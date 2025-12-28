Oa Trữ | Buồn Buồn

OA TRỮ
[ tứ ngôn, lọ là ]
Tôi ho như buồm
Căng gió ra khơi
Vụng đầm lầy lụa
Hiến thân cuộc đời
Không ai dẫn dắt
Trong buổi yên hà
Tuyến đường của lệ
Cọc nhọn hàng ba
Cửa tứ đã mở
Cuộc rong chơi nào
Lá thuốc đắng nghét
Đậm vào sinh lao
Bài thơ tự do
Hít thở tự do
Chiều co ro đứng
Giữa một tam tòa
Mắt mù đóm lửa
Phế mù không gian
Thượng tầng khói sóng
Cơn điên tập tàng
h o à n g x u â n s ơ n
hai mươi bảy tháng mười hai. 2025
***
BUỒN BUỒN
Bữa nay hát thánh ca buồn
Buồn tôi cũng giống như buồn thánh ca
Thanh nhạc còn biết la cà
Con người tục lụy nghe ra cũng buồn *
Những ơ hờ những vai sương
Những chân nhang ốm con đường không đi
Buồn ơi buồn hỡi tự vì**
Nốt đựng trầm lắng tu mi lạc loài
Xưa xanh cổ điển gọi mời
Lòng nhau một chút chơi vơi buồn buồn
h o à n g x u â n s ơ n
@22decembre.hxs
*tcs
**văn phụng