Bị Trump áp thuế quan bầm dập, các hãng đồ gỗ nội thất từ chối dọn hãng từ VN sang Mỹ, tin rằng dân Mỹ vẫn sẽ mua bất kể thuế quan



Hàng gỗ nội thất từ Việt Nam bị chính phủ Trump áp thuế quan bầm dập, nhưng các công ty VN vẫn tin rằng người tiêu thụ tại Mỹ sẵn sàng gánh chịu. Bản tin sau đây là của báo Business World hôm Thứ Tư, ngày 1 tháng 10/2025, dựa vào tin Reuters, nhan đề "Staying put in Vietnam, furniture exporters bet US consumers will absorb tariff blow" viết từ Hà Nội.



Tập đoàn Trayton Group đã ký thỏa thuận chuyển phần lớn hoạt động sản xuất đồ nội thất từ ​​Trung Quốc sang Việt Nam một ngày sau khi Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Người đứng đầu tập đoàn này cho biết mức thuế quan mới của Mỹ sẽ không thay đổi chiến lược.



Hãng sản xuất quy mô vừa này, từ chối tiết lộ doanh thu, hiện vận chuyển 70% đồ nội thất sang Mỹ, nơi ghế sofa và ghế bành của họ được bán dưới tên của các nhà bán lẻ hàng đầu hoặc với thương hiệu Simon Li của riêng họ tại các chuỗi cửa hàng lớn, bao gồm cả CostcoUS.



Hôm thứ Hai, Tổng thống Trump đã ký một văn bản áp thuế 25% đối với đồ nội thất gỗ từ ngày 14 tháng 10, mức thuế này có thể tăng lên 50% vào năm tới đối với bàn trang điểm và tủ bếp và lên 30% đối với đồ bọc lớp nệm uphol (upholstery). Trước đó, ông Trump đã nói rằng mức thuế mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10.



Nhà sáng lập kiêm CEO của Trayton, Simon Lichtenberg, cho biết Trayton sẽ phải chịu mức thuế đối với mặt hàng bọc nệm, đồng thời lưu ý rằng điều này có thể thu hẹp biên lợi nhuận nhưng phần lớn sẽ được người tiêu dùng Mỹ chấp nhận, những người sẽ phải trả nhiều tiền hơn.



Việc chuyển nhà máy sang Việt Nam, nơi Trayton hiện đang gửi 50 container sang Mỹ mỗi tuần, "vẫn là một chiến lược đúng đắn", ông nói với Reuters, đồng thời lưu ý rằng thuế của Mỹ đối với hàng xuất cảng từ Trung Quốc, nơi công ty vẫn có phần lớn lực lượng lao động quốc tế hơn 1.000 người, cao hơn.



Trung Quốc vẫn là trung tâm nghiên cứu và phát triển của công ty, và công suất dự phòng tại đó có thể cho phép công ty tiếp tục sản xuất nếu Bắc Kinh giảm được thuế quan đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ, Lichtenberg cho biết.



VIỆC DI DỜI SANG MỸ LÀ "GẦN NHƯ KHÔNG THỂ"

Trong một bài đăng hôm thứ Hai trên Truth Social, Trump cho biết: "Tôi sẽ áp đặt mức thuế quan đáng kể đối với bất kỳ quốc gia nào không sản xuất đồ nội thất tại Hoa Kỳ.""Việc sản xuất tại Hoa Kỳ gần như là bất khả thi" vì chi phí quá cao và khó tìm được công nhân lành nghề, Lichtenberg nói, đồng thời lưu ý rằng điều đó là không thể.Jonathan Sowter, người đứng đầu Jonathan Charles Fine Furniture, một nhà sản xuất đồ nội thất gỗ chất lượng cao, sử dụng 2.500 nhân viên lành nghề tại Việt Nam và vận chuyển khoảng 60 container mỗi tháng sang Hoa Kỳ, cho biết ông sẽ tìm cách xuất cảng nhiều hơn sang các thị trường thay thế. Ông cho biết thuế quan của Hoa Kỳ có khả năng thu hẹp biên lợi nhuận và giá cả tăng cao là điều không thể tránh khỏi.Tuy nhiên, "chúng tôi không có ý định sản xuất tại Hoa Kỳ", Sowter nói thêm, đồng thời lưu ý rằng lực lượng lao động của công ty ông có tay nghề không thể sao chép được ở Mỹ.VIỆT NAM SẼ BỊ ẢNH HƯỞNG NHẸ NHÀNGViệc Trayton chuyển một phần lớn sản lượng xuất cảng sang Việt Nam diễn ra sau những động thái tương tự của các đối thủ cạnh tranh chính tại Trung Quốc, bao gồm Man Wah Furniture và KUKA Home, những công ty đã chuyển công suất từ ​​Trung Quốc sang nước láng giềng phía Nam trong những năm gần đây để tránh thuế quan của Hoa Kỳ.Do đó, Việt Nam có thể đang trên đà vượt qua Trung Quốc để trở thành nơi cung cấp đồ nội thất chính cho Hoa Kỳ trong năm nay, theo dữ liệu của Hoa Kỳ.Trong bảy tháng đầu năm nay, quốc gia Đông Nam Á này đã xuất cảng đồ nội thất trị giá gần 8,2 tỷ đô la sang Hoa Kỳ, tăng tốc từ năm 2024, trong khi xuất cảng của Trung Quốc giảm xuống còn 8,4 tỷ đô la trong cùng kỳ.Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất cho đồ nội thất và đồ gỗ do Việt Nam sản xuất, và đây cũng là ngành xuất cảng lớn thứ năm của Việt Nam sang nền kinh tế lớn nhất thế giới.Các nhà xuất cảng tại Việt Nam đã bị sốc khi mức thuế quan đầu tiên được công bố, nhưng Lichtenberg tỏ ra ít bi quan hơn, vì ông hy vọng các sản phẩm chất lượng cao hơn của công ty sẽ vẫn hấp dẫn đối với những người mua ít quan tâm đến chi phí."Người tiêu dùng không quá nhạy cảm với giá đồ nội thất vì họ chỉ mua chúng vài năm một lần", ông nói.