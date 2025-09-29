Dự Luật AB 1400 Là Cơ Hội Cho Những Y Tá Tương Lai Tại California và Là Giải Pháp Giúp Đa Dạng Hóa Lực Lượng Lao Động

Tác giả: Xong Her, Y Tá

Đã Đăng Ký Hành Nghề,

Tốt nghiệp trường

Cao Đẳng Thành Phố

Sacramento

California đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt y tá nghiêm trọng, và cộng đồng của chúng ta đang cảm nhận được áp lực đó mỗi ngày. Việc thiếu hụt y tá có trình độ và đa dạng đồng nghĩa với thời gian chờ đợi lâu hơn, khoảng cách về năng lực chăm sóc giữa các nền văn hóa, và sự chênh lệch về sức khỏe ngày càng gia tăng. Một trong những lý do tôi chọn trở thành y tá là để đóng góp cho cộng đồng nơi tôi lớn lên và cung cấp loại hình dịch vụ chăm sóc mà gia đình tôi thường không có được.





Là một người Mỹ gốc H'Mông thế hệ đầu tiên và là con gái của những người nông dân nhập cư, việc học đại học dường như nằm ngoài tầm với. Việc rời xa nhà để học đại học không chỉ là điều không thể về mặt tài chính, mà tôi còn cảm thấy có trách nhiệm phải ở gần nhà để giúp gia đình kiếm sống. Cao đẳng cộng đồng không chỉ là lựa chọn tốt nhất đối với tôi, mà còn là lựa chọn duy nhất. Tôi tự hào về hành trình học tập tại cao đẳng cộng đồng vì nó đã giúp tôi trở thành một y tá đã đăng ký hành nghề. Tuy nhiên, ngay cả với khởi đầu đáng kinh ngạc này, tôi vẫn chưa đạt đến giới hạn của mình chỉ với bằng Cao Đẳng Y Tá (ASN). Tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình cần có bằng Cử Nhân Y Tá (BSN) nếu muốn thăng tiến. Giống như nhiều sinh viên xuất thân từ các gia đình có thu nhập thấp hoặc cộng đồng nông thôn, tôi biết việc lấy bằng BSN sẽ không hề dễ dàng.

Đó là lý do tại sao tôi ủng hộ Dự luật 1400 của Quốc hội, hiện đang chờ Thống Đốc Newsom ký ban hành. Dự luật này sẽ khởi động một chương trình thí điểm cho phép 10 trường cao đẳng cộng đồng ở California cung cấp chương trình cấp bằng đào tạo BSN. Đây là một giải pháp thiết thực, tiết kiệm chi phí cho cả tình trạng thiếu hụt y tá và những trở ngại đang cản trở những sinh viên như tôi tiến xa hơn trong lĩnh vực có nhu cầu cao này.

Nhu cầu về các y tá được đào tạo BSN là rất rõ ràng. Năm 2023, 61% trong số 35.000 vị trí tuyển dụng điều dưỡng tại California yêu cầu bằng Cử Nhân Y Tá (BSN). Nghiên cứu liên tục cho thấy các bệnh viện có nhiều y tá được đào tạo với bằng BSN hơn, có kết quả điều trị tốt hơn cho bệnh nhân. Các nhà tuyển dụng ngày càng tìm kiếm những ứng viên này, không chỉ vì kỹ năng lâm sàng mà còn vì tiềm năng lãnh đạo và đào tạo trong các lĩnh vực như y tế công cộng và điều phối chăm sóc.





Đáng tiếc là các chương trình BSN tại hệ thống của Đại Học Bang California (CSU) và Đại Học California, cũng như các trường tư thục, đôi khi vượt quá khả năng tài chính và quá xa đối với nhiều sinh viên, đặc biệt là những người đến từ các cộng đồng thiểu số. Đối với những sinh viên bị giới hạn về địa lý như tôi, những người cần ở gần nhà để hỗ trợ gia đình, làm việc trong khi theo học bằng cấp, hoặc chăm sóc người thân, thì đơn giản là có quá ít lựa chọn phù hợp.





Dự luật AB 1400 sẽ thay đổi điều đó, mở rộng cơ hội học tập của sinh viên mà không làm tăng chi phí cho người đóng thuế California. Các trường cao đẳng cộng đồng hiện đang cung cấp các chương trình Cao Đẳng Y Tá (ADN) chất lượng cao, và được đánh giá cao với đội ngũ giảng viên, cơ sở thực hành và chương trình giảng dạy phù hợp. Việc bổ sung chương trình Cử Nhân Y Tá (BSN) sẽ dựa trên cơ sở hạ tầng hiện có này để giúp nhiều sinh viên đạt được bằng cấp cao hơn mà không cần chuyển tiếp hoặc gánh khoản nợ khổng lồ.





Kinh nghiệm của bản thân tôi minh họa rõ điều này. Tôi sống tại nhà khi theo học tại trường cao đẳng cộng đồng, giúp đỡ bố mẹ làm việc tại trang trại mỗi ngày trước và sau giờ học. Hỗ trợ tài chính đã trang trải hầu hết chi phí của tôi, và lớp học nhỏ cùng môi trường hỗ trợ đã giúp tôi thành công. Mặc dù cuối cùng tôi đã quay lại trường học để học bằng Cử Nhân Y Tá (BSN), tôi đã phải đợi vài năm làm y tá để kiếm đủ tiền và có được các nguồn lực cần thiết để thực hiện điều đó. Đó là một hành trình khó khăn mà tôi sẽ không cần thiết trải qua nếu trường cao đẳng cộng đồng của tôi có thể cung cấp bằng Cử nhân Điều dưỡng (BSN) thay vì chỉ là bằng Cao Đẳng Y Tá (ADN).





Câu chuyện của tôi không phải là duy nhất. Nhiều sinh viên nhập cư và sinh viên người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương (AAPI) thế hệ đầu tiên cũng phải đối mặt với những rào cản tương tự. Dữ liệu từ Chiến Dịch Vì Cơ Hội Đại Học ( đặc biệt là người gốc Campuchia, H'Mông và Lào) cho thấy tỷ lệ hoàn thành chương trình đại học thấp đến mức đáng báo động. Sinh viên bản địa Hawaii và người dân đảo Thái Bình Dương thường phải đối mặt với khoản nợ sinh viên cao và trình độ đại học thấp, những yếu tố làm kéo dài vòng luẩn quẩn của đói nghèo.





Bằng cách cung cấp chương trình Cử Nhân Y Tá (BSN) tại trường cao đẳng cộng đồng, chúng ta có thể giúp phá vỡ những vòng luẩn quẩn đó. Tổng chi phí ước tính cho một chương trình BSN tại một cơ sở thí điểm tham gia sẽ là khoảng 10.500 đô la. Con số này thấp hơn nhiều so với các trường cao đẳng và đại học công lập và tư thục. Sinh viên có thể ở gần nhà, đồng thời được gia đình và cộng đồng hỗ trợ, cũng như có thể chuẩn bị cho một nghề nghề nghiệp có thu nhập tốt và nhu cầu cao. Việc thông qua Dự luật AB 1400 sẽ là một bước ngoặt cho cộng đồng của tôi và những cộng đồng tương tự, nơi những cơ hội như thế này là rất cần thiết.





Các trường cao đẳng cộng đồng đã được chứng minh là một cánh cổng dẫn đến cơ hội. Giờ đây, chúng ta phải mở rộng tiềm năng của họ. AB 1400 là một chính sách thông minh, công bằng, phù hợp với nhu cầu của lực lượng lao động và các mục tiêu giáo dục của California. Nó trao quyền cho sinh viên vươn lên cao hơn, mà không rời bỏ cộng đồng của họ phía sau.





Nếu được ký thành luật, AB 1400 sẽ giúp đào tạo thế hệ y tá tiếp theo, những người phản ánh sự đa dạng của tiểu bang chúng ta; những y tá có nhiều khả năng ở lại địa phương và cung cấp dịch vụ chăm sóc phù hợp với văn hóa ở những nơi cần thiết nhất. Đây là một bước tiến dài hướng tới một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện và đáp ứng tốt hơn.





Hãy mang đến cho những sinh viên như tôi một conđườ ng rõ ràng để thành công, đồng thời giúp California xây dựng một tương lai vững vàng và khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.



Xong Her