Bản tin cà phê sáng Thứ Hai ngày 29/12/2025:

- 1 Việt kiều New Zealand về thăm VN, mất tích bí ẩn tại sân bay Tân Sơn Nhứt

- Florida: AVD ( liên minh 110 tổ chức người Mỹ gốc Việt) yêu cầu TNS Rick Scott sửa đổi Nghị quyết S. Con. Res. 21, "Lên án những tội ác kinh hoàng của chủ nghĩa xã hội" ghi thêm tên ông Hồ, Đảng CSVN bên cạnh Nga, TQ, Campuchia, Cuba

- Little Saigon: kêu gọi ghi danh Diễn Hành Tết 2026

- Canada: truy tố Truong Nguyen tội lái xe khi say rượu và buôn ma túy

- DB Nancy Pelosi: Dân Chủ sẽ chiếm đa số Hạ Viện nhờ bầu cử 2026. Tôi xé bài diễn văn của Trump 2022 vì toàn là lời nói dối.

- DB Marjorie Taylor Greene (cựu ngôi sao MAGA): Tôi sống theo Chúa Jesus, nhận ra Trump hung hăng, độc hại, đầy căm thù; Phe Trump dìm hồ sơ Epstein, không bao giờ xin lỗi, không tự nhận sai; sau vụ Epstein, phụ nữ sẽ không bỏ phiếu cho Cộng Hòa.

- Zelensky xin Mỹ bảo đảm an ninh Ukraine trong 50 năm, Trump nói chỉ 15 năm thôi. Putin vẫn lộ vẻ hung hăng. TRump nói Putin độ lượng với Ukraine.

- Bí ẩn: Đại tướng Nga Yuri Sadovenko chết ngày giáng sinh, nghi do Putin ám sát

- Trump: Mỹ vừa dội bom sập 1 nhà máy ma túy Venezuela

- Nebraska: hãng thịt bò Tyson Foods sập tiệm, 3.200 người sẽ mất việc, mất việc dây chuyền 7.000 người

- Mexico: tai nạn xe lửa, chết 13 người và 98 người bị thương

- TQ tập trận bắn đạn thật xung quanh Đài Loan. Kêu gọi TQ ngừng ngay khiêu khích, Đài Loan nói sẵn sàng tự vệ. Đài Loan hủy các chuyến bay dân dụng.

- Thái Lan tố Campuchia vi phạm ngừng bắn

- Bão tuyết mùa đông Bắc Mỹ, sẽ lạnh bi đánh

- Kẻ bị truy tố về tội đặt bom ống gần trụ sở 2 đảng ở thủ đô thú nhận: nghi bầu cử năm 2020 đã bị gian lận

- 5 thị trấn có giá nhà trung bình bán đắt nhất, theo zip code: Miami Beach, FL: 9,5 triệu đô; Atherton, CA: 8,33 triệu đô; Sagaponack, NY: 5,9 triệu; Newport Beach (Quận Cam), CA: 5,7 triệu đô; Water Mill, NY: 5,5 triệu đô.

- Indonesia: cháy nhà dưỡng lão, chết 16 người

- Nữ diễn viên Pháp Brigitte Bardot chết, thọ 91 tuổi. Các chính phủ châu Âu, giới điện ảnh và các tổ chức bảo vệ động vật bày tỏ tiếc thương.

.

...... TIN CHI TIẾT:

.

---- Gia đình báo động: 1 Việt kiều New Zealand về thăm VN, mất tích bí ẩn. Theo đài 1News của New Zealand: Một gia đình đang kêu gọi sự giúp đỡ từ công chúng sau khi một người đàn ông New Zealand được cho là mất tích ở Việt Nam vào tuần trước. Hanh Chi Nguyen được nhìn thấy lần cuối vào khoảng 6 giờ 30 chiều ngày 22 tháng 12 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP Saigon), theo một bài đăng được chia sẻ trên Instagram bởi ba người con gái của ông.

.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao và Thương mại Zealand cho biết họ đã biết về trường hợp một người New Zealand mất tích ở Việt Nam. "Vì lý do bảo mật, chúng tôi sẽ không cung cấp thêm thông tin nào khác," người phát ngôn cho biết. Người phát ngôn của cảnh sát nói với 1News rằng họ đã biết về vụ việc nhưng chưa nhận được yêu cầu hỗ trợ từ chính quyền Việt Nam. "Tất nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào có thể, nếu nhận được yêu cầu đó."

.

Bài viết từ Intagram của con gái (cô jennylnnguyen) viết: "Đây không phải là bài đăng dễ dàng gì, nhưng trong tình huống khẩn cấp, chúng tôi buộc phải làm vậy. Cha của chúng tôi đã mất tích từ ngày 22/12/2025 vào khoảng 6:30 giờ chiều (giờ GMT+7, giờ Việt Nam). Lần cuối cùng ông được nhìn thấy chính thức là tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, chờ chuyến bay trở về Auckland, New Zealand lúc 9:20 giờ tối cùng với các con gái và vợ. Chúng tôi không thể liên lạc được với ông ấy kể từ đó.

.

Cha của chúng tôi là công dân New Zealand và tên hợp pháp của ông là Hanh Chi Nguyen. Ông ấy cũng được gọi là Tai (“Đại”) hoặc Jimmy. Chúng tôi đã liên hệ với chính quyền địa phương Việt Nam và New Zealand, cũng như Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam và Interpol. Chúng tôi đăng bài này vì quá tuyệt vọng, mong muốn tìm được thông tin về sự an toàn của ông ấy. Nếu bất cứ ai có bất kỳ thông tin liên quan nào hoặc có thể hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi."

Hình: ông Hanh Chi Nguyen từ lời kêu gọi tìm giùm của gia đình.

https://www.instagram.com/p/DSzQ6zGD2A4/?utm_source=ig_embed&ig_rid=7400e0b3-5098-4531-970c-47bbf369b8fd&img_index=4

.

---- Florida: Alliance for Vietnam's Democracy, một liên minh lớn gồm hơn 110 tổ chức người Mỹ gốc Việt, từ các nhóm cộng đồng ở Florida đến các liên đoàn quốc gia và hiệp hội cựu chiến binh, đã chính thức yêu cầu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Rick Scott sửa đổi Nghị quyết S. Con. Res. 21, "Lên án những tội ác kinh hoàng của chủ nghĩa xã hội" (Denouncing the horrors of socialism).

.

Trong một lá thư gửi đến văn phòng Thượng nghị sĩ, liên minh bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với mục đích của nghị quyết nhưng nhấn mạnh một "thiếu sót đáng kể" trong văn bản hiện tại: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và những tội ác do ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra. Trong khi nghị quyết hiện tại lên án các tội ác do Liên Xô, Trung Quốc, Campuchia, Cuba và Venezuela gây ra, liên minh lập luận rằng việc loại trừ Việt Nam—một trong năm chế độ cộng sản còn lại trên thế giới—khiến hồ sơ lịch sử không đầy đủ.

"Vai trò lãnh đạo của ông trong việc vạch trần những thất bại của hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa là rất quan trọng," lá thư nêu rõ. "Tuy nhiên, việc bỏ qua [Việt Nam] có nguy cơ cho thấy rằng trải nghiệm của người Việt Nam—và nỗi đau của hơn 100.000 người Mỹ gốc Việt sống ở Florida—bằng cách nào đó lại ít quan trọng hơn so với các nạn nhân khác của chủ nghĩa xã hội."

Liên minh đặc biệt yêu cầu Thượng nghị sĩ Scott sửa đổi nghị quyết để:

• Bao gồm Hồ Chí Minh trong danh sách các nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa bị Thượng viện lên án.

• Thêm ngôn ngữ cụ thể đề cập đến cuộc khủng hoảng "thuyền nhân", hậu quả trực tiếp của chế độ chuyên chế xã hội chủ nghĩa.

.

Lá thư nêu ra ba lý do chính cho yêu cầu khẩn cấp này:

1. Tôn vinh cử tri: Florida là nơi sinh sống của một cộng đồng người tị nạn sôi nổi, những người đã trốn thoát khỏi các trại lao động "cải tạo" và chế độ chuyên chế mà nghị quyết đang tìm cách lên án.

2. Tính chính xác lịch sử: Cải cách ruộng đất của Hồ Chí Minh (1953–1956) được mô phỏng theo chiến thuật của Stalin và Mao Trạch Đông, dẫn đến việc hành quyết hàng chục ngàn nông dân vô tội.

3. Chống lại sự xuyên tạc lịch sử: Liên minh tìm cách chống lại các xu hướng học thuật chỉ miêu tả Hồ Chí Minh như một nhà dân tộc chủ nghĩa, chứ không phải là một nhà độc tài xã hội chủ nghĩa đã sử dụng nạn đói, tra tấn và hành quyết.

"Chúng ta phải khẳng định rõ ràng rằng ông ta là một nhà độc tài xã hội chủ nghĩa," liên minh viết. "Việc bổ sung những chi tiết này sẽ làm cho nghị quyết mạnh mẽ hơn... và lắng nghe tiếng nói của những người đã sống sót sau chế độ chuyên chế xã hội chủ nghĩa." Những người ký tên đại diện cho nhiều thành phần khác nhau trong cộng đồng người Việt hải ngoại, bao gồm Cộng đồng người Việt tại Florida và các chi nhánh địa phương, Liên đoàn Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ, Cộng đồng người Mỹ gốc Việt toàn quốc, và hàng chục tổ chức cựu chiến binh, tôn giáo và sinh viên trên khắp Hoa Kỳ, châu Âu và Úc.

.

---- Về Diễn Hành Tết 2026 Little Saigon: Thông Báo từ Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn - Thành Phố Westminster (Quận Cam, California): Ghi Danh Sớm sẽ có Giá Đặc Biệt. Diễn Hành Tết Nguyên Đán 2026 sẽ diễn ra vào đúng 8 giờ sáng ngày thứ bảy 21 tháng 2, năm 2026, trên đại lộ Bolsa-Trần Hưng Đạo. Chủ đề cho năm nay là Xuân Đoàn Kết-Vững Bước Vươn Xa. Các Tổ chức, đoàn thể hoặc cơ sở thương mại muốn tham gia Đoàn Diễn Hành, xin ghi danh sớm để được giá đặc biệt. Hiên nay đơn ghi danh đã có trên trang nhà của thành phố. Xin vào

https://www.westminster-ca.gov/our-city/search?q=tet%20parade%202026.d

để ghi danh trực tiếp hoặc nộp lại cho thành phố. Các tổ chức vô vị lợi, hoặc các tổ chức công quyền, ghi danh trước ngày 9 tháng 1 là $300. Sau ngày này sẽ là $350. Các tổ chức doanh nghiệp là $600 trước ngày 9 tháng 1. Sau ngày này là $700. Các tổ chức trường học công cộng, tham gia miễn phí. Cần thêm tin tức, xin liên lạc 714-895-2860.

.

---- Canada: Cảnh sát tỉnh Ontario khu vực Ottawa đã truy tố Truong Nguyen, 43 tuổi, cư dân Gatineau, về tội lái xe khi say rượu và buôn ma túy sau một vụ tai nạn giao thông. Ngay sau nửa đêm ngày 27/12/2025, cảnh sát đã đến hiện trường một xe bị rơi xuống mương trên đường cao tốc 417 gần đường March Road. Nghi ngờ người lái xe bị ảnh hưởng bởi rượu. Nguyen được đưa đến trụ sở cảnh sát Ottawa để xét nghiệm thêm. Lúc đó, Nguyen đang vận chuyển khoảng 7 kg cần sa, dụng cụ sử dụng ma túy, tiền mặt và các vật dụng liên quan đến buôn bán ma túy. Giá trị ước tính của số tang vật thu giữ là 60.000 đô la.

.

---- Dân biểu Nancy Pelosi dự đoán mọi thứ sẽ thay đổi mạnh mẽ vào năm tới tại Quốc hội: Cựu Chủ tịch Hạ viện nói với chương trình This Week của đài ABC hôm Chủ nhật rằng bà chắc chắn đảng Dân chủ sẽ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện. Và sự thay đổi đó, bà nói thêm, sẽ dẫn đến một sự thay đổi khác: "Hiện tại, đảng Cộng hòa trong Quốc hội đã xóa bỏ vai trò của Quốc hội," bà Pelosi nói. "Họ (Cộng Hòa) chỉ làm những gì tổng thống Trump yêu cầu. Điều đó sẽ chấm dứt. Điều đó sẽ kết thúc ngay khi chúng ta giành lại quyền kiểm soát."

.

Nếu đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát, người cầm búa chủ tọa sẽ không phải là bà Pelosi. Bà đã từ bỏ chức vụ lãnh đạo đảng vào năm 2022 và sẽ nghỉ hưu khỏi Quốc hội khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào năm 2026, theo tờ Guardian. "Hakeem Jeffries đã sẵn sàng," bà nói về người kế nhiệm mình với tư cách là lãnh đạo đảng tại Hạ viện. "Ông ấy hùng biện, được các thành viên kính trọng, ông ấy là người đoàn kết." Trong cuộc phỏng vấn, bà Pelosi nhìn lại sự nghiệp lâu dài của mình, phần cuối của sự nghiệp được đánh dấu bằng sự phản đối của bà đối với Tổng thống Trump. Bà kể về khoảnh khắc gây xôn xao dư luận năm 2020 khi bà xé nát bản sao bài phát biểu Thông điệp Liên bang của ông Trump sau khi Trump kết thúc bài phát biểu toàn lời nói dối.

.

"Tôi không có ý định đến buổi phát biểu để xé nó. Nhưng tôi chỉ - phần đầu tiên, tôi xé một trang vì nó toàn là lời nói dối. Và rồi trang tiếp theo, rồi trang tiếp theo nữa. Và tôi nghĩ đó là một bản tuyên ngôn toàn những lời nói dối, vì vậy tôi tốt hơn hết nên xé toàn bộ bài phát biểu," bà Pelosi nói. "Nhưng tôi không hề có ý định làm vậy."

.

---- Khi Dân biểu Marjorie Taylor Greene rời khỏi chính trị Washington D.C., tờ New York Times đã đăng tải một bài báo dài phỏng vấn và giới thiệu về nữ Dân biểĩ sắp mãn nhiệm của Georgia và cựu ngôi sao của phong trào MAGA. Greene nói với Robert Draper rằng sự rạn nứt giữa bà và Trump bắt đầu rõ ràng hơn tại lễ tưởng niệm Charlie Kirk, nơi góa phụ Erika Kirk nói rằng bà đã tha thứ cho kẻ giết chồng mình. Tổng thống Trump sau đó lên sân khấu và nói rằng ông không đồng ý: "Tôi ghét đối thủ của mình, và tôi không muốn điều tốt đẹp nhất đến với họ." Khoảnh khắc đó, Greene nói, đã khiến bà nhận ra "rằng tôi là một phần của nền văn hóa độc hại này. Tôi thực sự bắt đầu xem xét lại đức tin của mình. Tôi muốn giống Chúa Jesus hơn."

.

"Phe của chúng ta đã được Donald Trump huấn luyện để không bao giờ xin lỗi và không bao giờ thừa nhận khi mình sai. Bạn chỉ cần tiếp tục tấn công kẻ thù của mình, bất kể điều gì. Và với tư cách là một tín đồ Cơ đốc giáo, tôi không tin vào việc làm đó. Tôi đồng ý với Erika Kirk, người đã làm điều khó khăn nhất có thể và nói điều đó ra."

.

Vụ Epstein: Bà gọi vụ Jeffrey Epstein là "mọi thứ sai trái của Washington" vì đó là câu chuyện về "những người giàu có, quyền lực làm những điều khủng khiếp và thoát tội. Và phụ nữ là nạn nhân." Bà nhớ lại cách Trump chỉ trích bà vì việc bà thúc đẩy công khai tất cả các hồ sơ, trích lời ông ta nói: "Bạn bè của tôi sẽ bị tổn thương."

.

"Ngây thơ": Greene từng là người bảo vệ Trump kiên định trước năm 2025 trước khi bà bất đồng với ông về nhiều vấn đề chính sách. "Có bao giờ trước năm 2025, bà nghĩ: Bạn biết không? Trump hành động như một người của dân, và ông ấy nói về những người đàn ông và phụ nữ bị lãng quên của đất nước này, nhưng tôi không chắc lắm," Draper hỏi. Bà trả lời: "Tôi quá ngây thơ và không hiểu biết về chính trị nên dễ dàng tin tưởng một cách ngây thơ."

.

Trong toàn bộ bài báo, trong đó Greene không tiết lộ về bước đi tiếp theo có thể có trong chính trị và tự nhận mình là "người bị cả hai đảng xa lánh". Nhưng bà nhận thấy một vấn đề đối với Đảng Cộng hòa: "Có một lý do quan trọng khiến phụ nữ không bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa," bà nói trong bối cảnh vụ bê bối Epstein và áp lực từ Nhà Trắng đối với các nữ Dân biểu. "Tôi nghĩ có một thông điệp rất lớn ở đây."

.

---- Putin vẫn hung hăng, không hòa dịu. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai cho biết lực lượng Ukraine đang rút lui dọc toàn bộ chiến tuyến. Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức quân sự cấp cao về tình hình hiện tại trên chiến trường, nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng Lực lượng Vũ trang Nga đang thực hiện nhiệm vụ giải phóng các khu vực Donbas và Novorossiya theo từng giai đoạn và đúng kế hoạch. Hơn nữa, ông Putin nhấn mạnh quân đội Nga phải tiếp tục chiến dịch để giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Zaporizhzhia, vì "kẻ thù" đã chuẩn bị phòng thủ khu vực này trong nhiều năm.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ đang đề nghị bảo đảm an ninh Ukraine trong 15 năm trong bản dự thảo mới nhất của đề xuất hòa bình gồm 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến của Kyiv với Nga. Trả lời câu hỏi của các phóng viên trên WhatsApp, Zelensky cho biết ông muốn chính quyền Trump cam kết bảo đảm an ninh lên đến 50 năm để ngăn chặn Nga tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nữa.

.

“Tôi đã nói với ông ấy rằng chúng tôi rất muốn xem xét khả năng bảo đảm an ninh trong 30, 40, 50 năm,” Zelensky nói thêm. “Và đó sẽ là một quyết định lịch sử của Tổng thống Trump.”

Zelensky nói với các phóng viên rằng Tổng thống Trump cho biết ông sẽ xem xét yêu cầu của nhà lãnh đạo Ukraine về thời hạn bảo đảm an ninh dài hơn, theo hãng tin AP.

.

Nhà lãnh đạo Ukraine viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng các đảm bảo an ninh “sẽ cần được Quốc hội Hoa Kỳ bỏ phiếu”, đồng thời cho biết thêm rằng một gói kinh tế cũng đã được thảo luận. “Điều này bao gồm việc các doanh nghiệp Mỹ tham gia, các điều kiện đặc biệt cho sự phát triển và tái thiết của Ukraine, và việc phát triển một thỏa thuận thương mại tự do với Hoa Kỳ,” Zelensky nói. Những phát biểu này được đưa ra sau khi tổng thống Mỹ tiếp đón Zelensky tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida vào Chủ nhật.

.

Hai nhà lãnh đạo tỏ ra lạc quan trước cuộc gặp và duy trì thái độ tương tự trong các phát biểu với báo chí sau đó. Phát biểu cùng với tổng thống Ukraine tại Mar-a-Lago, ông Trump cho biết các nhà đàm phán chỉ còn "một hoặc hai" trở ngại lớn nhưng từ chối nêu cụ thể. Một điểm mấu chốt rõ ràng là khu vực Donbas ở miền đông Ukraine, phần lớn đang do Nga kiểm soát. Ông Zelensky đang đưa ra một ý tưởng mới: cả hai bên sẽ rút quân, khu vực này sẽ trở thành khu vực kinh tế tự do, và quân đội và các quan sát viên quốc tế sẽ được triển khai. Ông Trump nói rằng gọi đó là một "thỏa thuận" là quá sớm nhưng nói thêm, "chúng ta đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận về vấn đề đó."

.

Ông Trump nói với các phóng viên rằng ông đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước cuộc gặp với ông Zelensky và dự định sẽ gọi điện cho ông Putin một lần nữa sau đó, tuyên bố rằng ông Putin "rất rộng rãi, hào phóng trong thái độ đối với sự thành công của Ukraine, bao gồm cả việc cung cấp năng lượng, điện và những thứ khác với giá rất thấp." Ông nói thêm, "Nga sẽ giúp đỡ. Nga muốn thấy Ukraine thành công." Bức tranh Trump mô tả đó trái ngược với các sự kiện trên thực địa: các cuộc tấn công của Nga vào cuối tuần đã giết chết ít nhất bốn người, làm bị thương hàng chục người khác và tạm thời cắt nguồn nhiệt và điện ở nhiều khu vực của Kyiv.---- Bí ẩn: Đại tướng Nga chết ngày giáng sinh, nghi do Putin ám sát, theo thông tấn News Australia. Hội chứng tử vong đột ngột kiểu Nga lại tái diễn. Lần này là vào đúng ngày Giáng sinh. Đại tướng Yuri Sadovenko, 56 tuổi, là một trong những người thân cận đáng tin cậy nhất của Tổng thống Vladimir Putin. Đến nỗi ông được đặt biệt danh là “Người giữ bí mật”. Nhưng, giống như nhiều cố vấn được Putin lựa chọn, ông đã thất sủng. Ông không bị ngã từ cửa sổ. Cũng không bị ngã cầu thang. Nhưng liệu có thứ gì đó trong tách trà của ông?

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin Tướng Sadovenko đã “đột ngột qua đời” vì “bệnh tim” ở Moscow tuần trước. Bản tin nhấn mạnh điều này rất kỳ lạ: Ông không hề có dấu hiệu bệnh tật nào trước đó. Nhưng sự giận dữ của Putin là không thể chữa khỏi. Thứ trưởng Quốc phòng ít được biết đến này đã đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch và thực hiện chiến dịch “Chiến dịch quân sự đặc biệt” thất bại chống lại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ông và cấp trên của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, đã giữ vững vị trí quyền lực của mình thêm hai năm nữa. Nhưng cuối cùng, không còn ai khác để đổ lỗi. Cả hai đều bị cách chức vào tháng 5 năm 2024. Shoigu, một người bạn thân lâu năm và là bạn săn của Putin, được chuyển sang một vị trí khác. Còn Tướng Sadovenko thì không.

.

Ngày 25 tháng 12 rất có ý nghĩa. Đối với phương Tây. Lễ Giáng sinh của Chính thống giáo Nga là vào ngày 7 tháng 1. Tuy nhiên, 12 ngày Giáng sinh từ lâu đã trở thành cơ hội để Putin thể hiện quyền lực của mình. Ví dụ, bốn quan chức cấp cao của Nga đột ngột qua đời trong mùa lễ hội giáng sinh năm 2022. Đó là năm cuộc xâm lược Ukraine kéo dài ba ngày của ông thất bại. Và gần hai chục người trong số những người thân cận của nhà độc tài 73 tuổi này đã chết trong 10 tháng trước đó. Năm nay, một cuộc thanh trừng chính trị lại diễn ra rõ ràng.

.

Lãnh đạo của một lữ đoàn tình nguyện tân Quốc xã, Stanislav Orlov, 44 tuổi, được chôn cất ở Moscow tuần trước. Điện Kremlin nói rằng “Người chiến sĩ Tây Ban Nha” đã chết khi chiến đấu ở Ukraine. Truyền thông độc lập của Nga nói rằng ông bị cảnh sát mật của Putin ám sát vì chỉ trích sự thiếu thành công. Putin không phải là người duy nhất giết chết các tướng Nga. Ukraine cũng vậy. Kyiv đã ngầm thừa nhận trách nhiệm đối với một số vụ ám sát tướng Nga.

.

Nhưng Ukraine lại phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến những vụ khác. Cho đến nay, Ukraine vẫn im lặng về cái chết của một trong những sĩ quan cấp cao của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga chỉ vài ngày trước Giáng sinh. Trung tướng Fanil Sarvarov, 56 tuổi, đã thiệt mạng khi một quả bom phát nổ lúc ông bật chìa khóa khởi động xe tại một khu dân cư ngoại ô.

Moscow đã đổ lỗi cho Ukraine về cái chết của một sĩ quan cấp cao khác thuộc Bộ Tổng tham mưu, Trung tướng Yaroslav Moskalik, vào tháng Tư. Nguyên nhân cái chết cũng là do bom xe. Vào tháng 12 năm ngoái, Trung tướng Igor Kirillov, người đứng đầu bộ phận vũ khí hóa học và sinh học của Putin, đã thiệt mạng khi một chiếc xe máy phát nổ khi ông đi ngang qua.

.

---- Tổng thống Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh WABC ở New York rằng Mỹ đã "vô hiệu hóa" một cơ sở của Venezuela, động thái này sẽ đánh dấu sự leo thang lớn trong các cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm chống lại hoạt động buôn bán ma túy bị cáo buộc của quốc gia Nam Mỹ này. Cuộc tấn công rõ ràng này diễn ra sau nhiều tháng áp lực quân sự từ phía Mỹ, bao gồm hàng chục cuộc tấn công vào các tàu thuyền trên vùng biển quốc tế. Nhà Trắng tuyên bố rằng các tàu thuyền này chở ma túy, mặc dù các quan chức chưa cung cấp bằng chứng.

.

Trong cuộc phỏng vấn điện thoại ngắn diễn ra vào thứ Sáu, Trump đã trả lời một bình luận về Venezuela bằng cách ca ngợi các cuộc tấn công của chính quyền vào các tàu buôn ma túy bị cáo buộc trước khi đề cập đến một cuộc tấn công vào một "nhà máy lớn hoặc cơ sở lớn" mà ông nói đã diễn ra hai đêm trước đó. "Chúng ta vừa vô hiệu hóa — tôi không biết liệu các bạn đã đọc hay đã thấy chưa — họ có một nhà máy lớn hoặc cơ sở lớn nơi họ gửi, bạn biết đấy, nơi các tàu thuyền xuất phát," Trump nói trong cuộc phỏng vấn. "Hai đêm trước chúng ta đã vô hiệu hóa nó. Vì vậy, chúng ta đã giáng một đòn rất mạnh vào họ."

.

Trump không cung cấp thêm chi tiết về cuộc tấn công rõ ràng vào cơ sở này, nếu đúng thì đây sẽ là cuộc tấn công trên đất liền đầu tiên được biết đến trong nỗ lực chống ma túy của Mỹ chống lại Venezuela. NBC News chưa xác nhận độc lập về cuộc tấn công này. Nhà Trắng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về những phát biểu của tổng thống. Trump có nhiều lời nói sai sự thật, cho nên truyền thông thường phải kiểm chứng với nguồn khác.

.

---- Tyson Foods sập tiệm, cả thị trấn kinh hoàng. Vào một ngày lạnh giá sau lễ misa tại nhà thờ Công giáo St. Ann ở vùng nông thôn Nebraska, những người đi lễ bước xuống tầng hầm và ngồi trên những chiếc ghế gấp, khuôn mặt họ khó che giấu được nỗi sợ hãi đang bao trùm thị trấn. Một bầu không khí ảm đạm bao trùm căn phòng, cũng như bao trùm cả mùa lễ hội ở Lexington, Nebraska. "Đột nhiên họ nói với chúng tôi rằng không còn việc làm nữa. Thế giới của bạn như sụp đổ," Alejandra Gutierrez nói. Cô và những người khác làm việc tại nhà máy chế biến thịt bò của Tyson Foods và nằm trong số 3.200 người sẽ mất việc khi nhà máy, nơi sử dụng nhiều lao động nhất ở Lexington, đóng cửa vào tháng tới, theo AP đưa tin.

.

Hàng trăm gia đình có thể buộc phải thu dọn đồ đạc và rời khỏi thị trấn 11.000 dân, hướng về phía đông đến Omaha hoặc Iowa, hoặc phía nam đến các thị trấn chế biến thịt ở Kansas hoặc xa hơn nữa, gây ra tình trạng sa thải dây chuyền tại các nhà hàng, tiệm cắt tóc, cửa hàng tạp hóa và cửa hàng tiện lợi ở Lexington. "Mất 3.000 việc làm trong một thành phố có 10.000 đến 12.000 dân là một sự kiện đóng cửa lớn nhất mà chúng ta từng chứng kiến ​​trong nhiều thập niên," theo lời Michael Hicks, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Kinh tế tại Đại học Ball State của Indiana, cho biết. Đó sẽ là "gần như là hình ảnh điển hình cho thời kỳ khó khăn."

.

Tổng cộng, số lượng việc làm bị mất dự kiến ​​sẽ lên tới 7.000, chủ yếu ở Lexington và các quận lân cận, theo ước tính từ Đại học Nebraska, Lincoln. Chỉ riêng nhân viên của Tyson sẽ mất khoảng 241 triệu đô la tiền lương và phúc lợi mỗi năm. Tyson cho biết họ đóng cửa nhà máy để "tái cấu trúc" hoạt động kinh doanh thịt bò sau khi số lượng đàn gia súc ở Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục và công ty dự kiến ​​sẽ lỗ 600 triệu đô la từ sản xuất thịt bò trong năm tài chính tiếp theo.

.

---- Mexico: Một tai nạn xe lửa ở miền nam Mexico đã làm chết ít nhất 13 người và 98 người bị thương, làm gián đoạn giao thông tuyến đường sắt nối Thái Bình Dương với Vịnh Mexico. Đoàn tàu liên tỉnh nối liền 2 tiểu bang Oaxaca và Veracruz đã trật bánh vào Chủ nhật khi đi qua một khúc cua gần thị trấn Nizanda. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đăng trên X, cho biết thêm rằng 98 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng.

.

---- Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin, quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật xung quanh Đài Loan vào ngày 30 tháng 12/2025. Cuộc tập trận sẽ do Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của Quân Đội Trung Quốc (PLA) thực hiện từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều giờ địa phương vào thứ Ba tại các vùng biển và không phận được chỉ định xung quanh Đài Loan, theo báo cáo. "Bắt đầu từ thứ Hai 29/12/2025, Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của PLA đang điều động các lực lượng hải quân và không quân để thực hiện các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu xung quanh Đài Loan," tờ Global Times đưa tin, dẫn lời Shi Yi, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông.

.

---- Cục Hàng không Dân dụng Đài Loan hôm thứ Hai cảnh báo rằng hơn 100.000 hành khách trên các chuyến bay quốc tế theo lịch trình sẽ bị ảnh hưởng bởi các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc, trong khi khoảng 80 chuyến bay nội địa dự kiến ​​sẽ bị hủy. TQ trước đó đã thông báo sẽ tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật xung quanh Đài Loan vào thứ Ba, ngày 30 tháng 12. Trong khi đó, Đài Loan kêu gọi Trung Quốc ngừng "các hành động khiêu khích" và tránh trở thành "kẻ gây rối làm suy yếu hòa bình khu vực". Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trước đó cảnh báo rằng quân đội Nhật có thể can thiệp nếu Trung Quốc có bất kỳ hành động nào chống lại Đài Loan.

.

---- Đài Loan kêu gọi Trung Quốc "ngừng ngay lập tức những hành động khiêu khích vô trách nhiệm", ngay sau khi TQ tuyên bố tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh hòn đảo. Văn phòng Tổng thống Đài Loan cho biết Trung Quốc không nên "đánh giá sai tình hình và trở thành kẻ gây rối làm suy yếu hòa bình khu vực". Hơn nữa, Bộ Quốc phòng Đài Loan tuyên bố lực lượng vũ trang của họ đã được đặt trong tình trạng "cảnh giác cao độ", sẵn sàng bảo vệ chống lại các mối đe dọa.

.

Các cuộc tập trận bắn đạn thật, mang tên "Nhiệm vụ Công lý 2025", sẽ được tiến hành bởi Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Bắc Kinh cho biết lục quân, hải quân và không quân sẽ tham gia vào một trong những cuộc tập trận lớn nhất từng được tổ chức xung quanh Đài Loan.

.

---- Quân đội Hoàng gia Thái Lan hôm thứ Hai báo cáo rằng Campuchia đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai ngày bằng cách cho hơn 250 máy bay không người lái bay qua khu vực biên giới Thái Lan trong đêm. Người phát ngôn quân đội, Thiếu tướng Winthai Suvaree, xác nhận các vụ xâm phạm xảy ra tại bốn tỉnh phía đông bắc, lên án hành động này là sự vi phạm trực tiếp thỏa thuận ngừng bắn ngày 27 tháng 12.

"Hành động này được coi là một sự khiêu khích và vi phạm các biện pháp giảm căng thẳng", người phát ngôn tuyên bố, lưu ý rằng hành động thù địch này đe dọa đến sự an toàn của quân nhân và dân thường. Ông nói thêm rằng Thái Lan hiện đang xem xét lại việc thả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ theo kế hoạch, đồng thời cảnh báo rằng "quân đội phải thực hiện nhiệm vụ của mình" để bảo vệ an ninh quốc gia nếu các hành vi vi phạm thỏa thuận tiếp tục diễn ra.

.

---- Một cơn bão mùa đông mạnh mẽ đe dọa gây ra điều kiện bão tuyết, giao thông nguy hiểm và mất điện ở một số khu vực thuộc vùng Trung Tây phía Bắc Hoa Kỳ, trong khi các khu vực khác của đất nước chuẩn bị đối phó với nhiệt độ giảm mạnh, gió mạnh và hỗn hợp tuyết, băng và mưa. Tuyết và gió mạnh bắt đầu lan rộng vào Chủ nhật trên khắp vùng đồng bằng phía bắc, nơi Cơ quan Thời tiết Quốc gia cảnh báo về điều kiện tầm nhìn hạn chế do tuyết rơi dày đặc và khả năng xảy ra bão tuyết có thể khiến việc đi lại trở nên bất khả thi ở một số khu vực.

Cơ quan thời tiết cảnh báo về "gió lạnh nguy hiểm" với nhiệt độ xuống thấp tới âm 30 độ Fahrenheit ở North Dakota và Minnesota từ tối Chủ nhật đến thứ Hai. Ở miền Nam, các nhà khí tượng học cảnh báo rằng những cơn giông bão dữ dội có thể báo hiệu sự xuất hiện của một đợt không khí lạnh mạnh – mang đến sự giảm nhiệt độ đột ngột và gió bắc rất mạnh.

.

---- Các công tố viên liên bang cho biết người đàn ông bị truy tố về tội đặt bom ống gần trụ sở của cả hai đảng chính trị lớn ở Washington, DC, vào ngày 5 tháng 1 năm 2021, đã nói với các điều tra viên rằng anh ta đang cố gắng "lên tiếng" cho những người tin rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận và tấn công cả hai đảng vì quyền lực quá lớn mà họ nắm giữ. Trong một bản ghi nhớ mới được Bộ Tư pháp công bố, các nhà chức trách cho biết Brian Cole Jr., 30 tuổi, đã mô tả một điểm bùng phát trước khi anh ta bị cáo buộc đặt hai thiết bị bên ngoài trụ sở của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ vào đêm trước cuộc bạo loạn tại Điện Capitol, theo báo cáo của New York Post. Cole bị bắt vào ngày 4 tháng 12 tại nhà riêng ở Woodbridge, Virginia, sau một cuộc điều tra đa cơ quan. Các quả bom đã không phát nổ, theo AP đưa tin.

.

---- Nơi giá nhà bán đắt nhất Hoa Kỳ. Nơi có số zip code, mã bưu chính đắt nhất nước Mỹ không còn nằm ở California nữa. Mặc dù tiểu bang California vẫn chiếm ưu thế trong top 10 bảng xếp hạng hàng năm của PropertyShark về nơi nhà bán đắt nhất nước Mỹ dựa trên giá bán trung bình, nhưng vị trí dẫn đầu đã thuộc về Florida—cụ thể là đảo Fisher ở Miami Beach. Trong khi đó, Newport Beach của Quận Cam (California) trở thành thành phố đắt đỏ nhất tiểu bang. Nhóm 10 mã bưu chính đắt nhất, với giá bán trung bình năm 2025, từ 1 tới 10:

.

33109, Miami Beach, FL: 9,5 triệu đô la

94027, Atherton, CA: 8,33 triệu đô la

11962, Sagaponack, NY: 5,9 triệu đô la

92661, Newport Beach, CA: 5,7 triệu đô la

11976, Water Mill, NY: 5,5 triệu đô la

93108, Santa Barbara, CA: 5,24 triệu đô la

94970, Stinson Beach, CA: 5,22 triệu đô la

92657, Newport Beach, CA: 5,18 triệu đô la

(đồng hạng ) 92662, Newport Beach, CA và 94022, Los Altos, CA: 5,1 triệu đô la

92067, Rancho Santa Fe, CA: 4,99 triệu đô la

.

---- Theo hãng tin AFP, một vụ hỏa hoạn tại viện dưỡng lão ở thành phố Manado, trên đảo Sulawesi của Indonesia, đã làm chết 16 người vào ngày Chủ nhật. Ba người khác bị bỏng, ông Jimmy Rotinsulu, người đứng đầu cơ quan cứu hỏa và cứu hộ địa phương, cho biết với hãng tin này vào thứ Hai. Ông cho biết thêm, đám cháy đã được dập tắt một giờ sau khi lực lượng cứu hỏa được báo động.

.

---- Các chính phủ châu Âu, đồng nghiệp và các tổ chức bảo vệ động vật đã bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của ngôi sao điện ảnh Pháp Brigitte Bardot, người qua đời hôm Chủ nhật ở tuổi 91, cùng với các chính trị gia có cùng quan điểm. "Brigitte Bardot đã hiện thân cho một cuộc sống tự do," Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đăng trên X, mà không đề cập đến những quan điểm cực hữu mà Bardot đã theo đuổi sau sự nghiệp diễn xuất; bà đã bị kết án năm lần vì tội phát ngôn thù địch, theo Le Monde, chủ yếu chống người Hồi giáo.

.

Bà đã dành tâm huyết cho việc bảo vệ động vật sau khi nghỉ hưu, thành lập quỹ riêng của mình. "Tôi đã dành sắc đẹp và tuổi trẻ của mình cho đàn ông," bà nói vào thời điểm đó, theo New York Times, "và bây giờ tôi đang dành trí tuệ và kinh nghiệm của mình, những điều tốt đẹp nhất của tôi, cho động vật." "Bà ấy có một lòng dũng cảm mà đàn ông vẫn chưa thể sánh kịp, và nếu bà ấy yêu thương động vật đến vậy... có lẽ là vì bà ấy đã thất vọng về đàn ông—tất cả đàn ông—và tôi hiểu điều đó. Chúng ta quả thực khá đáng thất vọng."—Nam diễn viên người Pháp Pierre Arditi

.

"Một người bảo vệ quyền động vật không mệt mỏi, bà ấy là một huyền thoại đã giúp định hình trí tưởng tượng của chúng ta, mà không bao giờ để bản thân bị giới hạn bởi chúng. Hoang dã, tự do và rất Pháp."—theo lời Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati.

.

"Một người yêu nước nồng nhiệt và một người yêu động vật mà bà ấy đã bảo vệ suốt cuộc đời, bà ấy một mình đã thể hiện cả một thời đại trong lịch sử nước Pháp, và trên hết là một ý niệm nhất định về lòng dũng cảm và sự tự do."—theo lời chính trị gia cực hữu người Pháp Jordan Bardella.

.

.