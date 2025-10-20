Bản tin cà phê sáng Thứ Hai 20/10

- HRW: quốc tế lặng lẽ cho VN đàn áp nhân quyền, mở miệng là bị bắt

- Virginia Giuffre viết hồi ký: sợ sẽ chết như nô lệ sex dưới tay Jeffrey Epstein, nói bị Hoàng tử Andrew bạo dâm

- Trump dọa phạt các tiểu bang và cơ quan do Đảng Dân Chủ kiểm soát, sẽ cắt quỹ dự án hạ tầng ở New York, California và Massachusetts

- Trump đổ lỗi Dân Chủ: 42 triệu người có thể mất trợ cấp tem phiếu thực phẩm SNAP từ tuần sau, 17 tiểu bang ngưng nhận đơn xin trợ cấp này.

- North Carolina lấy điểm Trump: Cộng Hòa sắp xóa sổ hoàn toàn Dân Chủ nhờ vẽ lại bản đồ.

- Trump tuyên bố ông "không muốn hủy diệt Trung Quốc" và nói cuộc đời của Tập Cận Bình xứng đáng được dựng thành phim.

- Trump kêu gọi Ukraine cắt vùng Donbas cho Nga để có hòa bình. Zelenskay từ chối.

- Gaza: Israel bắn chết ít nhất 97 người Palestine và làm bị thương 230 người kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, vi phạm ngừng bắn 80 lần. Trump nói thỏa hiệp ngưng bắn vẫn hiệu lực.

- Trump hôm nay họp với Thủ tướng Úc, hy vọng tương lai khai thác đất hiếm Úc thay thế TQ

- Trục trặc mạng Amazon Web Services

- Mỹ bơm 40 tỷ đô, cứu nguy kinh tế Argentina.

- Fox News cũng thú nhận: giá thực phẩm tăng kinh hoàng, nhiều tiệm ăn sẽ tăng giá 31%.

- Idaho: nông dân báo động thiếu người thê thảm vì Trump bố ráp di dân, than thở công dân Mỹ không làm nông trại cực nhọc

- Trump gọi 2.600 cuộc biểu tình "No Kings" là "trò đùa" và nói không phải là vua. Trump đăng video hình Trump đội vương miện bay phi cơ, dội phân xuống người biểu tình.

- Trump: sẽ xóa hẳn viện trợ Colombia vì Tổng Thống nơi này khiếu nại Mỹ dội bom ghe cá ngư dân rồi chụp mũ là ghe chở ma túy

- Phóng viên báo phe Trump cũng bỏ chạy, nói vì Lầu Năm Góc đưa tin giả.

- Hong Kong: phi cơ chở hàng trượt, đẩy 1 xe từ phi đạo cùng xuống biển, 1 người chết

- Quận Cam: ngồi trên xe bị bắn, 4 người (gồm 3 trẻ vị thành niên) nhập viện

- Florida: tranh cãi, nổ súng ở tiệm McDonald's, 1 người bị bắn

---- Báo Japan Times ngày 20/10/2025: quốc tế lặng lẽ cho CSVN đàn áp nhân quyền. Gần đây, các chính phủ thuộc mọi khuynh hướng đều đang thực hiện một chiến dịch ngoại giao mềm dẻo với Hà Nội, hy vọng chính sách "ngoại giao cây tre" của Việt Nam – cân bằng quan hệ với các cường quốc khu vực và toàn cầu đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài – sẽ nghiêng về phía họ. Tháng 7, Mỹ đã công bố một thỏa thuận thương mại mới với chính phủ Việt Nam và những người lãnh đạo Đảng Cộng sản của nước này. Tháng trước, Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic đã đến thăm Hà Nội. Trong những tháng tới, EU có khả năng sẽ tăng cường quan hệ thương mại và an ninh với Việt Nam thông qua "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện".

.

Kể từ năm 2023, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới với Nhật Bản, Australia, Hoa Kỳ, Pháp, Malaysia, New Zealand, Indonesia, Singapore và Thái Lan. Trong hai năm qua, các nhà lãnh đạo của Nga, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản đều đã đến thăm Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo thế giới đặc biệt muốn gắn kết vận mệnh của họ với sự tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam, đã biến đất nước từ một trong những nước nghèo nhất châu Á thành một cường quốc kinh tế quan trọng và đối tác thương mại lớn thứ tám của Mỹ. Khi Mỹ chứng tỏ là một đối tác thương mại kém tin cậy hơn, các chính phủ khác đang nhìn về châu Á như nơi có thể chứa đựng sự giàu có tương lai của thế giới.

.

Các chính phủ phương Tây cũng coi Việt Nam là một thành trì quan trọng chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Nhưng Trung Quốc cũng đã tăng cường đầu tư vào Việt Nam, xây dựng các nhà máy để đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tránh các hạn chế thương mại từ phương Tây. Các chính phủ mở rộng quan hệ kinh tế nên nhận thức rằng Việt Nam là một trong những quốc gia đàn áp nhất ở Đông Nam Á. Cuộc đàn áp của nó đã leo thang vượt ra ngoài những blogger, nhà báo và người bảo vệ nhân quyền nổi tiếng, những người đã bị bỏ tù, buộc phải lưu vong hoặc sống ngầm. Giờ đây, bất kỳ ai chỉ trích quan chức địa phương trên mạng xã hội đều có nguy cơ bị trừng phạt.

.

Lấy ví dụ về ông Đào Bá Cường, một thợ rèn người Việt Nam có con trai qua đời trong khi bị cảnh sát giam vào tháng 10 năm 2022. Cảnh sát tuyên bố con trai tự sát, nhưng gia đình anh ta tin rằng anh ta đã bị đánh chết. Gia đình đã biến ngôi nhà của họ thành địa điểm biểu tình, phát trực tiếp cuộc biểu tình trên Facebook và gửi đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương. Thay vì được công lý, cảnh sát đã bắt Dao và buộc tội anh theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự "lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước".

Tháng 12 năm 2023, Dao bị kết tội và tuyên án hai năm tù. Trường hợp của Dao, và nhiều trường hợp khác, đã được ghi lại trong một báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) được công bố hồi đầu năm nay, trong đó phân tích hàng chục tài liệu tòa án Việt Nam, các nguồn truyền thông (bao gồm cả truyền thông nhà nước) và hàng trăm bài đăng, video trên mạng xã hội.

Kể từ năm 2018, hơn 140 người đã bị truy tố theo điều 331 – một bước nhảy vọt so với 28 vụ án theo luật này trong sáu năm trước đó. Chính quyền Việt Nam ngày càng coi những lo ngại về nhân quyền, tham nhũng và môi trường là những mối đe dọa hiện hữu đối với sự cai trị của Đảng Cộng sản.

Một tài xế xe tải người Khmer đã bị kết án tù vì phàn nàn trên mạng xã hội về sự phân biệt đối xử trong đại dịch COVID-19. Một thợ may đã bị kết tội sau khi cho phép bạn đời của mình sử dụng máy tính xách tay của cô để bình luận về các vấn đề kinh tế xã hội trên mạng xã hội. Một nhà hoạt động người Ê-đê đã bị bỏ tù vì ủng hộ tự do tôn giáo. Một cựu cảnh sát đã vào tù vì tố cáo sếp của mình tham nhũng.

Các nhà lãnh đạo nước ngoài muốn tăng cường quan hệ kinh tế nên trực tiếp nêu các trường hợp này với các quan chức khi họ đến Việt Nam. Họ nên ưu tiên các trường hợp đối mặt với án tù dài hạn và những người đang rất cần điều trị y tế như các nhà báo Phạm Đoàn Trang và Phạm Chí Dũng.

Các nhà lãnh đạo nước ngoài nên nhắc nhở các nhà lãnh đạo Việt Nam rằng tăng trưởng có thể bị đình trệ nếu không đi kèm với những cải cách thực sự để đảm bảo một hệ thống kinh tế công bằng và minh bạch, tôn trọng pháp quyền và quy trình tố tụng hợp lý. Tăng trưởng bằng mọi giá cũng có nguy cơ làm suy yếu các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa của người dân: Chuyên gia độc lập của Liên Hợp Quốc về nghèo đói gần đây đã lưu ý rằng "phát triển không nên đồng nghĩa với sự gia tăng tổng sản phẩm quốc nội, mà là sự gia tăng phúc lợi xã hội và sinh thái".

Các chính phủ và tập đoàn cũng nên nhấn mạnh vai trò quý giá mà các nhóm xã hội dân sự có thể đóng góp trong việc giải quyết các vấn đề, ngay cả những nhóm có quan điểm chỉ trích chính phủ, và vai trò đó có thể giúp thúc đẩy chính phủ giải quyết các vấn đề như tra tấn của cảnh sát, tử vong trong khi bị giam giữ, ô nhiễm không khí, an toàn thực phẩm hoặc tham nhũng.

EU nên yêu cầu Việt Nam thực hiện các cam kết trước đây về việc phê chuẩn Công ước số 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế về tự do hiệp hội và quyền tổ chức. Chính phủ Việt Nam nên cho phép thành lập các công đoàn thực sự độc lập. Hiện tại, lực lượng lao động tương đối rẻ và dễ uốn nắn của Việt Nam có rất ít biện pháp bảo vệ quyền lợi người lao động. Nhưng tăng trưởng kinh tế bền vững lâu dài không nên phụ thuộc vào sự đàn áp của nhà nước; công đoàn có thể là một phương tiện mạnh mẽ để đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn và phúc lợi cho người lao động đầy đủ cũng như mức lương xứng đáng.

Một số nhà ngoại giao nước ngoài cho biết hầu hết người Việt Nam đều hài lòng với tăng trưởng kinh tế và đơn giản là không đòi hỏi quyền lợi của họ. Nhưng đó là vì những người cuối cùng vào tù. Như một số người Việt Nam nói, "Chính phủ cho phép tự do ngôn luận - kết quả là không có tự do sau khi bạn nói lên."

Về phần Dao, anh đã được thả vào mùa xuân này sau khi chấp hành hơn 20 tháng án phạt. Nếu nhìn vào trang Facebook của anh ấy, nhà tù dường như không làm giảm quyết tâm của anh ấy: "Gia đình chúng tôi đang tìm kiếm công lý. Luật pháp và nhân quyền ở Việt Nam nằm ở đâu?"

Việc chính phủ Việt Nam đàn áp các quyền sẽ không làm biến mất những yêu cầu về các quyền đó – và các nhà lãnh đạo nước ngoài nên ủng hộ họ. Việc phát triển không chỉ sự khoan dung đối với những quan điểm mà Việt Nam không thích, mà còn lắng nghe người dân và giải quyết những phàn nàn và mối quan tâm của họ là vì lợi ích chiến lược lâu dài của Việt Nam. (Bài viết của Elaine Pearson, giám đốc châu Á của Human Rights Watch)

.

---- BBC: Virginia Giuffre cho biết cô lo sợ mình có thể "chết như nô lệ tình dục" dưới tay Jeffrey Epstein và thủ hạ của y, theo tiết lộ trong cuốn hồi ký xuất bản sau khi cô qua đời. BBC đã có được bản sao đầy đủ của cuốn Nobody's Girl, do người tố cáo nổi tiếng về tội phạm tình dục Epstein viết, trước khi cuốn sách được xuất bản vào thứ Ba - gần sáu tháng sau khi cô tự tử. Trong hồi ký, cô Giuffre cũng cho biết cô đã quan hệ tình dục với Hoàng tử Andrew ba lần riêng biệt, bao gồm một lần với Epstein và khoảng 8 cô gái trẻ khác.



Hoàng tử Andrew, người đã đạt được thỏa thuận tài chính [để cô rút đơn kiện] với cô Giuffre vào năm 2022, luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái. Cuốn hồi ký, được BBC mua từ một hiệu sách ở trung tâm London vài ngày trước khi chính thức phát hành, vẽ nên bức tranh về một mạng lưới những người giàu có và quyền lực lạm dụng các cô gái trẻ. Trung tâm của vụ lạm dụng này là Epstein và bạn gái cũ của ông ta, Ghislaine Maxwell, người hiện đang thụ án 20 năm tù vì tội buôn bán tình dục.

.

Cô Giuffre nói rằng ngay cả nhiều thập niên sau, cô vẫn nhớ mình đã sợ hãi cả hai người đến mức nào. Phần lớn nội dung cuốn sách khiến người đọc vô cùng đau lòng, khi cô Giuffre kể chi tiết về những hành vi bạo dâm mà Epstein đã gây ra cho cô. Cô nói rằng Epstein đã bắt cô quan hệ tình dục theo kiểu khổ dâm, khiến cô "đau đớn đến mức tôi cầu nguyện rằng mình sẽ ngất xỉu".



Một nguồn tin từ Cung điện Buckingham nói với BBC News rằng họ chấp nhận rằng có thể sẽ có "nhiều ngày đau đớn hơn nữa ở phía trước" do việc xuất bản cuốn sách, khiến Hoàng tử Andrew bị giám sát chặt chẽ hơn. Các hoạt động của Nhà vua trong tuần này bao gồm chuyến thăm Vatican, nơi ông sẽ cầu nguyện cùng Đức Giáo hoàng.

Hôm thứ Sáu, Hoàng tử Andrew tuyên bố rằng ông tự nguyện quyết định không sử dụng các tước hiệu của mình, bao gồm cả Công tước xứ York, một vinh dự được nhận từ mẹ ông, cố Nữ hoàng Elizabeth II. Ông cũng sẽ từ bỏ tư cách thành viên của Huân chương Garter - huân chương hiệp sĩ lâu đời và cao cấp nhất ở Anh. Trong tuyên bố của mình, ông nói: "Tôi kiên quyết phủ nhận những cáo buộc chống lại tôi."

Trong khi Andrew - người vẫn là hoàng tử với tư cách là con trai của một quốc vương - sẽ không còn sử dụng các tước hiệu của mình nữa, một số ít nghị sĩ đang kêu gọi chính thức tước bỏ chúng khỏi ông. Trong số đó có Rachael Maskell, Nghị sĩ Độc lập của York Central, và Stephen Flynn, lãnh đạo Đảng Dân tộc Scotland (SNP) tại Westminster.

Maskell phát biểu trên chương trình Today của BBC Radio 4 rằng "thật kỳ lạ khi có thể ban tặng một tước hiệu, nhưng lại không thể tước bỏ một tước hiệu". Bà lập luận rằng một điều khoản đơn giản, duy nhất sẽ trao cho quốc vương quyền hạn để làm điều này đối với bất kỳ tước hiệu nào, kể cả tước vị quý tộc. Flynn cho biết "không có lý do gì" để chính phủ Anh không hành động nhằm tước bỏ các tước hiệu của Andrew.

"Gia đình của Virginia Giuffre, người đã mất đi cuộc đời, đang vô cùng tức giận và kinh hoàng", ông nói và nói thêm: "Công chúng trên khắp các đảo quốc này đang vô cùng tức giận và kinh hoàng, và cả hai đều xứng đáng được biết rằng một số nghị sĩ cũng chia sẻ sự phẫn nộ của họ."

Henry Zeffman, phóng viên chính trị trưởng của BBC, cho biết "rất khó có khả năng" chính phủ sẽ chủ động giải quyết vấn đề này. "Có thể những diễn biến này đòi hỏi phải có hành động tiếp theo chống lại Andrew, nhưng nếu có, tôi nghĩ chính phủ sẽ là người đưa ra phán quyết và chính phủ sẽ làm theo, chứ không phải ngược lại."

Bộ trưởng Giáo dục Bridget Phillipson đồng tình, phát biểu với chương trình Today rằng đây là "vấn đề của Hoàng gia" chứ không phải của chính phủ. "Theo thông lệ lâu đời, chính phủ không quan tâm đến các vấn đề liên quan đến Hoàng gia", bà nói.

Cuốn sách mới, do cô Giuffre và người viết thuê Amy Wallace chấp bút, càng khiến hoàng tử phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn. Trong hồi ký, Giuffre cho biết cô gặp Hoàng tử Andrew lần đầu vào tháng 3 năm 2001. Cô viết rằng Maxwell đã đánh thức cô dậy và nói với cô rằng đó sẽ là một "ngày đặc biệt" và rằng "giống như Lọ Lem", cô sẽ gặp một "hoàng tử đẹp trai".

Cô kể rằng khi gặp Hoàng tử Andrew vào cuối ngày hôm đó, Maxwell đã bảo ông đoán tuổi của bà. Hoàng tử, lúc đó 41 tuổi, "đã đoán đúng: mười bảy", cô Giuffre nói. "Các con gái của tôi chỉ nhỏ hơn cô một chút thôi", cô nhớ lại lời ông nói.



Tối hôm đó, cô kể rằng mình đã đến hộp đêm Tramp ở London cùng Hoàng tử Andrew, Epstein và Maxwell, nơi cô nói rằng hoàng tử "đổ mồ hôi đầm đìa". Sau đó, trên xe trở về nhà Maxwell, cô Giuffre viết rằng Maxwell đã nói với cô: "Khi chúng ta về nhà, cô phải làm cho anh ta những gì cô làm cho Jeffrey."

Cô viết rằng khi trở về nhà, họ đã quan hệ tình dục. "Anh ta [Andrew] khá thân thiện, nhưng vẫn có quyền - như thể anh ta tin rằng quan hệ tình dục với tôi là quyền bẩm sinh của mình," cô nói. "Sáng hôm sau, rõ ràng là Maxwell đã bàn bạc với người bạn hoàng gia của cô ấy vì cô nói với tôi: 'Cô làm tốt lắm. Hoàng tử đã có một khoảng thời gian vui vẻ.'"

Cô Giuffre viết rằng cô "cảm thấy không được tốt lắm", và nói thêm: "Chẳng bao lâu sau, Epstein sẽ trả tôi 15.000 đô la để phục vụ cho người đàn ông mà các tờ báo lá cải gọi là 'Randy Andy' - một khoản tiền lớn." Cô Giuffre cho biết cô đã quan hệ tình dục lần thứ hai với hoàng tử khoảng một tháng sau đó tại nhà riêng của Epstein ở New York.

Cô cho biết lần thứ ba là trên đảo của Epstein, một phần của cái mà cô Giuffre gọi là "một cuộc thác loạn". Cô viết rằng cô đã khai trong một bản tuyên thệ vào năm 2015 rằng cô "khoảng 18 tuổi". Cô viết, "Epstein, Andy và khoảng tám cô gái trẻ khác cùng tôi đã quan hệ tình dục với nhau. Tất cả những cô gái khác đều có vẻ dưới 18 tuổi và không thực sự nói tiếng Anh. Epstein cười nhạo việc họ không thể giao tiếp thực sự, nói rằng họ là những cô gái dễ hòa đồng nhất."

Sau đó trong cuốn sách, cô Giuffre đề cập đến thỏa thuận dàn xếp ngoài tòa án năm 2022 của cô với Hoàng tử Andrew sau khi cô khởi kiện ông. "Tôi đã đồng ý với lệnh cấm tiết lộ thông tin trong một năm, điều này có vẻ quan trọng đối với hoàng tử vì nó đảm bảo Lễ kỷ niệm Bạch kim của mẹ ông sẽ không bị ảnh hưởng thêm nữa," cô viết.

Mặc dù những tương tác bị cáo buộc giữa cô Giuffre và Hoàng tử Andrew đã được báo chí Anh đưa tin rộng rãi, nhưng nội dung của cuốn sách lại có phạm vi rộng hơn - đầy rẫy những chi tiết đen tối về hoạt động buôn bán tình dục của Epstein.

Cô Giuffre nói rằng các cô gái bị yêu cầu phải trông "giống trẻ con", và chứng rối loạn ăn uống thời thơ ấu của cô "chỉ được khuyến khích" dưới mái nhà Epstein. "Trong những năm tháng sống cùng họ, họ đã cho tôi mượn tiền của rất nhiều người giàu có và quyền lực," bà viết.

"Tôi thường xuyên bị lợi dụng và làm nhục - và trong một số trường hợp, bị bóp cổ, đánh đập và chảy máu. Tôi tin rằng mình có thể chết như một nô lệ tình dục." Epstein bị kết án tại Florida vào năm 2008 vì tội gạ gẫm mại dâm từ một người dưới 18 tuổi. Y đã chết vào năm 2019 trong khi chờ xét xử về tội buôn bán tình dục.

Hôm Chủ nhật, Cảnh sát Thủ đô cho biết họ đang "tích cực" xem xét các báo cáo trên phương tiện truyền thông rằng Hoàng tử Andrew đã cố gắng lấy thông tin cá nhân của cô Giuffre thông qua nhân viên bảo vệ cảnh sát (PPO) của mình. Theo tờ Mail on Sunday, hoàng tử đã yêu cầu nhân viên này điều tra cô Giuffre ngay trước khi tờ báo đăng tải bức ảnh chụp lần đầu tiên cô gặp hoàng tử vào tháng 2 năm 2011. Tờ báo cáo buộc rằng nhân viên này đã cung cấp cho nhân viên này ngày sinh và số an sinh xã hội bí mật của cô.

Dai Davies, cựu giám đốc bảo vệ hoàng gia tại Scotland Yard, nói với chương trình Breakfast của BBC One rằng vấn đề này "đáng xấu hổ" và nói thêm: "Bằng cách này hay cách khác, nó cần phải được giải quyết. Nếu - và tôi nói là nếu - có bất kỳ bằng chứng nào về tội phạm theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu hoặc hành vi sai trái trong công vụ, thì điều đó phải được xem xét cẩn thận, và sau đó báo cáo lên Cơ quan Công tố Hoàng gia. Và rõ ràng là chính phủ khi đó sẽ phải hành động, xét đến địa vị hoàng tử của ông ấy."

Một nguồn tin hoàng gia nói với BBC rằng hiện tại không có kế hoạch nào về việc tước bỏ tước hiệu hoàng tử mà Andrew đã được ban tặng. "Những tiêu đề báo chí đang làm giảm bớt sự chú ý của hoàng gia," họ nói thêm, ám chỉ đến việc báo chí nói về việc Hoàng tử Andrew đang chuyển hướng sự chú ý khỏi các hoạt động của Vua Charles. Năm 2019, Hoàng tử liên tục nói với BBC Newsnight rằng ông "hoàn toàn không nhớ đã gặp cô Giuffre" và rằng họ "chưa bao giờ có bất kỳ hình thức tiếp xúc tình dục nào."

.

---- Tổng thống Donald Trump sẽ có cuộc gặp chính thức đầu tiên với Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại Nhà Trắng vào hôm nay, thứ Hai, nơi trữ lượng khoáng sản quan trọng của đồng minh Hoa Kỳ này có thể đóng vai trò là một con bài mặc cả trong bối cảnh Hoa Kỳ đang trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến ​​sẽ thảo luận về thương mại và đầu tư, hợp tác quốc phòng, ổn định Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân AUKUS.



Albanes, người có chính phủ trung tả tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 5, cho biết ông mong đợi một cuộc gặp "tích cực và mang tính xây dựng" với Trump. Australia, một quốc gia với khoảng 27 triệu dân, cho đến nay vẫn chưa được coi trọng trong chính quyền Trump thứ hai. Không giống như nhiều đối tác thương mại của Hoa Kỳ, Úc có thâm hụt thương mại lớn với Hoa Kỳ, khiến Úc phải chịu mức thuế quan tối thiểu là 10%.



Nước Australia giàu tài nguyên đã nhận thấy một cơ hội trong những căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc về khoáng sản đất hiếm, vốn là thành phần quan trọng của các công nghệ điện tử và quốc phòng tiên tiến. Trung Quốc, quốc gia gần như độc quyền về sản xuất và chế biến loại khoáng sản này, đã công bố một loạt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu được coi là đe dọa nguồn cung toàn cầu. Australia đang nổi lên như một đối tác tiềm năng giúp Hoa Kỳ giảm sự lệ thuộc vào đất hiếm từ Trung Quốc. Với trữ lượng đất hiếm dồi dào, đặc biệt là các nguyên tố như neodymium và dysprosium – thiết yếu cho sản xuất xe điện, tuabin gió và thiết bị quốc phòng – Australia đã tăng tốc đầu tư vào khai thác và chế biến khoáng sản chiến lược.

Chính phủ Australia đã cam kết chi hơn 1 tỷ đô la Úc để phát triển ngành công nghiệp đất hiếm, đồng thời thúc đẩy hợp tác với Hoa Kỳ trong khuôn khổ các hiệp định như AUKUS. Công ty Lynas Rare Earths – nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất ngoài Trung Quốc – đã ký thỏa thuận cung cấp nam châm đất hiếm cho đối tác Mỹ, cho thấy xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng đang diễn ra.

Tuy nhiên, thách thức lớn vẫn nằm ở khâu chế biến – lĩnh vực mà Trung Quốc hiện chiếm ưu thế tuyệt đối. Australia cần sự hỗ trợ về công nghệ, vốn và cam kết mua hàng dài hạn từ Mỹ để xây dựng năng lực chế biến nội địa. Nếu thành công, liên minh Australia–Hoa Kỳ có thể tạo ra một chuỗi cung ứng đất hiếm độc lập, bền vững và ít bị tổn thương trước các biến động chính trị toàn cầu.

.

---- Trục trặc đứt mạng lớn của Amazon Web Services đã làm gián đoạn hàng ngàn trang web, nhà bán lẻ và nền tảng trực tuyến vào sáng sớm thứ Hai, bao gồm Amazon.com, Prime Video và các trang web trò chơi và mạng xã hội lớn. AWS, nền tảng điện toán đám mây lớn nhất thế giới, lần đầu tiên báo cáo "trục trặc vận hành" ảnh hưởng đến 14 dịch vụ khác nhau tại khu vực US-EAST-1 ở phía bắc Virginia vào khoảng 3:11 sáng giờ ET. Vài giờ sau, công ty báo cáo "những dấu hiệu phục hồi đáng kể", mặc dù người dùng vẫn tiếp tục phải đối mặt với sự chậm trễ do tồn đọng, theo NBC News. Sự gián đoạn đã lan rộng trên internet, ảnh hưởng đến các trò chơi trên nền tảng đám mây như Roblox và Fortnite, các mạng xã hội Facebook và Snapchat, các hãng truyền thông lớn bao gồm New York Times, dịch vụ chuông cửa kỹ thuật số Ring, các ứng dụng Signal và Venmo, và thậm chí cả sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hoa Kỳ, Coinbase.

.

---- Trump tuyên bố ông "không muốn hủy diệt Trung Quốc" sau khi trước đó đã cảnh báo rằng ông có thể làm điều đó, và gọi câu chuyện cuộc đời của Tập Cận Bình xứng đáng được dựng thành phim. Trump đã cố gắng hạ nhiệt cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung khi cả hai bên đang tranh cãi về thuế quan và kiểm soát xuất cảng. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Sunday Morning Futures của Fox News, ông cũng dành một số lời khen ngợi cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhưng vẫn bày tỏ một số bất bình. "Tôi không muốn hủy diệt Trung Quốc", Trump nói.

.

Đầu tháng này, ông đã công bố áp đặt thêm 100% thuế quan và hạn chế nhu liệu đối với Trung Quốc, quốc gia đang nắm quyền kiểm soát nguồn cung đất hiếm của thế giới và áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất cảng chặt chẽ hơn, đe dọa đến nhiều ngành công nghiệp. "Giờ đây, họ buộc tôi phải áp mức thuế tương đương 155% đến 157%", Trump nói với Fox. "Họ có một số lá bài. Chúng ta có những lá bài tuyệt vời. Nhưng tôi không muốn chơi những lá bài đó. Nếu tôi làm vậy, điều đó sẽ hủy diệt Trung Quốc", Trump nói với các phóng viên, đồng thời nói thêm "Tôi sẽ không chơi những lá bài đó".

.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất của Trump với Fox, ông nói rằng Trung Quốc "luôn tìm kiếm lợi thế" và đã "lừa đảo đất nước chúng ta trong nhiều năm". Ông cũng thú nhận không thể áp thuế quan cao 3 chữ số đối với TQ, và ca ngợi tình bạn của ông với Tập: "Tôi rất hợp với ông Tập. Ông ấy là một nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ, một người đàn ông rất, bạn biết đấy, tuyệt vời. Và hãy nhìn vào những gì ông ấy đã làm và ... cuộc đời ông ấy là một câu chuyện tuyệt vời. Đó là một câu chuyện cho một bộ phim tuyệt vời. hưng chúng ta phải có một thỏa thuận công bằng."

.

---- Israel đã bắn chết ít nhất 97 người Palestine và làm bị thương 230 người kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 80 lần, theo Văn phòng Truyền thông Chính quyền Gaza cho biết. Quân đội Israel đã giết hàng chục người Palestine trong một loạt các cuộc không kích mà họ cho là để đáp trả việc Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn, điều mà nhóm này đã phủ nhận. Trump nói thỏa hiệp ngưng bắn vẫn hiệu lực.

.

Tổng thống Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn ở Gaza vẫn còn hiệu lực, đồng thời nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đang nỗ lực để đảm bảo tình hình "rất hòa bình". Cuộc chiến của Israel ở Gaza đã giết ít nhất 68.159 người Palestine và 170.203 người bị thương kể từ tháng 10 năm 2023. Tổng cộng 1.139 người đã chết tại Israel trong các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, và khoảng 200 người đã bị bắt làm tù binh.

.

---- Tổng thống Mỹ Trump hôm Chủ nhật nói, khu vực Donbas của Ukraine nên bị "chia cắt", để lại phần lớn lãnh thổ đó cho Nga, nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần bốn năm, theo hãng tin AP. "Cứ để nó như hiện tại", ông nói với các phóng viên trên Không lực Một. "Hiện tại nó đang bị chia cắt", ông nói thêm rằng "có thể để nguyên như vậy". "Họ có thể đàm phán về điều gì đó sau này", ông nói. Nhưng hiện tại, cả hai bên trong cuộc xung đột nên "dừng lại ở chiến tuyến - hãy về nhà, ngừng chiến đấu, ngừng giết người".

.

Những bình luận mới nhất của Trump được đưa ra sau khi máy bay không người lái của Ukraine tấn công một nhà máy xử lý khí đốt lớn ở miền nam nước Nga, gây ra hỏa hoạn và buộc nhà máy này phải ngừng nhập khí đốt từ Kazakhstan, theo chính quyền Nga và Kazakhstan cho biết hôm Chủ nhật. Kyiv đã gia tăng các cuộc tấn công trong những tháng gần đây vào các cơ sở năng lượng của Nga mà họ cho là vừa tài trợ vừa trực tiếp cung cấp nhiên liệu cho nỗ lực chiến tranh của Moscow.

.

---- Trong ngày thứ 20 của cuộc đóng cửa chính phủ liên bang, Tổng thống Donald Trump đã công khai đe dọa sẽ trừng phạt các tiểu bang và cơ quan do Đảng Dân Chủ kiểm soát bằng cách cắt giảm ngân sách liên bang. Tuần trước, hơn 4.200 nhân viên liên bang đã nhận thông báo sa thải, trong đó thuộc Bộ Ngân khố, Bộ Y tế và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC). Đáng chú ý, toàn bộ nhân sự của Quỹ Tài chính Phát triển Cộng đồng – một chương trình được cả hai đảng ủng hộ – đã bị cắt, gây lo ngại về tác động đến các cộng đồng thu nhập thấp. Khoảng 750.000 nhân viên liên bang vẫn đang bị nghỉ việc không lương.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố sẽ xem xét cắt vĩnh viễn các khoản tài trợ cho các dự án hạ tầng tại New York, California và Massachusetts – những tiểu bang do Dân Chủ kiểm soát. Ông nhấn mạnh rằng các “chương trình của Đảng Cộng Hòa” sẽ được bảo vệ, trong khi các “cơ quan Dân Chủ” sẽ bị xem xét loại bỏ. Phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết danh sách các chương trình bị cắt sẽ được công bố trong tuần này. Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance phủ nhận việc chính quyền nhắm mục tiêu theo đảng phái, khẳng định rằng các quyết định được đưa ra dựa trên hiệu quả sử dụng ngân sách.

.

---- Khoảng 42 triệu người có nguy cơ mất các khoản trợ cấp lương thực quan trọng vào tháng 11 trong bối cảnh chính phủ liên bang đóng cửa. Và hiện vẫn chưa rõ liệu chính quyền Trump có can thiệp để tìm nguồn tiền để tiếp tục chi trả các khoản trợ cấp này hay không, như đã làm với các ưu tiên khác. Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm thứ Năm rằng chương trình tem phiếu thực phẩm sẽ hết tiền trong hai tuần nữa. "Vậy là chúng ta đang nói về hàng triệu gia đình dễ bị tổn thương, những gia đình đói khổ sẽ không được tiếp cận các chương trình này do việc đóng cửa này", bà nói.



Giống như các thành viên khác trong chính quyền Trump, Rollins đổ lỗi cho Đảng Dân chủ, đăng trên XThursday rằng họ đang đặt "chương trình nghị sự chính trị của họ lên trên an ninh lương thực cho các gia đình Mỹ". Đảng Dân chủ lập luận rằng Đảng Cộng hòa phải chịu trách nhiệm vì không sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận chi tiêu bao gồm việc gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm Obamacare nâng cao sắp hết hạn.



Bình luận của Rollins được đưa ra một tuần sau khi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thông báo với các tiểu bang rằng sẽ không có đủ tiền để chi trả toàn bộ các khoản trợ cấp tem phiếu thực phẩm vào tháng 11 nếu tình trạng thiếu hụt ngân sách liên bang tiếp tục. Cơ quan này đã yêu cầu các tiểu bang hoãn việc chi trả vào tháng 11 cho đến khi có thông báo mới.



Khoảng một phần tám (1/8) người Mỹ nhận được hỗ trợ mua thực phẩm thông qua Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung, hay SNAP, tên chính thức của tem phiếu thực phẩm. Là một trụ cột quan trọng trong mạng lưới an sinh xã hội của quốc gia, chương trình này cung cấp cho những người tham gia mức trợ cấp trung bình hàng tháng là 188 đô la cho mỗi người, tính đến tháng 5.



Việc thiếu hụt ngân sách đang đe dọa đã buộc 17 tiểu bang phải ngừng tiếp nhận đơn đăng ký tem phiếu thực phẩm mới. Nguyên nhân là do hệ thống của họ yêu cầu họ phải gửi một phần tiền trợ cấp tháng 10 cùng với tiền trợ cấp tháng 11. Các tiểu bang khác có thể tách riêng các khoản thanh toán cho hai tháng và có thể phân phối khoản trợ cấp tháng 10 cho những người đăng ký mới.

.

---- North Carolina: Cộng Hòa sắp xóa sổ Dân Chủ nhờ vẽ lại bản đồ. Báo The Charlotte Observer có bài viết của Gene Nichol, giáo sư luật ở University of North Carolina-Chapel Hill: Cuộc chiến của Đảng Cộng hòa chống lại nền dân chủ ở North Carolina dường như là vô hạn. Không hài lòng với bản đồ phân chia khu vực bầu cử Quốc hội năm 2023, vốn đã thay đổi, trong một tiểu bang bị chia rẽ đồng đều, từ 7-7 Dân biểu lên 10-4 Dân biểu cho Đảng Cộng hòa, Đại hội đồng lưỡng viện do Đảng Cộng hòa thống trị đang tìm cách tạo ra một cơ cấu bầu cử để có 11 Dân biểu Cộng hòa và 3 Dân biểu Dân chủ. Donald Trump sẽ rất hài lòng. Đó là nhờ Chánh án Tòa án Tối cao tiểu bang Paul Newby và đội ngũ thẩm phán Cộng hòa của ông, việc phân chia khu vực bầu cử theo đảng phái - dù cực đoan đến đâu, dù tước quyền bầu cử đến mức nào - vẫn hoàn toàn được phép. Điều đó đúng ngay cả khi hiến pháp tiểu bang của chúng ta đảm bảo bầu cử "tự do".

.

---- Mỹ bơm 40 tỷ đô, cứu nguy kinh tế Argentina. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 20 tỷ đô la với Ngân hàng Trung ương Argentina vào hôm thứ Hai, nhằm mục đích tăng cường dự trữ ngoại hối của quốc gia Nam Mỹ này, duy trì sự ổn định giá cả và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.



Theo tuyên bố, văn bản này đặt ra các điều khoản và điều kiện cho đường dây hoán đổi song phương và sẽ củng cố thanh khoản quốc tế. Động thái này diễn ra sau chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Argentina Javier Milei. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết tuần trước rằng Washington đang tạo ra một khoản vay trị giá 20 tỷ đô la để đầu tư vào nợ công của Argentina, nâng tổng mức hỗ trợ tài chính của Hoa Kỳ cho nền kinh tế này lên 40 tỷ đô la.

.

---- Fox News cũng thú nhận: giá tăng kinh hoàng, nhiều tiệm ăn sẽ tăng giá 31%. Thực khách vốn đã lo lắng về chi phí ăn uống bên ngoài có thể sẽ thất vọng khi biết rằng nhiều nhà hàng đang cân nhắc tăng giá để theo kịp chi phí thực phẩm và đồ uống đang tăng cao. Công ty phần mềm quản lý nhà hàng Toast gần đây đã công bố Khảo sát Tiếng nói của Ngành Nhà hàng (Voice of the Restaurant Industry Survey) năm 2025, cho thấy việc cải thiện lợi nhuận là mối quan tâm hàng đầu của các nhà điều hành trong năm tới.



Các nhà điều hành xếp hạng lạm phát (20%), tiếp thị (16%) và tuyển dụng (16%) là ba điểm yếu kinh doanh hàng đầu của họ. Gần một nửa trong số 712 người ra quyết định trong ngành nhà hàng được khảo sát (48%) cho biết họ có kế hoạch tăng giá thực đơn nếu lạm phát tiếp tục là một yếu tố. Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia (National Restaurant Association) ước tính rằng, để duy trì biên lợi nhuận 5%, trung bình một nhà hàng cần tăng giá 31%, theo dữ liệu do nhóm thương mại ngành có trụ sở tại D.C. tổng hợp vào đầu năm nay.

.

---- Idaho: nông dân báo động thê thảm vì Trump. Một nông dân thuộc Đảng Cộng hòa đang cầu xin chính quyền Trump chấm dứt các hoạt động chống người nhập cư khi doanh nghiệp của ông đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng do các cuộc đột kích của ICE diễn ra trên khắp cả nước. Shay Myers, tổng giám đốc của Owyhee Produce tại Idaho, nói với ABC News rằng trang trại này phụ thuộc vào lao động nhập cư, phần lớn đến từ Mexico theo thị thực (visa) lao động thời vụ.

.

“Vì tôi là người bảo thủ và theo Đảng Cộng hòa, mọi người cho rằng tôi sẽ có quan điểm khác ở đây,” Myers nói, “và đây chính là thực tế của tôi. Tôi yêu những con người này. Tôi yêu văn hóa này. Tôi yêu những nỗ lực của họ. Và về mặt đạo đức, việc tiếp tục không giải quyết vấn đề này là hoàn toàn sai trái. Đạo đức chống họ là sai trái. Chúng ta, những người Mỹ, luôn cố gắng làm điều đúng đắn. Hãy làm điều đúng đắn.”



Mauricio Sol, một trong những công nhân thời vụ của trang trại, cho biết doanh nghiệp không nhận được nhiều đơn xin ghi danh làm việc mặc dù quy trình này hợp pháp, tất cả là do nỗi sợ hãi mà chính quyền gây ra. “Mọi người lo sợ rằng ngay cả khi họ ở đây hợp pháp, họ vẫn bị bắt giữ vô cớ,” Sol nói.

.

Myers cũng cho biết việc tuyển dụng công dân Mỹ không phải là một lựa chọn khả thi. “Chúng tôi rất muốn tuyển dụng người từ đây. Thực tế là chúng tôi không thể tìm được đủ số lượng người ở đây. Thứ nhất, chúng tôi ở vùng nông thôn. Thứ hai: Đây là công việc cực nhọc, khó khăn. Nó rất vất vả, và có rất nhiều người không muốn làm việc đó.”

.

---- Tổng thống Trump hôm Chủ nhật đã bác bỏ các cuộc biểu tình "No Kings" trên toàn quốc, gọi chúng là "trò đùa" và phủ nhận việc lãnh đạo của ông đã mang giọng điệu quân vương. "Tôi không phải là vua", Trump nói với các phóng viên trên Không lực Một khi ông trở về Washington từ Florida. "Tôi làm việc cật lực để làm cho đất nước chúng ta vĩ đại. Tôi hoàn toàn không phải là vua." Các cuộc biểu tình "No Kings" hôm thứ Bảy diễn ra ở tất cả 50 tiểu bang, với khoảng 2.600 cuộc biểu tình tại các thành phố như Washington, New York, Chicago và Los Angeles. Trump đã chụp mũ người biểu tình đã lãnh tiền "Tôi đoán là [George] Soros và những kẻ cực đoan cánh tả khác đã chi tiền cho việc này." Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson chụp mũ biểu tình là bằng chứng cộng sản trong Đảng Dân chủ. Thực tế tại Quận Cam, người gốc Việt tham dự biểu tình phần lớn ở Santa Ana và Huntington Beach đều là người chống cộng và không hề có gì để nói họ nhận tiền từ Soros.

.

---- Hôm thứ Bảy, Tổng thống Donald Trump đã đăng một video do AI tạo ra, mô tả cảnh ông ngồi trên một chiếc máy bay chiến đấu, thả thứ gì đó trông giống như phân xuống người biểu tình ở Mỹ. Đoạn video dài 19 giây có cảnh Trump đội vương miện trên một chiếc máy bay chiến đấu có nhãn "Vua Trump". Ông đã đăng video lên tài khoản Truth Social của mình sau các cuộc biểu tình "Không có Vua" trên toàn quốc hôm thứ Bảy, được tổ chức để phản đối Trump và chính quyền của ông. Đoạn video cho thấy Trump đang thả thứ phân trông giống như phân xuống một người trông giống như người có ảnh hưởng cánh tả Harry Sisson và những người biểu tình khác tụ tập tại một khu vực dường như là Quảng trường Times Square ở Thành phố New York.

.

---- Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật tuyên bố ông sẽ cắt toàn bộ ngân sách liên bang dành cho quốc gia Colombia trong bối cảnh căng thẳng với Tổng thống Gustavo Petro. "Kể từ hôm nay, những khoản thanh toán này, hay bất kỳ hình thức thanh toán nào khác, hoặc bất kỳ khoản trợ cấp nào, sẽ không còn được thực hiện cho Colombia nữa", ông Trump phát biểu trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình.

Colombia từ lâu đã là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ tại Nam Mỹ, nhận được hàng trăm triệu đô la viện trợ và hỗ trợ của Hoa Kỳ mỗi năm. Do khoản tài trợ này được Quốc hội phê duyệt, Trump có thẩm quyền hạn chế trong việc đơn phương chấm dứt nó. Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội, trong năm tài chính 2023, Hoa Kỳ đã cấp cho Colombia 440 triệu đô la.

Trong tuyên bố gay gắt, Trump cáo buộc Petro là "một trùm ma túy bất hợp pháp" vì ông này "không làm gì để ngăn chặn" việc sản xuất ma túy ở Colombia - những cáo buộc mà Petro đã nhiều lần bác bỏ, nói rằng chính phủ của ông đã thu giữ khoảng 1.000 tấn cocaine và đóng cửa hơn 5.000 phòng thí nghiệm cocaine vào năm 2024.

Petro đã cáo buộc Trump giết một ngư dân Colombia, được xác định là Alejandro Carranza, trong một cuộc không kích chìm 1 ghe đánh cá giữa tháng 9. Petro đã cáo buộc Hoa Kỳ "giết người" và vi phạm chủ quyền của Colombia trong vùng lãnh hải liên quan đến vụ giết ngư dân Carranza: "Hoa Kỳ đã xâm lược lãnh thổ quốc gia Colombia bằng tên lửa nhằm giết chết một ngư dân bình thường, đã hủy hoại gia đình và con cái của ông." Hoa Kỳ đã bắn chìm ít nhất bảy tàu cá Venezuela và Colombia bị cáo buộc buôn bán ma túy mà không đưa ra chứng cớ kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào tháng 9, khiến hơn 30 người thiệt mạng.

.

---- Phóng viên báo phe ta cũng bỏ chạy, vì Lầu Năm Góc đưa tin giả. Một phóng viên an ninh quốc gia tại báo cánh hữu The Epoch Times đã từ chức sau khi báo này trở thành một trong số ít ký vào các hướng dẫn mới của Lầu Năm Góc hạn chế phần lớn quyền tiếp cận của báo chí. Andrew Thornebrooke đã từ chức vào thứ Sáu, sau khi The Epoch Times trở thành một trong 3 báo đài có trụ sở tại Hoa Kỳ đồng ý với các biện pháp do Bộ Quốc phòng của Pete Hegseth áp đặt, theo The New York Times đưa tin. Thornebrooke cho biết trong đơn từ chức của mình rằng báo của anh đã chọn "từ bỏ trách nhiệm của chúng tôi với tư cách là nhà báo để ủng hộ việc chỉ lặp lại các tường thuật của nhà nước. Tôi không thể dung hòa vai trò của mình với hướng đi mà tờ báo đã chọn, bao gồm cả việc ngày càng sẵn sàng quảng bá các tài liệu đảng phái, công bố thông tin sai lệch rõ ràng và thao túng các bài báo của nhân viên mặt đất để định hình thế giới quan của độc giả." Nhưng Tổng biên tập Jasper Fakkert đã trả lời rằng "The Epoch Times không coi các hướng dẫn mới về quyền tiếp cận của báo chí tại Lầu Năm Góc là trở ngại cho việc đưa tin của chúng tôi".

.

---- Hong Kong: Hai người đã chết sau khi một máy bay chở hàng trượt khỏi đường băng và lao xuống biển. Theo ABC News, máy bay chở hàng Boeing 747 của Emirates đang hạ cánh xuống Hồng Kông từ Dubai vào sáng sớm thứ Hai thì trượt trên đường băng phía bắc và lao xuống biển. Một xe công vụ trên sân bay chở hai nhân viên, cũng rơi xuống biển. Các quan chức nghi ngờ máy bay chở hàng đã đâm vào xe mặt đất khi nó trượt khỏi đường băng. Cảnh sát cho biết một nhân viên của xe mặt đất đã được tuyên bố là đã chết tại hiện trường, và người còn lại sau khi họ được đưa đến bệnh viện gần đó. Cục Hàng không Dân dụng cho biết bốn thành viên phi hành đoàn trên máy bay chở hàng đã được cứu hộ vớt lên và đưa đi cấp cứu.

.

---- Quận Cam: 4 người đã phải nhập viện, bao gồm ba trẻ vị thành niên, sau khi nhận được báo cáo về vụ nổ súng tại Quận Cam vào sáng thứ Hai. Vụ này được báo cáo ngay sau 2:30 giờ sáng tại khu vực Đại lộ Commonwealth và Đại lộ Beach ở Buena Park. Cứu hỏa đã đến hiện trường và phát hiện 4 nạn nhân bên trong một chiếc xe sedan bốn cửa màu trắng. Video cho thấy chiếc xe dừng lại trên đường với nhiều cửa sổ bị vỡ do tiếng súng. Cả 4 nạn nhân, được mô tả là ba trẻ vị thành niên và một người lớn, đã được đưa đến bệnh viện địa phương, một phát ngôn viên của OCFA xác nhận với KTLA.

.

---- Florida: Một cuộc tranh cãi gay gắt tại một cửa hàng McDonald's ở Davenport, Florida, đã leo thang thành vụ nổ súng vào sáng Chủ nhật, khiến ba thanh niên phải đối mặt với cáo buộc—và một trong số họ đã bị bắn, theo Fox 13 đưa tin. Theo Cảnh sát Quận Polk, vụ này bắt đầu vào khoảng 3 giờ sáng khi khách hàng mua đồ ăn nhanh Peter Story, 19 hoặc 20 tuổi, và Nicholas Jones, 18 tuổi, nổi giận sau khi nhân viên Yoan Soto, 21 tuổi, nói rằng nhà hàng quá đông không thể nhận đơn hàng. Hai người này được cho là đã nói với Soto rằng họ sẽ "đánh anh ta" và đe dọa sẽ đợi anh ta sau ca làm việc, WFLA đưa tin. Sau đó, họ vào nhà hàng, gây ra một cuộc ẩu đả khiến Soto phải lấy một khẩu súng ra, ba người vật nhau và súng nổ. Story bị bắn vào cổ nhưng dự kiến ​​sẽ hồi phục.

