Bạn hãy thắt lưng buộc bụng vì mỗi tháng sẽ có 2,4 triệu người Mỹ bắt đầu mất trợ cấp tem phiếu thực phẩm. Tính chung: 22,3 triệu gia đình Mỹ sẽ mất một phần hoặc toàn bộ trợ cấp SNAP

Sau đây là bản tin của báo MoneyWise hôm Thứ Năm, ngày 2 tháng 10 năm 2025, nhan đề "Federal cuts to SNAP leave millions Americans with less — or no food assistance. How to lower your grocery costs" (Chính phủ liên bang cắt giảm chương trình SNAP khiến hàng triệu người Mỹ không được hỗ trợ thực phẩm hoặc nhận được ít hơn. Cách giảm chi phí mua sắm hàng tạp hóa), đưa ra những cách thắt lưng buộc bụng trong thời giá thực phẩm tăng mà trợ cấp giảm.

Do ảnh hưởng Dự luật One Big Beautiful của Tổng thống Trump, việc cắt giảm Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) của liên bang, trước đây được gọi là Chương trình Tem phiếu Thực phẩm, hiện đã có hiệu lực. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, với những cắt giảm này, ước tính trung bình mỗi tháng có khoảng 2,4 triệu người Mỹ sẽ mất trợ cấp tem phiếu thực phẩm.

Tệ hơn nữa, Viện Đô thị (Urban Institute) phát hiện ra rằng những cắt giảm này đồng nghĩa với việc 22,3 triệu gia đình Mỹ sẽ mất một phần hoặc toàn bộ trợ cấp SNAP, vốn cung cấp hỗ trợ thực phẩm cơ bản cho hơn 40 triệu người Mỹ mỗi tháng.

Nghiên cứu của Viện Đô thị cũng phát hiện ra rằng, trong số 22,3 triệu gia đình bị ảnh hưởng, 5,3 triệu gia đình sẽ mất ít nhất 25 đô la mỗi tháng tiền trợ cấp — và đối với những gia đình này, mức trợ cấp trung bình bị mất sẽ vào khoảng 146 đô la mỗi tháng, tương đương 1.752 đô la mỗi năm. Theo Nhà Trắng, những khoản cắt giảm này sẽ đảm bảo rằng SNAP sẽ “phục vụ những người thực sự cần giúp đỡ”.

“Sứ mệnh của chương trình đã thất bại”, theo một bài báo do Nhà Trắng công bố. “SNAP được dự định là sự hỗ trợ tạm thời cho những người gặp khó khăn — chúng tôi đang củng cố chương trình này để phục vụ những người cần nó nhất”.

Tác động đến các cửa hàng tạp hóa, siêu thị. Theo CNBC, các cửa hàng tạp hóa độc lập sẽ chịu tác động lớn từ những khoản cắt giảm này. Trong khi một số cửa hàng tạp hóa chỉ nhận được khoảng 1% doanh số từ SNAP, thì chương trình này lại chiếm tới 70% doanh số của những cửa hàng khác. Hiệp hội các nhà bán lẻ tạp hóa quốc gia (National Grocers Association) — đại diện cho các cửa hàng tạp hóa độc lập và chuỗi nhỏ, chiếm một phần ba ngành công nghiệp tạp hóa Hoa Kỳ — cho biết SNAP chiếm 12% doanh số bán hàng tạp hóa tại Hoa Kỳ, và việc cắt giảm có thể ảnh hưởng từ 6% đến 10% doanh số đó.

Trong khi đó, một số chuyên gia dự đoán rằng các nhà bán lẻ lớn thực sự có thể được hưởng lợi từ việc cắt giảm này. Nhiều người mua sắm thường xuyên đến các cửa hàng như Target và Costco dự kiến ​​sẽ tìm đến các cửa hàng tạp hóa giá rẻ hơn, và các nhà bán lẻ lớn như Walmart — những nơi cung cấp giá thấp hơn do sức mua của họ — sẽ được hưởng lợi.



Khi những người nhận SNAP thấy mình có ít tiền hơn để chi tiêu cho thực phẩm, họ có thể sẽ buộc phải tìm cách tiết kiệm chi phí thực phẩm. CNBC lưu ý rằng việc cắt giảm SNAP có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của những người phụ thuộc vào chương trình này, vì nhiều người có thể buộc phải giảm chi phí bằng cách mua thực phẩm rẻ tiền, không lành mạnh.

Chế độ ăn uống kém có liên quan đến chi phí y tế đáng kể, bao gồm 50 tỷ đô la mỗi năm để điều trị các bệnh tim mạch chuyển hóa trên toàn quốc. Chế độ ăn uống kém cũng liên quan đến khoảng 18% tổng chi phí cho bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường tuýp 2 tại Hoa Kỳ.

Cách lập ngân sách cho việc cắt giảm SNAP
Nếu gia đình bạn bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm chương trình SNAP, dưới đây là một số chiến lược giúp ngân sách thực phẩm của bạn được cải thiện mỗi tháng.

Thay đổi lượng thịt gia đình bạn ăn có thể là một cách để thích nghi. Các lựa chọn chay giàu protein như đậu phụ và các loại đậu (đậu Hà Lan, đậu gà và đậu lăng) có thể giúp bạn cân đối ngân sách.

Lên kế hoạch bữa ăn, mua sắm theo danh sách thực phẩm và nấu theo mẻ để bạn có thể đông lạnh khẩu phần và có thức ăn sẵn sàng cho cả tuần.

Hãy đảm bảo bạn dành đủ thời gian trong tuần để lên kế hoạch và chuẩn bị bữa ăn. Khi bạn không có nhiều thời gian, bạn có xu hướng chuyển sang các lựa chọn chế biến sẵn, thường kém hiệu quả về chi phí và kém dinh dưỡng hơn.

Mua thịt đang giảm giá và số lượng lớn. Sau đó, cắt thịt thành từng phần và dán nhãn ngày tháng trước khi cho vào tủ đông.

Tìm hiểu các chương trình khách hàng thân thiết của các cửa hàng tạp hóa khác nhau, theo dõi các tờ rơi hàng tuần để biết các ưu đãi đặc biệt và thử sử dụng ứng dụng phiếu giảm giá như Flipp hoặc Ibotta để tìm thêm các ưu đãi giảm giá cho hàng tạp hóa hàng tuần của bạn.

Khi co cụm mà vẫn chưa đủ: Nếu bạn vẫn không thể tiếp cận đủ thực phẩm do trợ cấp SNAP bị cắt giảm, có thể có các chương trình khác trong khu vực của bạn có thể hỗ trợ. Ngân hàng thực phẩm là một lựa chọn có thể giúp thu hẹp khoảng cách. Bạn có thể không còn đủ điều kiện nhận cùng mức trợ cấp SNAP, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ ngân hàng thực phẩm (food bank assistance).

Các chương trình của tiểu bang và địa phương là một lựa chọn tiềm năng khác. Ví dụ, một số tiểu bang có chương trình tăng cường SNAP gọi là Double Up Food Bucks, chương trình này sẽ cộng thêm số tiền SNAP chi cho nông sản tươi sống. Hãy liên hệ với văn phòng SNAP-Ed hoặc sở dịch vụ nhân sinh địa phương để biết các chương trình nào có sẵn trong khu vực của bạn.
Cộng đồng của bạn cũng có thể có các chương trình giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực như vườn cộng đồng, tủ lạnh khu phố và các chương trình chia sẻ thực phẩm.

