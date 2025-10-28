Hôm nay,  

Trump xin Tòa Tối Cao xóa tội tấn công tình dục cô E. Jean Carroll, nhưng Tòa Tối Cao có vẻ sẽ từ chối. Các MAGA Việt im lặng với tội sex của Trump nhưng ồn ào với Tướng VC Hoàng Xuân Chiến sờ bậy.

Các bạn MAGA Việt nổi giận vì ông Tướng Hoàng Xuân Chiến say rượu sâm đã sờ soạng một phụ nữ Nam Hàn, nhưng các bạn này lại im lặng trước các màn tấn công tình dục của Tổng Thống Donald Trump. Sau đây là bản tin trên báo DailyBeast hôm Thứ Ba 28/10/2025 nhận định rằng Tòa Tối Cao Hoa Kỳ dự kiến sẽ lắc đầu với Trump về một hồ sơ Trump xin xóa tội tấn công tình dục một nhà văn nữ Hoa Kỳ.
 

Bản tin có tựa đề "Why SCOTUS Is Finally About to Deal Trump a Stinging Blow" (Tại sao Tòa án Tối cao Hoa Kỳ sắp giáng cho Trump một đòn đau đớn) do phóng viên Janna Brancolini tường thuật. Bản tin dịch như sau.

Tại sao Tòa án Tối cao Hoa Kỳ (SCOTUS) cuối cùng sắp giáng cho Trump một đòn đau đớn. Luật sư của bà dự đoán Tổng thống Donald Trump sẽ sớm phải đối mặt với hậu quả vì hành vi lạm dụng tình dục và phỉ báng nhà báo E. Jean Carroll.
 

Tổng thống đã yêu cầu Tòa án Tối cao hủy bỏ phán quyết bồi thường 5 triệu đô la mà bồi thẩm đoàn đã trao cho Carroll vào tháng 5/2023, nhưng các thẩm phán khó có thể thụ lý vụ án, theo luật sư Roberta Kaplan của Carroll cho biết trong tập phát sóng hôm thứ Ba của chương trình The Daily Beast Podcast.

"Không có gì trong vụ án đó xứng đáng được SCOTUS xét xử", bà nói với người dẫn chương trình Joanna Coles. Vụ án đã được Trump kháng cáo về các vấn đề chứng cứ, với các luật sư của Trump lập luận rằng thẩm phán quận không nên cho phép một phụ nữ làm chứng về việc Trump tiếp cận và tấn công cô trên máy bay vào năm 1979.

Thông thường, luật sư không thể đưa ra "hành vi xấu" trước đó làm bằng chứng cho một hành vi sai trái cụ thể, nhưng các quy tắc chứng cứ liên bang đã được sửa đổi cụ thể để cho phép loại lời khai đó trong các vụ án tấn công tình dục, Kaplan giải thích.

Bà cho biết Tòa án Tối cao thường không xem xét những loại câu hỏi chứng cứ này, đặc biệt là trong các vụ án dân sự. Trong trường hợp của Trump, càng có ít lý do hơn để đưa vụ án vào hồ sơ của Tòa án Tối cao do những phát hiện của tòa kháng án liên bang, bà nói thêm.


 

"Ở đây, Tòa Kháng án Liên bang Khu vực 2 kết luận rằng ngay cả khi tòa án đã sai khi chấp nhận lời khai của cô ấy, thì đó cũng được gọi là 'lỗi vô hại' vì chúng tôi có thêm 10 hoặc 11 nhân chứng, và họ [phía Trump] không có ai cả", Luật sư Kaplan nói.

Tòa Kháng án phán quyết rằng ngay cả khi lời khai được chấp nhận một cách không chính đáng, nó cũng không làm thay đổi kết quả của vụ án.

“Đó là lý do tại sao tôi khá tự tin [các thẩm phán Tòa án Tối cao] sẽ không chấp nhận nó,” Kaplan nói.

Cô Carroll đã kiện Trump thành công hai lần sau khi ông Trump xâm hại tình dục cô tại cửa hàng bách hóa Bergdorf Goodman ở Thành phố New York.

Sau khi Carroll mô tả vụ tấn công vào năm 2019 trong một bài báo trên tạp chí New York và trong cuốn sách “What Do We Need Men For?: A Modest Proposal” (Chúng ta cần đàn ông để làm gì?: Một đề xuất khiêm tốn), Trump đã cáo buộc Cô Carroll nói dối và nói rằng ông ta chưa bao giờ gặp cô ta.

Sau đó, Carroll đã kiện Trump tội phỉ báng và cuối cùng nhận được phán quyết bồi thường 5 triệu đô la.
 

Năm 2022, trong khi vụ kiện đầu tiên đang diễn ra, Trump đã cáo buộc Carroll trong một bài đăng trên Truth Social rằng Cô Carroll đã bịa ra vụ việc để bán sách.

Tác giả đã đệ đơn kiện thứ hai về tội phỉ báng và bổ sung thêm yêu cầu về tội tấn công tình dục theo Đạo luật Người sống sót sau khi trưởng thành mới được thông qua, cho phép các nạn nhân bị tấn công tình dục nộp đơn kiện dân sự sau khi thời hiệu đã hết.

Bồi thẩm đoàn đã tuyên bố Trump phải chịu trách nhiệm bồi thường 83,3 triệu đô la vào năm 2024, mà LS Kaplan gọi là phán quyết lớn, bà nói với Coles.

Vụ án này chậm hơn khoảng một năm so với vụ án đầu tiên về mặt quá trình kháng cáo, Kaplan nói.
 

Số tiền 5 triệu đô la cho phán quyết đầu tiên đã được giữ trong một tài khoản do tòa án nắm giữ, và đang tích lũy lãi suất. Nếu Tòa án Tối cao bác bỏ đơn kháng cáo của Trump, nhà văn Carroll cuối cùng sẽ nhận được số tiền này, LS Kaplan nói.

Carroll nói với Coles rằng cô muốn dành phần lớn số tiền này cho "mọi thứ mà Donald Trump ghét", bao gồm các nỗ lực tăng cường quyền sinh sản và quyền bầu cử của phụ nữ.

Tờ Daily Beast đã liên hệ với luật sư bên ngoài của Trump để xin bình luận.



