PHÂN ƯU Nhận được tin buồn Ông Alphonso NGUYỄN THIỆN CƠ Sinh năm 1947 tại Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam Tạ thế ngày 7 tháng 10 năm 2025 tại Anaheim, CA

15/10/202513:21:00(Xem: 25)
In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Phân Ưu: Được tin bạn GIUSE NGUYỄN VĂN CHƯƠNG Sinh ngày 04 tháng 04 năm 1962 tại Bình Định Việt Nam. Đã từ trần vào ngày 19 tháng 6 năm 2025 tại San Diego California Hoa Kỳ. Hưởng thọ 63 tuổi

Phân Ưu: Nhận được tin buồn Ông NGUYỄN NGỌC TUYỀN, Pháp Danh QUANG MINH, sinh ngày 02 tháng 02, năm1932 tại Làng Hoành Lộ, huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Bắc phần Việt Nam đã mệnh chung ngày 17 tháng 6, năm 2025, tai Santa Ana, California. Hưởng thọ 94 tuổi.

Gia đình Doãn Quốc Sỹ phân ưu Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt

Anh Chị Em Việt Bút Phân Ưu: Nhận được tin buồn thân mẫu của Anh Lê Xuân Mỹ Bà quả phụ LÊ XUÂN ĐIỀM, Nhũ danh NGUYỄN THỊ LỘC, Pháp danh NHẬT PHƯỚC sinh ngày 8 tháng 4, năm 1930 - Canh Ngọ tại Triệu Phong, Quảng Trị, Việt Nam đã mệnh chung ngày 2 tháng 5, năm 2025, tại San Jose, California Hưởng thọ 96 tuổi

Nhận được tin buồn thân mẫu của Anh Lê Xuân Mỹ tác giả VVNM Bà quả phụ LÊ XUÂN ĐIỂM, Nhũ danh NGUYỄN THỊ LỘC, Pháp danh NHẬT PHƯỚC sinh ngày 8 tháng 4, năm 1930 - Canh Ngọ tại Triệu Phong, Quảng Trị, Việt Nam đã mệnh chung ngày 2 tháng 5, năm 2025, tại San Jose, California Hưởng thọ 96 tuổi

Trong niềm tin vào Chúa Ky-tô Phục sinh, gia đình chúng tôi báo tin: Ông Giu-se Phạm Văn Đại (Nhà báo Phạm Trần) sinh ngày 13 tháng 1 năm 1940 tại làng Thủy Nhai, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, Việt Nam, đã yên nghỉ trong Chúa vào lúc 12:25 AM sáng ngày 21 tháng 3 năm 2025 tại Faifax Hospital, Virginia, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 85 tuổi.

PHÂN ƯU Nhận được tin buồn cụ ông Phanxico Nguyễn Mộng Thuyên sinh ngày 31 tháng 12 năm 1929

PHÂN ƯU Được tin buồn Ông PHAN PHÙNG Pháp danh Quảng Huệ, nguyên Trưởng Phòng Vật Lý Hải học viện Nha Trang sinh ngày 23 tháng 1 năm 1938 tại Phú Yên, vãng sanh ngày 30 tháng 7 năm 2024 tại thành phố Fountain Valley, California, Hoa Kỳ, Hưởng thọ 87 tuổi.

PHÂN ƯU Nhận được tin ông Theodore NGUYỄN HUY HIỀN Cựu Sinh viên Sĩ quan Khóa 10 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức Cựu Thiếu Tá tùng sự tại Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị /QLVNCH đã được Chúa gọi về ngày 6 tháng 8 năm 2024 tại Orange County, California, USA Hưởng thọ 92 tuổi

PHÂN ƯU Nhận được tin buồn Người bạn đời của nhà văn Võ Phiến Bà Võ Thị Viễn Phố Pháp danh Nhật Trân Đã mệnh chung ngày 24 tháng 7 năm 2024 (nhằm ngày 19 tháng 6 năm Giáp Thìn) Hưởng thọ 94 tuổi. Chúng tôi xin chân thành phân ưu với tang quyến. Thành kính nguyện cầu Chư Phật mười phương sớm đưa hương linh Phật tử Nhật Trân Võ Thị Viễn Phố đoàn tụ cùng Phật tử Nhật Trí Đoàn Thế Nhơn trên non Tiên cảnh Phật.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.