Năm 2025, Mỹ mất 12.5 tỷ đô doanh thu từ du khách quốc tế. Mỹ mất du khách vì Trump tăng phí visa du lịch. Trump đòi Canada làm tiểu bang thứ 51, Mỹ bị dân Canada tẩy chay du lịch.



WASHINGTON (VB) -- Ngành du lịch Hoa Kỳ thê thảm vì các chính sách của Trump. Tại Seattle, một hướng dẫn viên du lịch đã nhận thấy một điều kỳ lạ vào mùa hè năm nay: không một chiếc mũ đội bóng chày Toronto Blue Jays nào xuất hiện trên đường phố. Người Canada thường đổ xô đến thành phố này mỗi năm, nhưng vào năm 2025, họ lại ở nhà.





Trên khắp cả nước Mỹ, các chủ doanh nghiệp nhỏ đang chứng kiến ​​lượng khách du lịch quốc tế giảm mạnh, và thiệt hại kinh tế đang tăng lên nhanh chóng. Các con số cho thấy ngành du lịch đang gặp khó khăn nghiêm trọng, và những lý do đằng sau đó giải thích tại sao việc phục hồi có thể mất nhiều năm.





Doanh thu du lịch tại Seattle giảm 50%. Joe Koenen điều hành công ty Seattle Free Walking Tours, và năm nay ông đã ngừng trả lương cho chính mình. Khách du lịch Canada, những người thường đặt tour của ông, bắt đầu hủy đặt chỗ, nhiều người nói thẳng với ông rằng đó là do chính sách của tổng thống hiện tại.





Doanh thu tổng thể của công ty ông giảm 30%, buộc ông phải dùng tiền tiết kiệm cá nhân để duy trì hoạt động của công ty. Một nhà điều hành khác ở Seattle, John Brink của Tasty Tours, cũng chứng kiến ​​lượng khách hàng Canada giảm một nửa. Cả hai người đều kỳ vọng vào lượng khách đông đúc như thường lệ vào mùa hè. Thay vào đó, họ chỉ thấy những vỉa hè trống vắng.





Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (World Travel and Tourism Council) dự báo rằng Mỹ sẽ mất 12,5 tỷ đô la doanh thu từ khách du lịch quốc tế vào năm 2025. Trong số 184 quốc gia được phân tích, Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất được dự báo sẽ chứng kiến ​​sự sụt giảm. Chi tiêu của khách du lịch quốc tế giảm xuống còn khoảng 169 tỷ đô la, giảm từ 181 tỷ đô la năm trước đó.





Sự sụt giảm ảnh hưởng nặng nề nhất đến các thành phố phụ thuộc vào khách du lịch nước ngoài, bao gồm Seattle, Las Vegas, Los Angeles và Orlando.

Mỗi mùa hè, người hâm mộ của đội Toronto Blue Jays lại đến Seattle để xem loạt trận đấu với đội Mariners. Blue Jays là đội bóng chày duy nhất của Canada trong giải Major League Baseball, vì vậy người dân miền Tây Canada coi chuyến đi này như một cuộc hành hương. Những năm trước, các nhà điều hành tour có thể tin tưởng vào những con phố đông đúc và lượng đặt chỗ đầy đủ. Năm nay, đám đông không xuất hiện.





John Brink cho biết cuối tuần thường mang lại doanh thu lớn lại không đáng kể. Việc thiếu vắng người hâm mộ bóng chày đã trở thành biểu tượng của một vấn đề lớn hơn nhiều. Cuộc tẩy chay của người Canada bắt đầu vào đầu năm 2025 sau khi Tổng thống Trump áp thuế đối với Canada và liên tục gọi quốc gia này là tiểu bang thứ 51 tiềm năng.





Các cuộc thăm dò cho thấy 91% người Canada muốn đất nước của họ ít phụ thuộc hơn vào Hoa Kỳ. Đến giữa năm, hơn một nửa (1/2) số người Canada đã lên kế hoạch đi du lịch Mỹ đã thay đổi kế hoạch do tình hình chính trị. Việc đi lại bằng đường bộ từ Canada đến Mỹ giảm 33% vào mùa hè, và đi lại bằng đường hàng không giảm khoảng 22%.



Vào tháng 7, một khoản phí kiểm tra tính hợp lệ thị thực mới ít nhất 250 đô la đã được ban hành thành luật như một phần của Đạo luật One Big Beautiful Bill. Khoản phí này áp dụng cho khách du lịch, sinh viên và người lao động tạm thời cần thị thực không định cư.

Du khách từ các quốc gia thuộc Chương trình Miễn thị thực như Nhật Bản và hầu hết các nước châu Âu được miễn, nhưng du khách từ Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và hàng chục quốc gia khác hiện phải chịu thêm khoản phí này. Một gia đình bốn người xin thị thực visa du lịch có thể phải trả 1.000 đô la chỉ riêng phí kiểm tra tính hợp lệ thị thực, ngoài các chi phí nộp đơn hiện có.





Các tiểu bang dọc biên giới Canada báo cáo sự sụt giảm mạnh về du lịch. Tại New Hampshire, các quan chức ghi nhận lượng khách du lịch Canada giảm 30%, và số lượng đặt chỗ cắm trại giảm 71% trong năm tháng đầu năm.





Montana, nơi người Canada chiếm gần 80% lượng khách quốc tế vào năm 2024, chứng kiến ​​số lượng người qua biên giới giảm 19% cho đến tháng 10. Một khách sạn ở Montana đã mất 38.000 đô la sau khi một đội thể thao Canada hủy đặt phòng 70 phòng.

Tiểu Bang Vermont chứng kiến ​​lượng xe qua biên giới giảm hơn 28%. Florida thường dựa vào lượng du khách Canada tránh rét mùa đông. Năm 2024, 3,3 triệu người Canada đã đến thăm Florida, gấp ba lần so với bất kỳ quốc gia nào khác. Nhưng số lượng du khách đã giảm 20% trong nửa đầu năm 2025.



Một cuộc khảo sát 4.000 người Canada thường đi nghỉ đông cho thấy chỉ có 70% dự định đến Mỹ vào mùa đông này, giảm so với 82% năm trước. Nhiều người đang chọn Mexico, Costa Rica hoặc Nam Âu thay thế. Thủ hiến Ontario, Doug Ford, cho biết ông đã hủy chuyến đi đến Florida của mình.



Brand USA, tổ chức quảng bá Mỹ như một điểm đến du lịch, đã bị cắt giảm ngân sách liên bang từ 100 triệu đô la xuống còn 20 triệu đô la. Việc cắt giảm 80% này được thực hiện thông qua cùng một dự luật ngân sách đã tạo ra phí đảm bảo tính toàn vẹn thị thực. Giám đốc điều hành của Brand USA cho biết việc cắt giảm sẽ buộc phải điều chỉnh lại hoạt động một cách đáng kể.



Một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng đã đưa ra Đạo luật Visit USA để khôi phục nguồn tài trợ, lập luận rằng việc cắt giảm diễn ra vào thời điểm tồi tệ nhất có thể, ngay trước World Cup 2026.



Dữ liệu của chính phủ cho thấy lượng khách quốc tế đến Mỹ đã giảm trong bảy tháng liên tiếp cho đến tháng 11 năm 2025. Lượng khách du lịch nước ngoài giảm 3,5% chỉ riêng trong tháng 11, sau nhiều tháng giảm tương tự. Tourism Economics, công ty từng dự đoán tăng trưởng 9% cho năm 2025, đã điều chỉnh dự báo xuống mức giảm 8,2%.



Công ty hiện ước tính rằng sự phục hồi hoàn toàn về mức du lịch trước đại dịch sẽ không xảy ra cho đến năm 2029, muộn hơn ba năm so với dự kiến ​​ban đầu.



Seattle sẽ tổ chức sáu trận đấu của FIFA World Cup tại sân vận động Lumen Field từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2026. Visit Seattle ước tính 750.000 người hâm mộ sẽ đến khu vực này, tạo ra tác động kinh tế 929 triệu đô la và hỗ trợ hơn 20.000 việc làm. Thành phố này chỉ cách Vancouver 143 dặm, nơi cũng tổ chức các trận đấu, giúp người hâm mộ dễ dàng tham dự các trận đấu ở cả hai quốc gia.



Các quan chức du lịch coi World Cup là cơ hội để chào đón người Canada trở lại và hàn gắn mối quan hệ. Công ty tư vấn Tourism Economics cảnh báo rằng sự thúc đẩy từ World Cup sẽ không đủ để bù đắp những thiệt hại từ năm 2025. Số lượng du khách quốc tế dự kiến ​​sẽ giảm từ 72,4 triệu lượt vào năm 2024 xuống còn khoảng 67,9 triệu lượt vào năm 2025, đây là lần sụt giảm đầu tiên kể từ năm 2020.



Ngay cả với những sự kiện lớn sắp diễn ra, bao gồm lễ kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ và Thế vận hội Los Angeles năm 2028, con đường trở lại bình thường vẫn còn rất dài. Hiện tại, các công ty du lịch ở Seattle và các doanh nghiệp nhỏ trên khắp cả nước vẫn đang chờ đợi khách hàng, những người có thể sẽ không quay trở lại sớm.