

(Chùa Di Đà – Annandale, Virginia)

Khoảng gần 80 người đã tới tham dự Lễ Cầu Siêu cho cố Thiếu Tá Trần Thụy Ly (Cò Ly) tại chùa Di Đà, Annandale, VA trong ngày 21/12/2025 vừa qua. Hiện diện bao gồm đại diện của hầu hết các Quân Binh Chủng VNCH, Hội Nữ Quân Nhân, Hội Cảnh Sát Quốc Gia, các cơ quan báo chí, truyền hình và một số đồng hương trong vùng.



(Bàn Thờ Chư Phật và Di Ảnh TT Trần Thụy Ly)



Mở đầu buổi Lễ, ông Bùi Mạnh Hùng đã cám ơn Đại Đức Pháp Quang trụ trì chùa Di Đà và ban trị sự cùng khách tham dự. Sau đó Luật Gia Bích Hà đã gửi lời cảm tạ đến Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Cộng Đồng VN vùng DC, Maryland, Virginia; Hội Võ Bị Quốc Gia VN, Hội Gia Đình Mũ Đỏ và ông Bùi Mạnh Hùng đã lắng nghe lời kêu gọi của cô, để cùng đứng ra tổ chức cho buổi Lễ Cầu Siêu cho cố Thiếu Tá Trần Thụy Ly.

Sau đó, ông Trần Hồng Minh, đại diện Gia Đình Mũ Đỏ đã lên chào kính Di Ảnh Thiếu Tá Trần Thụy Ly và đọc sơ lược tiểu sử của ông.

Ông Trần Thụy Ly sinh ngày 30 tháng 12 năm 1936 tại Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, Trung Hoa khi thân phụ ông làm công chức trong ngành Bưu Điện của chính phủ Phap tai đây. Năm 1940, ông cùng gia đình trở lại Việt Nam. Năm 1954, ông cùng gia đình di cư vào Nam, và tiếp tục học Trung Học. Năm 1955, sau khi tốt nghiệp Trung Học, ông quyết định chọn binh nghiệp. Dưới đây là tóm tắt cuộc đời binh nghiệp của ông:

- Năm 1956 đến năm 1958: Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 13/Khóa Thống Nhất Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam

- Năm 1958 đến năm 1960: Sĩ Quan tác chiến Sư Đoàn 23 Bộ Binh

- Năm 1960 đến năm 1965: Sĩ Quan Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù

- Năm 1965 đến năm 1966: Sĩ Quan Biệt Kích Lôi Hổ thuộc Nha Kỹ Thuật/Phòng 7 Bộ Tổng Tham Mưu

- Năm 1966 đến năm 1968: Quận Trưởng Cảnh Sát Quận 2 Sài Gòn

- Năm 1969 đến năm 1975: Sĩ Quan Chánh Văn Phòng của Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan.

Sau một thời gian dài đau ốm, Thiếu tá Trần Thụy Ly (Cò Ly) đã qua đời ngày 9 tháng 12 năm 2025 tại thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, hưởng thọ 88 tuổi.



Cô Bích Hà và ông Bùi Mạnh Hùng Ông Trần Hồng Minh đại diện Gia Đình Mũ Đỏ

Đại diện Hội LHCCS, ông Lý Hoàng Phi; Đại diện CĐVN vùng DMV, ông Hoàng Đức Long; Đại diện Hội VBQGVN, ông Lưu Đức Tờ; Đại diện Hội Lôi Hổ, ông Đoàn Hữu Định cũng đã chào kính trước Di Ảnh ông Trần Thụy Ly và nói về những liên hệ và kỷ niệm của họ với ông, và tỏ lòng tiếc nuối cùng cầu nguyện cho Linh Hồn TTL sớm siêu thoát về miền cực lạc.

Ông Đoàn Hữu Định cũng cho biết vào khoảng năm 2000/2001 lúc ông Định làm Chủ Tịch LHCCS, ông đã bàn với ông Cò Ly về việc mở xạp bán báo để lấy tiền giúp anh em Thương Phế Binh nơi quê nhà, và ông Ly đã đồng ý. Sau đó ông Ly thường xuyên gởi về cho LHCCS $800 cho tới $1000 mỗi tháng để gởi về giúp anh em TPB ($1000 của năm 2000 tương đương $1831 trong năm 2025).

Ông Lý Thanh Phi, đại diện LHCCS Ông Lưu Đức Tờ, đại diện VBQGVN



Ông Hoàng Đức Long, CĐVN DMV

Ông Đoàn Hữu Định, đại diện Lực Lượng Lôi Hổ