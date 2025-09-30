Hôm nay,  

Chánh niệm sẽ không đốt cháy calories, nhưng nó có thể giúp bạn bám sát các mục tiêu sức khỏe của mình

30/09/202517:41:00(Xem: 178)
blank 

Chánh niệm sẽ không đốt cháy calories, nhưng nó có thể

giúp bạn bám sát các mục tiêu sức khỏe của mình

 

Tác giả: Masha Remskar

Dịch giả: Nguyên Giác

 

Lời Dịch Giả: Bài viết nhan đề "Mindfulness won't burn calories, but it might help you stick with your health goals" (Chánh niệm sẽ không đốt cháy calories, nhưng nó có thể giúp bạn bám sát các mục tiêu sức khỏe của mình) hôm 28/9/2025 trên tạp chí y khoa A Healthier Philly là của Masha Remskar -- nhà tâm lý và Nghiên cứu hậu tiến sĩ về Khoa học hành vi, Đại học Arizona State University -- ghi lại nghiên cứu cho thấy Chánh niệm không chỉ giúp sức khỏe tinh thần, mà cả thể chất, ngừa bệnh và giảm đau. Trong bài, tác giả nói rằng các ứng dụng di động như Headspace hoặc Calm có thể giúp bạn giữ Chánh niệm, tức là bạn giữ tâm Chánh niệm dựa theo lời hướng dẫn từ ứng dụng. Điều này hiển nhiên là phi truyền thống, vì Kinh điển ghi rằng các vị sư và cư sĩ lui về góc rừng để tự an tâm sau khi nghe lời dạy của Đức Phật. Nghĩa là, khi ngồi là ngồi một mình với tĩnh lặng, dù là đếm hơi thở hay quán sát tâm, không nghe theo lời hướng dẫn từ điện thoại di động. Tuy nhiên, các ứng dụng di động hiện nay đang tràn ngập thế giới, và có thể đã giúp nhiều người đi vào tĩnh lặng. Xin nói dè dặt, đó hẳn là tùy cơ duyên riêng. Bản Việt dịch như sau.

.... o ....

Chánh niệm sẽ không đốt cháy calories, nhưng nó có thể giúp bạn bám sát các mục tiêu sức khỏe của mình.

Nghiên cứu cho thấy những người thiền định thường xuyên sẽ có động lực nội tại hơn để chăm sóc sức khỏe của mình.

Hầu hết mọi người đều biết đại khái loại lối sống nào họ nên sống để giữ gìn sức khỏe.
 

Hãy nghĩ đến việc tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống cân bằng và ngủ đủ giấc.  Tuy nhiên, bất chấp tất cả các thủ thuật, công cụ theo dõi và những câu trích dẫn truyền động lực, nhiều người trong chúng ta vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì các mục tiêu sức khỏe của mình.

Trong khi đó, người dân trên toàn thế giới đang mắc các bệnh mãn tính liên quan đến lối sống nhiều hơn bao giờ hết.

Nhưng nếu mảnh ghép còn thiếu trong hành trình sức khỏe của bạn không phải là kỷ luật hơn – mà là sự tĩnh lặng hơn thì sao?
 

Nghiên cứu cho thấy thiền chánh niệm (mindfulness meditation) có thể giúp thúc đẩy việc theo đuổi các mục tiêu sức khỏe thông qua sự tĩnh lặng, và việc bắt đầu dễ dàng hơn bạn nghĩ – không cần áo cà sa của nhà sư Phật giáo hay các buổi tĩnh tâm im lặng.

Với sự phổ biến và dễ tiếp cận của các nguồn tài nguyên chánh niệm hiện nay, tôi đã ngạc nhiên khi thấy chánh niệm chỉ được thảo luận và nghiên cứu như một công cụ sức khỏe tinh thần, mà không khám phá hết tiềm năng hữu ích của nó cho nhiều lựa chọn lối sống khác.
 

Tôi là nhà tâm lý học và nhà khoa học hành vi, nghiên cứu các cách giúp mọi người sống khỏe mạnh hơn, đặc biệt là bằng cách vận động nhiều hơn và điều chỉnh căng thẳng hiệu quả hơn.

Công việc của nhóm tôi và các nhà nghiên cứu khác cho thấy chánh niệm có thể đóng vai trò then chốt trong việc mở đường cho một xã hội khỏe mạnh hơn, với mỗi một lúc là một hơi thở chánh niệm (one mindful breath at a time).

  

Giải mã chánh niệm

Chánh niệm đã trở thành một từ khóa thịnh hành gần đây, với các sáng kiến hiện có mặt trong các trường học, phòng họp và thậm chí cả trong số những người ứng cứu đầu tiên.  Nhưng thực sự thì nó là gì?

Chánh niệm đề cập đến việc thực hành hoặc trải nghiệm chú ý cẩn thận đến những gì đang diễn ra trong khoảnh khắc hiện tại của một người – chẳng hạn như suy nghĩ, hơi thở, cảm giác cơ thể và môi trường xung quanh – và làm điều đó một cách không phán xét.  Nguồn gốc của nó nằm trong truyền thống Phật giáo, nơi nó đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cộng đồng và thúc đẩy sự vị tha.
 

Tuy nhiên, trong 50 năm qua, thực hành dựa trên chánh niệm đã được phương Tây hóa thành các chương trình trị liệu có cấu trúc và công cụ quản lý căng thẳng, được nghiên cứu rộng rãi về lợi ích đối với sức khỏe tinh thần và thể chất.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chánh niệm mang lại những lợi ích rộng lớn cho tâm trí, cơ thể và năng suất.

Các chương trình dựa trên chánh niệm, cả trực tiếp và trực tuyến, có thể điều trị hiệu quả chứng trầm cảm và lo âu, bảo vệ khỏi tình trạng kiệt sức, cải thiện giấc ngủ và giảm đau.
 

Những tác động còn vượt ra ngoài trải nghiệm chủ quan.  Các nghiên cứu cho thấy những người thiền định có kinh nghiệm – tức là những người đã thiền định ít nhất một năm – có các dấu hiệu viêm (inflammation) thấp hơn, điều này có nghĩa là cơ thể họ có khả năng chống lại nhiễm trùng và điều hòa căng thẳng tốt hơn.  Họ cũng cho thấy khả năng nhận thức được cải thiện và thậm chí thay đổi cấu trúc não (brain structure).

Nhưng tôi thấy tiềm năng của chánh niệm trong việc hỗ trợ lối sống lành mạnh là điều thú vị nhất.

 

Chánh niệm có thể giúp bạn xây dựng những thói quen lành mạnh như thế nào?

Nghiên cứu của nhóm tôi cho thấy chánh niệm trang bị cho mọi người những kỹ năng tâm lý cần thiết để thay đổi hành vi thành công.  Biết phải làm gì để đạt được thói quen lành mạnh hiếm khi là điều cản trở mọi người.  Nhưng biết cách duy trì động lực và tiếp tục nỗ lực trước những trở ngại hàng ngày như thiếu thời gian, bệnh tật hoặc các ưu tiên cạnh tranh là lý do phổ biến nhất khiến mọi người bỏ cuộc – và do đó cần sự hỗ trợ nhiều nhất.  Đây là lúc chánh niệm phát huy tác dụng.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thiền định thường xuyên ít nhất hai tháng sẽ có động lực nội tại hơn để chăm sóc sức khỏe của mình, đây là đặc điểm nổi bật của những người duy trì chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên.
 

Một nghiên cứu năm 2024 với hơn 1.200 người tham gia do tôi chủ trì đã phát hiện ra rằng những người thiền định chánh niệm 10 phút mỗi ngày cùng với một ứng dụng di động (mobile app) có thái độ tích cực hơn đối với các thói quen lành mạnh và ý định thực hiện chúng mạnh mẽ hơn so với những người không thiền định.  Điều này có thể xảy ra vì chánh niệm khuyến khích sự tự phản ánh và giúp mọi người cảm thấy hòa hợp hơn với cơ thể mình, từ đó dễ dàng hơn để nhớ tại sao việc khỏe mạnh hơn lại quan trọng đối với chúng ta.

Một cách quan trọng khác mà chánh niệm giúp duy trì động lực với các thói quen lành mạnh là bằng cách tái cấu trúc phản ứng của một người đối với nỗi đau, sự khó chịu và thất bại.  Điều này không có nghĩa là người thiền không cảm thấy đau, cũng không có nghĩa là khuyến khích đau khi tập thể dục – hoàn toàn không!
 

Tuy nhiên, cảm giác khó chịu nhẹ là một trải nghiệm rất phổ biến của những người mới tập thể dục.  Ví dụ, bạn có thể cảm thấy khó thở hoặc mệt mỏi cơ bắp khi mới bắt đầu một hoạt động mới, đây là lúc mọi người dễ bỏ cuộc nhất.  Chánh niệm dạy bạn nhận ra những cảm giác này nhưng xem chúng là thoáng qua và ít phán xét nhất, giúp chúng ít gây xáo trộn hơn đến việc hình thành thói quen.

 

Thực hành chánh niệm

Một bài tập chánh niệm cổ điển bao gồm việc quan sát hơi thở và đếm số lần hít vào lên đến 10 lần một lúc.  Điều này khó thực hiện đến mức đáng ngạc nhiên mà không bị phân tâm, và một phần cốt lõi của bài tập là nhận ra sự phân tâm và quay lại đếm.  Nói cách khác, chánh niệm bao gồm việc thực hành sự thất bại theo những cách nhỏ nhặt, không quan trọng, khiến những thất bại thực tế trong cuộc sống – chẳng hạn như bỏ lỡ một buổi tập thể dục hoặc một bữa ăn buông thả – cảm thấy dễ kiểm soát hơn.  Điều này giúp bạn kiên định hơn trong việc theo đuổi các mục tiêu sức khỏe.
 

Cuối cùng, việc chú ý đến cơ thể và môi trường một cách chánh niệm giúp chúng ta quan sát hơn, dẫn đến trải nghiệm tập thể dục hoặc ăn uống đa dạng và thú vị hơn.  Những người tham gia vào một nghiên cứu khác mà chúng tôi thực hiện cho biết họ nhận thấy sự thay đổi của các mùa, có sự kết nối sâu sắc hơn với môi trường xung quanh và có khả năng nhận biết tiến bộ của bản thân tốt hơn khi tập thể dục chánh niệm.  Điều này khiến họ có nhiều khả năng tiếp tục duy trì thói quen của mình hơn.
 

May mắn thay, ngày nay có rất nhiều công cụ để bắt đầu thực hành chánh niệm, nhiều trong số đó là miễn phí.  Các ứng dụng di động, như Headspace hoặc Calm, là những điểm khởi đầu phổ biến và hiệu quả, cung cấp các buổi hướng dẫn bằng âm thanh để người dùng làm theo.  Một số chỉ dài có năm phút.  Nghiên cứu cho thấy rằng thực hiện một buổi thiền chánh niệm ngay vào buổi sáng là dễ duy trì nhất, và sau khoảng một tháng, bạn có thể bắt đầu thấy các kỹ năng từ việc thực hành thiền của mình lan tỏa ra ngoài các buổi thiền.
 

Dựa trên nghiên cứu của chúng tôi về chánh niệm và tập thể dục, tôi đã hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận Medito Foundation để tạo ra chương trình chánh niệm đầu tiên dành riêng cho việc vận động nhiều hơn.  Khi chúng tôi thử nghiệm chương trình trong một nghiên cứu, những người tham gia thiền cùng với các buổi tập này trong một tháng đã báo cáo tập thể dục nhiều hơn đáng kể so với trước khi nghiên cứu và có ý định duy trì vận động mạnh mẽ hơn so với những người không thiền.  Ngày càng có nhiều ứng dụng di động được đề cập ở trên cũng cung cấp các bài thiền vận động chánh niệm.

 

Nếu ý tưởng tập luyện ở tư thế ngồi không hấp dẫn, bạn có thể chọn một hoạt động khác để tập trung toàn bộ sự chú ý của mình.  Đây có thể là buổi đi bộ ngoài trời tiếp theo của bạn, nơi bạn chú ý đến trải nghiệm và môi trường xung quanh nhiều nhất có thể.  Cảm nhận bàn chân trên mặt đất và những cảm giác trên da là một điểm khởi đầu tuyệt vời.
 

Đối với những người có ít thời gian hơn nữa, những khoảng thời gian ngắn thực hành chánh niệm có thể được tích hợp vào ngay cả những lịch trình bận rộn nhất.  Hãy thử hít thở vài hơi chánh niệm, không bị phân tâm trong khi cà phê đang pha, trong lúc nghỉ giải lao ở nhà vệ sinh hoặc khi đi thang máy.  Đó có thể chỉ là khoảnh khắc tiếp đất mà bạn cần để cảm thấy và hoạt động tốt hơn trong suốt phần còn lại của ngày.
 

NGUỒN:

Mindfulness won't burn calories, but it might help you stick with your health goals - Masha Remskar

https://www.phillyvoice.com/mindfulness-motivation-health-goals/



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Hãy thử hình dung một cảnh tượng thế này: giữa không khí u buồn, trang nghiêm trong lễ tang một chính trị gia nổi tiếng, một nhóm người lại tỏ ra hả hê và giương cao những biểu ngữ như “Chúa ghét nước Mỹ,” “Hoa Kỳ sẽ diệt vong,” “Đừng cầu nguyện cho Hoa Kỳ,” hay “Tạ ơn Chúa về ngày 11/9.” Dù vị chính trị gia đó thuộc phe nào, thì có lẽ phần lớn người dân Hoa Kỳ đều sẽ thấy phẫn nộ. Vậy điều gì lại dung thứ cho các hành động chướng tai gai mắt như thế? Câu trả lời gói gọn trong mấy chữ: Tu Chính Án Thứ Nhất (First Amendment).

Còn nhớ trong chiến dịch tranh cử năm 2024, Trump từng mạnh miệng nói: “Tôi nghĩ khi sinh viên tốt nghiệp đại học nên được cấp thẻ xanh [thường trú nhân tại Hoa Kỳ] cùng với tấm bằng của mình.” Nhưng đến khi quay lại chiếc ghế tổng thống, ông lại khiến nhiều người té ngửa vì nói một đằng, làm một nẻo. Ngày 19 tháng 9, Trump ra lệnh thu tới 100,000 MK đối với mỗi hồ sơ xin cấp visa H-1B mới, diện thị thực mà các công ty công nghệ thường dùng để tuyển dụng sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp. Hằng năm, chỉ có 85,000 visa H-1B được cấp (bằng cách bốc thăm), còn tổng chi phí xin visa (trước khi có chính sách mới của Trump) chỉ khoảng 2,500 MK.

Tuyên cáo về Thẻ Vàng Trump không đề cập gì đến hạn ngạch hay ngày ưu tiên. Khoản phí 1 triệu Mỹ kim và 2 triệu Mỹ kim dường như chỉ là các khoản phí duyệt xét nhanh cấp tốc. Ngay cả khi các đơn này được duyệt xét ngay lập tức, vẫn tồn tại vấn đề thiếu hạn ngạch thẻ xanh. Điều này ngăn cản việc cấp thẻ xanh theo “đường tắt.” Đương đơn xin Thẻ Vàng không thể chen lên trước.

Trong những tháng qua, chính sách cứng rắn di dân của chính quyền Trump khiến nhiều người dân Mỹ kinh sợ. Trao quyền tuyệt đối cho ICE bắt giữ trục xuất di dân, lập ra những trại giam di dân khổng lồ vô nhân đạo, những quan chức thực thi luật di trú không ngần ngại chứng minh mức độ tàn nhẫn của họ. Đa số người dân Mỹ không hiểu những chính sách kiểu này là đột biến hay đã có nguồn gốc từ trước, bởi vì họ chưa có cái nhìn đầy đủ và toàn diện về lịch sử trục xuất di dân của Hoa Kỳ.

Khi mùa thu đến, Pechanga Resort Casino chào đón mùa mới với chuỗi chương trình khuyến mãi Trung Thu kéo dài suốt tháng 10, mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội trúng thưởng tiền mặt và phần thưởng EasyPlay. Lễ hội kéo dài cả tháng này kết hợp các sự kiện xổ số đặc biệt cùng cơ hội hàng tuần dành cho hàng trăm người chiến thắng.

Hôm nay, Sky River Casino đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong dự án mở rộng được mong chờ từ lâu bằng lễ “đặt khối bê tông cuối cùng”, lắp đặt khối bê tông đúc sẵn cuối cùng cho nhà đỗ xe mới. Kế hoạch xây dựng Dịch Vụ Đưa Đón (Valet) được cải thiện và Cổng Đón (Porte Cochere) mới cũng đang được triển khai. Khách hàng sẽ sớm được tận hưởng bãi đậu xe thuận tiện, có mái che từ đầu năm 2026.

Một trong những cáo buộc chính mà chính quyền Trump và phía Cộng Hòa nhắm vào Dân Chủ trong cuộc tranh chấp ngân sách hiện nay là cho rằng Dân Chủ muốn cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho người di dân sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Dân Chủ phủ nhận hoàn toàn, theo CBS News. Thực tế, đề nghị ngân sách của phía Dân Chủ chỉ nhằm khôi phục quy định Medicaid theo luật trước năm 2025, tức mở lại quyền xin bảo hiểm cho các nhóm di dân có tư cách hợp pháp hay được chính phủ cho phép cư trú. Luật mới của Trump, được gọi là One Big Beautiful Bill Act, đã giới hạn Medicaid chỉ cho thường trú nhân (có thẻ xanh), người Cuba và Haiti nhập cảnh hợp pháp, cùng một số công dân đảo Thái Bình Dương. Các nhóm trước đây vẫn được nhận Medicaid như người tị nạn, người được cho tạm trú (parole), người được tòa án cho hoãn trục xuất, hay người được cấp quy chế tị nạn đều bị loại ra, khiến khoảng 1,4 triệu di dân có thể mất bảo hiểm.

Chương trình nhạc thính phòng Nguyên Từ Mỹ với chủ đề "Vẫn Mãi Không Quên" đã thực hiện thành công, với nhiều xúc động từ phía người trình diễn và khán giả, hôm Chủ Nhật 28/9/2025 tại hội trường Nhật Báo Người Việt. Khán giả đã ngồi đầy hội trường, trong đó có nhiều bạn từ xa tới, như họa sĩ Trần Đán từ Minnesota tới, nhà truyền thông Bùi Như Mai từ San Jose tới, và các bạn học xưa của nhạc sĩ nơi các trường CSU Long Beach, Chu Văn An Sài Gòn.

WELLINGTON, New Zealand (AP) — Hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục hai nữ phục vụ trẻ tại một nhà hàng ở New Zealand sẽ không trở lại New Zealand để đối mặt với cáo buộc hình sự sau khi các nỗ lực dẫn độ họ thất bại, theo lời chính quyền New Zealand cho biết hôm thứ Năm.

- Chính Phủ Liên Bang Đóng Cửa Sang Ngày Thứ Hai: Tranh Chấp Bảo Hiểm Y Tế, Trump Dọa Sa Thải Và Cắt Tài Trợ Hạ Tầng. - Virginia: Hùng Cao Chính Thức Giữ Chức Thứ Trưởng Hải Quân Trong Chính Quyền Trump. - PEN America Báo Động Làn Sóng Cấm Sách Gia Tăng Tại Trường Học Hoa Kỳ. - Giáo Hoàng Leo XIV Lên Tiếng: “Đối Xử Vô Nhân Đạo Với Di Dân Ở Mỹ Không Thể Gọi Là Bảo Vệ Sự Sống”và Khẳng Định Sứ Mệnh Gìn Giữ Di Sản Khí Hậu Của Đức Giáo Hoàng Francis - Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt phản bác. - Israel Ra Lệnh Người Palestine Rời Gaza City, Trump – Netanyahu Đưa Ra Kế Hoạch Ngưng Bắn. - Bondi Và Hegseth Ra Mắt Lực Lượng Liên Bang Ở Memphis Trong Chiến Dịch Chống Tội Phạm. - Trump Đóng Băng 18 Tỉ Mỹ Kim Dành Cho Hạ Tầng New York Giữa Khủng Hoảng Ngân Sách. - Các Công Viên Quốc Gia Vẫn Mở Cửa dù Chính Phủ Liên Bang Đóng Cửa, . - Cựu Tướng Cảnh Báo Thông Điệp “Nguy Hiểm” Trong Bài Diễn Văn Của Trump Trước Quân Đội. - Yêu Sách Thương Mại Của Trump Gặp Trở Ngại...

(WASHINGTON, ngày 1 tháng 10, Reuters) – Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư đã sa thải hàng loạt thành viên Hội Đồng Nhân Văn Quốc Gia (National Council on the Humanities). Trên trang mạng chính thức của hội đồng hiện chỉ còn lại bốn gương mặt được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm.

(WASHINGTON, ngày 1 tháng 10, Reuters) – Nửa đêm Thứ Tư, chính phủ liên bang Hoa Kỳ chính thức đóng cửa sau khi nỗ lực đàm phán ngân sách lưỡng đảng đi vào ngõ cụt. Quyết định này ngay lập tức đẩy hàng triệu nông dân vào hoàn cảnh khốn cùng (họ vốn đang oằn mình vì nông sản rớt giá thê thảm, nợ nần chồng chất và cuộc chiến thương mại dai dẳng). Các khoản thanh toán bị hoãn lại, việc vay vốn cũng bị tạm ngừng ngay giữa cao điểm mùa thu hoạch.

Cuối tuần qua tại bãi biển Ocean Beach, tôi đã chứng kiến ​​một điều đáng kinh ngạc: hơn 350 người dân San Francisco ở mọi lứa tuổi, từ học sinh đến các gia đình, hàng xóm và doanh nghiệp địa phương, đã cùng nhau xắn tay áo lên và bắt tay vào hành động, thu gom hơn 3.000 pound rác chỉ trong 90 phút. Sự kiện dọn dẹp quy mô lớn này là một phần của Ngày Dọn Dẹp Bờ Biển California thường niên lần thứ 41, một nỗ lực trên toàn tiểu bang nhằm loại bỏ hàng ngàn pound rác thải khỏi các bãi biển và sông ngòi của California trước khi chúng gây ô nhiễm nguồn nước.

Hơn nửa thế kỷ không có cơ hội tương phùng. Hỏi thăm nhau, hãy còn mơ hồ nhân dạng. Chỉ nhớ tên nhau, những tiểu đồng tham học phương xa. Kinh luật hãy còn ê a tụng đọc thuộc lòng. Cơm hẩm nhà thiền không lấp nổi vị tương mặn. Áo vải vá hoài, gãy kim đứt chỉ. Tâm ban đầu chí thú đường Như Lai.

Trump đã ký một văn bản áp thuế 25% đối với đồ nội thất gỗ từ ngày 14 tháng 10, mức thuế này có thể tăng lên 50% vào năm tới đối với bàn trang điểm và tủ bếp và lên 30% đối với đồ bọc lớp nệm uphol (upholstery).
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.