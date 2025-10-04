Hôm nay,  

Hợp lưu văn hóa: Phật giáo gặp văn hóa đại chúng

04/10/202522:53:00(Xem: 120)
blank 

Hợp lưu văn hóa: Phật giáo gặp văn hóa đại chúng

Tác giả: Yan Zhuang & Seung-ku Lee

Dịch giả: Nguyên Giác
 

Lời dịch giả: Dưới đây sẽ dịch bản tin "Cultural remix: Buddhism meets pop culture" trên báo DtNext.in hôm 4/10/2025, của Yan Zhuang & Seung-ku Lee, hai phóng viên của báo New York Times. Cần ghi nhận rằng giới trẻ Nam Hàn đã dùng chữ "Buddhistcore" chỉ sản phẩm có tính thương mại đại chúng, kết hợp các biểu tượng và triết lý Phật giáo truyền thống. Chữ đó khác với chữ "Buddhism-core" trong học thuật để chỉ cho cốt tủy Phật pháp, như Tứ Diệu Đế, Lý Nhân Duyên. Bản tin ghi rằng, cho dù Phật giáo đã suy yếu tại Nam Hàn, nhưng vẫn còn có thể thu hút giới trẻ tham dự các sự kiện văn hóa đại chúng; dù vậy, để giới trẻ trở thành tín đồ thuần thành lại là chuyện không dễ. Cần ghi thêm: bản tin tiếng Anh viết cho độc giả Hoa Kỳ, không viết riêng cho Phật tử. Hình nơi đây sẽ chỉ lấy từ video "2025 Seoul International Buddhism Expo" trên YouTube. Bản tin dịch như sau.

.... o ....
blank

Hợp lưu văn hóa: Phật giáo gặp văn hóa đại chúng

Hội nghị này là một trong nhiều cách các nhà sư đang cố gắng thể hiện sự phù hợp với thời đại của một tôn giáo mà một số người trẻ coi là lỗi thời và chỉ tồn tại trong các ngôi chùa trên đỉnh núi.

Các gian hàng được ưa chuộng nhất tại hội nghị Phật giáo ở Nam Hàn là những gian hàng bán sản phẩm “Buddhistcore”. Khách tham dự, chủ yếu ở độ tuổi 20s và 30s, đã chen chúc nhau để mua móc khóa hình Đức Phật bằng đèn neon với hình trái tim thay cho đôi mắt, và những chiếc áo phông phong cách đường phố với khẩu hiệu như “Giữ im lặng và thiền định” (Shut up and meditate).

“Tôi đến để mua một chiếc áo, nhưng bán hết sạch rồi”, theo cô Kim Mijin, 31 tuổi, cho biết. Thay vào đó, cô đã mua một chiếc nam châm hình trái tim màu đỏ tươi có dòng chữ “Chúng sinh hữu tình ơi, tôi yêu các bạn” (Sentient beings, I love you).

Giờ đây, cô nói, “Tôi có thể khoe với bạn bè rằng tôi đã tham dự hội chợ này”.

Phật giáo đề cao buông bỏ: đạt đến giác ngộ bằng cách buông bỏ của cải và cảm xúc. Nhưng tại Hội chợ Phật giáo Quốc tế Busan (Busan International Buddhist Expo) vào tháng 8, Phật giáo được trưng bày đã được tái hiện lại để phù hợp với người tiêu dùng trẻ tuổi — “Phật giáo tinh túy, cốt lõi” (Buddhism-core), như cách ban tổ chức gọi.

Hội nghị này là một trong nhiều cách các nhà sư đang cố gắng thể hiện sự phù hợp với thời đại của một tôn giáo mà một số người trẻ coi là lỗi thời và chỉ giới hạn trong các ngôi chùa trên đỉnh núi. Cộng đồng Phật giáo cũng đã tổ chức một chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò (dating reality show: gặp trực tiếp trên TV để hy vọng kết hôn) lấy bối cảnh tại một ngôi chùa, ra mắt một đoàn nhạc gồm các nhà sư và ni cô theo phong cách thần tượng K-pop, và tổ chức các lớp học lướt sóng như một phần của du lịch nhà chùa.

Nhiều sáng kiến ​​đã lan truyền nhanh chóng trên mạng và thu hút đông đảo giới trẻ. Nhưng vẫn chưa rõ liệu sự chú ý này có chuyển thành sự gắn kết lâu dài hay không. "Thu hút giới trẻ đến các sự kiện như hội chợ là một chuyện", Lee Sang-hun, giáo sư đứng đầu một hiệp hội các học giả Phật giáo, cho biết. "Trở thành một tín đồ mới lại là một rào cản khác."

Phật giáo được truyền vào Bán đảo Triều Tiên thông qua Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ tư và sau đó trở thành quốc giáo. Có hàng ngàn ngôi chùa trên khắp đất nước, và ngày Phật đản là một ngày lễ quốc gia.

Nhưng hiện nay, nhiều người Hàn Quốc coi Phật giáo là một di sản văn hóa hơn là một tôn giáo. Trong cuộc điều tra dân số năm 2015, 15,5% được xác định là Phật tử, giảm 7% so với năm 2005.

Ở những nơi khác tại châu Á, các cộng đồng Phật giáo cũng đang đổi mới. Các nhà sư ở Nhật Bản đã mở quán bar và tham gia trình diễn thời trang. Các nhạc sĩ Phật giáo đương đại bao gồm một nhà sư beat-boxing ở Nhật Bản, một ban nhạc Đài Loan tụng kinh theo phong cách death-metal, và các nhóm nhạc rock theo chủ đề Phật giáo ở Malaysia và Indonesia.

Một số nỗ lực này được truyền cảm hứng từ âm nhạc thờ phượng đã thu hút giới trẻ đến các đại nhà thờ Cơ đốc giáo, theo Jack Meng-Tat Chia, giáo sư nghiên cứu Phật giáo tại Singapore. Tuy nhiên, Phật giáo đang phải đối mặt với một thách thức lớn ở Hàn Quốc, nơi Tin Lành (Protestantism) đã vượt qua nó để trở thành tôn giáo phổ biến nhất. Cơ đốc giáo ở đây thường gắn liền với sự hiện đại, trong khi Phật giáo bị coi là lỗi thời, GS Chia nói.

Một số người trẻ tại hội chợ Busan cho biết họ đang cố gắng thay đổi quan niệm đó. "Người Hàn Quốc có xu hướng coi tôn giáo này là dành cho người lớn tuổi, chỉ có thể tìm thấy ở những ngôi chùa sâu trong núi", Ju Yeo-jin, 30 tuổi, một người bán quần áo dạo phố bình dân, cho biết. “Phật giáo mà tôi đã trải nghiệm thật thú vị và tuyệt vời. Tôi muốn truyền tải cảm giác đó.”
blank

Nhiều nỗ lực tuyển dụng được dẫn dắt bởi Tông phái Tào Khê (Jogye Order), tông phái Phật giáo lớn nhất cả nước. Hòa thượng Myo-jang, một nhà sư và là đại diện của tông phái, cho biết các chiến dịch vận động của tông phái đã được đẩy mạnh trong những năm gần đây. Các sự kiện xoay quanh các xu hướng văn hóa đặc biệt hiệu quả.

Một ví dụ: lễ kỷ niệm Đức Phật đản sinh năm nay, với những quả bóng kim loại ghi dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Đức Phật” (Happy Birthday Buddha) và đồ uống được trang trí bằng sô cô la hình hoa sen, mô phỏng các sự kiện “quán cà phê sinh nhật” mà người hâm mộ K-pop tổ chức cho các ngôi sao của họ. “Chúng tôi cố gắng làm điều đó bằng ngôn ngữ của họ và trong tầm mắt của họ”, Myo-jang nói.

Ông tin rằng cách này đang hiệu quả. Những người tới chùa đang có xu hướng trẻ hơn, và ngôi chùa của ông ở Seoul đã thành lập một nhóm thanh thiếu niên lần đầu tiên vào năm ngoái. Lượng người tham dự trong cả hai triển lãm ở Seoul và Busan đã tăng gấp đôi trong năm nay, lên khoảng 200.000 và 100.000 người.
blank

Ngoài việc mua móc chìa khóa và áo phông, khách tham dự hội chợ còn được thử nghiệm thiền tập, thưởng thức đồ ăn thuần chay và xin lời khuyên từ các nhà sư về những vấn đề như rắc rối trong các mối quan hệ tình cảm.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng mặc dù hội chợ khiến Phật giáo có vẻ thú vị hơn, nhưng họ khó có thể theo đuổi tôn giáo này sâu sắc hơn. "Nó đã làm tăng sự quan tâm của tôi đến Phật giáo trong thời gian ngắn, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ kéo dài quá vài ngày", theo lời Lee Hana, 29 tuổi, chia sẻ sau khi chụp ảnh khi đội mái tóc giả xoăn xoăn của Đức Phật.

Lee cho biết một số mặt hàng dường như giống một cách để giới trẻ mượn những khẩu hiệu Phật giáo - ví dụ như về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống - hơn là một biểu hiện của sự gắn kết tôn giáo.

Cộng đồng Phật giáo đang vật lộn với việc làm thế nào để cân bằng giữa cách tiếp cận ít áp lực này với mong muốn có thêm nhiều tín đồ thực hành. "Về cơ bản, chúng tôi là một tôn giáo, vì vậy sẽ rất tốt nếu số lượng Phật tử tăng lên", Myo-jang phát biểu tại trụ sở Tào Khê ở Seoul. "Nhưng nhiều người trẻ nói với chúng tôi rằng tốt hơn là chúng tôi không nên ép buộc."

Hiện tại, “Phật giáo tinh túy, cốt lõi” (Buddhism-core) có thể ít đề cập đến sự giác ngộ mà tập trung nhiều hơn vào những bức tượng Phật neon đeo kính râm.

NGUỒN:

Cultural remix: Buddhism meets pop culture - by Yan Zhuang & Seung-ku Lee

https://www.dtnext.in/amp/edit/cultural-remix-buddhism-meets-pop-culture-848467



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

J241. Sabbadatha Jātaka -- Chó Rừng Kiêu Ngạo và Câu Thần Chú Quyền Năng Tóm tắt: Đề Bà Đạt Đa đã giành được danh tiếng và sự ủng hộ, nhưng không thể duy trì được. Đức Phật kể câu chuyện về một con chó rừng học được thần chú và chế ngự được muôn loài, nhưng lại bị chính lòng kiêu ngạo của hắn lừa gạt, khiến hắn bị diệt vong.

Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn hợp tác với Tổng Thư Ký Tiểu Bang California sẽ tổ chức Văn Phòng Công Chứng Tạm Thời (Apostille Pop-Up Shop) trong một ngày tại Tòa Nhà Hành Chính Quận Nam (County Administration South Building, 601 N. Ross St, Santa Ana, CA 92701) vào ngày Thứ Năm, ngày 23 tháng 10 năm 2025.

Mặc dù hiếm khi nhìn nhận mọi thứ theo cùng một hướng, nhưng một điều mà Tổng thống Joe Biden và Donald Trump đều đồng ý là cần ngăn chặn các hãng sản xuất xe hơi Trung Quốc xâm nhập thị trường Mỹ. Tháng 5 năm 2024, Biden đã tăng gấp bốn lần thuế quan đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất, một năm sau đó Trump cũng tăng thuế đối với tất cả các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất.

- Sanae Takaichi Trở Thành Nữ Thủ Tướng Đầu Tiên Của Nhật Bản. - Thiếu Niên Da Đen Bị Tấn Công Ở Simi Valley, CA, Nghi Phạm La Hét Lời Lẽ Kỳ Thị Chủng Tộc. - Bộ Ngân Khố Xác Nhận Bản Thiết Kế Đồng 1 Đô La Có Hình Trump Là Thật, Gây Tranh Cãi Về Tính Hợp Pháp. - Trump Đe Dọa Người Đốt Cờ Mỹ Bằng Hình Phạt “tưởng tượng”. - Sống Thọ Đến 117 Tuổi – Bí Ẩn Từ Người Phụ Nữ Già Nhất Thế Giới. - Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ Tái Khởi Động Chương Trình Xóa Nợ Sinh Viên Sau Ba Tháng Tạm Ngưng. - Không Kích Gaza Giảm Mạnh Sau Khi Hamas Chấp Nhận Một Phần Kế Hoạch Hòa Bình Của Trump. - Tối Cao Pháp Viện Cho Phép Chính Quyền Trump Chấm Dứt Tạm Thời Quy Chế Bảo Vệ Người Venezuel. - Chính Quyền Trump Dự Tính Giảm Số Người Tị Nạn Xuống 7.500, Ưu Tiên Cho Người Da Trắng Nam Phi...

Sau đây là bản tin của báo MoneyWise hôm Thứ Năm, ngày 2 tháng 10 năm 2025, nhan đề "Federal cuts to SNAP leave millions Americans with less — or no food assistance. How to lower your grocery costs" (Chính phủ liên bang cắt giảm chương trình SNAP khiến hàng triệu người Mỹ không được hỗ trợ thực phẩm hoặc nhận được ít hơn. Cách giảm chi phí mua sắm hàng tạp hóa)

Cuộc khủng hoảng môi trường xuyên biên giới này đã ảnh hưởng đến sông Mekong, và các chuyên gia cảnh báo rằng chất ô nhiễm có thể lan tới cả Biển Đông.

Vào ngày 4 tháng 11 sắp tới, người dân California sẽ bỏ phiếu cho Dự luật 50, cho phép tiểu bang tạm thời vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử quốc hội mới để bầu các dân biểu liên bang, đáp trả hành động của tiểu bang Texas.

- Chính Phủ Liên Bang Bước Sang Ngày Thứ Ba Đóng Cửa: Thượng Viện Chuẩn Bị Biểu Quyết, Trump Chế Nhạo Dân Chủ, Đình Chỉ Ngân Quỹ Chicago - Email Tự Động Của Bộ Giáo Dục Bị Chèn Ngôn Từ Chính Trị Đổ Lỗi Cho Dân Chủ. - FBI Sa Thải Nhân Viên Tập Sự Vì Treo Cờ Pride Trên Bàn Làm Việc. - Trump Gặp Người Soạn Thảo “Project 2025”, Dọa Giải Tán Các Cơ Quan Liên Bang Của Dân Chủ. - Bị Chính Quyền Trump Ép, Apple Gỡ Ứng Dụng Theo Dõi Nhân Viên ICE. - Tối Cao Pháp Viện Xem Xét Lật Ngược Lệnh Cấm Mang Súng Ở Hawaii. - F.D.A. Phê Chuẩn Phiên Bản Sao Của Thuốc Phá Thai Mifepristone. - Trump Đề Nghị “Thỏa Ước” Với Đại Học: Theo Điều Kiện Mới, Sẽ Được Ưu Tiên Ngân Quỹ - Newsom Dọa Cắt Ngân Sách Với Đại Học Ký “Hiệp Ước Chính Trị” Của Trump. - Kennedy Sa Thải Nhà Khoa Học N.I.H. Sau Khi Nộp Đơn Khiếu Nại Sai Phạm. - Giám đốc Thư Viện Eisenhower Từ Chức Sau Tranh Cãi Về Thanh Kiếm. - FDA Khen Ngợi TrumpRx Là “Bước Tiến Lớn” Trong Việc Giảm Giá Thuốc....

J231. Upahana Jātaka -- Người Dạy Voi và Kẻ Đệ Tử Kiêu Hãnh Tóm tắt: Đề Bà Đạt Đa từ bỏ Đức Phật và trở thành kẻ thù của Ngài, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của chính mình. Đức Phật kể một câu chuyện về một người huấn luyện voi và người học việc của ông, trong đó người học việc lầm tưởng mình ngang hàng với người huấn luyện voi cho đến khi nhà vua nhận ra khả năng kém hơn của kẻ học việc.

Hãy thử hình dung một cảnh tượng thế này: giữa không khí u buồn, trang nghiêm trong lễ tang một chính trị gia nổi tiếng, một nhóm người lại tỏ ra hả hê và giương cao những biểu ngữ như “Chúa ghét nước Mỹ,” “Hoa Kỳ sẽ diệt vong,” “Đừng cầu nguyện cho Hoa Kỳ,” hay “Tạ ơn Chúa về ngày 11/9.” Dù vị chính trị gia đó thuộc phe nào, thì có lẽ phần lớn người dân Hoa Kỳ đều sẽ thấy phẫn nộ. Vậy điều gì lại dung thứ cho các hành động chướng tai gai mắt như thế? Câu trả lời gói gọn trong mấy chữ: Tu Chính Án Thứ Nhất (First Amendment).

Còn nhớ trong chiến dịch tranh cử năm 2024, Trump từng mạnh miệng nói: “Tôi nghĩ khi sinh viên tốt nghiệp đại học nên được cấp thẻ xanh [thường trú nhân tại Hoa Kỳ] cùng với tấm bằng của mình.” Nhưng đến khi quay lại chiếc ghế tổng thống, ông lại khiến nhiều người té ngửa vì nói một đằng, làm một nẻo. Ngày 19 tháng 9, Trump ra lệnh thu tới 100,000 MK đối với mỗi hồ sơ xin cấp visa H-1B mới, diện thị thực mà các công ty công nghệ thường dùng để tuyển dụng sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp. Hằng năm, chỉ có 85,000 visa H-1B được cấp (bằng cách bốc thăm), còn tổng chi phí xin visa (trước khi có chính sách mới của Trump) chỉ khoảng 2,500 MK.

Tuyên cáo về Thẻ Vàng Trump không đề cập gì đến hạn ngạch hay ngày ưu tiên. Khoản phí 1 triệu Mỹ kim và 2 triệu Mỹ kim dường như chỉ là các khoản phí duyệt xét nhanh cấp tốc. Ngay cả khi các đơn này được duyệt xét ngay lập tức, vẫn tồn tại vấn đề thiếu hạn ngạch thẻ xanh. Điều này ngăn cản việc cấp thẻ xanh theo “đường tắt.” Đương đơn xin Thẻ Vàng không thể chen lên trước.

Trong những tháng qua, chính sách cứng rắn di dân của chính quyền Trump khiến nhiều người dân Mỹ kinh sợ. Trao quyền tuyệt đối cho ICE bắt giữ trục xuất di dân, lập ra những trại giam di dân khổng lồ vô nhân đạo, những quan chức thực thi luật di trú không ngần ngại chứng minh mức độ tàn nhẫn của họ. Đa số người dân Mỹ không hiểu những chính sách kiểu này là đột biến hay đã có nguồn gốc từ trước, bởi vì họ chưa có cái nhìn đầy đủ và toàn diện về lịch sử trục xuất di dân của Hoa Kỳ.

Khi mùa thu đến, Pechanga Resort Casino chào đón mùa mới với chuỗi chương trình khuyến mãi Trung Thu kéo dài suốt tháng 10, mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội trúng thưởng tiền mặt và phần thưởng EasyPlay. Lễ hội kéo dài cả tháng này kết hợp các sự kiện xổ số đặc biệt cùng cơ hội hàng tuần dành cho hàng trăm người chiến thắng.

Hôm nay, Sky River Casino đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong dự án mở rộng được mong chờ từ lâu bằng lễ “đặt khối bê tông cuối cùng”, lắp đặt khối bê tông đúc sẵn cuối cùng cho nhà đỗ xe mới. Kế hoạch xây dựng Dịch Vụ Đưa Đón (Valet) được cải thiện và Cổng Đón (Porte Cochere) mới cũng đang được triển khai. Khách hàng sẽ sớm được tận hưởng bãi đậu xe thuận tiện, có mái che từ đầu năm 2026.
1234567Trang sauTrang cuối
VB Podcast

DB Derek Trần: Tôi làm tất cả để bảo vệ cộng đồng mình trong vấn đề di trú

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.