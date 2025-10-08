Phán quyết tuần sau của Tòa án Tối cao có thể cho phép Đảng Cộng hòa lấy thêm 19 ghế Dân biểu Hạ viện và dọn đường cho hệ thống độc đảng ở Mỹ



Bản tin sau đây là của Blaise Malley, trên Tạp chí Salon hôm Thứ Tư, ngày 8 tháng 10/2025, tựa đề "Supreme Court ruling could let GOP add 19 House seats and 'clear the path for a one-party system'" (Phán quyết của Tòa án Tối cao có thể cho phép Đảng Cộng hòa lấy thêm 19 ghế Dân biểu Hạ viện và dọn đường cho hệ thống độc đảng).

.

Khi Tòa án Tối cao chuẩn bị tái thẩm vụ Louisiana kiện Callais vào ngày 15 tháng 10, các nhóm vận động quyền bầu cử của Đảng Dân chủ đang gióng lên hồi chuông cảnh báo: trong một bản tin mới được báo Politico xem xét, hai tổ chức Fair Fight Action và Black Voters Matter Fund cảnh báo rằng việc bãi bỏ Mục 2 của Đạo luật Quyền Bầu cử (Voting Rights Act) có thể cho phép Đảng Cộng hòa phân bổ lại tới 19 ghế Hạ viện theo hướng có lợi cho họ.



Mặc dù khả năng phán quyết được đưa ra kịp thời cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm sau là rất thấp, nhưng các tổ chức đứng sau báo cáo cho biết điều đó không phải là không thể. Tổng hợp lại, các nhóm này đã xác định tổng cộng 27 ghế mà Đảng Cộng hòa có thể phân bổ lại theo hướng có lợi cho họ trước cuộc bầu cử giữa kỳ — 19 trong số đó xuất phát từ việc Mục 2 bị lật ngược, theo Politico đưa tin.



“Làm như vậy sẽ ‘dọn đường cho một hệ thống độc đảng, nơi quyền lực phục vụ kẻ có quyền và bịt miệng người dân’”, theo nhận định của LaTosha Brown, đồng sáng lập Quỹ Black Voters Matter, cho biết trong một tuyên bố.

Báo cáo cảnh báo rằng có tới 30% số ghế trong Ủy ban Bầu cử Quốc hội Da đen (Congressional Black Caucus) và 11% số ghế trong Ủy ban Bầu cử Quốc hội Người gốc Tây Ban Nha (Congressional Hispanic Caucus) có thể bị xóa bỏ.



Trong lịch sử, Mục 2 đã đóng vai trò là cơ chế thực thi cho phép các nguyên đơn khiếu nại các bản đồ bầu cử làm giảm sức mạnh phiếu bầu của nhóm thiểu số thông qua việc vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử theo chủng tộc. Nếu Mục 2 bị xóa bỏ, các tiểu bang có thể vẽ lại ranh giới mà không sợ bị liên bang khiếu nại vì lý do làm giảm sức mạnh phiếu bầu.

Vụ kiện mà Tòa án Tối cao sẽ xét xử bắt nguồn từ bản đồ bầu cử Quốc hội mới nhất của Louisiana, bản đồ mà một tòa án liên bang đã bác bỏ vào năm 2022 vì làm giảm sức mạnh phiếu bầu của người da đen một cách bất hợp pháp. Để tuân thủ, các nhà lập pháp tiểu bang đã vẽ thêm một khu vực bầu cử thứ hai với đa số là người da đen, mở rộng quyền đại diện cho khoảng một phần ba dân số Louisiana. Tuy nhiên, những người phản đối bảo thủ đã kiện, lập luận rằng việc sử dụng chủng tộc làm yếu tố trung tâm, ngay cả để khắc phục sự mất cân bằng chủng tộc đã được chứng minh, cũng cấu thành một hành vi phân chia khu vực bầu cử theo chủng tộc vi hiến. Vào tháng 4, Liên minh Công lý (Alliance for Justice) đã cảnh báo rằng "nếu tòa án bác bỏ bản đồ phân chia khu vực bầu cử quốc hội của Louisiana", điều này sẽ làm suy yếu Mục 2, "thực chất là phá hủy một trong những công cụ cuối cùng còn lại để thực thi lời hứa về bình đẳng chủng tộc của Tu chính án thứ Mười lăm tại các thùng phiếu."



Các tiểu bang miền Nam có tỷ lệ ủng hộ cao như Alabama, Mississippi, Tennessee và South Carolina được coi là đặc biệt dễ bị tổn thương. Báo cáo lập luận rằng những tiểu bang này có thể mất toàn bộ [Dân biểu] đại diện của Đảng Dân chủ. Theo Politico, tại các tiểu bang miền Nam cạnh tranh hơn như Georgia, Texas, Florida và North Carolina, số ghế an toàn của Đảng Dân chủ có thể giảm đáng kể.



Tại một số tiểu bang như Texas và Missouri, Đảng Cộng hòa, dưới sự thúc đẩy của Tổng thống Donald Trump, đã và đang nỗ lực vẽ lại bản đồ để mở rộng thế đa số mong manh tại Hạ viện.



Các nhóm đứng sau báo cáo kêu gọi Đảng Dân chủ phản ứng bằng các biện pháp "mạnh mẽ và ngay lập tức" tương tự.

Tổng giám đốc điều hành của Fair Fight Action, Lauren Groh-Wargo, nói với Politico rằng thách thức này sẽ là "vĩnh viễn" trừ khi đảng Dân chủ "tấn công - vẽ lại ranh giới khi có thể, phản công, thông qua các cải cách ủng hộ dân chủ và buộc Tòa án tham nhũng này phải chịu trách nhiệm".