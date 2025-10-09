Hôm nay,  

Texas: Giáo viên từ chức vì bị Học Khu ép treo 10 Điều Răn Thiên Chúa giáo; 1 giáo viên ở Dallas treo bên cạnh 10 Điều Răn là Tứ Diệu Đế của Phật Giáo

09/10/202517:33:00(Xem: 37)
blank 

Texas: Giáo viên từ chức vì bị Học Khu ép treo 10 Điều Răn Thiên Chúa giáo; 1 giáo viên ở Dallas treo bên cạnh 10 Điều Răn là Tứ Diệu Đế của Phật Giáo
 

Bản tin sau đây cho thấy trong khi giáo viên Giám đốc ban nhạc Học khu Johnnie Cotton từ chức vì không muốn ảnh hưởng Kinh Thánh vào đầu trẻ em theo Luật Texas, một giáo viên ở Dallas quyết định treo bên cạnh 10 Điều Răn Ky Tô Giáo là bản Tứ Diệu Đế của Phật giáo, Năm trụ cột của Hồi giáo và nguyên tắc đạo đức Ấn Độ Giáo.
 

Nơi đây dịch theo bản tin "'A line I refuse to cross': Texas teacher quits over Ten Commandments law. He resigned after 42 years, citing church-state concerns" ('Ranh giới tôi từ chối vượt qua': Giáo viên Texas nghỉ việc vì luật Mười Điều Răn. Ông đã từ chức sau 42 năm công tác, viện dẫn những lo ngại về quan hệ giữa nhà thờ và nhà nước) của phóng viên Ariana Garcia trên báo Chron.com ngày 9 tháng 10/2025.
 

Một nhà giáo dục kỳ cựu ở East Texas đã từ chức sau khi từ chối tuân thủ luật mới của tiểu bang yêu cầu phải treo Mười Điều Răn Thiên Chúa Giáo trong các lớp học trường công lập.
 

Johnnie Cotton, giám đốc ban nhạc lâu năm tại Khu học chánh Carthage, đã thông báo từ chức trên mạng xã hội vào hôm thứ Tư 9/10/2025, viện dẫn những quan điểm cá nhân. Quyết định của ông được đưa ra sau khi Luật SB 10 của Texas, một đạo luật do Đảng Cộng hòa hậu thuẫn, có hiệu lực từ tháng 9, được ban hành. Luật này quy định các trường tiểu học và trung học công lập ở Texas phải treo Mười Điều Răn Thiên Chúa Giáo trong mỗi lớp học nếu có áp phích do tư nhân đóng góp.


 

Cotton viết rằng các quản trị viên khu học chánh đã thông báo với ông hôm thứ Hai rằng, theo luật mới, ông sẽ phải treo áp phích tôn giáo trong lớp học của mình nếu có ai đó đóng góp. Ông đã từ chối.
 

"Cotton coi đây là ranh giới tôi từ chối vượt qua, tôi đã từ chức", ông viết. "Tôi tin chắc rằng chính trị và tôn giáo không có chỗ đứng trong các trường công lập."
 

Cotton đã có 42 năm làm giáo viên và quản lý, trong thời gian đó, ông cho biết mình đã nỗ lực giữ cho lớp học và khuôn viên trường giữ trung lập về các vấn đề chính trị và tôn giáo. Trong đơn từ chức, ông cảm ơn Khu Học chánh Carthage và khẳng định rõ ràng rằng ông không đổ lỗi cho khu học chánh về việc thực thi luật pháp.
 

"Tôi xin lỗi các nhân viên của mình vì những khó khăn mà điều này gây ra cho họ và cho những học sinh mà tôi thực sự yêu mến", ông nói thêm.

Trong một tuyên bố ngắn gọn, Khu Học chánh Carthage đã xác nhận việc Cotton từ chức.
 

"Ông Cotton đã từ chức khỏi vị trí của mình tại Khu Học chánh Carthage vì lý do cá nhân", khu học chánh cho biết. "Chúng tôi đánh giá cao sự phục vụ của ông đối với học sinh và cộng đồng trong suốt thời gian ông làm việc tại khu học chánh và chúc ông những điều tốt đẹp nhất trong những nỗ lực tương lai."
 

Một số giáo viên đã tìm ra những cách khác để chống lại luật pháp, bao gồm một giáo viên ở vùng ngoại ô Dallas đã dán áp phích về các tôn giáo khác—bao gồm Năm trụ cột của Hồi giáo, Bốn chân lý cao quý của Phật giáo và danh sách các nguyên tắc đạo đức của Ấn Độ giáo—trên cửa lớp học tiểu học của mình.




Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

J261. Paduma Jātaka -- Câu chuyện về cây của Ananda và người nói năng thông minh Tóm tắt: Trưởng lão Ananda giúp một số nhà sư hái hoa sen để cúng dường cây Bồ Đề tại Sāvatthi. Đức Phật sau đó kể lại câu chuyện về một số người đã cố gắng lừa gạt người trông coi ao sen nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, người nói thật đã được thưởng hoa.

- Giải Nobel Văn Chương 2025 Trao Cho Nhà Văn László Krasznahorkai người Hungary - Giáo Hoàng Leo XIV: “Hãy Đứng Cùng Người Di Dân Và Bảo Vệ Sự Thật” - Israel Và Hamas Đạt Thỏa Thuận Mở Đường Cho Ngừng Bắn Tại Gaza - Thượng Viện Bác Dự Luật Giới Hạn Quyền Chiến Tranh Của Trump Ở Caribbean - Hegseth Mở Cuộc Điều Tra Gần 300 Nhân Viên Bộ Quốc Phòng Vì Chỉ Trích Charlie Kirk - Kinh Tế Mỹ Không Có Số Liệu Chính Thức: Tư Nhân Đang Lấp Khoảng Trống - Israel Và Hamas Đạt Thỏa Thuận Mở Đường Cho Ngừng Bắn Tại Gaza - Putin Thừa Nhận Phòng Không Nga Đã Bắn Rơi Phi Cơ Azerbaijan Khiến 38 Người Thiệt Mạng - Chính Phủ Liên Bang Ngưng Hoạt Động Sang Ngày Thứ Chín: Thượng Viện Chuẩn Bị Biểu Quyết Lần Thứ Bảy - Hiện Trường Cái Chết Của Jeffrey Epstein Bị Bỏ Qua Nhiều Dấu Vết, Chuyên Gia Nói Cuộc Điều Tra Có Nhiều Sai Sót - Quận Los Angeles Xem Xét Ban Bố Tình Trạng Khẩn Cấp Để Đối Phó Với Các Cuộc Truy Quét

(CHICAGO, ngày 8 tháng 10, Reuters) – Một đoạn phim thu được từ camera gắn trước ngực (bodycam) viên chức Cơ Quan Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ (CBP) đã hé lộ nhiều chi tiết mâu thuẫn với thông tin của Bộ Nội An (DHS) về vụ nổ súng khiến một phụ nữ ở Chicago bị thương nặng vào tuần trước.

(WASHINGTON, ngày 8 tháng 10, Reuters) – Hơn 34,000 nhân viên của Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) sẽ phải tạm thời nghỉ việc không có lương từ Thứ Tư (8/10) vì chính phủ liên bang vẫn chưa mở cửa trở lại. Quyết định này được dự đoán sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người nộp thuế vì các trung tâm tư vấn qua điện thoại trên toàn quốc phải tạm ngừng hoạt động.

Vị mục sư cho biết ông đang cầu nguyện, kêu gọi các đặc vụ sám hối, ăn năn. Nhiều bản tin chiều Thứ Tư 8/10/2025 cho biết Một đoạn video mới được công bố gần đây cho thấy một mục sư ở khu vực Chicago bị bắn vào đầu bằng một viên đạn khi ông đang biểu tình bên ngoài một cơ sở

Khi Tòa án Tối cao chuẩn bị tái thẩm vụ Louisiana kiện Callais vào ngày 15 tháng 10, các nhóm vận động quyền bầu cử của Đảng Dân chủ đang gióng lên hồi chuông cảnh báo

Trump Đòi Bỏ Tù Thống Đốc Illnois Và Thị Trưởng Chicago - Cựu Giám Đốc FBI Không Nhận Tội Trong Phiên Tòa Đầu Tiên - Pope Leo Yêu Cầu Các Giám Mục Lên Tiếng Mạnh Về Chính Sách Nhập Cư Của Trump - TCPV Xem Xét Vụ Kiện Bỏ Phiếu Qua Thư Ở Illinois - Chính Phủ Đóng Cửa Sang Tuần Thứ Hai, Vẫn Bế Tắc - Quỹ Du Lịch Hàng Không Các Vùng Nông Thôn Cạn Kiệt Vào Cuối Tuần N

(LOS ANGELES, ngày 7 tháng 10, Reuters) – Sáu năm sau thảm họa cháy rừng Saddleridge tàn phá các khu vực gần Los Angeles, Chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức đệ đơn kiện Southern California Edison (SCE), yêu cầu công ty phải chịu trách nhiệm và chi trả toàn bộ chi phí cứu hỏa và phục hồi những khu vực thuộc National Forest System bị thiêu rụi.

AJSOCAL đề nghị cư dân nên mang theo một số giấy tờ để bảo vệ bản thân trước nhân viên ICE.

(STOCKHOLM, ngày 7 tháng 10, Reuters) – Nhà hoạt động môi trường nổi tiếng người Thụy Điển Greta Thunberg cho biết cô và các thành viên trong đội tàu cứu trợ Gaza đã bị “tra tấn” trong nhà tù của Israel.

- Tòa Bạch Ốc Muốn ‘Quỵt’ Lương Truy Lĩnh Của Nhân Viên Liên Bang - Ba Giáo Sư Các Trường Đại Học Mỹ Đoạt Giải Nobel Vật Lý - Cựu Giám Đốc FBI Không Làm Chứng Vụ Espstein - Dân biểu Marjorie Taylor Greene bất đồng với GOP về Obamacare - Trump: Giới Trẻ Dùng TikTok Nợ Tôi Món Nợ Lớn - Thủ Tướng Canada Gặp Trump Tại Tòa Bạch Ốc - Ủy ban tị nạn UN: Các hoạt động trục xuất của Hoa Kỳ vi phạm luật pháp quốc tế - Trump dọa dùng Đạo Luật Chống Nổi Loạn ‘nếu cần thiết’ - Hòa Bình Vẫn Mong Manh Ở Dải Gaza - Tân thị trưởng Đức bị tấn công bằng dao - DOC Áp Thuế Chống Phá Giá Hơn 500% Lên Khung Gầm Xe Nhập Cảng Từ Việt Nam

J251. Samkappa Jātaka -- Câu chuyện về vị sư si tình Tóm tắt: Một vị sư, khi nhìn thấy một người phụ nữ, đã trở nên say mê, muốn rời cuộc sống tu hành của mình. Đức Phật kể lại câu chuyện về một vị đạo sĩ thánh thiện, người đã bị cám dỗ và mất hết thần thông sau khi nhìn thấy hoàng hậu khỏa thân một ngày nọ. Vị đạo sĩ sau đó đã rời khỏi khu vườn của nhà vua và trở về dãy Himalaya, nơi ông đã lấy lại được thần thông.

(WASHINGTON, ngày 6 tháng 10, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết sẽ chỉ cân nhắc cấp phi đạn Tomahawk cho Ukraine sau khi nắm rõ mục đích sử dụng của Kyiv, bởi ông “không muốn khiến cuộc chiến Nga-Ukraine leo thang.”

(HOA KỲ, ngày 6 tháng 10, Reuters) – Tòa án cao nhất Massachusetts hôm Thứ Hai cho phép các gia đình có thân nhân hiến xác kiện Đại học Harvard, cáo buộc trường tắc trách trong việc bảo quản thi thể – nhiều bộ phận của các thi thể đã bị cựu giám đốc nhà xác đánh cắp rồi đem bán ra chợ đen.

Sau khi Trump áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh đã đáp trả bằng mức thuế của riêng mình, hiện lên tới 34% đối với đậu nành Mỹ. Điều này khiến đậu nành từ các quốc gia khác rẻ hơn. Thuế quan trả đũa của Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến người trồng lúa miến, bắp và bông của Mỹ. Nhưng đậu nành nổi bật hơn cả vì tầm quan trọng to lớn của nó đối với xuất khẩu nông sản của Mỹ. Đậu nành là mặt hàng xuất khẩu thực phẩm hàng đầu của Mỹ, chiếm khoảng 14% tổng lượng hàng nông sản xuất khẩu ra nước ngoài.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.