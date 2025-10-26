Hôm nay,  

Trên Thuận Dưới Hòa - Khóa Học Online Về Tương Quan Giữa Ông Bà-cha Mẹ-con Cháu

26/10/202503:39:00(Xem: 103)

 

Flyer khoa hoc ba the he-FINAL

 

Gia đình đối với văn hóa Việt Nam, là nền tảng căn bản để chúng ta có cuộc sống hạnh phúc. Từ khi di cư qua các xứ Âu Mỹ, gia đình thường thu gọn lại, chỉ gồm vợ chồng và các con. Ông bà có mái ấm riêng, chỉ khi lớn tuổi yếu đau mới tính tới chuyện sống chung với các con, các cháu, nếu họ không muốn vô nhà già.

 

Tuy không sinh hoạt dưới một mái nhà, tương quan giữa ba thế hệ ông bà-cha mẹ và con cháu không phải lúc nào cũng “trên thuận dưới hòa” như cả nhà mong mỏi...Nhiều vấn đề có thể này sinh và không ai vui vẻ một cách tự nhiên! Những khác biệt về tuổi tác, văn hóa và cuộc sống vất vả, với các nhu cầu khác biệt đã khiến cho ba thế hệ không được hòa thuận. Bi kịch đã xảy ra trong nhiều gia đình, tuy không quá nhiều như vấn đề ly dị, nhưng đó cũng là một ưu tư lớn, nhất là cho lớp “Sandwich” đứng giữa cha mẹ và con cái của  họ.

Trung tâm Thực tập Chánh Niệm miền Nam California SoCal MPC tại Quận Cam năm nay lại tổ chức một khóa học cho đại chúng, trong zoom, theo ngày giờ ghi dưới đây. Năm ngoái họ rất thành công khi làm khóa học online về liên hệ giữa cha mẹ và các con em tuổi mới lớn (Teenagers). Hơn một trăm người tham dự, từ nhiều địa phương khác nhau (kể cả Việt Nam), Học viên đã tìm được các giải pháp để có thể giúp con trẻ trong hòa ái.

Năm nay, khóa học về Tương quan giữa ba thế hệ trong gia đình có tên là Trên Thuận Dưới Hòa. Ban tổ chức mong sẽ đáp ứng được các thắc mắc như sau:

 

1. Làm sao giải quyết các khó khăn trong gia đình vì những khác biệt văn hóa, truyền thống, tuổi tác giữa ba thế hệ Ông bà/cha mẹ và con cái ?  

2. Lớp tuổi trung niên - "lớp sandwich" bị “kẹt” giữa ông bà và con cháu, nên sống ra sao để ngoài công việc căng thẳng, có thể giữ giềng mối tốt đẹp cho đại gia đình ?

3. Ở tuổi xế chiều, nhất là khi có vấn đề như: Sức khỏe kém, mặc cảm, cô đơn, phiền não...quý cụ nên sống ở đâu? Tự lập, vô viện dưỡng lão hay về sống chung với con cháu?

4. Khi có con em đang gặp khó khăn về chuyện chọn hướng đi, bạn bè, môi trường sinh hoạt  v.v.. hoặc đang vướng vào nếp sống tiêu  cực, nghiện ngập...làm sao giúp trẻ?

Ban tổ chức cũng cho biết, ban giảng huấn (là các tăng ni trẻ của tu viện Lộc Uyển) sẽ đặc biệt  chia sẻ với các em bằng Anh ngữ trong zoom,  ngày 26 tháng 12, 2025,  6-8pm giờ California. CÁc buổi khác dùng tiếng Việt

Sau đây là chi tiết về khóa học và cách thức ghi danh

Thời gian: Mỗi thứ sáu tại Mỹ và Canada:

6-8 pm giờ California, tức là 9-11pm giờ miền đông USA

 

(9-11 giờ sáng thứ bảy Việt Nam)

 

Khóa học gồm 8 tuần lễ, bắt đầu Thứ sáu 07 tháng 11 tới 26 tháng 12, 2025. Cuối khóa, các bạn tham dự zoom có thể họp mặt với quý thầy và quý sư cô ở tu viện Lộc Uyển trong dịp đầu năm 2026. Tất cả có 8 kỳ học hỏi.

 

Địa điểm: Zoom Tu viện Lộc Uyển

Ghi danh (miễn phí): [email protected]

Giảng dạy: Quý Thầy và sư cô Làng Mai giảng dạy các tuần thứ 1, thứ 3, thứ 5 và thứ 7.

  Sư cô: Định Nghiêm, Huệ Trí

  Sư Thầy: Pháp Dung, Mãn Tuệ

Các tuần xen kẽ (2,4,6) : Ban tổ chức và quý Thầy Cô sẽ lắng nghe và giải đáp thắc mắc của học viên.

4*** Special on Friday 26 December, 2025:

Bạn có đang gặp khó khăn trong giai đoạn trưởng thành — như tìm hướng đi cho đời mình: chọn trường, chọn nghề, tìm việc, kết bạn, hay thích nghi với môi trường sống, v.v...?


Xin ghi danh trước  vì số chỗ có giới hạn!

 

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Một cuộc thăm dò dư luận của AP-NORC thực hiện vào tháng 9 & 10 cho thấy hầu hết dân Mỹ coi việc chính phủ đóng cửa hiện tại là một vấn đề nghiêm trọng và đổ lỗi cho cả hai Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ và cả Tổng Thống Trump với những tỷ lệ gần như ngang nhau. Cuộc thăm dò cũng cho thấy người Mỹ lo lắng về kinh tế, lạm phát và bảo đảm việc làm. Họ đang giảm những chi tiêu không thiết yếu như quần áo và nhiên liệu. Đa số cho rằng nền kinh tế yếu kém. Chi phí thực phẩm, nhà ở và chăm sóc sức khỏe được coi là những nguồn chính gây khó khăn tài chính.

Ông tên Nguyễn Văn Lịch quê quán tỉnh Mỹ Tho, theo nghiệp võ làm đến chức Quản Cơ triều đình Việt Nam. Khi Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông, đau lòng trước cảnh nước mất nhà tan, đồng bào đau khổ. Ngài quy tụ nghĩa binh đánh phá quân Pháp bằng chiến thuật du kích, khôn ngoan, can đảm đã đạt được nhiều chiến thắng vẻ vang. Ông Nguyễn Trung Trực còn là thủ lĩnh phong trào chống Pháp vào cuối thế kỷ 19. Tên tuổi của ông là niềm tự hào của người dân Nam bộ và của cả nước với câu nói bất hủ : “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây”.

Ở Mỹ lâu năm, đồng bào tị nạn cũng quen với phong tục, tập quán của họ như lễ Halloween, lễ Tạ Ơn, ở Việt Nam không có những ngày lễ này. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, lễ Halloween được tổ chức rất lớn, mọi người đã trang hoàng nhà cửa từ đầu tháng 10. Vào ngày lễ Halloween, nhà nhà chuẩn bị kẹo để gần cửa chính của nhà mình và mở đèn. Tục truyền rằng, nhà nào ngày ma quỷ có trẻ con đến nhiều thì nhà đó sẽ làm ăn khá. Khá thì chưa biết nhưng những tiếng cười của trẻ thơ, những tiếng nói rộn ràng của trẻ thơ làm cho chủ nhà vui hơn, sống lại thời thơ bé. Ở đây, chúng tôi muốn nói tuổi thơ của người Mỹ, chứ ở những quốc gia chiến tranh như Việt Nam, nhất là nhà nào ở gần tổng y viện Cộng Hòa hay gần nghĩa trang quân đội Hạnh Thông Tây, thì ngày nào cũng thấy quan tài, nhìn người quả phụ thiểu não, làm sao cười được?

Tại Văn phòng Câu Lạc Bộ Báo Chí, Westminster, vào lúc 10 giờ sáng Thứ Năm ngày 16 tháng 10 năm 2025, Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH đã tổ chức cuộc họp báo công bố kết quả thu, chi trong Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ thứ 20 đã được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 27 tháng 7 năm 2025 vừa qua tại QD Venue, Westminster. Theo thông lệ hằng năm sau mỗi lần tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa, Hội sẽ tổ chức buổi họp báo để trường trình kết quả và báo cáo thu, chi đến với đồng hương khắp nơi được rõ.

Để tưởng niệm một bậc Thạch Trụ Tòng Lâm đã có nhiều cống hiến to lớn đối với Dân Tộc và Phật Giáo Việt Nam, Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN sẽ tổ chức Lễ Đại Tường của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2025 tại Tu Viện Đại Bi, 13852 Newland St, Garden Grove, CA 92844.

Cáo Phó Nhà Văn Nhà Giáo Doãn Quốc Sỹ

Cử tri California sẽ tham gia bầu cử đặc biệt vào ngày 4/11 để quyết định Dự Luật 50. Dự Luật này cho phép California sử dụng bản đồ phân chia địa hạt bầu cử mới, nhằm đáp trả việc Texas vẽ lại bản đồ quá thiên vị hồi tháng Tám.

Pháp Hội Địa Tạng Lần Thứ 14 do Hòa Thượng Thích Thánh Minh, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTN/HK), Viện Chủ Chùa Hội Phước New Mexico, Trú Xứ Chùa Liên Hoa Nam California làm Trưởng Ban Tổ Chức, cùng Ông Triết Nguyễn, Giám Đốc Nhà Quàn Peek Funeral Home Phó Ban tổ chức, Đạo hữu Linda Trần, Phó ban tổ chức, đã long trọng cử hành vào thứ Bảy ngày 11 tháng 10 năm 2025 tại Tôn Tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát (cạnh Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam.) trong nghĩa trang Peek Funeral Home. (Lễ đài được thiết lập trong khu nhà quàn trước Phóng số 4.)

Tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 2 Thành phố Garden Grove vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 12 tháng 10 năm 2025, Hội Hoàn Nhiên do Thầy Trần Long Ấu sáng lập đã tổ chức buổi tiệc gây quỹ để hội có điều kiện duy trì những sinh hoạt nhằm phục vụ cộng đồng được tốt hơn, nhất là về phương diện sức khỏe.

Hội Ái Hữu cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức do cựu Sinh Viên Vũ Đình Trung làm Hội Trưởng đã tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập quân trường, buổi lễ diễn ra vào lúc 6 giờ tối Chủ Nhật ngày 12 tháng 10 năm 2025 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant. Khoảng 400 quan khách, đại diện các hội đoàn thuộc các Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, quý hội Ái Hữu Đồng Hương, Tây Sơn Bình Định, Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Cô Nhi Quả Phụ VNCH, Cộng Đồng Người Việt San Diego, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego, Nguyệt San Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa (do chiến hữu Vương Trùng Dương phụ trách.)
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.