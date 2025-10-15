PHÂN ƯU Nhận được tin buồn Ông Alphonso NGUYỄN THIỆN CƠ Sinh năm 1947 tại Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam Tạ thế ngày 7 tháng 10 năm 2025 tại Anaheim, CA

PHÂN ƯU Nhận được tin buồn Người bạn đời của nhà văn Võ Phiến Bà Võ Thị Viễn Phố Pháp danh Nhật Trân Đã mệnh chung ngày 24 tháng 7 năm 2024 (nhằm ngày 19 tháng 6 năm Giáp Thìn) Hưởng thọ 94 tuổi. Chúng tôi xin chân thành phân ưu với tang quyến. Thành kính nguyện cầu Chư Phật mười phương sớm đưa hương linh Phật tử Nhật Trân Võ Thị Viễn Phố đoàn tụ cùng Phật tử Nhật Trí Đoàn Thế Nhơn trên non Tiên cảnh Phật.