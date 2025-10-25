Hôm nay,  

Chương Trình Từ Thiện Tại Châu Phi Năm 2025 Do Chùa Hương Sen Tổ Chức

25/10/2025
blank

 

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN

TẠI CHÂU PHI NĂM 2025

do Chùa Hương Sen tổ chức

 

Châu Phi hay Phi châu (Africa) là châu lục đứng thứ hai trên thế giới về dân số (sau châu Á), kinh tế chưa phát triển, nhiều nơi còn thiếu ăn, thiếu mặc…Trong chúng ta, ai cũng muốn được sống ấm no, đủ ăn, đủ mặc và bình an trong vòng tay yêu thương của gia đình, xã hội. Thế nhưng, đâu đó trong cuộc sống vẫn còn các trẻ em kém may mắn, những mảnh đời bất hạnh, người tật nguyền và các cụ già neo đơn... thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.

 

Chùa Hương Sen tại Miền Nam Cali do Ni sư Trụ trì Thích Nữ Giới Hương cùng quý sư cô sẽ tổ chức từ thiện cho dân làng nghèo, vô gia cư, trẻ em mồ côi và người khuyết tật ở Tanzania, Congo, Uganda… vào tháng 11 và 12 năm 2025.
 

Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

Mình ăn thì hết, người ăn thì còn.
 

Mọi sự phát tâm chia sẻ, đóng góp từ thiện, xóa đói giảm nghèo xin:

1)  Zelle: Huong Sen Buddhist Temple với cellphone: 951 616 8620, ghi: Từ thiện Châu Phi

2)  Check: ghi trên check: Hương Sen Buddhist Temple, Memo ghi: Từ thiện Châu Phi và chùa sẽ viết phiếu công đức (receipt) theo địa chỉ của quý vị để thí chủ có thể khai miễn thuế với số ID của Chùa: 37-1605292. 

Mọi thông tin tài trợ, xin liên lạc:

1)  Email: [email protected]

2)  Zalo/Viber/WhatsApp của Ni sư TN Giới Hương: 951 616 8620

3)  Cellphone Sư cô Viên Tiến: 951 666 9939

Đây là một trong những phước thiện để lại cho mình và các con cháu sau này. Chùa rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ Quý ân nhân.
 

Người trồng cây hạnh người chơi,

Ta trồng cây đức để đời cho con.
 

Nhân dịp lễ Vía Quan Thế Âm ngày 19/9/ Ất Tỵ, nhằm ngày 11/11/2025 dương lịch, Chư Ni Chùa Hương Sen tổ chức lễ Ngũ Bách Danh (500 danh hiệu của Bồ tát Quan Thế Âm) kính nguyện Bồ tát Quan Âm gia hộ quí vị đồng hương Phật tử xa gần và quý ân nhân sức khỏe dồi dào, thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm kiên cố và thắng duyên luôn thành tựu.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn

Quan Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh.

Chùa Hương Sen, ngày 25/10/2025

Kính tri ân,

blank

 

Trụ trì: Thích Nữ Giới Hương

blank
blank

 

 





