Bản tin cà phê sáng Thứ Hai 27/10: Mưa lũ, Huế và Đà Nẵng ngập cấp 3, lũ Sông Hương cao 1,26m trên bình thường. Huế di tản hơn 10.000 hộ với trên 32.000 dân. Xe lửa ngưng, 2.700 khách bơ vơ. Lũ cuốn sập, trôi chân cầu Le No ở Huế. - Một nhóm phi cơ loại oanh tạc H-6K của TQ bay tập trận, hù dọa gần Đài Loan - Trump: sẽ ở lại Nam Hàn hy vọng chờ gặp Kim Jong Un

- Mưa lũ, Huế và Đà Nẵng ngập cấp 3, lũ Sông Hương cao 1,26m trên bình thường. Huế di tản hơn 10.000 hộ với trên 32.000 dân. Xe lửa ngưng, 2.700 khách bơ vơ. Lũ cuốn sập, trôi chân cầu Le No ở Huế.

- Một nhóm phi cơ loại oanh tạc H-6K của TQ bay tập trận, hù dọa gần Đài Loan

- Trump: sẽ ở lại Nam Hàn hy vọng chờ gặp Kim Jong Un

- Nhật hoàng Naruhito gặp Trump

- Trump nói rõ hơn: sẽ xem xét tranh cử Tổng Thống 2028 nhiệm kỳ thứ 3

- Trump: cà phê VN vào Mỹ sẽ miễn thuế quan 20%./ Trump hứa sẽ thăm VN theo lời mời./ Hàng Mỹ vào thị trường VN dễ dàng / Trump ký kết với Malaysia, Thái Lan và Campuchia về kim loại đất hiếm

- Lễ Tạ Ơn tốn kém hơn: gà tây sẽ tăng giá

- Trump: Tập đồng ý tạm về thỏa thuận Tik Tok.

- Thủ tướng Nhật sẽ gặp Trump vào ngày mai, Thứ Ba.

- Tình báo Mỹ thú nhận: ghe cá bị Trump dội bom vì nghi ma túy ở ven bờ Venezuela không đủ xăng và động cơ không đủ mạnh để tới Mỹ.

- Cổ phiếu khai thác đất hiếm tại Mỹ giảm vì Mỹ-TQ sắp có thỏa thuận

- Liên Âu: không công nhận chủ quyền Israel trên đất chiếm của Palestine

- Trợ cấp tem phiếu thực phẩm SNAP sẽ không cấp vào ngày 1 tháng 11 do chính phủ đóng cửa. Hơn 40 triệu dân cơ nguy đói.

- Thiếu người, nhân viên không lưu làm không lương vì chính phủ đóng cửa, nhiều phi trường Mỹ bán phần tê liệt.

- Thống đốc California Gavin Newsom: có thể ứng cử Tổng Thống 2028, còn chờ bầu giữa kỳ 2026

- Chính quyền Trump dọa cắt 160 triệu đôla ngân sách California tiền DMV

- Mỹ: 1 phi cơ chiến đấu và 1 trực thăng rơi xuống Biển Đông cách nhau 30 phút, người an toàn. / TQ tố Mỹ: trực thăng và chiến đấu cơ Mỹ rớt trong khi tập trận khiêu khích.

- Pennsylvania: nổ súng ở đại học, 1 chết, 6 bị thương.

- Nam California: Cậu Kevin Tang, 13 tuổi, lớp 8, được giải "Nhà khoa học trẻ hàng đầu Hoa Kỳ" và 25.000 đô vì phát minh thiết bị báo động có người bị té ngã mà không cần đeo máy.

---- Miền Trung mưa, Huế và Đà Nẵng ngập cấp 3, lũ Sông Hương cao 1,26m trên bình thường. Huế di tản hơn 10.000 hộ với trên 32.000 dân. Xe lửa ngưng, 2.700 khách bơ vơ. Lũ cuốn sập, trôi chân cầu Le No ở Huế. Tổng hợp tin từ nhiều báo VN. Lũ trên sông Hương (TP Huế) lên nhanh, mực nước tại trạm Kim Long đã vượt BĐ3, trong khi mưa lớn vẫn trút xuống miền Trung. Tại thành phố Đà Năng, mưa lớn, chiều nay (27/10), nước lũ trên sông Vu Gia, Thu Bồn dâng cao, vượt trên mức báo động 3, gây ngập lụt nặng trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông, các xã Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An...



Lúc 15 giờ, ngày 27/10, lũ trên sông Hương - con sông chảy qua trung tâm thành phố Huế - tiếp tục lên trên mức động 3 tới 1,26m; lũ trên sông Bồ ở phía Bắc thành phố lên trên báo động 3 là 0,72m. Huế lên phương án di dời hơn 10.000 hộ với trên 32.000 khẩu; tập trung khu vực ven biển, đầm phá, khu vực trũng thấp, nguy cơ sạt lở đất. Chiều 27/10, mưa lớn liên tục khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về sông Tả Trạch cuồn cuộn, làm sập chân cầu Le No ở xã Khe Tre (TP Huế). Trung tâm đô thị thành phố Huế bị ngập nặng. Nhiều tuyến phố, nước lũ dâng cao và chảy xiết, giao thông bị tê liệt. Các khu dân cư vùng thấp ven sông bị nập nặng, nhiều nhà bị ngập sâu.





Tại các xã Hà Nha, Thượng Đức, Vu Gia, Đại Lộc thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (cũ), lũ trên sông Vu Gia dâng cao cộng với thủy điện Đăk My 4 xả lũ cường suất cao gây ngập nhiều khu dân cư. Ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng cho biết, hầu hết các khu dân cư dọc sông Vu Gia bị ngập lụt, trong đó hơn 300 nhà nước bị ngập sâu trên 1m, có nhà ngập đến 2 mét: "Đến thời điểm này là ngập đến 90% rồi, có nhà ngập đến 2 mét. Đối với nhà có người già yếu là di chuyển đi hết rồi bố trí xen ghép nhà cao tầng, trường học." Dừng hàng loạt chuyến tàu do mưa lũ ở Huế và Đà Nẵng, 2.700 khách bị ảnh hưởng.







Nước lũ dâng cao trong ngày 27/10 khiến phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) bị ngập sâu. Nhiều du khách đang lưu trú ở khu vực thấp trũng phải khăn gói sơ tán khẩn cấp. Chiều 27/10, mực nước lũ tại phố cổ Hội An lên nhanh, gây ngập sâu tại nhiều khu vực trung tâm. Dọc các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học... đều ngập, có nơi ngập sâu gần 3m. Trưa 27/10, nhiều tuyến đường trung tâm như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Công Nữ Ngọc Hoa, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Phúc Chu, La Hối... ngập sâu 1-1,5m.

.

---- Một nhóm phi cơ loại oanh tạc H-6K của Trung Quốc gần đây đã bay gần Đài Loan để thực hành "các cuộc tập trận đối đầu", truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin vào cuối ngày hôm Chủ Nhật, công khai hành động này chỉ vài ngày trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Trung Quốc tại Nam Hàn. Bộ Quốc phòng Đài Loan lên án báo cáo này là một chiêu thức tuyên truyền. Đài Loan, nơi Trung Quốc coi là lãnh thổ của mình, hàng ngày đều điều phi cơ chiến đấu và tàu chiến vào vùng trời và vùng biển xung quanh hòn đảo, mặc dù Bộ Quốc phòng Đài Loan không báo cáo bất kỳ hoạt động bất thường nào gần đây.

.

---- Trump cho biết ông sẽ cân nhắc việc kéo dài chuyến công du châu Á để bổ sung một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un, ngay cả khi các quan chức Nam Hàn bày tỏ nghi ngờ về khả năng này. "Tôi rất muốn gặp ông ấy, nếu ông ấy muốn gặp", Trump, người đã có ba cuộc gặp trực tiếp với Kim trong nhiệm kỳ đầu tiên, cho biết. "Tôi rất hợp với Kim Jong Un. Tôi thích ông ấy, ông ấy cũng thích tôi."

.

Khi được hỏi liệu ông có sẵn lòng kéo dài thời gian lưu trú tại Nam Hàn để thêm cuộc gặp với Kim vào lịch trình của mình hay không, Trump nói với các phóng viên: "Đây là điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi, vì vậy việc này khá dễ dàng." Trump và Kim gặp nhau lần cuối vào năm 2019 tại Khu phi quân sự, vùng đệm được củng cố nghiêm ngặt giữa Bắc Hàn và Nam Hàn, sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân trước đó sụp đổ do bất đồng về các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ dẫn đầu đối với quốc gia bị cô lập này. Mặc dù Trump đã nhiều lần bày tỏ sự quan tâm đến việc nối lại ngoại giao với Kim, nhưng Kim chỉ tăng cường hơn nữa các chương trình vũ khí của mình kể từ nhiệm kỳ đầu của Trump và hiện nói rằng ông sẽ chỉ đàm phán nếu Hoa Kỳ công nhận Bắc Hàn là một cường quốc hạt nhân.

.

---- Nhật hoàng Naruhito mỉm cười và vẫy tay chào khi đoàn xe của Trump tiến đến Cung điện Hoàng gia ở Tokyo. Trump, mặc bộ vest xanh hải quân và cà vạt vàng, nồng nhiệt chào đón Naruhito, 65 tuổi, người mà ông gặp lần cuối tại Nhật Bản vào năm 2019. Họ bắt tay và trao đổi những lời xã giao gần như không thể nghe được, sau đó tạo dáng chụp ảnh trước khi vào bên trong.

.

---- Trump nói rõ hơn: sẽ xem xét tranh cử Tổng Thống nhiệm kỳ thứ 3 để ứng cử năm 2028. Hôm thứ Hai, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã loại trừ khả năng tranh cử phó tổng thống trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2028, một phương án mà một số người ủng hộ ông đã đưa ra để cho phép vị tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa này có thể phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa. "Tôi được phép làm điều đó", Trump nói trong cuộc trao đổi với các phóng viên trên phi cơ Không Lực Số Một, theo Reuters.

.

Nhưng ông nói thêm: "Tôi sẽ không làm điều đó. Tôi nghĩ nó quá dễ thương. Vâng, tôi sẽ loại trừ điều đó vì nó quá dễ thương. Tôi nghĩ mọi người sẽ không thích điều đó. Nó quá dễ thương. Nó không phải - nó sẽ không đúng." Những phát biểu này là phát biểu mới nhất của Trump về chủ đề này, điều mà ông đã bóng gió trong các bài phát biểu công khai và với những chiếc mũ "Trump 2028" mà ông trao tại Nhà Trắng. Theo Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Hoa Kỳ, không ai được phép đắc cử tổng thống Hoa Kỳ lần thứ ba.

.

Một số người cho rằng một cách để lách lệnh cấm này là Trump ứng cử làm phó tổng thống, trong khi một ứng cử viên khác ứng cử tổng thống rồi từ chức, để Trump tiếp tục nắm quyền tổng thống. Những người phản đối đã tranh cãi liệu điều này có hợp pháp hay không. Đề cập đến khả năng tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, Trump nói: "Tôi rất muốn làm điều đó. Tôi đang có những con số tốt nhất từ ​​trước đến nay."

.

Khi được một phóng viên hỏi liệu ông có loại trừ khả năng tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba hay không, ông nói: "Tôi không loại trừ khả năng đó sao? Ý tôi là anh phải nói cho tôi biết." Đề cập đến Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, Trump cũng nói rằng họ là những người tuyệt vời có thể ra tranh cử. "Tôi nghĩ nếu họ thành lập một nhóm, thì sẽ không thể ngăn cản được," ông nói. "Tôi thực sự nghĩ vậy. Tôi tin điều đó."

.

---- Theo tin Reuters, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm nay, thứ Hai, cho biết cà phê nằm trong số các sản phẩm được đưa vào thỏa thuận thương mại mới với Việt Nam, theo đó sẽ miễn trừ cho mặt hàng này khỏi mức thuế quan 20%. "Chúng tôi muốn giảm giá cà phê xuống một chút", ông Trump nói với các phóng viên trên phi cơ Không lực Một trên đường đến Tokyo, đồng thời cho biết thêm rằng ông có thể sẽ đến thăm Việt Nam.

.

Hôm Chủ nhật, Nhà Trắng cho biết Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ hoàn tất một thỏa thuận thương mại trong những tuần tới, theo đó sẽ duy trì mức thuế 20% đối với hầu hết hàng hóa Việt Nam nhưng sẽ dỡ bỏ thuế đối với một số sản phẩm nhất định. Danh sách các sản phẩm như vậy sẽ được quyết định sau, hai nước cho biết trong một tuyên bố.



Ngược lại, Việt Nam sẽ dành "quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho hầu hết các mặt hàng công nghiệp và nông nghiệp nhập cảng" từ Hoa Kỳ vào Việt Nam. Việt Nam cũng đã đồng ý giải quyết các vấn đề bao gồm công nhận tiêu chuẩn xe của Hoa Kỳ, nới lỏng các quy định nhập cảng đối với thiết bị y tế và dược phẩm của Hoa Kỳ và thực hiện các cam kết quốc tế về sở hữu trí tuệ.

Hai nước cũng dự kiến ​​sẽ hoàn tất "các cam kết về thương mại, dịch vụ và đầu tư kỹ thuật số", bài báo cho biết. Tài liệu do Nhà Trắng công bố không đề cập chi tiết về những sản phẩm nào có thể được miễn thuế, nhưng quyết định dự kiến ​​sẽ được "hoàn tất trong những tuần tới".



Tuyên bố từ chính phủ Việt Nam cho biết Thủ tướng VN Phạm Minh Chính đã có một cuộc gặp "ngắn gọn" với Tổng thống Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Thông cáo cho biết thêm rằng Thủ tướng Chính cũng đã mời Tổng thống Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam thay mặt cho Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thông báo này cũng được đưa ra cùng ngày với việc Hoa Kỳ công bố các thỏa thuận thương mại với Malaysia, Thái Lan và Campuchia về kim loại đất hiếm trong bối cảnh Trung Quốc áp đặt các biện pháp hạn chế. Đáng chú ý, cả ba nước này đều đã đạt được các thỏa thuận áp thuế 19% từ Hoa Kỳ để đổi lấy các khoáng sản quan trọng hiếm thô và đã qua chế biến.

Báo cáo của Bloomberg lưu ý rằng các thỏa thuận của Trump với Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác (Malaysia, Thái Lan và Campuchia) vẫn đang đối mặt với một rào cản quan trọng. Thách thức này là những gì Hoa Kỳ coi là hàng hóa "trung chuyển", hiện đang chịu mức thuế 40%.

.

---- Lễ Tạ Ơn tốn kém hơn. Lượng gà tây dự trữ của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 40 năm do dịch cúm gia cầm bùng phát, đẩy giá bán sỉ lên gần 1/2. Liên đoàn Cục Nông trại Hoa Kỳ báo cáo rằng sản lượng bị thắt chặt đang gây áp lực lên đàn gà tây của quốc gia trước Lễ Tạ ơn. Liên đoàn cho biết giá gà tây bán sỉ cao hơn khoảng 40% so với năm ngoái. Dữ liệu từ USDA cho thấy 514.000 con gà đã bị ảnh hưởng bởi cúm gia cầm trong tháng này. Tổng cộng, 2,2 triệu con gà đã chết trong năm qua trên 12 tiểu bang.

.

Bất chấp điều này, Liên đoàn Gà tây Quốc gia vẫn tin tưởng sẽ có đủ nguồn cung để đáp ứng nhu cầu, theo báo cáo của Axios. USDA dự đoán giá bán buôn sẽ tăng 1,32 đô la một pound. Nhìn chung, tổng trọng lượng sản xuất đã giảm 5% so với năm ngoái. Phát biểu với Axios, Leslee Oden, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Liên đoàn Gà tây Quốc gia, cho biết: "Chúng tôi tin tưởng vào nguồn cung gà tây đông lạnh, và mặc dù số ca cúm gia cầm có tăng nhẹ, nhưng chúng tôi không thấy những điều này ảnh hưởng đến nguồn cung tổng thể hiện tại."

.

---- Trump: Tập đồng ý tạm về thỏa thuận Tik Tok. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai cho biết, về khả năng đạt được thỏa thuận với TikTok, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã "tạm thời chấp thuận". Trump tuyên bố thỏa thuận "cuối cùng" có thể được ký kết vào thứ Năm. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã nói về các cuộc đàm phán thương mại của Washington với Nam Hàn, tiết lộ rằng hai bên "rất gần" với một thỏa thuận, và "khuôn khổ về cơ bản đã được hoàn tất".

.

---- Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi chia sẻ hôm thứ Hai rằng bà "mong đợi" gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày mai, Thứ Ba. "Chào mừng đến Nhật Bản, @realDonaldTrump! Mong được gặp ông vào ngày mai và có một cuộc thảo luận hiệu quả về cách chúng ta có thể củng cố hơn nữa Liên minh vĩ đại của chúng ta", Takaichi viết trên tài khoản X của mình, đồng thời cho biết thêm rằng các địa danh ở Tokyo được thắp sáng theo màu cờ Hoa Kỳ, "vinh danh" chuyến thăm của Trump. Trump đã đến Nhật Bản vào sáng sớm hôm nay, Thứ Hai, trong chuyến thăm ba ngày trước chuyến đi đến Nam Hàn và chào mừng Nhật hoàng Naruhito. Tổng thống Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ gặp thủ tướng Nhật Bản mới được bổ nhiệm vào thứ Ba.

.

---- Tình báo Mỹ thú nhận: ghe cá bị Trump dội bom vì nghi ma túy ở ven bờ Venezuela không đủ xăng và động cơ không đủ mạnh để tới Mỹ. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ thừa nhận rằng nhiều ghe biển bị chính quyền Trump nhắm mục tiêu bị tình nghi buôn bán ma túy không có đủ công suất động cơ hoặc nhiên liệu cần thiết để đến Hoa Kỳ, theo một báo cáo từ Drop Site News.

Chính quyền Trump đã gia tăng căng thẳng với Venezuela trong những tuần gần đây, triển khai một nhóm tác chiến tàu hàng không mẫu hạm đến vùng biển Caribbean vào tuần trước và phá hủy ít nhất 10 tàu biển bị nghi ngờ chở ma túy kể từ tháng 9, giết chết ít nhất 43 người mà chính quyền gọi là "khủng bố ma túy". Lý do chính quyền Trump đưa ra cho các cuộc tấn công có mục tiêu - vốn đã bị cả hai đảng lên án là "những vụ giết người ngoài vòng pháp luật" - là để chống lại nạn buôn bán ma túy mà họ cho là do Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro dàn dựng một phần.



Tuy nhiên, theo một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, người đã nói chuyện với Drop Site News với điều kiện giấu tên, một số lượng đáng kể các tàu bị phá hủy thậm chí không đủ khả năng tiếp cận vùng biển Hoa Kỳ. Hơn nữa, vị quan chức này cũng nói với hãng tin rằng lý do được cho là của chính quyền Trump cho các cuộc tấn công - nhằm ngăn chặn nạn buôn bán fentanyl - cũng không được tình báo Hoa Kỳ ủng hộ.

.

Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ am hiểu trực tiếp về vấn đề này nói với Drop Site rằng: "Tình báo Hoa Kỳ đã đánh giá rằng hầu như không có fentanyl được buôn lậu vào Hoa Kỳ được sản xuất tại Venezuela, bất chấp những tuyên bố gần đây của chính quyền Trump. Mặc dù thiếu thông tin tình báo liên quan đến việc Venezuela sản xuất fentanyl, chính quyền Trump vẫn lấy cáo buộc buôn bán ma túy ở Venezuela làm cái cớ để lật đổ chính quyền của Nicolas Maduro."

.

Các quan chức giấu tên của Trump cũng nói với hãng tin rằng Ngoại trưởng Marco Rubio là người thúc đẩy chính các động thái hung hăng của Trump chống lại Venezuela, sau khi thuyết phục tổng thống rằng, sau khi Maduro đề nghị chính quyền Trump nắm giữ cổ phần trong nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ của Venezuela, ông có thể đạt được "thỏa thuận tốt hơn" về dầu mỏ nếu chính quyền của Maduro bị lật đổ, hãng tin này đưa tin.

.

Những phát biểu của các quan chức Trump trong vài tuần qua cho thấy chính quyền quan tâm đến việc thay đổi chế độ ở Venezuela, với một quan chức cấp cao của Nhà Trắng thẳng thắn thừa nhận rằng việc ám sát Maduro để thay đổi chế độ vẫn được Trump giữ lại "như một lựa chọn". Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller cũng đã bình luận về "nguồn tài nguyên và trữ lượng dồi dào" của Venezuela khi chỉ trích Maduro.

.

---- Cổ phiếu của một số công ty khai thác đất hiếm niêm yết tại Hoa Kỳ đã giảm vào thứ Hai trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa do Trung Quốc dự kiến ​​sẽ hoãn việc áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các khoáng sản quan trọng, sau những gì Bắc Kinh mô tả là một thỏa hiệp đã đạt được về một số vấn đề thương mại.

Critical Metals giảm 7,85% lúc 6:18 sáng giờ miền Đông, xuống còn 13,85 đô la, USA Rare Earth giảm 5,85%, xuống còn 22,19 đô la, và MP Materials giảm 4,76%, xuống còn 67,44 đô la. Trong khi đó, Trilogy Metals giảm 4,84%, xuống còn 5,70 đô la, còn NioCorp Developments giảm 5,21% chỉ một phút sau đó, xuống còn 7,83 đô la.

.

---- Người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu phát biểu với các nhà báo hôm thứ Hai rằng Liên minh Châu Âu EU "vẫn giữ quan điểm không công nhận chủ quyền của Israel đối với các vùng lãnh thổ Palestine mà Israel chiếm đóng kể từ tháng 6 năm 1967, phù hợp với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc". Người phát ngôn nhấn mạnh rằng việc Israel sáp nhập đất Palestine là "bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế".

.

Người phát ngôn nhắc lại rằng tình hình "không thể chấp nhận được" ở Gaza, cùng với các hành động gần đây ở Bờ Tây, đang "làm suy yếu giải pháp hai nhà nước". Trong khi đó, khi nói về ý kiến ​​tư vấn mới nhất của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), người phát ngôn lưu ý rằng mặc dù ý kiến ​​này có thể "không ràng buộc về mặt pháp lý", Israel vẫn nên tuân thủ, vì nước này có các nghĩa vụ quốc tế.

.

---- Bộ Nông nghiệp đã thông báo rằng các khoản trợ cấp tem phiếu thực phẩm SNAP sẽ không được cấp vào ngày 1 tháng 11 do chính phủ đóng cửa. Điều này sẽ khiến hơn 40 triệu người có nguy cơ mất trợ cấp tem phiếu thực phẩm trong tuần này. Hơn 200 Dân biểu của Đảng Dân chủ đã thúc giục Bộ sử dụng quỹ dự phòng của Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) để duy trì nguồn viện trợ, theo tờ Guardian, nhưng Bộ từ chối vì cớ chính phủ đóng cửa. Quỹ này hiện có từ 5 đến 6 tỷ đô la. Số tiền này không đủ để chi trả cho các khoản trợ cấp ngày 1 tháng 11, ước tính khoảng 8 tỷ đô la, nhưng có thể cấp một phần chi phí thực phẩm cho người nhận.



Trợ cấp SNAP, trung bình khoảng 187 đô la mỗi tháng, chủ yếu hỗ trợ các gia đình lao động, người già và người khuyết tật. Người nhận thường phải có thu nhập dưới 130% ngưỡng nghèo liên bang mới đủ điều kiện. Đối với nhiều người, trợ cấp này là một khoản bổ sung quan trọng cho mức lương thấp, chứ không phải là sự thay thế cho công việc. Các nhà vận động cảnh báo rằng việc cắt giảm có thể gây ra cuộc khủng hoảng đói kém lớn nhất cả nước kể từ thời kỳ Đại suy thoái, theo tờ Guardian. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, chính quyền Trump đã cắt giảm gần 187 tỷ đô la từ nguồn tài trợ SNAP cho đến năm 2034.

.

---- Thiếu người, nhân viên không lưu làm không lương vì chính phủ đóng cửa, nhiều phi trường Mỹ bán phần tê liệt. Các sân bay lớn trên khắp Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​các chuyến bay bị trì hoãn vào cuối tuần do vấn đề nhân sự ngày càng gia tăng trong số các kiểm soát viên không lưu. Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã ban hành lệnh dừng tạm thời trên mặt đất vào hôm qua, Chủ nhật do tình trạng thiếu nhân sự tại một cơ sở kiểm soát không lưu ở Nam California. Các chuyến bay khởi hành đến Sân bay Quốc tế Los Angeles đã tạm thời dừng tại các sân bay xuất phát lúc 11:42 sáng EDT. Lệnh dừng tạm thời được dỡ bỏ lúc 1:30 chiều EDT.

.

Lệnh dừng tạm thời này diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy phát biểu trên chương trình "Sunday Morning Futures" của Fox News rằng các kiểm soát viên không lưu đang gặp khó khăn trong bối cảnh chính phủ đóng cửa, kéo dài gần bốn tuần. Ông cảnh báo rằng hành khách sẽ phải đối mặt với nhiều sự chậm trễ hơn trong tuần này. Hôm thứ Năm, ông Duffy phát biểu tại một cuộc họp báo rằng ông "không thể đảm bảo" rằng các chuyến bay sẽ không bị trì hoãn hoặc hủy bỏ.

.

Ông cho biết 22 trường hợp trì trệ do nhân viên kiểm soát không lưu bị ảnh hưởng đã xảy ra tại các sân bay trên khắp cả nước vào thứ Bảy, con số cao nhất từ ​​trước đến nay trong thời gian đóng cửa. Các kiểm soát viên không lưu đang làm việc mà không được trả lương trong thời gian ngân sách bị cắt giảm.

.

Đầu tháng này, Duffy nói với Fox Business Network rằng tỷ lệ chậm trễ do vấn đề nhân sự đã tăng vọt từ mức thông thường là 5% lên 53% trong thời gian đóng cửa. Theo FAA, tình trạng thiếu hụt nhân sự kiểm soát viên không lưu cũng gây ra sự chậm trễ tại Sân bay Quốc tế Newark Liberty và Sân bay Teterboro ở New Jersey và tại Sân bay Quốc tế Tây Nam Florida ở Fort Meyers. FAA cho biết họ cũng làm chậm lưu lượng giao thông đến Sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington và Sân bay quốc tế Chicago O’Hare do sự chậm trễ về nhân sự.

.

---- Thống đốc California Gavin Newsom cho biết ông không loại trừ khả năng tranh cử Nhà Trắng—chỉ là ông sẽ không đưa ra quyết định đó cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News hôm Chủ nhật, Newsom—một trong những người chỉ trích Tổng thống Trump gay gắt nhất—thừa nhận rằng ông sẽ "nói dối" nếu tuyên bố không nghĩ đến việc tranh cử tổng thống, nhưng nhấn mạnh rằng quyết định, mà ông cho biết sẽ do "số phận" định đoạt, vẫn còn nhiều năm nữa. Với nhiệm kỳ thống đốc kết thúc vào tháng 1 năm 2027 do giới hạn nhiệm kỳ, vị đảng viên Dân chủ 58 tuổi này vẫn duy trì hình ảnh quốc gia nổi bật, thực hiện các chuyến đi đến các tiểu bang bầu cử sơ bộ sớm như South Carolina và giao lưu với các nhà hoạt động của đảng.

.

---- Chính quyền Trump dọa cắt 160 triệu đôla ngân sách California. Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy hôm Chủ nhật đã cảnh báo rằng ông sắp thực hiện lời đe dọa thu hồi hàng trăm triệu đô la tiền ngân sách liên bang dành cho California vì ông cho rằng tiểu bang này đang cấp giấy phép lái xe thương mại cho người không phải là công dân bất hợp pháp, theo AP. Duffy cho biết Thống đốc Gavin Newsom đã từ chối tuân thủ các quy định của Bộ Giao thông Vận tải, yêu cầu tiểu bang phải ngừng cấp các loại giấy phép này và xem xét lại những giấy phép đã được cấp. "Vậy nên, thứ nhất, tôi sắp cắt giảm 160 triệu đô la ngân sách của California," ông Duffy nói. "Và khi chúng tôi cắt giảm thêm ngân sách, chúng tôi cũng có thể cắt giảm khả năng cấp giấy phép lái xe thương mại của California."

.

Eva Spiegel, người phát ngôn của Sở DMV của California, cho biết chính quyền Trump "không có cơ sở chính đáng" để giữ lại ngân sách giao thông đường bộ liên bang. "Chính phủ liên bang trước đây đã cho phép cấp giấy phép lái xe thương mại cho người xin tị nạn và người tị nạn, và vào ngày 26 tháng 9 đã công bố các quy định khẩn cấp để chấm dứt hoạt động này, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 9. California tuân thủ các quy định này và sẽ tiếp tục tuân thủ luật liên bang", Spiegel cho biết qua email.

.

Tháng trước, Bộ Giao thông Vận tải đã thắt chặt các yêu cầu về giấy phép lái xe thương mại đối với người không phải công dân sau ba vụ tai nạn chết người mà các quan chức cho biết là do tài xế xe tải nhập cư gây ra. Tháng trước, Duffy cho biết California không bao giờ nên cấp 25% trong số 145 giấy phép mà các nhà điều tra đã xem xét. Ông trích dẫn bốn giấy phép California vẫn còn hiệu lực sau khi giấy phép lao động của tài xế hết hạn - đôi khi là nhiều năm sau đó. Tiểu bang có 30 ngày để đưa ra kế hoạch tuân thủ hoặc sẽ mất kinh phí. Khi Duffy đe dọa thu hồi kinh phí vào tháng trước, một phát ngôn viên của Newsom đã bác bỏ lời công kích này và lưu ý rằng người sở hữu CDL từ California có tỷ lệ tai nạn thấp hơn đáng kể so với mức trung bình toàn quốc và so với Texas, tiểu bang duy nhất có nhiều tài xế thương mại được cấp phép hơn.

.

---- Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ cho biết một phi cơ chiến đấu và một trực thăng cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz đã rơi xuống Biển Đông cách nhau 30 phút vào chiều Chủ nhật. Ba thành viên phi hành đoàn của trực thăng MH-60R Sea Hawk đã được vớt lên an toàn, và hai phi công trên máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet đã nhảy dù và được cứu hộ an toàn. Cả năm người "đều an toàn và trong tình trạng ổn định", hạm đội cho biết trong một tuyên bố. Nguyên nhân của hai vụ rớt phi cơ đang được điều tra, theo AP.

.

---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai tuyên bố một trực thăng và một máy bay chiến đấu của Hải quân Hoa Kỳ đã bị rơi tại Biển Đông trong một cuộc tập trận quân sự. "Việc Mỹ thường xuyên triển khai tàu chiến và máy bay đến Biển Đông để phô trương sức mạnh quân sự là nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề an ninh hàng hải và làm suy yếu hòa bình và ổn định khu vực", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jaikun (Quách Kiệt Khôn) phát biểu tại một cuộc họp báo, đồng thời cho biết thêm rằng Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ "trên phương diện nhân đạo" nếu Washington "yêu cầu".

.

---- Pennsylvania: nổ súng ở đại học, 1 chết, 6 bị thương. Một người đã chết và sáu người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra vào cuối tuần lễ chào đón tân sinh viên tại Đại học Lincoln University, Pennsylvania. Nạn nhân đã được xác định trong cuộc họp báo chiều Chủ nhật là J'wan Jeffers, 25 tuổi, đến từ Wilmington, Del. Công tố Quận Chester, Christopher de Barrena-Sarobe, nói với các phóng viên rằng Jeffers đã chết do vết thương do súng bắn vào đầu. Ông cho biết thêm, sáu người khác bị thương do súng bắn, trong độ tuổi từ 20 đến 25, đều được dự đoán sẽ sống sót.

.

Danh tính của những người bị thương không được công bố, nhưng ông de Barrena-Sarobe cho biết một người là sinh viên của trường và một người là cựu sinh viên. Bốn người còn lại không có mối liên hệ trực tiếp với trường đại học. Vụ xả súng xảy ra sau 9:30 tối giờ địa phương hôm thứ Bảy trong buổi lễ chào đón tân sinh viên đông đúc được tổ chức sau một trận bóng đá bên ngoài Trung tâm Văn hóa Quốc tế trong khuôn viên trường. Sự kiện đã chật kín người, và khi tiếng súng vang lên, hỗn loạn bùng phát, mọi người bỏ chạy tứ tán, ông de Barrena-Sarobe cho biết trong một cuộc họp báo trước đó.

.

Một người, được xác định là Zecqueous Morgan-Thompson, đã bị bắt sau vụ nổ súng. Ông De Barrena-Sarobe cho biết hôm Chủ nhật rằng anh ta đã bị buộc tội mang theo vũ khí giấu kín mà không có giấy phép, mặc dù nhà chức trách không thể xác nhận liệu vũ khí được cho là anh ta sở hữu có được sử dụng trong vụ nổ súng hay không. De Barrena-Sarobe cho biết họ tin rằng vụ nổ súng có sự tham gia của nhiều tay súng và nó đã nổ ra trong sự kiện chứ không phải là một vụ xả súng hàng loạt được lên kế hoạch từ trước.

.

---- Nam California: Một học sinh 13 tuổi, lớp 8, ở Nam California vừa giành được danh hiệu "Nhà khoa học trẻ hàng đầu nước Mỹ"—cùng giải thưởng 25.000 đô la—vì đã phát minh ra một loại thiết bị phát hiện té ngã mới lấy cảm hứng từ tai nạn của bà mình. Kevin Tang, 13 tuổi, đã phát triển FallGuard, một hệ thống giám sát dựa trên camera sử dụng thuật toán do chính cậu lập trình để phát hiện té ngã và cảnh báo người chăm sóc, sau khi bà của cậu bị té ngã mà không được phát hiện, dẫn đến tổn thương não vĩnh viễn, theo USA Today. Kevin Tang là học sinh trường Cedarlane Academy, thị trấn Hacienda Heights, Quận Los Angeles, California.

.

Không giống như các thiết bị đeo trên người các cụ như Life Alert, hệ thống giám sát FallGuard dựa vào các camera được đặt xung quanh nhà, nghĩa là người cao tuổi không cần phải nhớ đeo hay sạc pin. Việc phát minh FallGuard không hề dễ dàng. Kevin đã dành rất nhiều thời gian để tinh chỉnh thuật toán phát hiện té ngã của mình, đặc biệt là để đảm bảo nó hoạt động tốt vào ban đêm. Với sự giúp đỡ của người cố vấn Mark Gilbertson trong Cuộc thi Nhà khoa học trẻ 3M (3M Young Scientist Challenge), cậu đã cải thiện hệ thống để theo dõi các vị trí cơ thể quan trọng và xác định té ngã một cách đáng tin cậy. Thiết bị hiện có giá khoảng 90 đô la cho vật liệu, nhưng Kevin đang nỗ lực giảm con số đó xuống còn 30 đô la. Cậu muốn FallGuard có giá cả phải chăng—hoặc thậm chí miễn phí—cho những ai cần.