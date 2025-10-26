Trump gian lận bầu cử giữa kỳ 2026: sẽ cấm bầu qua thư và cấm bầu sớm / Smith: iPhone của Trump xác nhận Trump biết thua phiếu Biden nhưng vẫn hối thúc bạo loạn / Sách sắp in "Retribution" với các ghi chú của Mike Pence: Trump mắng Pence là hèn vì không giúp Trump bạo loạn



Bản tin Rawstory ghi rằng Trump tuyên bố sẽ cấm bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong cơn hoảng loạn: Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật 26/10/2025 tuyên bố rằng việc bỏ phiếu qua thư và bỏ phiếu sớm sẽ bị cấm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, viện dẫn những cáo buộc sai sự thật rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị "gian lận", mặc dù không có thẩm quyền cấm các hoạt động bỏ phiếu như vậy.

"Hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra với đất nước chúng ta khi một kẻ ngu ngốc gian lận trở thành 'Tổng thống' của chúng ta! Giờ thì chúng ta đã biết tất cả rồi", Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình. "Tôi hy vọng Bộ Tư pháp sẽ theo đuổi vụ bê bối này với 'sự nhiệt tình' xứng đáng với vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ! Nếu không, nó sẽ lại xảy ra, bao gồm cả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Không bỏ phiếu qua thư hoặc bỏ phiếu 'sớm', đồng ý với việc nhận dạng cử tri!"



Dân nghèo sẽ mất quyền lợi bầu cử: Nếu cấm bầu qua thư, và nếu cấm bầu sớm, nghĩa là dân Mỹ sẽ phải xếp hàng bầu trực tiếp trong Ngày Bầu Cử tháng 11/2026, sẽ rất nhiều người Mỹ không đi bầu vì ngày bầu cử luôn luôn là ngày Thứ Ba đầu tháng 11, khi dân lao động Mỹ vẫn phải đi làm việc như thường lệ, và nhiều dân nghèo sẽ không đi bầu vì không có xe để tới phòng phiếu.



Trước đó, vào tháng 8/2025, Trump đã tuyên bố sẽ xóa bỏ việc bỏ phiếu qua thư, và một lần nữa, ông lại không có thẩm quyền để làm như vậy. Tuy nhiên, trong bài đăng trên mạng xã hội hôm Chủ nhật, ông cũng tuyên bố sẽ xóa bỏ việc bỏ phiếu sớm, và chỉ trích California trong dự luật bầu cử sắp tới nhằm phân chia lại các khu vực bầu cử quốc hội, một biện pháp được thông qua để đáp trả việc Texas phân chia lại khu vực bầu cử, vốn được thiết kế để củng cố số lượng đại biểu của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội.

"Hãy xem cuộc bỏ phiếu ủng hộ của California hoàn toàn không trung thực như thế nào! Hàng triệu lá phiếu đang được 'chuyển đi'", Trump viết, nhưng không rõ ông đang ám chỉ đến "hàng triệu lá phiếu" nào.



Chính quyền Trump đã triển khai các quan chức Bộ Tư pháp để giám sát cuộc bầu cử sắp tới của California, một động thái bị chỉ trích là một hình thức đe dọa cử tri. "Điều tồi tệ hơn là các cầu thủ NBA gian lận trong các ván bài, và có lẽ còn nhiều điều khác nữa, hoặc đảng Dân chủ gian lận trong các cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, bị gian lận và đánh cắp, là một VỤ BÊ BÊ TÔNG còn lớn hơn nhiều", Trump viết.

Trong khi đó, nhiều bí mật về ngày Trump xúi giục bạo loạn 6/1/2021 sẽ được Mike Pence tiết lộ, theo ABC News. Trump mắng Mike Pence vào ngày bạo loạn đó: 'Ông sẽ bị coi là kẻ hèn nhát': Những ghi chép chưa từng được công bố của Pence là bằng chứng quan trọng trong vụ kiện chống lại Trump, theo cuốn sách.



Jonathan Karl của ABC có những chi tiết độc quyền trong cuốn sách mới của ông, "Retribution" ("Sự trừng phạt"). Theo những ghi chép chưa từng được công bố trước đây của Pence, được đưa vào cuốn sách mới của Jonathan Karl, phóng viên trưởng tại Washington của hãng tin ABC News, Donald Trump đã mắng Mike Pence, gọi phó tổng thống lúc bấy giờ là "kẻ hèn nhát" trong cuộc điện đàm cuối cùng của họ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, vài giờ trước khi Quốc hội chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020 của Joe Biden.

Theo hồ sơ tòa án, nếu vụ kiện chống lại Trump được đưa ra xét xử, công tố đặc biệt Jack Smith đã lên kế hoạch sử dụng những ghi chú viết tay -- được viết vội vàng trên sổ kế hoạch hàng ngày của Pence -- làm bằng chứng để ghi lại những giờ trước khi Trump bị cáo buộc chỉ đạo một đám đông bạo lực xông vào Điện Capitol.



"Ông sẽ bị coi là một kẻ hèn nhát", Trump nói với Pence về quyết định không ngăn cản việc chứng nhận của Biden, theo ghi chú của Pence về cuộc gọi vào sáng ngày 6 tháng 1, ngay trước khi tổng thống bước lên sân khấu tại cuộc mít tinh "Hãy Cứu Nước Mỹ" trên sân vận động Ellipse. "Nếu ông làm vậy, tôi đã phạm một sai lầm lớn cách đây 5 năm", Pence viết ghi chú.

Những chi tiết độc quyền được ghi lại trong cuốn sách sắp ra mắt của Karl, "Retribution: Donald Trump and the Campaign that Changed America" ("Sự trừng phạt: Donald Trump và Chiến dịch đã Thay đổi Nước Mỹ").



Theo Karl, các ghi chú cũng bao gồm những gì dường như là một biểu tượng cảm xúc giận dữ sau khi Trump nói với Pence, "Ông đã nghe theo nhầm người".

Trong số hàng khối terabyte bằng chứng mà Smith thu thập được trong cuộc điều tra của mình, bao gồm cả bản sao pháp y điện thoại của chính Trump ghi lại hoạt động kỹ thuật số của ông vào ngày 6 tháng 1/2021, có các phiên bản nháp bài phát biểu của ông tại sân vận động Ellipse cho thấy nó đã được thay đổi vội vàng để nhắm trực tiếp vào Pence (lúc đó là Phó Tổng Thống của Trump). Các tài liệu này chưa bao giờ được công bố công khai trước khi vụ án bị bác bỏ sau khi Trump tái đắc cử, tạo ra một khoảng trống trong hồ sơ lịch sử về các hành động bị cáo buộc của vị cựu tổng thống và tương lai.

Trong báo cáo cuối cùng gửi Bộ trưởng Tư Pháp Merrick Garland được công bố vào tháng 1 vừa qua, Smith cho biết bằng chứng mà nhóm của ông thu thập được sẽ chứng minh rằng Trump "đã sử dụng các lời nói dối như một vũ khí để đánh bại một chức năng của chính phủ liên bang, nền tảng cho tiến trình dân chủ của Hoa Kỳ."

Karl báo cáo rằng các tài liệu này có thể là một trong những bằng chứng tài liệu mạnh mẽ nhất của chính phủ về những ngày dẫn đến cuộc nổi loạn ngày 6 tháng 1, nhưng phán quyết của Tòa án Tối cao vào tháng 7 năm 2024 về quyền miễn trừ của tổng thống có khả năng hạn chế khả năng Smith sử dụng bằng chứng chống lại Trump nếu quá trình truy tố được tiến hành.

Trước khi từ chức vào tháng 1, Smith đã lập luận trong báo cáo gửi Garland rằng ông có đủ bằng chứng để kết tội cựu tổng thống nếu cử tri không bầu ông Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2024.



"Quan điểm của Bộ Tư pháp rằng Hiến pháp cấm tiếp tục truy tố và truy tố Tổng thống là hoàn toàn chính xác và không phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các tội danh bị cáo buộc, sức mạnh của bằng chứng của Chính phủ, hay giá trị của việc truy tố, mà Văn phòng hoàn toàn ủng hộ", Smith viết để kết thúc báo cáo. "Thật vậy, nếu không có cuộc bầu cử của ông Trump và việc ông sắp trở lại ghế Tổng thống, Văn phòng đã đánh giá rằng bằng chứng được chấp nhận là đủ để có được và duy trì một bản án tại phiên tòa."



Theo cáo trạng ban đầu của Smith đối với cựu tổng thống, "ghi chép cùng thời điểm" của Pence về các cuộc gặp của ông với Trump đã ghi lại việc tổng thống khi đó đã nhiều lần bị đính chính về những tuyên bố sai sự thật của ông về gian lận cử tri, cho thấy ông tiếp tục thúc đẩy các tuyên bố đó mặc dù biết chúng là vô căn cứ.

Trong những ngày trước khi chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020, Trump và các đồng minh đã nhiều lần gây sức ép buộc Pence sử dụng vai trò giám sát việc chứng nhận của mình để ngăn chặn chiến thắng của Biden, mặc dù Pence cho biết ông luôn từ chối những lời đề nghị thao túng hoặc trì hoãn việc chứng nhận.



Theo hồi ký "So Help Me God" của Pence, ông nhận được một cuộc gọi từ Trump vào khoảng 11 giờ sáng ngày 6 tháng 1 - thời điểm Trump ban đầu dự kiến ​​bắt đầu bài phát biểu tại Ellipse - trong đó Trump được cho là đã thực hiện nỗ lực cuối cùng để thuyết phục ông Pence ngăn chặn việc chứng nhận kết quả bầu cử.

Theo ghi chú của Pence, Trump đã gọi ông Pence là "thằng hèn nhát" sau khi Pence nói rằng ông dự định đưa ra tuyên bố nói rằng ông không có "quyền lực" để ngăn chặn việc chứng nhận kết quả bầu cử [rằng Joe Biden đã thắng cử ].

"Ông không bảo vệ đất nước chúng ta, ông phải ủng hộ + bảo vệ đất nước chúng ta", Pence viết như thế, theo Karl.



"Tôi đã nói rằng cả hai chúng ta đều đã tuyên thệ ủng hộ + bảo vệ Hiến pháp", Pence nói, theo ghi chú của Pence mà Karl tường thuật. "Không cần can đảm để vi phạm pháp luật. Chỉ cần can đảm để bảo vệ pháp luật." (Nguyên văn, câu nói Pence trả lời Trump và Karl ghi lại: "Tôi đã nói cả hai chúng ta [Trump và Pence] đều đã tuyên thệ ủng hộ + bảo vệ Hiến Pháp["I said we both [took] an oath to support + defend the Constitution"].)

Nhiều nhân chứng tại Nhà Trắng sáng hôm đó đã nói với Ủy ban Đặc biệt Hạ viện vào ngày 6 tháng 1 rằng cuộc trò chuyện giữa Pence và Trump nhanh chóng trở nên "căng thẳng", với con gái của Trump, Ivanka Trump, nhớ lại rằng cha cô đã dùng "giọng điệu khác" so với những gì cô từng nghe ông dùng với Pence.



"Tôi nhớ đã nghe từ 'kẻ hèn nhát'", Nicholas Luna, cựu phụ tá của Trump, nói trong một bản ghi âm lời khai. "Hoặc là ông ấy gọi ông ấy là đồ hèn, tôi không nhớ có phải ông ấy đã nói, 'Anh là đồ hèn, anh sẽ mãi là đồ hèn.' Từ "Wimp" (hèn) là từ tôi nhớ."

Trung tướng đã nghỉ hưu Keith Kellogg - đặc phái viên của Trump về Ukraine và Nga - đã nói với ủy ban trong một bản ghi âm lời khai rằng ông nhớ Trump đã nói với Pence rằng ông "không đủ cứng rắn".

Khoảng một giờ sau cuộc trò chuyệ đó, Trump sẽ lên sân khấu và kêu gọi những người ủng hộ tuần hành về phía Điện Capitol, nơi Pence chuẩn bị chứng nhận kết quả bỏ phiếu.



iPhone của Trump

Các công tố viên đã có thể củng cố dòng thời gian của sự kiện một phần bằng cách sử dụng bản sao điều tra của iPhone của Trump, cho thấy chi tiết thời điểm điện thoại được tổng thống khóa và mở khóa vào chiều ngày 6 tháng 1, Karl đưa tin.

Theo Karl, báo cáo cũng bao gồm ảnh chụp màn hình khóa iPhone của Trump, cho thấy hình ảnh Trump đội mũ MAGA màu đỏ đang giơ ngón tay cái lên.

Điện thoại của Trump dường như cũng chứa bằng chứng cho thấy Trump hiểu rằng ông đã thua cuộc bầu cử và nhận thức được mức độ bạo lực đang diễn ra tại Điện Capitol, theo cuốn sách cho biết.



Theo Karl, báo cáo của FBI về điện thoại của Trump cho thấy thiết bị này đã được sử dụng để truy cập nhiều hình ảnh mô tả bạo lực tại Điện Capitol, bao gồm các cuộc đối đầu dữ dội giữa cảnh sát và người biểu tình, và ảnh của Ashli ​​Babbitt, người sau đó bị thương nặng, người sau đó được tuyên bố đã chết tại bệnh viện sau khi bị bắn khi cố gắng vào phòng họp Hạ viện. Vào lúc 7 giờ tối ngày 6 tháng 1 - cùng ngày Trump bị đình chỉ khỏi nền tảng mạng xã hội - điện thoại của ông cũng được sử dụng để truy cập trang trợ giúp của Twitter về các tài khoản bị khóa vào ngày 6 tháng 1, một ngày sau khi Trump bị khóa khỏi tài khoản Twitter của mình, Karl đưa tin.

Smith sẽ sử dụng bằng chứng pháp y kỹ thuật số để chứng minh trạng thái tinh thần và hiểu biết của Trump về các sự kiện khi chúng diễn ra để hỗ trợ cho cáo buộc của công tố viên đặc biệt rằng Trump cố tình lừa dối cử tri về kết quả bầu cử, cuốn sách cho biết.

Smith viết trong báo cáo cuối cùng rằng: "Toàn bộ những nỗ lực phạm tội của ông Trump đều là Trump cố tình lừa dối".