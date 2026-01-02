Sky River Casino Khởi Động Năm Mới với Chương Trình Khuyến Mãi Triệu Đô và Lễ Hội Tết Nguyên Đán Đang Gần Kề

Elk Grove, CA – Sky River Casino mở màn năm 2026 với Thử Thách Két Sắt Tiền Mặt $1,000,000, một chương trình khuyến mãi kéo dài tám tuần diễn ra mỗi thứ Bảy từ ngày 03 tháng 01 đến ngày 28 tháng 02, mang đến cơ hội trúng thưởng lên tới $100,000 tiền mặt trong một lần xổ số. Sòng bài cũng sẽ chào mừng tết Nguyên đán với màn biểu diễn múa lân truyền thống vào Chủ nhật, ngày 15 tháng 02, cùng thực đơn đặc biệt tám món độc quyền tại Dragon Beaux với các món ăn mừng truyền thống đặc trưng cho ngày lễ.

Thử Thách Két Sắt $1,000,000 với Giải Thưởng Cao Nhất $100,000

Mỗi thứ Bảy từ ngày 03 tháng 01 đến ngày 28 tháng 02, Sky River Casino sẽ tổ chức Thử Thách Két Sắt Tiền Mặt $1,000,000 từ 7 giờ tối đến 10 giờ tối, với các đợt xổ số diễn ra 30 phút một lần và vòng chung kết đặc biệt với cơ hội giành giải thưởng tiền mặt $100,000. Các thành viên Sky River Rewards tích lũy vé số hàng ngày khi chơi máy kéo và bài bàn có sử dụng thẻ thưởng, nhận một vé số miễn phí mỗi ngày tại các kiosk khuyến mãi, và có thể đổi 100 vé số thưởng vào mỗi thứ Hai và thứ Sáu tại kiosk.

Với các đợt xổ số được tổ chức qua tám ngày thứ Bảy liên tiếp, chương trình mang đến nhiều cơ hội tranh tài giành giải thưởng cao nhất trong suốt tháng Một và tháng Hai.

Khách hàng phải là thành viên Sky River Rewards và từ 21 tuổi trở lên mới được tham gia chương trình Thử Thách Két Sắt Tiền Mặt. Chi tiết đầy đủ về chương trình và lịch quay số có tại SkyRiver.com.

Lễ Hội Tết Nguyên Đán với Múa Lân Truyền Thống & Thực Đơn Đặc Biệt Sắp Ra Mắt





Sky River Casino tôn vinh truyền thống tết Nguyên đán với màn biểu diễn múa rồng và múa lân sôi động do Hiệp Hội Múa Rồng & Lân Leung’s White Crane trình diễn vào Chủ nhật, ngày 15 tháng 02 năm 2026 lúc 11:00 AM. Màn trình diễn truyền thống này sẽ có những chú lân mang thương hiệu Sky River độc đáo để chúc mừng thịnh vượng và may mắn trong năm Bính Ngọ.

Dragon Beaux, nhà hàng cao cấp hàng đầu của Sky River Casino, chào đón tết Nguyên đán với bữa tiệc thịnh soạn mang hương vị cổ truyền và ngập tràn những lời chúc phúc tốt lành. Thực đơn được tuyển chọn đặc biệt bao gồm "Canh Phúc Lộc” để khai mạc lễ hội với lời chúc thịnh vượng, tiếp theo là "Sườn Non Xào Sốt Tiêu Đen" thơm lừng và "Hàu Khô Hầm Rong Biển Đen", tượng trưng cho tài lộc. Thực khách có thể thưởng thức "Giò Heo Hầm" để mang lại sự hòa thuận và may mắn, cùng món "Gà Công Chúa" thanh lịch và "Thịt Ba Chỉ Hầm Đậu Hũ Nấm" đậm đà hương vị. Những món ăn mừng còn có "Thịt Cừu Xào Gừng Hành" thơm ngon và "Bào Ngư Hầm với Mì Ba Màu" sang trọng, món ăn biểu trưng cho sự trường thọ và sung túc, hoàn thiện hành trình ẩm thực đầy sắc xuân này.

Tham gia Chương Trình Tưởng Thưởng Sky River Rewards





Sky River Rewards, một trong những chương trình tưởng thưởng áp dụng công nghệ cao nhất trong số các sòng bài ở Bắc California, cho phép khách hàng chơi không cần thẻ, dùng ví không dùng tiền mặt, và hơn thế nữa. Thẻ Sky River Rewards là chìa khóa để quý vị nhận điểm cho tất cả các hoạt động của mình và những điểm đó có thể được đổi thành Tín Dụng Ăn Uống hoặc Chơi Miễn Phí. Hãy đến Sky River Rewards Club hoặc kiosk đăng ký tại cơ sở sòng bài để đăng ký tham gia. Kiếm 25 Tín Dụng Cấp Bậc cùng ngày để có cơ hội nhận lên tới $2,500 Chơi Máy Kéo Miễn Phí.

Thông tin về Sky River Casino





Sky River Casino được xây dựng bởi Wilton Rancheria với sự hợp tác của Boyd Gaming Corporation, công ty xây dựng và quản lý tài sản cho Bộ Lạc này. Sòng bài đã mở cửa vào tháng Tám năm 2022 và bao gồm 100,000 ft vuông trò chơi, với 2,190 máy kéo, 82 bài bàn cũng như 18 quán bar, nhà hàng, và khu lounge đẳng cấp. Kế hoạch mở rộng chính thức cho Sky River Casino bao gồm cấu trúc đỗ xe nhiều tầng với sức chứa 1,600 chỗ, khu sàn chơi game mở rộng, khách sạn 300 phòng hiện đại, spa và salon ban ngày, hồ bơi ngoài trời cùng không gian tổ chức sự kiện và giải trí đa dụng.