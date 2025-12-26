Hôm nay,  

Đến Tuổi Nào Thì Người Cao Niên Nên Ngừng Lái Xe Ra Phố?

26/12/202500:00:00(Xem: 180)

old driver iStock-1205954715
Theo thông kê, cùng với nhóm người lái xe trẻ từ 25 tuổi trở xuống, những người lái xe từ 70 tuổi trở lên có nguy cơ gặp tai nạn cao hơn bất kỳ nhóm tuổi nào khác. Ảnh: istockphoto.com
  
Có lẽ nhiều người đã trải qua kinh nghiệm đang vội lái xe trên đường, thì một chiếc xe trước mặt đi với tốc độ 30 mph ở làn đường ngoài cùng, không chịu tránh sang bên phải để nhường đường. Khi vượt qua mặt thì nhận ra đó là một cụ già đang chăm chỉ lái xe, tập trung nhìn về phía trước, chẳng để ý phía sau hay bên cạnh. Có người sẽ bực mình nói thầm “già rồi sao vẫn lái xe, nguy hiểm quá!”
 
Trang mạng chuyên về xe hơi www.jalopnik.com có một bản tin về vấn đề đến tuổi nào thì những vị cao niên không nên lái xe ra phố nữa. Thực tế là tuổi già thường đi kèm với sự lão hóa về thể chất và nhận thức. Một số công việc trước đây “dễ như ăn cơm sườn”, giờ đây bỗng trở nên khó khăn hơn, trong đó có việc lái xe. Tuy nhiên, không phải ai cũng giống ai. Có nhiều người cao niên lái xe vẫn rất tốt. Nhưng có nhiều trường hợp đáng lo ngại, thí dụ như trường hợp một cụ già suýt lao xuống vách đá ở California. Những người con có cha mẹ già vẫn lái xe, khi đọc được bản tin này sẽ lo lắng. Có lẽ đã đến lúc cần có một cuộc “trò chuyện thẳng thắn, khó khăn” để lấy lại chìa khóa xe. Nhưng cha mẹ ở độ tuổi nào thì con cái nên làm chuyện này?
 
Theo một số chuyên gia, không có độ tuổi cố định nào cho việc ngừng lái xe. Theo Kaiser Permanente, vấn đề này tùy thuộc vào điều kiện của từng cá nhân. Theo thông kê, cùng với nhóm người lái xe trẻ từ 25 tuổi trở xuống, những người lái xe từ 70 tuổi trở lên có nguy cơ gặp tai nạn cao hơn bất kỳ nhóm tuổi nào khác. Kaiser ghi nhận rằng đa số người cao niên vẫn tiếp tục lái xe lâu hơn từ 7 đến 10 năm so với độ tuổi thích hợp. Kaiser khuyên họ nói chuyện với bác sĩ về các vấn đề sức khỏe có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe, chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo. Nói chung, tuổi 70 là thời điểm thích hợp để bắt đầu tham vấn với bác sĩ.
 
Harvard Health Publising (thuộc Trường Y Harvard) đưa ra một số chỉ dấu để các vị cao niên tự xác định năng lực lái xe của mình. Ví dụ như thường xuyên bị các tài xế khác bấm còi; bị từ chối khi đề nghị chở bạn bè hoặc con cháu đi; phát hiện thân xe bị trầy xước mà không biết tự lúc nào…
 
Một cuộc khảo sát của Thư viện Y khoa Quốc gia cho biết hơn 40% số người được hỏi trong độ tuổi từ 65 đến 74 cho biết họ có ý định tiếp tục lái xe thêm hơn 20 năm nữa. Nhưng với dữ liệu về tai nạn xe cộ hiện nay, một số tiểu bang đưa ra những qui định cụ thể dành cho người lái xe lớn tuổi. Quy trình gia hạn bằng lái xe cho người cao niên cũng khác nhau. Một số tiểu bang như Tennessee, Vermont, Washington không quy định độ tuổi cụ thể cho "người lái xe lớn tuổi". Florida quy định “người lái xe cao tuổi” là 80 tuổi (cao nhất toàn quốc), cần kiểm tra thị lực cho mỗi lần gia hạn bằng lái. Một số tiểu bang như Maryland có qui định nghiêm khắc hơn, yêu cầu người lái xe trên 40 tuổi phải đến DMV để kiểm tra thị lực, gia hạn bằng lái. Một số tiểu bang còn đi xa hơn, yêu cầu đánh giá y tế, bao gồm cả về thể chất lẫn tinh thần; đánh giá khả năng điều khiển xe an toàn. Ví dụ ở Louisiana, một người từ 60 tuổi trở lên xin cấp bằng lái lần đầu tiên sẽ cần giấy chứng nhận y tế từ cả bác sĩ nhãn khoa và bác sĩ gia đình, xác nhận đủ điều kiện sức khỏe để lái xe.
 
Vì sao hiện nay người lái xe cao niên là một vấn đề đáng quan tâm của nước Mỹ? Vào năm 2030, những người thuộc thế hệ Baby Boomer sẽ đến tuổi 65, ước tính khoảng 73 triệu người ở Hoa Kỳ. Nhóm dân số này đang tăng trưởng nhanh hơn so với tốc độ tăng trưởng dân số trung bình. Theo Cơ Quan An Toàn Giao Thông Đường Bộ Quốc Gia NHTSA, hơn 20% người có bằng lái sẽ trên 65 tuổi vào năm 2030. Nước Mỹ sẽ có nhiều người cao niên trên đường phố hơn bao giờ hết.
 
Nguyên nhân chính khiến những vị cao niên tiếp tục lái xe là vì họ muốn có một cuộc sống độc lập, không phụ thuộc vào người khác. Điều đáng nói là người già ở Mỹ không có nhiều sự lựa chọn để đi lại như ở các quốc gia phát triển khác như Châu Âu, Nhật, Úc… Đa số phương tiện giao thông công cộng ở Mỹ nghèo nàn, chất lượng kém. Trong một nghiên cứu được công bố trên Science Direct có chủ đề về việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng của người lớn tuổi ở Mỹ, thống kê ghi nhận gần 79% người cao tuổi sống ở những khu vực phải phụ thuộc vào xe hơi để đi lại. Trong số những người tham gia khảo sát từ 65 tuổi trở lên, gần 58% sống một mình ở những nơi không có phương tiện giao thông công cộng. Điều này khiến họ khó ngừng lái xe, đặc biệt khi họ không có gia đình, người thân ở gần để giúp đỡ đi lại.
 
Khi dân số một quốc gia già đi, việc tăng cường các phương tiện giao thông công cộng là rất quan trọng. Có vẻ như Hoa Kỳ, quốc gia giàu có nhất thế giới, vẫn chưa sẵn sàng đầu tư để phục vụ cho những người đã làm lụng vất vả cả đời, khi đến tuổi vàng cần được thảnh thơi đi lại một cách an toàn.
 
Việt Báo biên dịch

Nguồn: bài How Old Is Too Old To Drive? When Experts Say You Should Hang Up The Keys đăng trên trang mạng Jalopnik. 
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trang sau

09/01/202616:21:00(Xem: 560)
Bản tin sau đây của nhà báo Layna Hong trên báo Medill Reports Chicago, nhan đề "Historically Republican Vietnamese American community shifting left, according to AAPI Data" (Cộng đồng người Mỹ gốc Việt vốn theo đảng Cộng hòa đang chuyển hướng sang cánh tả, theo dữ liệu của AAPI Data). Bản tin dịch như sau.

09/01/202600:00:00(Xem: 808)
Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy bất an vì hận thù, chiến tranh, kỳ thị chủng tộc và giới tính, tàn bạo đối với di dân, nhẫn tâm đối với những người nghèo khổ, phát tán thông tin độc hại, tuyên truyền các chủ thuyết âm mưu, v.v… Chính vì thế, chúng ta cần sự bình an và tử tế trong cuộc sống hàng ngày hơn bao giờ hết! Đây là lý do tại sao khi cuộc hành trình “Đi Bộ Vì Hòa Bình” [Walk for Peace] của Tăng Đoàn Phật Giáo Nguyên Thủy (Theravada), gồm khoảng 20 vị Tăng thuộc nhiều sắc dân như Thái Lan, Lào, Việt, do Sư Tuệ Nhân (Venerable Bhikkhu Pannakara) lãnh đạo, bắt đầu vào ngày 26 tháng 10 năm 2025 từ Chùa Hương Đạo, thành phố Fort Worth, Texas đã được hàng ngàn người khắp nước Mỹ chú ý và ủng hộ, mà trong đó có các giới chức lập pháp và hành pháp liên bang, tiểu bang và địa phương nơi đoàn bộ hành đi qua. Sư Tuệ Nhân là người Mỹ gốc Việt đã đến định cư tại Hoa Kỳ năm 1997. Sư xuất gia với Hòa Thượng Bửu Đức, vị sáng lập và Trụ Trì Chùa Hương Đạo.

08/01/202614:40:00(Xem: 845)
Trong Thiền Tổ Sư, thường nói rằng hễ thấy bản tâm xong mới biết tu, còn chưa thấy được thì chỉ là đi mù mờ trong đêm, cứ như chặp sáng chặp tối, không biết gì để tu. Bởi vì, chưa thấy gốc của tâm thì mọi chuyện tu chỉ là tu nơi ngọn của tâm, chỉ mất thêm thì giờ, cho dù là có phước đức. Tuy nhiên, Đức Phật nói rằng thân và tâm đều là rỗng không, vậy thì lấy gì mà gọi là gốc của tâm, hay ngọn của tâm.

05/01/202612:48:00(Xem: 863)
- Quan chức Nhà Trắng: vì bà Machado đã nhận Giải Nobel Hòa Bình 2025, lẽ ra lúc đó tuyên bố trao lại cho Trump thì bây giờ đã là Tổng Thống Venezuela. - Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez ra lệnh toàn quốc truy bắt tất cả những ai giúp lính Mỹ đột kích Venezuela. - Các dân biểu Cộng Hòa lúng túng khi báo chí hỏi vì sao Mỹ bỏ rơi bà Machado

05/01/202608:12:00(Xem: 1270)
- Hãng Mỹ AMC Robotics mở xưởng ở Sài Gòn, làm robot bốn chân Kyro cho toàn cầu. - Bắc Ninh: Thị trấn Việt bùng nổ kinh tế, tìm không đủ thợ dù lương tăng 15%. Nhà máy và trường dạy tiếng Hoa mọc thần tốc. - Maduro và vợ ra tòa liên bang ở New York - Tổng Thống Lâm thời Delcy Rodriguez mời chính phủ Mỹ hợp tác để phát triển Venezuela. - Trump: Không vâng lời Mỹ, bà Rodriguez sẽ thê thảm hơn Maduro - Trump: Cuba sắp tự sụp đổ. - Trump: Mỹ cần sáp nhập Greenland vì an ninh Mỹ. - Trump: sẽ ủng hộ tấn công vào Colombia. - Tổng thống Phần Lan bảo Trump: đừng chiếm Greenland. - Cận thần của Trump nói Mỹ sắp tới sẽ sáp nhập Greenland. Đan Mạch và Greenland cùng phản đối. - Trump muốn công nghiệp dầu mỏ Mỹ phát triển mạnh trở lại ở Venezuela - Cổ phiếu hãng dầu Chevron tăng hơn 8% giữa cuộc khủng hoảng Venezuela - Một cựu giám đốc điều hành của Chevron Corp. đang tìm 2 tỷ đô la cho các dự án dầu mỏ ở Venezuela - Iran thề sẽ không "nhân nhượng" đối với những kẻ gây bạo loạn - Một

04/01/202613:24:00(Xem: 1292)
Theo báo cáo, nhóm của Tổng thống Donald Trump đã rất khó chịu với những điệu nhảy của nhà độc tài Nicolas Maduro đến nỗi ông Trump đã ra lệnh cho quân đội Mỹ đột kích Venezuela và lật đổ nhà độc tài này.

04/01/202608:17:00(Xem: 868)
- Phó Tổng thống Venezuela (đang ở Nga) nhậm chức Tổng thống lâm thời, đòi Mỹ trả tự do Maduro. Tổng Thống lâm thời Delcy Rodriguez là cánh tả khi mới sinh, bố là lãnh tụ du kích bị đánh chết trong tù. Anh ruột đang là Chủ tịch Quốc hội Venezuela. - Tướng Mỹ: chiến dịch bắt Maduro cho thấy Mỹ gài gián điệp tận cấp cao Venezuela. - Trump tuyên bố Mỹ sẽ kiểm soát Venezuela, sẽ múc dầu để bán. - Lý do Maduro bị bắt: từ chối lời Trump mời ra đi lưu vong. - Hãng dầu Mỹ Chevron Corp.sẽ hưởng lợi lớn nhất.

03/01/202619:29:00(Xem: 1032)
Zohran Mamdani nhậm chức Thị trưởng New York tuyên bố: chăm sóc trẻ em toàn diện cho trẻ em từ 6 tuần đến 5 tuổi, đóng băng tiền thuê nhà cho khoảng 2 triệu người thuê nhà được ổn định giá thuê, xe buýt sẽ miễn phí, và lập các chợ thực phẩm giá rẻ do thành phố điều hành.

03/01/202612:33:00(Xem: 1063)
Đối với nhiều người Mỹ lớn lên trong môi trường Cơ đốc giáo bảo thủ, đức tin từng được coi là vấn đề niềm tin cá nhân và cộng đồng – chứ không phải là sự trung thành chính trị rõ ràng. Nhưng trong thập niên qua, ranh giới giữa niềm tin và hệ tư tưởng đã trở nên mờ nhạt.

03/01/202609:22:00(Xem: 1328)
- Biệt kích Mỹ vào Venezuela, bắt Maduro, - Trump: Mỹ sẽ điều hành Venezuela tới khi chuyển giao quyền lực thỏa đáng. - Trump: các hãng Mỹ sẽ vào múc dầu Venezuela, vì các hãng dầu Venezuela không hiệu quả. Dọa sẽ tấn công tiếp, nếu cần. - Nhiều Dân Cử Dân Chủ phản đối Trump bắt cóc phi pháp Maduro, gây chiến không qua Quốc Hội. - Machado tuyên bố "giờ phút tự do" ở Venezuela. - Mỹ sẽ chọn lãnh đạo cho Venezuela, sẽ quyết định về dầu. - TQ, Nga, Colomnia lên án Mỹ
Trang sau
VB Podcast



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.