Texas: Giáo viên từ chức vì bị Học Khu ép treo 10 Điều Răn Thiên Chúa giáo; 1 giáo viên ở Dallas treo bên cạnh 10 Điều Răn là Tứ Diệu Đế của Phật Giáo



Bản tin sau đây cho thấy trong khi giáo viên Giám đốc ban nhạc Học khu Johnnie Cotton từ chức vì không muốn ảnh hưởng Kinh Thánh vào đầu trẻ em theo Luật Texas, một giáo viên ở Dallas quyết định treo bên cạnh 10 Điều Răn Ky Tô Giáo là bản Tứ Diệu Đế của Phật giáo, Năm trụ cột của Hồi giáo và nguyên tắc đạo đức Ấn Độ Giáo.



Nơi đây dịch theo bản tin "'A line I refuse to cross': Texas teacher quits over Ten Commandments law. He resigned after 42 years, citing church-state concerns" ('Ranh giới tôi từ chối vượt qua': Giáo viên Texas nghỉ việc vì luật Mười Điều Răn. Ông đã từ chức sau 42 năm công tác, viện dẫn những lo ngại về quan hệ giữa nhà thờ và nhà nước) của phóng viên Ariana Garcia trên báo Chron.com ngày 9 tháng 10/2025.



Một nhà giáo dục kỳ cựu ở East Texas đã từ chức sau khi từ chối tuân thủ luật mới của tiểu bang yêu cầu phải treo Mười Điều Răn Thiên Chúa Giáo trong các lớp học trường công lập.



Johnnie Cotton, giám đốc ban nhạc lâu năm tại Khu học chánh Carthage, đã thông báo từ chức trên mạng xã hội vào hôm thứ Tư 9/10/2025, viện dẫn những quan điểm cá nhân. Quyết định của ông được đưa ra sau khi Luật SB 10 của Texas, một đạo luật do Đảng Cộng hòa hậu thuẫn, có hiệu lực từ tháng 9, được ban hành. Luật này quy định các trường tiểu học và trung học công lập ở Texas phải treo Mười Điều Răn Thiên Chúa Giáo trong mỗi lớp học nếu có áp phích do tư nhân đóng góp.

Cotton viết rằng các quản trị viên khu học chánh đã thông báo với ông hôm thứ Hai rằng, theo luật mới, ông sẽ phải treo áp phích tôn giáo trong lớp học của mình nếu có ai đó đóng góp. Ông đã từ chối.



"Cotton coi đây là ranh giới tôi từ chối vượt qua, tôi đã từ chức", ông viết. "Tôi tin chắc rằng chính trị và tôn giáo không có chỗ đứng trong các trường công lập."



Cotton đã có 42 năm làm giáo viên và quản lý, trong thời gian đó, ông cho biết mình đã nỗ lực giữ cho lớp học và khuôn viên trường giữ trung lập về các vấn đề chính trị và tôn giáo. Trong đơn từ chức, ông cảm ơn Khu Học chánh Carthage và khẳng định rõ ràng rằng ông không đổ lỗi cho khu học chánh về việc thực thi luật pháp.



"Tôi xin lỗi các nhân viên của mình vì những khó khăn mà điều này gây ra cho họ và cho những học sinh mà tôi thực sự yêu mến", ông nói thêm.

Trong một tuyên bố ngắn gọn, Khu Học chánh Carthage đã xác nhận việc Cotton từ chức.



"Ông Cotton đã từ chức khỏi vị trí của mình tại Khu Học chánh Carthage vì lý do cá nhân", khu học chánh cho biết. "Chúng tôi đánh giá cao sự phục vụ của ông đối với học sinh và cộng đồng trong suốt thời gian ông làm việc tại khu học chánh và chúc ông những điều tốt đẹp nhất trong những nỗ lực tương lai."



Một số giáo viên đã tìm ra những cách khác để chống lại luật pháp, bao gồm một giáo viên ở vùng ngoại ô Dallas đã dán áp phích về các tôn giáo khác—bao gồm Năm trụ cột của Hồi giáo, Bốn chân lý cao quý của Phật giáo và danh sách các nguyên tắc đạo đức của Ấn Độ giáo—trên cửa lớp học tiểu học của mình.