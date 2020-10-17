Nước Mỹ sẵn sàng cho tuần hành 'No Kings' toàn quốc Thứ Bảy 18/10. (Ảnh: Việt Báo)

Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Sáu 17 Tháng Mười

Hakeem Jeffries: ‘Nếu không cho dân biểu đắc cử Adelita Grijalva tuyên thệ hôm nay, sẽ có hành động pháp lý’

John Bolton trình diện tòa liên bang, không trả lời báo chí

Trump nói mức thuế 100% lên Trung Quốc “không thể kéo dài”

Các thượng nghị sĩ bỏ phiếu ngăn chặn chiến tranh ở Venezeula

Tòa phán quyết Mahmoud Khalil có thể tự do đi lại khắp nước Mỹ trong lúc kháng cáo vụ án trục xuất của mình

Sau điện đàm với Putin, Trump có vẻ thay đổi ý sẽ bán tên lửa tầm xa Tomahawk cho Kyiv

Muốn một lần thử ‘Squid Games’? Hãy đến Hàn Quốc

---- Nước Mỹ sẵn sàng cho tuần hành 'No Kings' toàn quốc Thứ Bảy 18/10

Những người tổ chức các cuộc biểu tình "No Kings" dự đoán hàng triệu người Mỹ sẽ biểu tình phản đối các chính sách của chính quyền Trump vào Thứ Bảy 18/10, trong bối cảnh các vụ bắt giữ của ICE đang diễn ra và việc khai triển quân đội Vệ binh Quốc gia (VBQG) đến một số thành phố do Đảng Dân Chủ điều hành trên khắp đất nước.

Lisa Gilbert, đồng chủ tịch của Public Citizen, một nhóm bảo vệ người tiêu dùng và là một trong những người tổ chức cuộc biểu tình, nói với NPR: "Mục đích ở đây là đoàn kết, tổ chức, bảo vệ nền dân chủ của chúng ta, bảo vệ lẫn nhau và cộng đồng của chúng ta, và chỉ cần nói rằng đã quá đủ rồi.”

“Chúng tôi đã theo dõi sự lạm dụng quyền lực của chính quyền Trump, và hàng triệu người đã xuống đường vào Tháng Sáu,” bà nói.

Một số thành viên Đảng Cộng Hòa đã lên án các cuộc biểu tình này là chống lại nước Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson gọi đây là "cuộc biểu tình thù ghét nước Mỹ,” theo NPR.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott hôm Thứ Năm tuyên bố ra lệnh lực lượng VBQG của tiểu bang khai triển đến Austin chống lại cuộc biểu tình mà văn phòng của ông mô tả là "có liên quan đến antifa.”

Các đảng viên Dân Chủ Texas đã nhanh chóng lên án hành động này. “Việc điều động binh lính vũ trang để đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa là điều mà các vị vua và nhà độc tài làm — và Greg Abbott vừa chứng minh ông ta là một trong số họ,” lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ Viện Texas, Gene Wu, phát biểu hôm Thứ Năm.

Những tổ chức và những người tham gia phong trào “No Kings” mấy tháng qua cho biết họ đang lên tiếng về những gì họ gọi là bất công đối với những người nhập cư, cũng như hệ thống chăm sóc sức khỏe yếu kém, những nỗ lực thao túng bầu cử và những bất bình khác.

Những người tổ chức cho biết trên trang web của No Kings: "Tổng thống nghĩ rằng quyền lực của ông ta là tuyệt đối. Nhưng ở Mỹ, chúng ta không có vua chúa và chúng ta sẽ không lùi bước trước sự hỗn loạn, tham nhũng và tàn ác."

Tin cho biết, khi được hỏi về các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch và những cáo buộc rằng Trump đang hành xử như một vị vua, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Abigail Jackson trả lời: "Ai quan tâm chuyện đó?” và không bình luận thêm.

Vào Tháng Sáu vừa qua, ban tổ chức ước tính có 5 triệu người tham gia các cuộc biểu tình "No Kings" trên khắp cả nước với hơn 2.000 sự kiện. Họ dự đoán số người tham gia sẽ còn lớn hơn nữa vào cuối tuần này.

Nhà xã hội học và Phó Giáo sư Chính sách Công tại Đại học Harvard, Liz McKenna, cho biết trước đây, các phong trào quy mô như thế này đã thành công trong việc tác động đến sự thay đổi xã hội, nhưng hiệu quả của chúng đã giảm đáng kể kể từ đầu thế kỷ này.

Thống đốc Gavin Newsom hôm qua đăng tải trên mạng xã hội đoạn video, trong đó ông lên tiếng kêu gọi người dân dùng cuộc biểu tình No Kings để bảo vệ nền dân chủ.

“Tôi kêu gọi quốc gia của chúng ta tận dụng các cuộc tuần hành No Kings vào cuối tuần này như một tuyên bố độc lập chống lại sự chuyên chế và vô luật pháp hiện đang điều hành đất nước này. Dùng tiếng nói của bạn. HÀNH ĐỘNG MỘT CÁCH ÔN HÒA. Bảo vệ bản thân và cộng đồng của bạn. HOA KỲ LÀ QUỐC GIA KHÔNG CÓ VUA.”

Nghệ sĩ hài Jimmy Kimmel cũng lên tiếng trong chương trình của ông: “Không có gì chứng mình hình ảnh của một nước Mỹ hơn một cuộc biểu tình chính trị.”

Stephen Colbert cũng kêu gọi trong chương trình của ông bằng cách chiếu biểu ngữ No Kings – Sức mạnh thuộc về những người tham gia cuộc tuần hành.”

---- Hakeem Jeffries: ‘Nếu tuyên thệ cho dân biểu đắc cử Adelita Grijalva hôm nay, pháp luật vào cuộc’

Trưởng khối thiểu số Hạ Viện Hakeem Jeffries sáng Thứ Sáu nói với báo giới tại Capitol rằng nếu Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson không tuyên thệ cho Dân biểu Đảng Dân chủ Adelita Grijalva, Arizona trong hôm nay, sẽ có hành động pháp lý.

“Việc này đã diễn ra trong nhiều tuần, và vì vậy tôi kỳ vọng rằng, nếu bà ấy không tuyên thệ nhậm chức hôm nay, trong phiên họp ngắn hôm nay, như Tổng chưởng lý Arizona đã nói rõ, thì sẽ có hành động pháp lý nhanh chóng và quyết đoán,” Jeffries nói, theo CBS.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Arizona Kris Mayes, đã gửi thư cho Johnson yêu cầu Grijalva "phải tuyên thệ nhậm chức ngay lập tức và được nhận vào vị trí hợp pháp của mình.” Bà yêu cầu Johnson đưa ra cam kết trong vòng hai ngày rằng ông sẽ làm như vậy, và đe dọa sẽ có hành động pháp lý nếu ông không làm như vậy.

"Nếu ông không đưa ra cam kết như vậy, chúng tôi sẽ buộc phải nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ Arizona và cư dân của Địa Hạt 7,” bà Mayes nói.

Đáp lại, tại cuộc họp báo hàng ngày tại Điện Capitol, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã phản ứng lại bình luận của Jeffries: “Đó chỉ là chiêu trò quảng cáo của một tổng chưởng lý đảng Dân chủ ở Arizona, người nhìn thấy thời khắc quan trọng của quốc gia và muốn chỉ trích tôi. Bà ta hoàn toàn không liên quan gì đến những gì đang diễn ra tại Quốc Hội,” Mike Johnson nói, cũng theo CBS.

Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ cử hành lễ tuyên thệ cho bà ấy ngay khi phiên họp lập pháp thông thường trở lại, như tôi đã nói hàng ngàn lần rồi.”

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã liên tục trì hoãn thủ tục tuyên thệ nhậm chức cho bà Grijalva, dù từng nói rằng ông ta sẽ làm sau khi Hạ Viện họp trở lại.

Các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ đã cáo buộc Mike Johnson trì hoãn việc tuyên thệ nhậm chức của bà để không có được chữ ký cuối cùng cần thiết, buộc phải bỏ phiếu yêu cầu Bộ Tư Pháp giao nộp các hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein. Họ đã cố gắng vận động sự công nhận trong các phiên họp ngắn ngủi của Hạ Viện để kêu gọi thực hiện tuyên thệ nhậm chức cho bà Grijalva nhưng không thành công.

---- John Bolton trình diện tòa liên bang, không trả lời báo chí

Cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, ông John Bolton đã đến tòa án liên bang Maryland vào sáng Thứ Sáu, sau khi bị bồi thẩm đoàn ra quyết định truy tố với cáo buộc ông đã truyền và lưu giữ trái phép tài liệu mật, theo NBC.

Ông Bolton đã đến tòa trước 9 giờ sáng giờ miền Đông, không đưa ra bình luận nào với các phóng viên khi bước vào tòa án ở Greenbelt, Maryland, nơi sẽ ra phiên tòa đầu tiên trước chánh án về bản cáo trạng 18 tội danh cáo buộc chống lại ông.

Tin cho biết, các nhà chức trách nói rằng thông tin mật đã bị lộ khi các điệp viên – nhữung người được cho là có liên quan đến chính phủ Iran – đã hack tài khoản email của ông Bolton và truy cập vào các tài liệu mật mà ông đã chia sẻ. Các công tố viên cho biết thêm, một đại diện của ông Bolton đã nói với FBI vào năm 2021 rằng email của ông đã bị hack, nhưng không tiết lộ rằng ông đã chia sẻ thông tin mật thông qua tài khoản này hoặc tin tặc đã nắm giữ bí mật của chính phủ.

Theo NBC, đây là vụ án thứ ba trong tháng qua xảy ra đối với những người Trump xác nhận là kẻ thù chính trị của mình. Theo truyền thông nhận định, vụ việc diễn ra trong bối cảnh Bộ Tư Pháp đang truy đuổi các đối thủ chính trị của tổng thống Đảng Cộng hòa trong khi đồng thời tránh cho các đồng minh của ông khỏi sự giám sát.

Hai bản cáo trạng trước đó là đối với cựu Giám đốc FBI James Comey và Tổng Chưởng Lý New York Letitia James.

---- Trump nói mức thuế 100% lên Trung Quốc “không thể kéo dài”

Tổng thống Donald Trump hôm Thứ Sáu thừa nhận rằng mức thuế 100% mà ông ta đe dọa áp lên hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc là “không khả thi lâu dài về kinh tế,” dù cho rằng đây là biện pháp cần thiết để phản ứng trước chính sách thương mại “không công bằng” của Bắc Kinh, theo Reuters.

Phát biểu trên Fox Business, Trump cho biết mức thuế cao “là để buộc Trung Quốc phải đàm phán nghiêm túc” nhưng thừa nhận rằng nếu duy trì lâu dài, nó có thể gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là các doanh nghiệp phụ thuộc vào chuỗi cung ứng châu Á. Ông nói thêm: “Tôi không muốn làm tổn thương người tiêu dùng Mỹ, nhưng chúng ta cần một thỏa thuận tốt hơn cho nước Mỹ.”

Trump dự trù sẽ gặp Tập Cận Bình tại Hàn Quốc trong hai tuần tới, với mục tiêu “thiết lập lại sự cân bằng thương mại”. Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ làm dịu căng thẳng sau nhiều tháng leo thang, đặc biệt khi Trung Quốc gần đây thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm — vật liệu quan trọng cho ngành sản xuất chip và xe điện của Mỹ.

Giới phân tích nhận định phát biểu của Trump phản ánh sự chuyển hướng thận trọng hơn, giữa lúc thị trường toàn cầu đang chịu áp lực từ chiến tranh thương mại kéo dài và lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Có vẻ như Tổng thống Trump muốn gửi thông điệp với Trung Quốc rằng mức thuế 100% mà ông ta đánh lên hàng nhập cảng Trung Quốc là công cụ gây áp lực tạm thời, chứ không phải chiến lược dài hạn khả thi.

---- Các thượng nghị sĩ bỏ phiếu ngăn chặn chiến tranh ở Venezeula

Giữa làn sóng các cuộc tấn công quân sự của Hoa Kỳ tại vùng Caribe và các kế hoạch hoạt động bí mật tại Venezuela, Thượng Nghị Sĩ Tim Kaine, Đảng Dân Chủ - Virginia, đang dẫn đầu một nỗ lực lưỡng đảng nhằm thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu ngăn chặn Tổng thống Trump đơn phương tuyên chiến với quốc gia Nam Mỹ này.

Tin từ NPR cho biết, ông Kaine, người lâu nay ủng hộ quyền tuyên chiến của Quốc Hội, đã đệ trình nghị quyết vào cuối ngày Thứ Năm, một hành động sẽ buộc Thượng Viện phải thông qua dự luật sau thời gian chờ 10 ngày. Các Thượng Nghị Sĩ Adam Schiff, Đảng Dân chủ - California, và Rand Paul, Đảng Cộng Hòa - Kentucky, đã đồng bảo trợ cho kế hoạch này.

Ông Kaine cho biết mối lo ngại về chiến tranh ở khu vực Mỹ Latinh đang gia tăng.

“Tốc độ của các thông báo, sự cho phép của các hoạt động bí mật và kế hoạch quân sự khiến tôi nghĩ rằng có một số khả năng điều này có thể sắp xảy ra," ông Kaine nói với các phóng viên.

Tuần này, Trump cho biết Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc tấn công quân sự khác vào một tàu cáo buộc có chở ma túy ở vùng Caribe, và tuyên bố rằng ông đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động ở Venezuela. Ông cũng cho biết đang cân nhắc các hoạt động khác trên bộ tại quốc gia này.

"Chúng ta đã gần như ngăn chặn hoàn toàn bằng đường biển. Giờ đây, chúng ta sẽ ngăn chặn bằng đường bộ,” Trump phát biểu từ Phòng Bầu dục hôm Thứ Tư về cáo buộc buôn lậu ma túy.

Tuần trước, Thượng Nghị Sĩ Kaine và Thượng Nghị Sĩ Schiff đã buộc Thượng viện phải bỏ phiếu hạn chế quyền lực chiến tranh của Trump ở vùng Caribe. Mặc dù cuộc bỏ phiếu đó đã thất bại với tỷ lệ 48-51, hai nghị sĩ Cộng hòa, Paul và Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski của Alaska đã ủng hộ.

---- Tòa phán quyết Mahmoud Khalil có thể tự do đi lại khắp nước Mỹ trong lúc kháng cáo vụ trục xuất

Một chánh án liên bang đã bỏ các hạn chế đi lại đối với Mahmoud Khalil, cho phép nhà hoạt động người Palestine này tự do đi lại trong nước Mỹ trong khi tiếp tục kháng cáo lệnh trục xuất do chính quyền Trump khởi xướng, theo tin từ AP.

Trước đó, ông Khalil chỉ được phép đi lại trong phạm vi năm tiểu bang, nhưng nay anh chỉ cần thông báo trước cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) về kế hoạch cần đi đến những nơi nào.

Nhà hoạt động Khalil bị ICE bắt giữ hồi Tháng Ba với cáo buộc khai không đúng trong đơn xin thẻ xanh và bị xem là “đe dọa đến chính sách đối ngoại” của Mỹ theo một điều khoản pháp lý hiếm khi được sử dụng, do Ngoại trưởng Marco Rubio viện dẫn. Anh từng bị giam giữ ở Louisiana và được thả vào Tháng Sáu.

Chánh án Michael Farbiarz vào Tháng Sáu đã chặn việc trục xuất Khalil dựa trên lý do “đe dọa chính sách đối ngoại,” cho rằng điều khoản này có thể vi phạm quyền Tự do Ngôn luận theo Tu Chính Án Thứ Nhất. Tuy phán quyết này bảo vệ Khalil khỏi việc bị trục xuất theo lý do đó, chính quyền vẫn có thể theo đuổi các căn cứ khác.

Vụ việc của Khalil đã thu hút sự chú ý toàn quốc, trở thành điểm nóng trong các cuộc tranh luận về tự do ngôn luận, quyền hạn nhập cư và cách đối xử với các nhà hoạt động ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ.

---- Sau điện đàm với Putin, Trump có vẻ thay đổi ý sẽ bán tên lửa tầm xa Tomahawk cho Kyiv

Tổng thống Donald Trump dự trù ​​sẽ tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Tòa Bạch Ốc vào Thứ Sáu 17/10, và tỏ ý chưa sẵn sàng bán cho Kiev một hệ thống tên lửa tầm xa, ngược lại những gì Trump thể hiện trước đây, theo AP.

Tổng thống Zelenskyy có cuộc gặp riêng với Trump hôm nay, một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm dài để thảo luận về cuộc xung đột. Dự trù trọng tâm của cuộc gặp sẽ là yêu cầu của Ukraine về hỏa tiễn Tomahawk do Mỹ sản xuất.

"Họ muốn tấn công,” Trump nói về Kyiv hồi đầu tuần. "Tôi sẽ đưa ra quyết định về vấn đề đó."

Trong những ngày trước đây, Trump bày tỏ nhiều khả năng về việc bán cho Ukraine tên lửa tầm xa Tomahawk, ngay cả khi Putin cảnh báo rằng hành động như vậy sẽ làm căng thẳng thêm mối quan hệ Mỹ – Nga.

Nhưng sau cuộc điện đàm hôm thứ Năm với Putin, một ngày trước cuộc gặp trực tiếp của ông với Zelenskyy, Trump dường như đã thay đổi ý định, không còn ý sẽ bán cho Ukraine các hỏa tiễn này, vốn có tầm bắn khoảng 995 dặm (1.600 km.)

"Chúng tôi cũng cần tên lửa Tomahawk cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ", Trump nói. "Chúng tôi có rất nhiều hỏa tiễn, nhưng chúng tôi cần chúng. Ý tôi là chúng tôi không thể rút hết võ khí của đất nước của mình."

Trong một diễn biến bất ngờ, Trump tuyên bố ông và Putin có kế hoạch gặp lại nhau (lần này là ở Budapest) để thảo luận về cuộc chiến sau các cuộc thảo luận ban đầu giữa các cố vấn cấp cao vào tuần tới.

---- Muốn một lần thử ‘Squid Games’? Hãy đến Hàn Quốc

Du khách từ khắp nơi trên thế giới đã tụ họp tại Quảng trường Gwanghwamun vào Thứ Năm để tham gia phiên bản đời thực của "Squid Games – Trò Chơi Con Mực” nhưng lần này, tính mạng của họ không bị đe dọa.

Tám mươi hai người tham gia đến từ 33 quốc gia đã mặc bộ đồ thể thao màu xanh lá cây được in số nhận dạng riêng biệt trong nền nhạc K-pop sôi động và chơi các trò chơi sân chơi kinh điển của Hàn Quốc với những người lạ mà họ vừa mới gặp.

"Trò Chơi Con Mực" là điểm nhấn trong chuyến đi Hàn Quốc của tôi. Chúng tôi chỉ ở đây năm ngày, và tôi dành trọn một ngày để chơi trò chơi này cùng mẹ,” Cherry Bernardo đến từ Philippines, chia sẻ với ABC News.

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tổ chức sự kiện này sau khi nhận được phản hồi tích cực trên toàn cầu cho quảng cáo YouTube mang chủ đề "Trò Chơi Con Mực " mang tên "Escape to Korea: Better Run” đã thu hút hơn 27 triệu lượt xem và hơn 7.000 bình luận kể từ khi phát hành.

"Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để người tham gia cảm thấy như họ là một phần của Trò Chơi Con Mực ' thực sự", Han Yeo-ok, giám đốc Nhóm Nội dung Thương hiệu của KTO, chia sẻ với ABC News. "Khi đến nơi, chúng tôi đã phát thiệp mời giống hệt như trong video YouTube của chúng tôi."