Các tiểu bang (trong đó có California, Pennsylvania) báo động: tem phiếu thực phẩm SNAP cho hàng chục triệu dân sẽ bị cắt từ tuần sau vì Trump đóng cửa chính phủ



Các tiểu bang báo động, phản pháo thông điệp công kích việc đóng cửa chính phủ của Trump. Bản tin sau đây dịch theo báo The Daily Beast chiều Thứ Tư 22/10/2025.



Nhà Trắng đang nếm mùi cay đắng, khi các tiểu bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo sử dụng các trang web của chính phủ để quy trách nhiệm cho Tổng thống Donald Trump về hậu quả của việc đóng cửa chính phủ.



Trong một hành động cực kỳ giống Trump, một số cơ quan của các tiểu bang xanh đã bắt đầu đăng tải những thông báo mang tính đảng phái, cáo buộc Đảng Cộng hòa gây ra tình trạng thiếu hụt ngân sách liên bang, vốn đã bước sang ngày thứ 22 vào thứ Tư và chưa thấy hồi kết.



Cách tiếp cận này tương tự như thông điệp của Nhà Trắng hồi đầu tháng, khi nhiều trang web của các cơ quan liên bang đăng tải các biểu ngữ đổ lỗi cho "phe cánh tả cực đoan" về việc đóng cửa chính phủ. Những người chỉ trích cho rằng những thông điệp đó có nguy cơ vi phạm Đạo luật Hatch năm 1939, đạo luật cấm nhân viên liên bang tham gia vào các hoạt động chính trị.



Việc đóng cửa chính phủ bắt đầu vào ngày 1 tháng 10, sau khi các đề xuất chi tiêu của Đảng Cộng hòa không nhận được 60 phiếu bầu cần thiết của Thượng viện để thông qua và Nhà Trắng bác bỏ yêu cầu của Đảng Dân chủ về việc tăng chi tiêu cho bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Dự luật này đe dọa sẽ ngừng chi trả Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), hay còn gọi là tem phiếu thực phẩm, bắt đầu tuần sau, từ ngày 1 tháng 11, có khả năng cắt giảm viện trợ thực phẩm cho các gia đình dễ bị tổn thương nhất trên toàn quốc.

Một số tiểu bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo hiện đã sao chép chiến thuật nhắn tin của chính quyền Trump, đăng tải các biểu ngữ trên các trang web quy trách nhiệm cho Đảng Cộng hòa về sự gián đoạn sắp xảy ra của SNAP, theo báo Axios đưa tin đầu tiên.

Trang web của Sở Dịch vụ Nhân sinh Pennsylvania cho biết trong một biểu ngữ được đăng tải hôm thứ Sáu rằng các khoản trợ cấp SNAP tháng 11 "không thể được chi trả" vì "Đảng Cộng hòa tại thủ đô Washington, D.C., đã không thông qua được ngân sách liên bang, dẫn đến việc chính phủ liên bang phải đóng cửa."





Trang web của Cơ quan Đăng ký Trợ cấp Illinois cho biết: "Các quan chức liên bang thuộc Chính quyền Trump đã thông báo với tất cả các tiểu bang rằng nếu tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang của Đảng Cộng hòa tiếp tục, họ sẽ không chi trả các khoản trợ cấp SNAP (tem phiếu thực phẩm) vào tháng 11." "Do đó, người tham gia SNAP sẽ không nhận được trợ cấp thực phẩm tháng 11—trừ khi có thêm hành động từ chính quyền Trump để mở cửa lại chính phủ."

Hôm thứ Sáu, Cơ quan Y tế và Dịch vụ Nhân sinh California (CalHHS) cho biết chính phủ liên bang đã đóng cửa "do Tổng thống và Quốc hội không tiếp tục cấp ngân sách cho chính phủ".



"Cơ quan Y tế và Dịch vụ Nhân sinh California (CalHHS) và các bộ phận trực thuộc đang theo dõi sát sao việc chính phủ liên bang đóng cửa và tác động của nó đối với người dân California", trang web của cơ quan này cho biết.



Tờ Daily Beast đã liên hệ với Nhà Trắng để xin bình luận.



Việc đóng cửa sẽ tiếp tục cho đến khi Quốc hội đạt được thỏa thuận về dự luật ngân sách. Lần đóng cửa gần đây nhất, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump năm 2018-2019, kéo dài 35 ngày - dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.



Cuộc họp hôm thứ Ba giữa Trump và các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa dường như đã củng cố quyết tâm của Đảng Cộng hòa trong việc chống lại Đảng Dân chủ, những người bị tổng thống gọi là "những kẻ cản trở".



"Ngay từ đầu, thông điệp của chúng tôi rất đơn giản: Chúng tôi sẽ không bị tống tiền bởi âm mưu điên rồ này của họ", Trump nói.



Các nhân viên liên bang, những người chỉ nhận được một phần tiền lương vào đầu tháng này, giờ đây dự kiến ​​sẽ không nhận được toàn bộ tiền lương đầu tiên vào thứ Sáu tuần này.