Những thay đổi lớn người dân phải chịu khi chính phủ cắt SNAP

03/11/2025

SNAP_03Nelson Berra, quản lý của Gateway Food Pantry tại Arnold, Missouri, đang sắp xếp hàng thực phẩm mới nhận. (Ảnh: Samantha Liss/KFF Health News)

Theo các nhà nghiên cứu và cựu quan chức liên bang, việc chính quyền Trump xem xét lại chương trình hỗ trợ thực phẩm lớn nhất quốc gia sẽ khiến hàng triệu người mất trợ cấp, gây áp lực lên ngân sách tiểu bang và chuỗi cung ứng thực phẩm của quốc gia, đồng thời có nguy cơ cản trở mục tiêu của chương trình “Làm Cho Nước Mỹ Khỏe Mạnh Trở Lại” của chính quyền này.

Bất kể ít nhất hai vụ kiện liên bang đang diễn ra nhằm ngăn chặn chính phủ cắt giảm trợ cấp chương trình hỗ trợ thực phẩm dự phòng (SNAP) trong Tháng Mười Một, những thay đổi vĩnh viễn sẽ diễn ra. Các vụ kiện này phản đối việc chính quyền Trump từ chối giải ngân các khoản tiền khẩn cấp để duy trì hoạt động của chương trình trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Một chánh án liên bang ở Rhode Island đã ra lệnh cho chính phủ sử dụng số tiền đó để duy trì chương trình SNAP. Một chánh án ở Massachusetts trong một vụ kiện khác, riêng biệt, cũng cho rằng chính phủ phải sử dụng quỹ dự phòng hỗ trợ lương thực để chi trả cho chương trình SNAP, nhưng cho chính quyền Trump thời hạn đến ngày 3 Tháng Mười Một để đưa ra kế hoạch.

Giữa sự bất ổn đó, các ngân hàng thực phẩm trên khắp nước Mỹ đã chuẩn bị cho sự gia tăng nhu cầu cần thiết, với nguy cơ hàng triệu người sẽ bị cắt khỏi chương trình hỗ giúp họ mua thực phẩm.

Vào ngày 28 Tháng Mười, một xe tải chở đầy mì SpaghettiOs, cá ngừ và các mặt hàng thực phẩm khác đã đến kho thực phẩm Gateway ở Arnold, Missouri. Đây có thể là chuyến hàng cuối cùng của Gateway trong một thời gian. Giám đốc điều hành Patrick McKelvey cho biết, kho thực phẩm phía Nam St. Louis này chủ yếu phục vụ các gia đình có con nhỏ đi học, nhưng họ đã hết ngân sách thực phẩm hàng năm do nhu cầu gia tăng đột ngột.

Tổ chức phi lợi nhuận New Disabled South, có trụ sở tại Georgia, chuyên vận động cho người khuyết tật, thông báo sẽ hỗ trợ một lần từ $100 đến $250 cho các cá nhân và gia đình dự trù sẽ mất trợ cấp SNAP tại 14 tiểu bang mà tổ chức này phục vụ.

Chưa đầy 48 giờ sau, tổ chức này đã nhận được hơn 16.000 yêu cầu với tổng số tiền lên tới $3,6 triệu, chủ yếu từ các gia đình riêng, vượt xa con số tài chính của tổ chức.

“Thật không thể tin được,” người đồng sáng lập Dom Kelly cho biết.

Nguy cơ thiếu hụt ngân sách của chương trình SNAP là điềm báo trước những gì sẽ xảy ra khi những thay đổi của chương trình, bao gồm trong Đạo luật "To và Đẹp" mà Tổng Thống Donald Trump đã ký vào Tháng Bảy, có hiệu lực.
 
Luật thuế và chi tiêu nội địa cắt giảm $187 tỷ trong vòng thập niên tới từ chương trình SNAP. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, đó là mức giảm gần 20% so với mức ngân sách hiện tại.

Các quy định mới chuyển nhiều chi phí thực phẩm và hành chính sang các tiểu bang, điều này có thể khiến một số tiểu bang cân nhắc rút khỏi chương trình, vốn đã giúp khoảng 42 triệu người mua thực phẩm vào năm ngoái. Ngoài luật mới này, chính quyền cũng đang thúc đẩy các tiểu bang hạn chế việc mua sắm bằng chương trình SNAP bằng cách cấm mua những thứ như kẹo và nước ngọt.

Tất cả những điều đó “đưa chúng ta vào một vùng đất chưa từng có đối với chương trình SNAP,” bà Cindy Long, cựu thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp, hiện là cố vấn quốc gia tại công ty luật Manatt, Phelps & Phillips, cho biết.

Chương trình tem phiếu thực phẩm đầu tiên của quốc gia ban hành vào cuối thời kỳ Đại Suy Thoái, khi người dân nghèo không đủ khả năng mua sản phẩm của nông dân. Ngày nay, thay vì phiếu giấy, người nhận trợ cấp sử dụng thẻ ghi nợ (debit card.) Nhưng chương trình này vẫn hỗ trợ nông dân và các nhà bán lẻ thực phẩm, đồng thời ngăn ngừa nạn đói trong thời kỳ suy thoái kinh tế.

Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO) ước tính rằng khoảng 3 triệu người sẽ mất trợ cấp thực phẩm do một số điều khoản trong luật ngân sách, bao gồm việc áp dụng các yêu cầu làm việc đối với nhiều người hơn và chuyển nhiều chi phí hơn sang các tiểu bang. Các lãnh đạo chính quyền Trump đã ủng hộ những thay đổi này như một cách để hạn chế lãng phí, khuyến khích nhiều người đi làm hơn và cải thiện sức khỏe.

Đây là đợt cắt giảm lớn nhất đối với chương trình SNAP trong lịch sử, và nó diễn ra trong bối cảnh giá lương thực tăng cao và thị trường lao động bấp bênh.

Việc xác định chính xác tác động của những đợt cắt giảm này sẽ rất khó khăn, bởi vì chính quyền Trump đã chấm dứt báo cáo thường niên đánh giá tình trạng thiếu an ninh lương thực.

Dưới đây là năm thay đổi lớn sắp xảy ra đối với chương trình SNAP và ý nghĩa của chúng đối với sức khỏe của người dân Mỹ:

1.     Khó khăn hơn để có quyền lợi về thực phẩm

Với luật mới, người dân sẽ phải điền nhiều giấy tờ hơn khi ghi danh nhận những quyền lợi SNAP.

Nhiều người nhận trợ cấp hiện đã được yêu cầu phải làm việc, tình nguyện hoặc tham gia các hoạt động khác trong 80 giờ mỗi tháng để nhận tiền vào thẻ trợ cấp của họ. Luật mới áp dụng các yêu cầu này vào các nhóm trước đây được miễn trừ, bao gồm người vô gia cư, cựu chiến binh và thanh niên từng sống trong các trung tâm nuôi dưỡng khi đủ 18 tuổi. Các yêu cầu thêm này cũng áp dụng cho cha mẹ có con từ 14 tuổi trở lên và người lớn từ 55 đến 64 tuổi.

Bắt đầu từ ngày 1 Tháng Mười Một, nếu người nhận trợ cấp không chứng minh được đầy đủ các yêu cầu đó mỗi tháng, họ sẽ chỉ được nhận trợ cấp SNAP trong tối đa ba tháng trong thời hạn ba năm.


“Điều đó thật khắc nghiệt,” bà Elaine Waxman, một nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Đô Thị, một nhóm nghiên cứu phi lợi nhuận, cho biết. Theo một cuộc khảo sát của Viện Đô Thị vào Tháng Mười Hai, khoảng 1 trong 8 người trưởng thành cho biết họ đã mất trợ cấp SNAP vì gặp khó khăn trong việc hoàn thành thủ tục giấy tờ.

Một số người tị nạn, người xin tị nạn và những người nhập cư hợp pháp khác hoàn toàn bị loại khỏi chương trình SNAP theo luật mới này.

2.     Tiểu bang phải chi thêm tiền và nguồn lực

Luật liên bang mới làm tăng đáng kể ngân sách mà mỗi tiểu bang phải trả để duy trì chương trình này. Cho đến nay, các tiểu bang chỉ cần chi trả một nửa chi phí hành chính và không phải trả bất kỳ chi phí thực phẩm nào, phần còn lại do chính phủ liên bang chi trả.

Theo luật mới, các tiểu bang phải chịu trách nhiệm 75% chi phí hành chính và phải chi trả một phần chi phí thực phẩm. Điều đó tương đương với mức tăng chi phí trung bình ước tính cho các tiểu bang là hơn 200%, theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu về Nghèo đói và Bất bình đẳng Georgetown.
Một phân tích của KFF Health News chỉ ra, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ trong việc phân bổ ngân sách liên quan đến chi phí thực phẩm cũng có thể khiến các tiểu bang phải gánh thêm $11 tỷ.

Tất cả các tiểu bang đều tham gia chương trình SNAP, nhưng họ có sự lựa chọn nếu không muốn. Hồi Tháng Sáu, gần hai chục thống đốc đảng Dân Chủ đã viết thư cho các nhà lãnh đạo quốc hội cảnh báo rằng một số tiểu bang sẽ không thể tìm đủ tiền để tiếp tục chương trình này.

“Nếu các tiểu bang buộc phải chấm dứt chương trình SNAP của mình, nạn đói và nghèo đói sẽ gia tăng, trẻ em và người lớn sẽ mắc bệnh nhiều hơn, các cửa hàng tạp hóa ở vùng nông thôn sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động, người lao động trong ngành nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm sẽ mất việc làm, và nền kinh tế cấp tiểu bang và địa phương sẽ bị ảnh hưởng nặng nề,” các thống đốc viết trong thư.

3. Những sự thay đổi có dẫn đến chế độ ăn uống khỏe mạnh không?

Chính quyền Trump, thông qua chương trình “Làm Cho Nước Mỹ Khỏe Mạnh Trở Lại” đã đặt vấn đề ăn uống lành mạnh lên hàng đầu.
Bộ trưởng Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Robert F. Kennedy Jr. ủng hộ việc hạn chế mua đồ uống có gas và kẹo trong chương trình hỗ trợ thực phẩm. Cho đến nay, 12 tiểu bang đã được phê duyệt để hạn chế những mặt hàng mà người dân có thể mua bằng tiền trợ cấp SNAP.
 
Trước đây, giới chức liên bang đã ngăn chặn những hạn chế này vì không dễ thực hiện ở các tiểu bang và cửa hàng, đồng thời làm tăng sự kỳ thị đối với chương trình SNAP, theo một báo cáo năm 2007 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Năm 2018, trong nhiệm kỳ thứ nhất, chính quyền Trump đã bác bỏ nỗ lực của tiểu bang Maine trong việc cấm đồ uống có đường và kẹo.

Một cửa hàng có thể không muốn dính vào những rắc rối khi tham gia chương trình không đáng và sẽ rút khỏi, khiến người nhận trợ cấp SNAP có ít lựa chọn mua sắm hơn.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), những người nhận trợ cấp SNAP không có nhiều khả năng mua đồ vặt ngọt hoặc mặn nhiều hơn so với những người không sử dụng trợ cấp. Nghiên cứu cho thấy việc khuyến khích lựa chọn thực phẩm lành mạnh hiệu quả hơn là việc kiểm soát việc mua sắm.

Khi người dân có ít tiền hơn để chi tiêu cho thực phẩm, họ thường tìm đến những lựa chọn rẻ hơn, không lành mạnh hơn để no lâu hơn, thay vì mua những thực phẩm lành mạnh và tươi ngon nhưng dễ hư hỏng.

4.     Cắt SNAP ảnh hưởng đến sức khỏe thế nào?

Các tổ chức vận động chống nạn đói trong nước cho rằng việc cắt giảm ngân sách sẽ gây ra những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.
Nghiên cứu đã chỉ ra, trẻ em sống trong các gia đình thiếu thốn thực phẩm có nhiều khả năng mắc các chứng rối loạn tâm thần. Tương tự, tình trạng thiếu an ninh lương thực cũng liên quan đến kỹ năng toán học và đọc hiểu kém hơn.

Những người trong độ tuổi lao động bị thiếu lương thực an toàn có nhiều nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Danh sách dài đó bao gồm huyết áp cao, viêm khớp, tiểu đường, hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

Những vấn đề sức khỏe này gây ra chi phí đáng kể cho cá nhân. Người lớn có thu nhập thấp không tham gia chương trình SNAP chi tiêu trung bình nhiều hơn $1.400 mỗi năm cho chăm sóc sức khỏe so với những người tham gia chương trình này.

Khoảng 47 triệu người sống trong các hộ gia đình gặp khó khăn hoặc không chắc chắn về khả năng tiếp cận thực phẩm vào năm 2023.

5.     Điều này có ý nghĩa gì đối với chuỗi cung ứng thực phẩm của quốc gia?

Chi tiêu từ chương trình SNAP trực tiếp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các cửa hàng tạp hóa, nhà cung cấp, cũng như ngành vận tải và nông nghiệp. Thêm vào đó, khi các hộ gia đình thu nhập thấp được hỗ trợ tiếp cận thực phẩm, họ có nhiều khả năng chi tiêu tiền cho các nhu cầu khác, chẳng hạn như thuốc men hoặc sửa chữa ô tô. Tất cả những điều đó có nghĩa là mỗi đô-la chi tiêu thông qua SNAP tạo ra ít nhất $1,50 giá trị kinh tế tổng thể, theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).

Một báo cáo của các hiệp hội đại diện cho các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa và ngành công nghiệp thực phẩm ước tính rằng các cửa hàng tạp hóa có thể phải tốn $1,6 tỷ để tuân theo các hạn chế mới của chương trình SNAP.

Các nhà vận động cảnh báo rằng, cửa hàng có thể chuyển chi phí này sang người mua hàng để họ gánh vác, hoặc cửa hàng có thể đóng cửa.
