SBM báo động Trump siết cổ doanh nghiệp nhỏ, “tệ hại như Covid” với 4 chính sách: thuế quan cao, siết nhập cư, cắt tài trợ liên bang cho hãng nhỏ, tăng gấp đôi phí bảo hiểm y tế cho 22 triệu người.



Báo The Telegraph đăng bản tin "Trump triggers small business crisis that could be ‘as bad as Covid’" (Trump gây ra khủng hoảng cho doanh nghiệp nhỏ, có thể “tệ hại như Covid”) hôm 2/1/2026 cho biết như sau.





Một nhóm thương mại đã cảnh báo rằng Donald Trump đã tạo ra một cuộc khủng hoảng có thể trở nên tồi tệ như Covid đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ. Tổ chức Small Business Majority (SBM), đại diện cho hơn 85.000 doanh nghiệp độc lập của Mỹ, cho biết sự kết hợp của bốn yếu tố tiêu cực: thuế quan khổng lồ, siết chặt lao động nhập cư, cắt giảm ngân sách liên bang và giảm chi tiêu chăm sóc sức khỏe đang đẩy các công ty đến bờ vực phá sản.

“Nếu các nhà hoạch định chính sách không hành động để đảo ngược một số chính sách này, thì về lâu dài, đây có thể là một vấn đề lớn [như Covid],” John Arensmeyer, giám đốc điều hành của nhóm thương mại, cho biết.



“Bạn có thể thấy đây là một cuộc khủng hoảng kéo dài hơn.”

“Tôi không thể nhớ lại thời điểm nào mà chính phủ ở bất kỳ cấp nào – liên bang, tiểu bang, địa phương – lại thực hiện một loạt các hành động có tác động tiêu cực thực sự đến các doanh nghiệp nhỏ.

“Chúng ta chưa từng thấy sự tập trung của các chính sách bất lợi như vậy cùng một lúc. Đây là tập hợp các chính sách tồi tệ nhất mà chúng ta từng thấy, kết hợp lại theo cách thực sự gây hại cho các doanh nghiệp nhỏ.”



Hàng trăm ngàn doanh nghiệp đã buộc phải đóng cửa trong thời kỳ Covid khi đất nước Hoa Kỳ rơi vào tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Ông Arensmeyer cho biết Trump đang có tác động tương tự đến 34 triệu doanh nghiệp nhỏ của Mỹ – nhiều doanh nghiệp trong số đó không có quy mô kinh tế để hấp thụ chi phí cao hơn.



Họ đặc biệt bị ảnh hưởng bởi chương trình thuế quan rộng khắp của ông Trump, đã làm tăng tỷ lệ thuế hiệu quả đối với hàng nhập cảng của Mỹ từ 2,3% lên 16,8%.

Đồng thời, chiến dịch siết chặt nhập cư của Trump cho đến nay đã dẫn đến 605.000 trường hợp trục xuất, làm giảm nguồn lao động trong các lĩnh vực như khách sạn, xây dựng và nông nghiệp.

Trump cũng đã cắt giảm một loạt các chương trình tài trợ liên bang cho các doanh nghiệp nhỏ, bao gồm cả các khoản trợ cấp theo Đạo luật Giảm lạm phát.



Đặc biệt, khoảng 22 triệu người, một tỷ lệ lớn trong số đó là chủ doanh nghiệp nhỏ, sẽ thấy phí bảo hiểm y tế của họ tăng gấp đôi sau khi chính quyền Trump cho phép hệ thống tín dụng thuế bảo hiểm y tế được trợ cấp của chính phủ dưới thời Joe Biden hết hạn. Ông Arensmeyer, người có liên hệ với Đảng Dân chủ, cảnh báo: “Càng kéo dài những chính sách này, chúng ta sẽ càng thấy nhiều doanh nghiệp đóng cửa và sa thải nhân viên.”



Tuy nhiên, Taylor Rogers, người phát ngôn của Nhà Trắng, cho biết: “Tổng thống Trump đã hứa sẽ mang lại sự thịnh vượng cho các doanh nghiệp nhỏ với chương trình ‘Nước Mỹ trên hết’ nhằm mang lại lợi ích cho mọi doanh nghiệp nhỏ, giống như những gì ông đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên.



“Ngoài việc cắt giảm các quy định và giảm chi phí năng lượng, chính quyền Trump đã ký ban hành luật cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử dành cho các gia đình lao động, tạo ra sự tăng trưởng chưa từng có cho các doanh nghiệp nhỏ với khoản khấu trừ thuế vĩnh viễn 20% và khấu trừ toàn bộ chi phí đầu tư thiết bị.”