nam, bà Nguyễn Thị Cẩm Thuý và Mục Sư Nguyễn Trung Tôn.

Tinh thần Trần Văn Bá là tinh thần:
. Dấn thân cho dân tộc;
. Hy sinh quyền lợi cá nhân cho lý tưởng tự do;
. Không khuất phục trước bạo quyền;
. Lấy lương tâm và lòng yêu nước làm kim chỉ nam cho hành động.

Cuộc đời và hành trình dấn thân của bốn vị được trao Giải Thưởng chính là sự tiếp nối sống động của tinh thần ấy, trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.
.
blank
Huỳnh Ngọc Tuấn
Nhà văn – blogger Huỳnh Ngọc Tuấn (66 tuổi), cư trú tại Đắk Lắk, bị công an Việt Nam bắt ngày 7/10/2025 theo Điều 117 “tuyên truyền chống Nhà nước” , chỉ vì những bài viết ôn hòa phân tích các vấn đề dân chủ, dân quyền và đạo đức chính trị.
Trong thập niên 1990, ông từng là tù nhân chính trị, bị kết án 10 năm tù vì phổ biến bản thảo ra nước ngoài. Năm 2012, ông được Human Rights Watch trao Giải Hellmann/Hamet dành cho các nhà văn bị đàn áp.
Dù từng trải qua nhiều năm tù và bị theo dõi, ông vẫn kiên trì bênh vực tù nhân lương tâm, lên tiếng cho nhân phẩm con người và tự do tư tưởng.
Trước khi bị bắt, ông viết:“Đạo đức là linh hồn của quyền lực chính trị. Khi quyền lực rơi vào tay kẻ vô đạo, thể chế chỉ là đền xây trên cát.” Và khi biết mình sẽ bị giam giữ, ông khẳng định: “Tôi không sợ. Ở tù nhỏ hay tù lớn đều như nhau.”
.
Nguyễn Hoàng Nam
Nguyễn Hoàng Nam (43 tuổi), tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo độc lập, bị bắt ngày 24/7/2023 tại Châu Đốc, An Giang, và bị kết án 8 năm tù theo Điều 117 ("tuyên truyền chống Nhà nước"), chỉ vì bày tỏ quan điểm ôn hòa trên Facebook.
Phiên tòa xử trong vòng 2 tiếng, không có luật sư. Ông không nhận tội, bác bỏ bản án và tuyên bố kháng cáo. Ông bị giam trong điều kiện giam giữ khắc nghiệt.
Trước đó, đã bị 4 năm tù, từ 2017 đến 2021, cùng nhiều đồng đạo, trong bối cảnh tôn giáo Hoà Hảo độc lập bị đàn áp.Năm 2020, khi ở tù, anh cùng bạn tù đã 2 lần biểu tình phản đối việc giam giữ khắc nghiệt và bị cảnh sát đàn áp dã man.
Tháng 7/2021 sau khi ra tù lần thứ nhất, anh trả lời đài VOA rằng anh sẽ tiếp tục tranh đấu vì tự do tôn giáo, vì đức tin của mình.
.
Nguyễn Thị Cẩm Thúy
Nguyễn Thị Cẩm Thúy (49 tuổi), cựu giáo viên toán tại Khánh Hòa, bị bắt năm 2020 và bị kết án 9 năm tù vì lên tiếng cho dân chủ, công lý và chủ quyền đất nước.
Từ năm 2018, chị sử dụng Facebook và YouTube để bày tỏ quan điểm, tố cáo sai phạm đất đai tại Khánh Hòa và phản đối việc Trung Quốc xâm lấn Biển Đông. Chị đã vinh danh cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa trên mạng.
Trong quá trình hoạt động, chị Thúy đã đến nhiều tỉnh; gặp nhiều cá nhân.Chị Thúy không nhận tội, không đồng ý bản án.
Các nguồn độc lập quốc tế ghi nhận: Chị là một giáo viên độc lập, không bạo lực,không vũ trang, không đảng phái, chỉ dùng lời nói và mạng xã hội.
.
Mục sư Nguyễn Trung Tôn
Mục sư Tin Lành Nguyễn Trung Tôn (54 tuổi), sinh tại Thanh Hóa, bị giam từ năm 2017 và đang thụ án 12 năm tù vì các hoạt động thúc đẩy tự do tôn giáo, dân chủ và quyền con người.


Khi sinh hoạt tôn giáo, Mục sư Tôn bị sách nhiễu và đánh đập. Nhận ra rằng quyền tự do tôn giáo gắn liền với các quyền công dân khác, Ông dấn thân tranh đấu cho quyền con người, công bằng xã hội và chống Nhà nước lạm quyền.
Ông từng bị bắt năm 2011, bị kết án 2 năm tù và 2 năm quản chế vì lên tiếng trước bất công xã hội. Ra tù năm 2013, ông tiếp tục viết, hoạt động và đồng sáng lập các tổ chức xã hội nhằm thúc đẩy dân chủ hóa.
Năm 2017, ông nhiều lần bị hành hung nghiêm trọng.Trong trại giam, sức khỏe ông suy giảm sau COVID-19, nhưng việc điều trị y tế bị từ chối.
.
— Phóng sự —
Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Trần Văn Bá và Lễ trao Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá

PARIS, 12/01/2026.
Lan Đài
blank
Ngày thứ 7, 10/01/2026 lúc 10g30 sáng, một buổi lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Trần Văn Bá và tiếp đến là Lễ trao giải thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá đã được Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris (THSV VN Paris) và Phong Trào Tinh Thần Trần Văn Bá (PT TT TVB) long trọng tổ chức tại Chùa Khánh Anh (ngôi chùa lớn nhất Âu châu, cách Paris 60 cây số).

Lễ Cầu Siêu cho 3 Liệt Sĩ
Lễ Tưởng NiệmSau buổi lễ cầu siêu cho ba vị Vị Quốc Vong Thân trên Chánh điện, các ông Hồ Thái Bạch, Lê Quốc Quân và Trần Vãn Bá, là khóa lễ cúng cơm dưới phòng ăn trước lá Đại kỳ và bàn thờ với di ảnh anh Trần Văn Bá. Các lễ theo nghi thức Phật giáo do Hoà Thượng Chủ trì Thích Quảng Đạo và các Sư Ông chùa Khánh Anh tụng niệm.
.
blank
Anh Phạm Nam Anh, Chủ tịch TH SV VN Paris, và chị Phương Hạnh, Đại diện cho PT TT TVB lần lượt đọc diễn văn để khẳng định tiếp nối sự hy sinh cao cả của anh Trần Văn Bá và để bầy tỏ quan niệm riêng của một người trẻ chưa từng biết anh Trần Văn Bá trước sự hy sinh của Anh và các Chiến hữu.

Sau phần đọc tiểu sử của ba vị, các ông Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch và Trần Văn Bá, các Đại diện Hội đoàn và quan khách tham dự đã lần lượt lên thắp nén nhang trước bàn thờ anh Trần Văn Bá.
blank

Lễ Công Bố Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá
Phần thứ nhì của chương trình là Lễ Công Bố Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá (GT) năm 2025. Diễn giả là các ông trong Ủy Ban GT, nói về tình hình đấu tranh một cách tổng quát tại Viêt Nam, về sự đàn áp của nhà cầm quyền CS Việt Nam, về lý do phải yểm trợ người trong nước, về Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá... Anh Vũ Đăng Sơn, Trách nhiệm Ủy Ban GT đã nêu lên giá trị của GT, tiêu chuẩn bầu chọn, và sau đó công bố kết quả, nêu tên 4 người được GT năm 2025: ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, ông Nguyễn Hoàng Nam và bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy.

Được biết, BTC thông báo không có sự hiện diện của 4 vị được giải vì lý do đang bị CS Việt Nam cầm tù, cũng như không có sự hiên diện của gia đình cho nên đã nhờ những khuôn mặt tiểu biểu nhận giải giùm và cất giữ cho đến ngày nào có dịp trao tận tay.

Lần lượt 4 vị được mời lên trao giải : HT Thích Quảng Đạo, ông Bùi Xuân Quang, anh Phạm Nam Anh Chủ tich THSV VN Paris, ông Vũ Đăng Sơn trách nhiệm Ủy Ban GT để trao cho 4 người thay mặt nhận giải : chị Tố Lan, chị Phương Hạnh, anh Nguyễn Văn Tráng và anh Đình Đại.

blank

Bữa Cơm Chay
Sau Lễ Công Bố Giaỉ Thưởng, quan khách đã ở lại dùng cơm chay tại chùa Khánh Anh. Năm nay là năm tưởng niệm thứ 41 anh Trần Văn Bá. độ hơn 100 quan khách đã đến dự buổi tưởng niệm và trao GT, gần 90 người đã ở lại dùng cơm chay thân tình.
 

Chương trình Văn Nghệ
Buổi lễ kết thúc với chương trình văn nghệ do thân hữu PT TT TVB trình diễn. Đặc biệt năm nay, có sự có mặt của Ban Hợp Ca Trung Dương Paris qua bản nhạc ‘Anh Tôi’.



VB Podcast



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

