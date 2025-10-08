Hôm nay,  

Phán quyết tuần sau của Tòa án Tối cao có thể cho phép Đảng Cộng hòa lấy thêm 19 ghế Dân biểu Hạ viện và dọn đường cho hệ thống độc đảng ở Mỹ

08/10/202516:02:00(Xem: 62)
blank 

Phán quyết tuần sau của Tòa án Tối cao có thể cho phép Đảng Cộng hòa lấy thêm 19 ghế Dân biểu Hạ viện và dọn đường cho hệ thống độc đảng ở Mỹ
 

Bản tin sau đây là của Blaise Malley, trên Tạp chí Salon hôm Thứ Tư, ngày 8 tháng 10/2025, tựa đề "Supreme Court ruling could let GOP add 19 House seats and 'clear the path for a one-party system'" (Phán quyết của Tòa án Tối cao có thể cho phép Đảng Cộng hòa lấy thêm 19 ghế Dân biểu Hạ viện và dọn đường cho hệ thống độc đảng).
.
Khi Tòa án Tối cao chuẩn bị tái thẩm vụ Louisiana kiện Callais vào ngày 15 tháng 10, các nhóm vận động quyền bầu cử của Đảng Dân chủ đang gióng lên hồi chuông cảnh báo: trong một bản tin mới được báo Politico xem xét, hai tổ chức Fair Fight Action và Black Voters Matter Fund cảnh báo rằng việc bãi bỏ Mục 2 của Đạo luật Quyền Bầu cử (Voting Rights Act) có thể cho phép Đảng Cộng hòa phân bổ lại tới 19 ghế Hạ viện theo hướng có lợi cho họ.
 

Mặc dù khả năng phán quyết được đưa ra kịp thời cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm sau là rất thấp, nhưng các tổ chức đứng sau báo cáo cho biết điều đó không phải là không thể. Tổng hợp lại, các nhóm này đã xác định tổng cộng 27 ghế mà Đảng Cộng hòa có thể phân bổ lại theo hướng có lợi cho họ trước cuộc bầu cử giữa kỳ — 19 trong số đó xuất phát từ việc Mục 2 bị lật ngược, theo Politico đưa tin.
 

“Làm như vậy sẽ ‘dọn đường cho một hệ thống độc đảng, nơi quyền lực phục vụ kẻ có quyền và bịt miệng người dân’”, theo nhận định của LaTosha Brown, đồng sáng lập Quỹ Black Voters Matter, cho biết trong một tuyên bố.

Báo cáo cảnh báo rằng có tới 30% số ghế trong Ủy ban Bầu cử Quốc hội Da đen (Congressional Black Caucus) và 11% số ghế trong Ủy ban Bầu cử Quốc hội Người gốc Tây Ban Nha (Congressional Hispanic Caucus) có thể bị xóa bỏ.
 

Trong lịch sử, Mục 2 đã đóng vai trò là cơ chế thực thi cho phép các nguyên đơn khiếu nại các bản đồ bầu cử làm giảm sức mạnh phiếu bầu của nhóm thiểu số thông qua việc vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử theo chủng tộc. Nếu Mục 2 bị xóa bỏ, các tiểu bang có thể vẽ lại ranh giới mà không sợ bị liên bang khiếu nại vì lý do làm giảm sức mạnh phiếu bầu.


 

Vụ kiện mà Tòa án Tối cao sẽ xét xử bắt nguồn từ bản đồ bầu cử Quốc hội mới nhất của Louisiana, bản đồ mà một tòa án liên bang đã bác bỏ vào năm 2022 vì làm giảm sức mạnh phiếu bầu của người da đen một cách bất hợp pháp. Để tuân thủ, các nhà lập pháp tiểu bang đã vẽ thêm một khu vực bầu cử thứ hai với đa số là người da đen, mở rộng quyền đại diện cho khoảng một phần ba dân số Louisiana. Tuy nhiên, những người phản đối bảo thủ đã kiện, lập luận rằng việc sử dụng chủng tộc làm yếu tố trung tâm, ngay cả để khắc phục sự mất cân bằng chủng tộc đã được chứng minh, cũng cấu thành một hành vi phân chia khu vực bầu cử theo chủng tộc vi hiến. Vào tháng 4, Liên minh Công lý (Alliance for Justice) đã cảnh báo rằng "nếu tòa án bác bỏ bản đồ phân chia khu vực bầu cử quốc hội của Louisiana", điều này sẽ làm suy yếu Mục 2, "thực chất là phá hủy một trong những công cụ cuối cùng còn lại để thực thi lời hứa về bình đẳng chủng tộc của Tu chính án thứ Mười lăm tại các thùng phiếu."
 

Các tiểu bang miền Nam có tỷ lệ ủng hộ cao như Alabama, Mississippi, Tennessee và South Carolina được coi là đặc biệt dễ bị tổn thương. Báo cáo lập luận rằng những tiểu bang này có thể mất toàn bộ [Dân biểu] đại diện của Đảng Dân chủ. Theo Politico, tại các tiểu bang miền Nam cạnh tranh hơn như Georgia, Texas, Florida và North Carolina, số ghế an toàn của Đảng Dân chủ có thể giảm đáng kể.
 

Tại một số tiểu bang như Texas và Missouri, Đảng Cộng hòa, dưới sự thúc đẩy của Tổng thống Donald Trump, đã và đang nỗ lực vẽ lại bản đồ để mở rộng thế đa số mong manh tại Hạ viện.
 

Các nhóm đứng sau báo cáo kêu gọi Đảng Dân chủ phản ứng bằng các biện pháp "mạnh mẽ và ngay lập tức" tương tự.

Tổng giám đốc điều hành của Fair Fight Action, Lauren Groh-Wargo, nói với Politico rằng thách thức này sẽ là "vĩnh viễn" trừ khi đảng Dân chủ "tấn công - vẽ lại ranh giới khi có thể, phản công, thông qua các cải cách ủng hộ dân chủ và buộc Tòa án tham nhũng này phải chịu trách nhiệm".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Trump Đòi Bỏ Tù Thống Đốc Illnois Và Thị Trưởng Chicago - Cựu Giám Đốc FBI Không Nhận Tội Trong Phiên Tòa Đầu Tiên - Pope Leo Yêu Cầu Các Giám Mục Lên Tiếng Mạnh Về Chính Sách Nhập Cư Của Trump - TCPV Xem Xét Vụ Kiện Bỏ Phiếu Qua Thư Ở Illinois - Chính Phủ Đóng Cửa Sang Tuần Thứ Hai, Vẫn Bế Tắc - Quỹ Du Lịch Hàng Không Các Vùng Nông Thôn Cạn Kiệt Vào Cuối Tuần N

(LOS ANGELES, ngày 7 tháng 10, Reuters) – Sáu năm sau thảm họa cháy rừng Saddleridge tàn phá các khu vực gần Los Angeles, Chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức đệ đơn kiện Southern California Edison (SCE), yêu cầu công ty phải chịu trách nhiệm và chi trả toàn bộ chi phí cứu hỏa và phục hồi những khu vực thuộc National Forest System bị thiêu rụi.

AJSOCAL đề nghị cư dân nên mang theo một số giấy tờ để bảo vệ bản thân trước nhân viên ICE.

(STOCKHOLM, ngày 7 tháng 10, Reuters) – Nhà hoạt động môi trường nổi tiếng người Thụy Điển Greta Thunberg cho biết cô và các thành viên trong đội tàu cứu trợ Gaza đã bị “tra tấn” trong nhà tù của Israel.

- Tòa Bạch Ốc Muốn ‘Quỵt’ Lương Truy Lĩnh Của Nhân Viên Liên Bang - Ba Giáo Sư Các Trường Đại Học Mỹ Đoạt Giải Nobel Vật Lý - Cựu Giám Đốc FBI Không Làm Chứng Vụ Espstein - Dân biểu Marjorie Taylor Greene bất đồng với GOP về Obamacare - Trump: Giới Trẻ Dùng TikTok Nợ Tôi Món Nợ Lớn - Thủ Tướng Canada Gặp Trump Tại Tòa Bạch Ốc - Ủy ban tị nạn UN: Các hoạt động trục xuất của Hoa Kỳ vi phạm luật pháp quốc tế - Trump dọa dùng Đạo Luật Chống Nổi Loạn ‘nếu cần thiết’ - Hòa Bình Vẫn Mong Manh Ở Dải Gaza - Tân thị trưởng Đức bị tấn công bằng dao - DOC Áp Thuế Chống Phá Giá Hơn 500% Lên Khung Gầm Xe Nhập Cảng Từ Việt Nam

J251. Samkappa Jātaka -- Câu chuyện về vị sư si tình Tóm tắt: Một vị sư, khi nhìn thấy một người phụ nữ, đã trở nên say mê, muốn rời cuộc sống tu hành của mình. Đức Phật kể lại câu chuyện về một vị đạo sĩ thánh thiện, người đã bị cám dỗ và mất hết thần thông sau khi nhìn thấy hoàng hậu khỏa thân một ngày nọ. Vị đạo sĩ sau đó đã rời khỏi khu vườn của nhà vua và trở về dãy Himalaya, nơi ông đã lấy lại được thần thông.

(WASHINGTON, ngày 6 tháng 10, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết sẽ chỉ cân nhắc cấp phi đạn Tomahawk cho Ukraine sau khi nắm rõ mục đích sử dụng của Kyiv, bởi ông “không muốn khiến cuộc chiến Nga-Ukraine leo thang.”

(HOA KỲ, ngày 6 tháng 10, Reuters) – Tòa án cao nhất Massachusetts hôm Thứ Hai cho phép các gia đình có thân nhân hiến xác kiện Đại học Harvard, cáo buộc trường tắc trách trong việc bảo quản thi thể – nhiều bộ phận của các thi thể đã bị cựu giám đốc nhà xác đánh cắp rồi đem bán ra chợ đen.

Sau khi Trump áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh đã đáp trả bằng mức thuế của riêng mình, hiện lên tới 34% đối với đậu nành Mỹ. Điều này khiến đậu nành từ các quốc gia khác rẻ hơn. Thuế quan trả đũa của Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến người trồng lúa miến, bắp và bông của Mỹ. Nhưng đậu nành nổi bật hơn cả vì tầm quan trọng to lớn của nó đối với xuất khẩu nông sản của Mỹ. Đậu nành là mặt hàng xuất khẩu thực phẩm hàng đầu của Mỹ, chiếm khoảng 14% tổng lượng hàng nông sản xuất khẩu ra nước ngoài.

Chính quyền Trump đang chuẩn bị một kế hoạch sẽ khiến người Mỹ lớn tuổi khó đủ điều kiện nhận trợ cấp khuyết tật từ An sinh xã hội (Social Security disability payments) hơn, một phần trong việc cải tổ mạng lưới an sinh xã hội liên bang dành cho người nghèo, người lớn tuổi và người khuyết tật, có thể khiến hàng trăm nghìn người mất quyền lợi, theo những người quen thuộc với kế hoạch này.

VN: Xuất cảng giày dép sang Mỹ giảm 27% trong tháng 9 xuống còn 611 triệu đô la, vì Trump thuế quan. Xuất cảng dệt may cũng giảm 20% trong tháng, xuất cảng điện thoại và linh kiện giảm 24,38%. / Tòa Tối Cao bác đơn kháng cáo của Ghislaine Maxwell, người giúp Jeffrey Epstein / Trump ém hồ sơ Epstein: 1.089 chuyến bay du lịch tới đảo của Epstein không được ghi rõ ràng

(CHICAGO, ngày 6 tháng 10, AP News) – Từ những chiếc trực thăng quần thảo trên nóc nhà đến lựu đạn khói và hơi cay tràn ngập đường phố, Sở Thi Hành Di Trú (ICE) đang khiến Chicago rúng động bởi loạt chiến dịch bố ráp ngày càng dữ dội. Hàng trăm người bị bắt, người dân hoang mang, các nhà lãnh đạo địa phương quyết liệt chỉ trích lực lượng liên bang đã biến thành phố lớn thứ ba Hoa Kỳ thành “vùng chiến sự.”

(WASHINGTON, ngày 5 tháng 10, Reuters) – Chính quyền Trump đang chuẩn bị sa thải hàng loạt nhân viên liên bang nếu Tổng thống Donald Trump nhận thấy việc thương lượng với Đảng Dân Chủ tại Quốc Hội để chính phủ mở cửa trở lại “không có tiến triển.”

Bài đăng trên X của viên chức phụ tá Tổng thống Donald Trump, Stephen Miller, vào ngày 4 tháng 10 đã xuất hiện trở lại sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà của thẩm phán Diane Goodstein ở Quận Colleton, South Carolina.

J241. Sabbadatha Jātaka -- Chó Rừng Kiêu Ngạo và Câu Thần Chú Quyền Năng Tóm tắt: Đề Bà Đạt Đa đã giành được danh tiếng và sự ủng hộ, nhưng không thể duy trì được. Đức Phật kể câu chuyện về một con chó rừng học được thần chú và chế ngự được muôn loài, nhưng lại bị chính lòng kiêu ngạo của hắn lừa gạt, khiến hắn bị diệt vong.
1234567Trang sauTrang cuối
VB Podcast

DB Derek Trần: Tôi làm tất cả để bảo vệ cộng đồng mình trong vấn đề di trú

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.