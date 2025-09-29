- Boston: GS Joshua Nguyen bị Turning Point USA đưa vào danh sách theo dõi, tin nhắn thù hận dồn dập, vì Nguyen ủng hộ cả hai, Palestine và Israel.

- Bão tàn phá 7 tỉnh VN: ít nhất 13 người chết, 13 mất tích, 46 bị thương; 45.054 nhà hư sập

- Ngày mai, Thứ Ba, Trump và Hegseth họp toàn bộ 800 tướng, đô đốc để diễn văn về "đạo đức chiến binh"

- Trump: sẽ áp thuế 100% đối với phim nước ngoài

- Trump vu khống Mamdani là Cộng sản, nói sẽ không cấp tiền nếu Mamdani thắng chức Thị trưởng New York, vì Mamdani hứa giao thông, nhà ở và hàng chợ giá rẻ theo tiêu chuẩn dân chủ xã hội (không phải kiểu CS như VN, TQ, Cuba)

- Nhà hoạt động dân chủ Hong Kong đang lưu vong Nathan Law bị Singapore cấm nhập cảnh

- Putin ký lệnh gọi nhập ngũ thêm 135.000 người trong 3 tháng cuối năm 2025.

- Đức, Pháp và Ba Lan kêu gọi Nga ngưng vi phạm không phận NATO

- Manningham-Buller, cựu giám đốc MI5 (Sở An ninh Phản gián Anh quốc): Anh có thể đã ở trong tình trạng chiến tranh với Nga.

- Cố vấn An ninh Quốc gia Nam Hàn Wi Sung-lac: Nam Hàn từ chối vụ Mỹ đòi nộp đầu tư 350 tỷ đô bằng tiền mặt để giảm thuế quan

- Mỹ thúc đẩy các công ty sản xuất quốc phòng tăng sản lượng tên lửa gấp đôi

- Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas: tiền lệ tư pháp không nên được coi là "phúc âm" có thể lật ngược (đang xét lật ngược về quyền công dân khi ra đời ở Mỹ)

- Cựu DB Steve Kagen: trong 9 tháng Trump cầm quyền, Trump đã tước quyền Quốc Hội, Tòa Tối Cao phục tùng, siết cổ đại học và truyền thông, vi phạm trắng trợn Hiến pháp, chà đạp quyền tự do ngôn luận của công dân, nhà thờ hóa trường học, vuốt ve tỳ phú, siết dân nghèo

- Nổ súng vào nhà thờ ở Michigan: 5 người chết (kể cả tay súng), nhiều người bị thương. Tay súng là cựu TQLC, ủng hộ Trump trong các kỳ bầu cử quá khứ

- Nổ súng vào nhà hàng ven sông ở North Carolina: 3 người chết, 5 bị thương, tay súng bị bắt

- Ca nhạc sĩ, diễn viên Ariana Grande, 32 tuổi, hỏi 373 triệu người theo dõi trên Instagram của cô: Cuộc sống có tốt hơn kể từ khi Trump trở lại Nhà Trắng không?

- Trump: nhiều phần sẽ đóng cửa chính phủ vì Dân Chủ muốn bảo hiểm y tế di dân lậu. Dân Chủ: chỉ xin đừng cắt Medicaid, tố Trump vu khống vì thực tế di dân lậu không có quyền lãnh gì

- Hơn 100.000 nhân viên liên bang sẽ chính thức từ chức vào ngày mai, thứ Ba, sau nhiều tháng "sợ hãi và bị đe dọa"

- Cựu luật sư Nhà Trắng (của Trump) Ty Cobb: sai lầm lớn nhất" của đất nước Mỹ là "tái đắc cử Tổng thống Trump". Hồ sơ truy tố cựu giám đốc FBI James Comey sai hoàn toàn, vì Trump muốn viết lại lịch sử để thế hệ sau không biết rằng Trump đã kích động nổi loạn 6/1/2021

- Trump có thể đang nhắm đến (để truy tố) một cựu giám đốc FBI thứ hai: Christopher Wray.

- Giám đốc FBI đương nhiệm Patel [cãi Trump]: nói 274 đặc vụ FBI gài vào kích động bạo loạn 6/1/2021 là bịa đặt, vì họ chỉ tới sau khi cảnh sát báo động

- Oregon kiện liên bang: Portland an toàn, Trump đưa lính vào là sai.

- Ukraine và NATO vui mừng: Đảng cầm quyền thân phương Tây của Moldova đã giành được đa số phiếu bầu tại quốc hội

- Dân Châu Âu ưa xe TQ hơn xe Mỹ vì Trump

- Các trại nuôi bò Mỹ la trời vì Trump: Thịt bò Úc đã thay nguồn cung từ Mỹ vào TQ

- Trump nói sản xuất xe hơi bùng nổ ở Mỹ, thực tế là đang giảm.

- Starbucks sẽ đóng cửa vĩnh viễn 434 cửa hàng, cắt 900 nhân viên trong tháng này.

- Tây Ban Nha: nữ nghệ sĩ nhào lộn gánh xiếc 27 tuổi chết vì rơi từ độ cao 4,8 mét

- Tòa Anh quốc thông cảm: Cô gái nhập cư Việt Nam nổi ghen, đánh cả bạn trai và cô hàng xóm vì kiểu VN là thế

--- Boston: GS Joshua Nguyen bị đưa vào danh sách theo dõi. Joshua Nguyen, một giáo sư văn chương tại Đại học Tufts University và Cao đẳng Boston College, trong "danh sách cần bị theo dõi" của Charlie Kirk cho biết ông đang bị khủng bố, bị tin nhắm thù hận. Khi nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk bị bắn chết vào đầu tháng này, sự chú ý lại đổ dồn về các tổ chức của ông và các thực thể của họ, bao gồm một "danh sách theo dõi" các giáo sư đại học, trong đó có hàng chục người ở Massachusetts.



Kirk đã thành lập Turning Point USA, một tổ chức bảo thủ có trụ sở tại hơn 3.000 trường đại học trên toàn quốc. Một trang web do tổ chức này tạo ra đã đưa một số giáo sư đại học vào "danh sách theo dõi". Theo trang web, sứ mệnh của tổ chức này là "vạch trần và lập hồ sơ các giáo sư đại học phân biệt đối xử với sinh viên bảo thủ và thúc đẩy tuyên truyền cánh tả trong lớp học".

.

Joshua Nguyen, một giáo sư văn chương tại Đại học Tufts và Cao đẳng Boston, đã bị đưa vào danh sách này từ năm 2023. Chính một bài đăng trên mạng xã hội và bản kiến ​​nghị được ký tên ủng hộ các gia đình Palestine đã thu hút sự chú ý của tổ chức. Nguyen cũng đăng lại một hình ảnh trên mạng xã hội của mình kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Gaza.

.

Sau vụ sát hại Kirk, Nguyen cho biết anh và những người khác mà anh biết trong danh sách bắt đầu thấy các tin nhắn thù hận gia tăng. Một số giáo sư mà anh biết thậm chí còn nhận được những lời đe dọa giết người. "Ngày càng có nhiều người hỏi tôi về điều này", Nguyen nói. "Tôi thực sự cảm thấy hoang tưởng. Tôi hoàn toàn ủng hộ tự do ngôn luận và tự do ngôn luận. Dù tôi có quan điểm chính trị nào ngoài lớp học, tôi muốn sinh viên tin tưởng rằng tôi có thể dẫn dắt những cuộc thảo luận gay gắt và giải quyết các vấn đề gây chia rẽ trong lớp học."

.

Nguyen cho biết áp lực đã khiến anh phải cân nhắc lại việc đưa một số tài liệu vào chương trình giảng dạy và lo ngại nhất là điều này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và sinh viên. Trang web sử dụng các thẻ để gắn nhãn hồ sơ của các giáo sư. Nguyen bị gắn nhãn "bài Do Thái" và "hỗ trợ khủng bố", những nhãn mà anh Nguyen gặp phải. "Nó làm mất đi sự tinh tế của việc tôi có thể ủng hộ Palestine và ủng hộ Do Thái. Hai điều này không loại trừ lẫn nhau", Nguyen nói. "Đó là tác hại của những danh sách đó. Chúng cố gắng tạo ra những cặp đôi, và những cặp đôi này lại có hại."

.

Những trường đại học nào khác có trong danh sách? Các trường đại học khác trong khu vực cũng có giáo sư trong cơ sở dữ liệu trực tuyến. Đại học Harvard dẫn đầu với 37 giảng viên. Cao đẳng Boston và Đại học Tufts đều có năm giảng viên được liệt kê. UMass Boston có ba giảng viên. Có vẻ như những người lập danh sách theo dõi giáo sư không chấp nhận 2 lập trường song đôi: ủng hộ Palestine và ủng hộ Do Thái cùng lúc.

.

---- Bão Bualoi, còn gọi là Bão số 10, đã khiến ít nhất 13 người chết và phá hủy hàng trăm ngôi nhà ở miền Trung và miền Bắc Việt Nam, theo truyền thông nhà nước. Hàng chục người mất tích hoặc bị thương sau khi cơn bão đổ bộ vào đất liền vào đêm Chủ nhật, gây ngập lụt đường sá, cuốn trôi cầu cống và tốc mái các tòa nhà trước khi suy yếu và di chuyển vào nước láng giềng Lào. Khoảng 3,4 triệu hộ dân tại nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung bị gián đoạn cung cấp điện, chủ yếu ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng.

.

Báo nhà nước cho biết: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết tính đến 15 giờ chiều 29/9, bão số 10 và mưa lũ tại 7 tỉnh, thành phố (Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi), đã khiến 13 người chết, 13 người mất tích, 46 người bị thương; 45.054 nhà hư hỏng, tốc mái, bị ngập; 5.979 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều công trình, cây xanh bị gãy đổ…

.

TTXVN cho biết bão cũng khiến 42 chuyến bay phải hủy, hoãn 51 chuyến bay (tại các cảng hàng không Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân). Bão và mưa lũ cũng gây ngập lụt, ách tắc giao thông tại 36 điểm ngầm tràn trên nhiều tuyến đường quốc lộ ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị; ngập một số tuyến đường tỉnh tại Huế và sạt lở, ngập chia cắt tại một số ngầm tràn trên các tuyến đường giao thông nông thôn tại Hà Tĩnh, Quảng Trị; 5 vị trí trên quốc lộ 40B tại Đà Nẵng và 9 điểm đường giao thông tại Nghệ An bị sạt lở, hư hỏng…

.

---- Ngày mai, Thứ Ba, sẽ là hình ảnh bi hài: Tổng thống Trump đang chuẩn bị cho cuộc họp quân sự toàn thể của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth vào thứ Ba. Khoảng 800 tướng lĩnh và đô đốc cấp cao của Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ tham dự một cuộc họp "chưa từng có tiền lệ" và được tổ chức vội vã tại Quantico, Virginia, vào thứ Ba, ngày 30 tháng 9/2025. Cuộc họp này do Hegseth triệu tập, và Trump cũng dự kiến ​​sẽ tham dự và phát biểu trước các sĩ quan.

.

Sự xuất hiện của vị tổng thống 79 tuổi, làm tăng thêm sự giám sát chặt chẽ hơn nữa—và sự hiện diện an ninh—cho một cuộc họp vốn đã gây tranh cãi và tốn kém. "Chúng tôi đã nhận được xác nhận từ Nhà Trắng rằng Tổng thống hiện đang tham dự bài phát biểu vào thứ Ba", một tài liệu kế hoạch mà The Washington Post có được cho biết.

.

Tuần trước, Hegseth, cựu người dẫn chương trình của Fox News, đã triệu tập các tướng lĩnh Hoa Kỳ đóng quân trên khắp thế giới đến Quantico, Virginia. Lệnh bất thường này, vốn sẽ tiêu tốn hàng triệu đô la của Hoa Kỳ để điều động các tướng lĩnh đóng quân trên khắp thế giới trong thời gian ngắn, đã làm dấy lên lo ngại rằng Hoa Kỳ đang bên bờ vực của một cuộc xung đột quân sự lớn.

.

Tuy nhiên, các nguồn tin nội bộ cho biết cuộc họp về cơ bản chỉ là một buổi chụp ảnh trình diễn. Hegseth dự định tự quay video bài phát biểu về "đạo đức chiến binh" trước các tướng lĩnh, bởi vì "những người đàn ông với những ngôi sao trên vai sẽ tạo nên một hình ảnh đẹp hơn về mặt hình ảnh", một nguồn tin nội bộ nói với CNN.

.

Tin tức về cuộc họp cũng làm dấy lên những so sánh với Đệ Tam Đế chế. Cựu đại tướng Hoa Kỳ Ben Hodges đã đăng trên Twitter: "Tháng 7 năm 1935, các tướng lĩnh Đức được triệu tập đến một cuộc họp bất ngờ tại Berlin và được thông báo rằng lời tuyên thệ trước đó của họ với hiến pháp Weimar đã bị vô hiệu và họ sẽ phải tuyên thệ cá nhân với Quốc trưởng. Hầu hết các tướng lĩnh đã tuyên thệ mới để giữ vững vị trí của mình."

.

Hegseth, 45 tuổi, đáp trả: "Câu chuyện hay đấy, thưa Đại Tướng." Sự xuất hiện của Trump, người đã trốn tránh nghĩa vụ quân sự trong Chiến tranh Việt Nam năm lần, sẽ chẳng thể nào xoa dịu những lo ngại đó. Chưa có cuốn phim hay tiểu thuyết nào hấp dẫn hơn.

.

---- Hôm thứ Hai, Tổng thống Trump đã cam kết áp thuế 100% đối với phim nước ngoài mà ông đã hứa hồi tháng Năm, cho rằng ngành công nghiệp phim ảnh đã bị "đánh cắp" khỏi Hoa Kỳ. Mức thuế như vậy có thể gây ra sự gián đoạn lớn cho ngành công nghiệp giải trí, xét đến khối lượng lớn nội dung truyền thông được sản xuất bên ngoài Hoa Kỳ. Hiện vẫn chưa rõ mức thuế này sẽ được áp dụng khi nào hoặc bằng cách nào, và liệu gánh nặng sẽ thuộc về nhà sản xuất, nhà phân phối hay một bên nào đó ở giữa.

.

---- Trump vu khống Mamdani là Cộng sản, nói sẽ không cấp tiền nếu Mamdani thắng chức Thị trưởng New York. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai đã đe dọa rằng Zohran Mamdani "sẽ không nhận được" bất kỳ khoản tiền nào từ chính quyền nếu ông ta thắng cử thị trưởng sắp tới tại Thành phố New York. "Zohran Mamdani, người tự xưng là Cộng sản của Thành phố New York, người đang tranh cử Thị trưởng, sẽ chứng tỏ là một trong những điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với Đảng Cộng hòa vĩ đại của chúng ta. Ông ta sẽ gặp rắc rối với Washington hơn bất kỳ Thị trưởng nào trong lịch sử của Thành phố vĩ đại một thời của chúng ta", Trump viết trên Truth Social.

.

Trump viết, "Hãy nhớ rằng, ông ta cần tiền từ tôi, với tư cách là Tổng thống, để thực hiện tất cả những lời hứa GIẢ MẠO về Cộng sản của mình. Ông ta sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào, vậy thì việc bỏ phiếu cho ông ta có ý nghĩa gì?" Trump đã nhiều lần chỉ trích các chính sách của Mamdani kể từ khi ông này được bầu làm ứng cử viên của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử, chỉ trích ông ta là một người cộng sản.

.

Các chuyên gia cho biết tuyên bố của Donald Trump rằng cương lĩnh của ứng cử viên thị trưởng thành phố New York y hệt chủ nghĩa cộng sản là sai sự thật. Zohran Mamdani, 33 tuổi, người đã vươn lên dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ cho chức thị trưởng thành phố New York, tự nhận mình là một người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ. Cương lĩnh của Mamdani kêu gọi làm cho giao thông, nhà ở và hàng tạp hóa trở nên dễ tiếp cận hơn, nhưng các chuyên gia cho rằng ông không ủng hộ những nguyên lý cốt lõi của chủ nghĩa cộng sản, chẳng hạn như việc chính phủ tiếp quản ngành công nghiệp và tài sản tư nhân.

.

"Mamdani KHÔNG phải là người cộng sản", Anna Grzymala-Busse, giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học Stanford, viết trong email gửi PolitiFact. "Chủ nghĩa cộng sản bao gồm một nền kinh tế kế hoạch tập trung, không có lực lượng thị trường. Giá cả và số lượng được thiết lập bởi một cơ quan chính quyền trung ương. Không có cạnh tranh chính trị dân chủ, và thay vào đó, một đảng duy nhất cai trị đất nước. Ông ấy không hề kêu gọi bất kỳ điều gì trong số này."

.

---- Một nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông đang sống lưu vong đã bị cấm nhập cảnh vào Singapore sau khi đến vào hôm thứ Bảy mặc dù nước này đã cấp thị thực (visa) cho ông. Nathan Law đã đến Singapore để phát biểu tại một hội nghị. Ông đã được cấp thị thực cho sự kiện kín, chỉ dành cho khách mời. Tuy nhiên, khi đến nơi, ông đã bị thẩm vấn trong bốn giờ và sau đó bị từ chối nhập cảnh. Ông đã được đưa lên chuyến bay trở lại San Francisco vào Chủ nhật, nơi máy bay của ông đã khởi hành đến Singapore.

.

Lao sống ở Anh và có hộ chiếu tị nạn Anh. Hộ chiếu Hồng Kông của ông đã bị hủy vào năm ngoái. Chính phủ Singapore đã viện dẫn "lợi ích quốc gia" khi không cho phép Law nhập cảnh vào thành phố-quốc gia này. Singapore đã tuyên bố "có lập trường rõ ràng và mạnh mẽ chống lại việc đưa chính trị của các quốc gia khác vào Singapore". Nước này có hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc.

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai đã ký một sắc lệnh hành pháp ra lệnh gọi nhập ngũ thêm 135.000 người trong ba tháng cuối năm 2025. Quy trình này sẽ áp dụng cho những người từ 18 đến 30 tuổi và kéo dài từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12. Ngoài ra, Putin còn ra lệnh sa thải những quân nhân đã hết hạn nghĩa vụ quân sự 12 tháng.

.

Trước đó, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tổ chức và Động viên, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga, ông Vladimir Tsimlyansky, khẳng định rằng lệnh gọi nhập ngũ sắp tới không liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

.

---- Các Bộ trưởng Ngoại giao của Đức, Pháp và Ba Lan – Johann Wadephul, Jean-Noel Barrot và Radoslaw Sikorski – đã kêu gọi Nga chấm dứt các hành vi vi phạm không phận của các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào thứ Hai.

.

Phát biểu tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha trong khuôn khổ sự kiện chung của họ tại Diễn đàn An ninh Warsaw, Wadephul nhấn mạnh sự hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn giữa các nước châu Âu. Ông cũng nhấn mạnh rằng "sẽ không một quốc gia thành viên nào bị bỏ lại một mình trước mối đe dọa này".

.

Trước đó, tại sự kiện tương tự, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất rằng đất nước ông, Ba Lan và các đồng minh của họ nên tạo ra một lá chắn phòng thủ chung chống lại các mối đe dọa trên không của Nga.

.

---- Một cựu giám đốc MI5 (Sở An ninh Phản gián Anh quốc) cho biết Anh có thể đã ở trong tình trạng chiến tranh với Nga. Nữ Nam tước Manningham-Buller, người lãnh đạo Cơ quan An ninh Anh từ năm 2002 đến năm 2007, đã trích dẫn các cuộc tấn công mạng, gián điệp và hoạt động bí mật trên đất Anh làm bằng chứng cho tuyên bố của mình. Bà cho biết bà có xu hướng đồng ý với Fiona Hill, một chuyên gia chính sách đối ngoại và cựu cố vấn của Donald Trump, người trước đây đã nói rằng Anh đã ở trong tình trạng chiến tranh với Nga.

.

Bà Manningham-Buller phát biểu trên podcast Lord Speaker's Corner: “Fiona Hill có thể đúng khi nói rằng chúng ta đã ở trong tình trạng chiến tranh với Nga. Đó là một kiểu chiến tranh khác, nhưng sự thù địch, các cuộc tấn công mạng, các cuộc tấn công vật lý, và hoạt động tình báo rất rộng khắp.”

.

Bà Manningham-Buller cho biết Vladimir Putin đã chuyển sang thái độ thù địch kéo dài với phương Tây kể từ cuộc xâm lược Ukraine ba năm trước và đang tham gia vào các hoạt động phá hoại, thu thập thông tin tình báo, cũng như tấn công người dân ở Anh. Bà cũng cho rằng các chính phủ trước đây đã sai lầm khi tin rằng Nga có thể gia nhập câu lạc bộ các nền dân chủ phương Tây.

.

Nói về cuộc gặp với ông Putin năm 2005, bà Manningham-Buller nói: “Tất cả chúng tôi đều hy vọng rằng khi Liên Xô sụp đổ, chúng tôi sẽ có một đối tác tiềm năng. Đó là một trong những lý do tại sao Putin đã có mặt cùng chúng tôi tại hội nghị thượng đỉnh G8 năm 2005. Tôi đã gặp ông ấy khi ông ấy trở về London. Nhưng thực ra chúng tôi đã sai vì Nga cực kỳ thù địch với phương Tây. Tôi không ngờ rằng chỉ trong vòng một năm, ông ấy lại ra lệnh ám sát Alexander Litvinenko trên đường phố London.”

.

Litvinenko, cựu điệp viên của cơ quan tình báo Nga FSB, đã bị đầu độc tại London vào năm 2006. Năm 1998, ông ta khai rằng mình được lệnh giết doanh nhân người Nga Boris Berezovsky, dẫn đến việc ông ta bị chính quyền Nga truy tố và phải chạy trốn sang Anh vào năm 2000. Một cuộc điều tra phát hiện ra rằng ông ta đã bị các điệp viên Nga sát hại, có thể là với sự chấp thuận của Putin.

.

---- Cố vấn An ninh Quốc gia Nam Hàn Wi Sung-lac hôm nay, thứ Hai, tuyên bố rằng nước ông không thể đáp ứng yêu cầu của Hoa Kỳ về khoản đầu tư 350 tỷ đô la bằng tiền mặt để giảm thuế quan đối với hàng xuất cảng của Nam Hàn từ 25% xuống 15%.

.

"Theo quan điểm của chúng tôi, việc trả 350 tỷ đô la bằng tiền mặt là không thể", Wi phát biểu tại một cuộc họp báo. Ông thừa nhận rằng không rõ liệu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có cơ hội xem xét kỹ lưỡng lập trường của Nam Hàn về vấn đề này hay chưa. Wi cũng bày tỏ niềm tin rằng Seoul nên "sử dụng tất cả các lá bài khả dụng" để đàm phán thỏa thuận, đồng thời lưu ý rằng "chúng ta không được lạm dụng chúng".

.

Trước đó, có thông tin cho rằng Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick đang tìm cách tăng cam kết đầu tư của Nam Hàn từ 350 tỷ đô la lên gần 550 tỷ đô la. Trong khi đó, Trump nói rằng ông "không ngại" đàm phán lại thỏa thuận thương mại giữa Washington và Seoul.

.

---- Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang thúc đẩy các công ty sản xuất quốc phòng tăng cường sản xuất tên lửa, tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Hai. Theo những người am hiểu vấn đề, Pentagon muốn các hãng cung cấp tăng gấp đôi, thậm chí gấp bốn lần sản lượng hiện tại "để phòng ngừa cuộc chiến tiềm tàng với Trung Quốc".

.

Các nguồn tin cho biết thêm, Thứ trưởng Quốc phòng Steve Feinberg thường xuyên trao đổi với các giám đốc điều hành nhà thầu quốc phòng "hàng tuần" để thảo luận về các phương án. Các tài liệu mà WSJ xem xét, có niên đại từ tháng 6, kêu gọi các công ty thực hiện các bước trong vòng 24 tháng tới để tăng sản lượng lên 2,5 lần. Tuy nhiên, báo cáo cho biết một số quan chức chính phủ không chắc chắn liệu các yêu cầu này có thực tế hay không, xét đến thời gian sản xuất chậm và "hàng chục tỷ" tiền tài trợ tiềm năng.

.

---- Trong một lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng tại trường luật của Đại học Công giáo (Catholic University), Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas đã đặt câu hỏi về việc tiếp tục dựa vào tiền lệ tư pháp, cho rằng các quyết định trước đây không nên được coi là "phúc âm". Khi tòa này chuẩn bị mở một nhiệm kỳ mới với các vụ án có thể thách thức các phán quyết quan trọng và lâu dài, Thomas cho rằng chỉ riêng tiền lệ không nên quyết định kết quả, đặc biệt nếu các quyết định trước đây được đưa ra mà không được xem xét kỹ lưỡng.

.

Thomas đã phát biểu tại trường luật ở Washington, D.C., chỉ vài ngày trước khi Tòa án Tối cao xét xử các vụ án có thể lật ngược hoặc định hình lại các thông lệ liên bang quan trọng và hơn thế nữa:

.

-- Tòa án sẽ xem xét lại vụ Humphrey's Executor kiện Hoa Kỳ, một phán quyết 90 năm tuổi hạn chế quyền hạn của tổng thống đối với các cơ quan độc lập.

-- Tòa án cũng sẽ xem xét vụ Thornburg kiện Gingles, một phán quyết quan trọng về chủng tộc và phân chia lại khu vực bầu cử.

-- Lần đầu tiên, tòa án đang xem xét yêu cầu trực tiếp xem xét lại vụ Obergefell kiện Hodges, phán quyết năm 2015 hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

-- Tòa án cũng đang được yêu cầu xem xét lại phán quyết của tòa án tối cao đã tồn tại 127 năm khi xem xét những thay đổi của Tổng thống Trump đối với quyền công dân theo nơi sinh, theo USA Today đưa tin.

.

Suy ngẫm về vai trò của "stare decisis" - nguyên tắc mà Tòa án Tối cao phải tuân thủ các phán quyết trước đó - Thomas lập luận rằng nó không nên là một cụm từ "bùa hộ mệnh" ngăn cản tư duy phản biện. Ông ví việc tin tưởng mù quáng vào tiền lệ giống như việc đi theo một đoàn tàu mà không biết ai đang điều khiển, đồng thời cảnh báo rằng một số phán quyết trước đó có thể chỉ đơn giản là được tuân theo theo thói quen.

.

---- Những tuyên bố khô khan từ Tòa án Tối cao đang biến đổi nước Mỹ. Sau đây là một số biến đổi ghi nhận từ 9 tháng cầm quyền của Trump. Nhiều hành động trong danh sách sau đã được ghi nhận riêng lẻ, phân tích và ghi chép chi tiết trong nhiều ấn phẩm khác nhau. Nơi đây chỉ là tóm tắt từ Steve Kagen, cựu dân biểu liên bang từ Wisconsin từ 2007-2011.

.

・Quốc hội Hoa Kỳ không thể đóng vai trò kiểm soát và cân bằng đối với việc lạm dụng quyền hành pháp của Tổng thống Donald Trump;

・Sự phục tùng của Tòa án Tối cao trước việc tổng thống phá hoại các thể chế chính phủ quan trọng;

・Những nỗ lực không bị kiểm soát của Cơ quan Hành pháp nhằm làm suy yếu tính độc lập của các cơ quan quản lý bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Fed, Ủy ban Thương mại Liên bang FCC và Ủy ban Truyền thông Liên bang FTC;

・Việc tổng thống tùy tiện và thất thường cắt giảm biên chế công chức, làm suy yếu năng lực của chính phủ liên bang trong việc điều hành các hoạt động có năng lực, đạo đức và được quản lý tốt;

・Sự xói mòn của hệ thống hai đảng khả thi ở đất nước này, nơi hai cơ quan chính trị lỏng lẻo tranh luận công bằng và hợp lý về các phương hướng hành động đúng đắn cho quốc gia. Giờ đây, Mỹ chỉ còn một đảng duy nhất, Đảng Dân chủ, đang phải đối mặt với một cỗ máy tuyên truyền núp sau cái mác "bảo thủ", nhưng lại dành phần lớn năng lượng của mình để tung ra những lời dối trá;

・Sự khuất phục của một loạt lãnh đạo trường đại học và các ông trùm truyền thông trước những âm mưu tống tiền do một chính quyền tùy tiện giữ lại các khoản ngân sách do Quốc hội phân bổ;

・Một loạt hành động của tổng thống vi phạm trắng trợn Hiến pháp, đáng chú ý là chà đạp quyền tự do ngôn luận của công dân và quy định của Hiến pháp về việc tách biệt nhà thờ và nhà nước;

・Việc bôi nhọ Đảng Dân chủ là đảng đã mất quyền lực, làm trầm trọng thêm tình trạng hỗn loạn mà đảng này tự gây ra. Kết quả là thiếu thông điệp đối lập rõ ràng, mạch lạc và nhất quán, cũng như sự lãnh đạo phối hợp;

・Việc nhận thức đầy đủ tác động của phán quyết Citizens United của Tòa án Tối cao đối với việc quản lý đất nước, theo đó các khoản đóng góp khổng lồ của doanh nghiệp làm méo mó mọi nỗ lực nhằm đưa ra quyết định hợp lý vì lợi ích chung; và

・Việc tước đoạt các quyền hiến định của hàng ngàn công dân và người không phải công dân thông qua việc giam giữ và trục xuất tàn bạo và bất hợp pháp.

.

Kagen viết: Điểm chung của tất cả những động thái hung hăng này là một hệ tư tưởng chỉ dựa trên sự trục lợi. Trái ngược với sự đa dạng của các hệ tư tưởng chính trị, xã hội, kinh tế hoặc tôn giáo thúc đẩy các chính phủ trong quá khứ và hiện tại, nguyên tắc chỉ đạo duy nhất của chính quyền này dường như là số tiền có thể được rút ra. Luật pháp, đạo đức, phúc lợi xã hội, tất cả đều bị gạt sang một bên. Dù là thương mại quốc tế, thị thực lao động của công dân nước ngoài, hay việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trọng tâm chỉ là tiền bạc. Không còn một chút thiện chí, lòng hảo tâm, sự bảo tồn, công bằng, hay sự an toàn và sức khỏe của người dân.

.

---- Tin cập nhật cho biết 4 người đã chết và một số người khác bị thương vào hôm Chủ Nhật khi chính quyền cho biết một người đàn ông đã nổ súng tại Nhà thờ Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) ở Thị trấn Grand Blanc, Michigan, và phóng hỏa. Cảnh sát ban đầu cho biết ít nhất 2 trong số bốn nạn nhân đã bị bắn chết, 8 người bị thương.

.

Các nhà chức trách đang tìm kiếm trong đống đổ nát của nhà thờ bị đốt rụi xem có ai mất tích hay không. Nghi phạm, Thomas Jacob Sanford, một cựu lính TQLC 40 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết, là người trước đây từng thể hiện sự ủng hộ đối với Donald Trump. Quan điểm chính trị gần đây của anh ta vẫn chưa rõ ràng, nhưng anh ta đã được nhìn thấy mặc một chiếc áo phông ngụy trang của chiến dịch tranh cử Trump 2020, in dòng chữ "Make Liberals Cry Again" ("Hãy khiến những người theo chủ nghĩa tự do phải khóc lần nữa"), trong một bức ảnh được đăng trên mạng xã hội vào năm 2019. Một bức ảnh chụp nhà của Sanford, được chụp bằng Google Street View vào tháng 6, cho thấy một tấm biển Trump-Pence gắn trên hàng rào vườn của anh ta.

.

---- Ngôi sao nhạc pop Ariana Grande, 32 tuổi, có một câu hỏi dành cho cử tri Mỹ: Cuộc sống có tốt hơn kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng không? Nữ ca nhạc sĩ và là diễn viên đã đăng lại danh sách câu hỏi cho 373 triệu người theo dõi trên Instagram của cô, được đăng lần đầu bởi người dẫn chương trình podcast và nghệ sĩ trang điểm Matt Bernstein.

Trên tài khoản @mattxiv của mình, với gần 2 triệu người theo dõi, Bernstein đã lưu ý trong một câu chuyện rằng Trump hiện đã tại vị được 250 ngày. Anh muốn biết sau các cuộc đột kích của ICE vào người nhập cư, những bình luận chống người chuyển giới và các cuộc tấn công vào quyền tự do ngôn luận, liệu những người ủng hộ Trump có nói rằng cuộc sống của họ đã được cải thiện không? "Giá thực phẩm của bạn có rẻ hơn không? Phí bảo hiểm y tế của bạn có giảm không?" Bernstein hỏi. "Nỗi đau khổ lan rộng của những người khác đã được đền đáp cho bạn như ông ấy đã hứa, hay bạn vẫn đang chờ đợi?"Cô Grande, người ủng hộ Kamala Harris, không xa lạ gì với việc chia sẻ các meme được thiết kế để kích động MAGA. Vào tháng 6, cô đã đăng lại một bức ảnh chụp một tấm biển có nội dung: "Ai đó có thể giải thích tội nào khiến bạn bị trục xuất và tội nào giúp bạn được bầu làm Tổng thống không? Thật khó hiểu." Sau chiến thắng bầu cử của Trump năm ngoái, Grande đã đưa ra thông điệp của riêng mình, nói rằng cô "nắm tay tất cả những người đang cảm nhận nỗi đau khôn tả của kết quả này hôm nay".Khi Trump ký sắc lệnh hành pháp vào tháng 1, chỉ công nhận giới tính nam và nữ, Grande, một đồng minh của cộng đồng LGBTQ+, đã đăng một thông điệp: "Hôm nay là một ngày khó khăn cho cộng đồng chúng ta. Chính quyền mới đã vận động tranh cử bằng cách tấn công vào cuộc sống, chăm sóc sức khỏe và nhân phẩm của người chuyển giới, và chúng ta đang chuẩn bị tinh thần cho những gì những kẻ cực đoan này sẽ làm tiếp theo. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau."---- Nghi phạm bị cáo buộc nổ súng làm 3 người chết và 5 người bị thương tại một nhà hàng ven sông ở North Carolina hôm thứ Bảy đã từng xuất hiện trên thảm đỏ tại Lễ trao giải Âm nhạc CMT với tư cách là khách mời đặc biệt của nữ ca sĩ/diễn Kellie Pickler, ngôi sao American Idol. Trở lại năm 2012, Nigel Edge—một cựu lính TQLC 39 tuổi khi đó được biết đến với cái tên Sean DeBevoise—đã hộ tống Pickler đến lễ trao giải trong bộ quân phục, cùng với chú chó nghiệp vụ của anh, theo tờ New York Post. Vào thời điểm đó, cả hai đã nói chuyện rất nồng nhiệt về tình bạn của họ, sau khi gặp nhau thông qua một sự kiện từ thiện dành cho quân đội. Edge, người bị thương trong thời gian phục vụ tại Iraq, đã ca ngợi Pickler là "người chân thành nhất mà tôi biết".Mối quan hệ đó đã trở nên tồi tệ trong những năm gần đây. Vào tháng 2, Edge—người đã đổi tên vào năm 2023, theo TMZ—đã đệ đơn kiện Pickler, cáo buộc cô ta đã cố gắng đầu độc anh ta bằng rượu whisky trong đêm trao giải. Anh ta cáo buộc mình sống sót chỉ vì anh ta từ chối đồ uống. Vụ kiện này là một trong số nhiều vụ kiện kỳ ​​quặc mà Edge đã đệ trình, bao gồm các cáo buộc rằng một nhà thờ, trung tâm y tế, những kẻ ấu dâm và "những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng LGBTQ" đã âm mưu giết anh ta. Các vụ kiện đã bị bác bỏ.---- Trump: nhiều phần sẽ đóng cửa chính phủ. Tổng thống Trump hôm Chủ nhật cho biết khả năng chính phủ đóng cửa là rất cao trừ khi các lãnh đạo Dân chủ hàng đầu rút lập trường đàm phán của họ. "Tôi thực sự không biết chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào", ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với CBS News.Ông Trump cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng người dân Mỹ sẽ đứng về phía ông nếu ngân sách chính phủ hết hạn trong những ngày tới, và ông tin rằng Đảng Dân chủ sẽ phải trả giá chính trị vì đã không hợp tác với ông, theo các điều khoản của ông, để tiếp tục cắt giảm chi tiêu.Ông Trump sẽ gặp các lãnh đạo Quốc hội vào thứ Hai trước hạn chót ngày 1 tháng 10 để các nhà lập pháp đạt được thỏa thuận về dự luật chi tiêu nhằm ngăn chặn việc đóng cửa chính phủ.Một nguồn tin thân cận với ông Trump nói với CBS News rằng tổng thống hoan nghênh kịch bản đóng cửa chính phủ vì nó sẽ cho phép ông sử dụng quyền hành pháp để cắt giảm một số chương trình và lương của chính phủ. Tuần trước, Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Nhà Trắng đã gửi một bản ghi nhớ tới các cơ quan liên bang, yêu cầu họ chuẩn bị kế hoạch sa thải công chức nếu chính phủ đóng cửa.Bản ghi nhớ, được CBS News thu thập, yêu cầu các cơ quan xem xét thông báo cắt giảm nhân sự — một thuật ngữ liên bang dùng để chỉ việc sa thải — đối với nhân viên trong các chương trình, dự án hoặc hoạt động có nguồn tài trợ tùy ý (discretionary funding), kết thúc vào ngày 1 tháng 10 hoặc không có bất kỳ nguồn tài trợ thay thế nào. Bản ghi nhớ còn đi xa hơn khi nói rằng nhân viên nên nhận được thông báo cắt giảm nhân sự (RIF) nếu họ tham gia các chương trình hoặc dự án "không phù hợp với các ưu tiên của Tổng thống".Trong cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật, ông Trump đã chỉ trích những yêu cầu hiện tại của đảng Dân chủ — những yêu cầu trong những tuần gần đây tập trung vào việc tìm cách gia hạn trợ cấp bảo hiểm theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Bảo hiểm y tế Affordable Care Act, còn gọi là ) — là thiếu sáng suốt.Đảng Dân chủ đã mạnh mẽ phản đối cách ông Trump mô tả lập trường của họ về cả ngân sách chính phủ lẫn vấn đề nhập cư. Họ cũng liên tục nhấn mạnh rằng những người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ không đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid."Donald Trump biết, hoặc ít nhất tôi nghĩ ông ấy biết, rằng luật liên bang hiện hành cấm sử dụng tiền thuế của người dân cho người nhập cư không có giấy tờ liên quan đến chăm sóc sức khỏe của họ. Và không ai đang cố gắng thay đổi hoặc đảo ngược luật đó", Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries phát biểu với MSNBC hôm thứ Bảy. "Những gì chúng tôi đang làm là đấu tranh để bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe của người dân Mỹ bình thường trong bối cảnh cuộc khủng hoảng do Đảng Cộng hòa gây ra đang tàn phá các bệnh viện, viện dưỡng lão và phòng khám cộng đồng."---- Hơn 100.000 nhân viên liên bang sẽ chính thức từ chức vào ngày mai, thứ Ba, sự kiện lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, như một phần của chương trình do chính quyền Trump thiết kế nhằm cắt giảm mạnh mẽ lực lượng lao động liên bang. Trong bối cảnh Quốc hội phải đối mặt với hạn chót là thứ Ba để phê duyệt thêm ngân sách hoặc gây ra tình trạng đóng cửa chính phủ, Nhà Trắng cũng đã ra lệnh cho các cơ quan liên bang lập kế hoạch sa thải nhân viên trên diện rộng nếu cuộc đấu tranh đảng phái không mang lại thỏa thuận.Những người lao động chuẩn bị rời khỏi chính phủ đã mô tả việc nhiều tháng "sợ hãi và bị đe dọa" khiến họ cảm thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi. "Nhân viên liên bang ở lại vì sứ mệnh. Khi sứ mệnh đó bị tước đoạt, khi họ bị đổ lỗi, khi sự an toàn công việc của họ trở nên bấp bênh, và khi sự cân bằng nhỏ nhoi giữa công việc và cuộc sống của họ bị tước đoạt, họ sẽ rời đi", một nhân viên lâu năm tại Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) chia sẻ với tờ Guardian. "Đó là lý do tại sao tôi rời đi."---- Cựu luật sư Nhà Trắng Ty Cobb đã thẳng thắn nói về Donald Trump. Phát biểu với Margaret Brennan trên chương trình Face the Nation của CBS, Cobb cho biết "sai lầm lớn nhất" của đất nước Mỹ là "tái đắc cử Tổng thống Trump". Cobb đã cùng với các học giả pháp lý từ cả hai đảng lên án việc truy tố cựu giám đốc FBI James Comey, dường như theo lệnh của Trump.Theo quan điểm của ông, việc truy tố Comey là sự trả thù cho việc Comey điều tra tổng thống về cáo buộc liên hệ với Nga trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, và rằng Trump đang theo đuổi điều đó vì mong muốn viết lại lịch sử cho phù hợp với câu chuyện của mình."Chủ đề đơn giản là viết lại lịch sử. Trump muốn viết lại lịch sử để thế hệ sau không biết rằng ông ta đã kích động một cuộc nổi loạn bạo lực, từ chối chuyển giao quyền lực một cách hòa bình sau khi thất cử", Cobb nói. “Nước Mỹ cần học hỏi từ những sai lầm đã mắc phải. Và một trong những sai lầm lớn nhất mà nước Mỹ từng mắc phải là việc tái đắc cử Tổng thống Trump.”---- Trump có thể đang nhắm đến (để truy tố) một cựu giám đốc FBI thứ hai. Trong một cuộc phỏng vấn cuối tuần với NBC News, Tổng thống Trump đã ám chỉ rằng Bộ Tư pháp đang điều tra Christopher Wray. Bình luận này được đưa ra sau bản cáo trạng tuần trước đối với James Comey. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Trump cáo buộc Wray có những hành động "không phù hợp" trong nhiệm kỳ của ông, kết thúc vào cuối chính quyền Biden."Tôi hình dung ra điều đó", Trump trả lời khi được hỏi liệu Bộ Tư pháp có đang điều tra Wray hay không. "Tôi nghĩ họ đang làm điều đó." Sau đó, tổng thống đã trích dẫn các báo cáo chưa được chứng thực trên các phương tiện truyền thông bảo thủ cáo buộc hàng trăm đặc vụ FBI ngầm đã được đưa vào Điện Capitol trong cuộc bạo loạn năm 2021, theo tờ New York Times. "Đừng quên, chúng tôi vừa phát hiện ra tất cả những đặc vụ FBI này đã ở đó", ông nói. Các báo cáo khẳng định FBI đã dàn dựng vụ bạo lực để ám chỉ những người ủng hộ Trump, một tuyên bố đã bị tổng thanh tra Bộ Tư pháp bác bỏ.Kash Patel, giám đốc FBI hiện tại, đã làm rõ trên Fox News rằng các đặc vụ chỉ đến sau khi cuộc bạo loạn bắt đầu để giúp kiểm soát đám đông. Năm 2023, Wray đã phát biểu trước một ủy ban Hạ viện: "Nếu bạn hỏi liệu bạo lực tại Điện Capitol có phải là một phần của một hoạt động nào đó do các nguồn tin hoặc đặc vụ FBI dàn dựng hay không, thì câu trả lời là không."---- Giám đốc FBI đương nhiệm Patel: nói 274 đặc vụ FBI gài vào kích động bạo loạn 6/1/2021 là bịa đặt (chỉ có Trump bịa đặt như thế). Một tuyên bố mới kỳ lạ của Tổng thống Donald Trump về việc các đặc vụ FBI có mặt trong đám đông "trước" vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 đã ngay lập tức bị chính giám đốc FBI đương nhiệm của ông bác bỏ.Trump đã đưa ra tuyên bố này trong một bài đăng trên Truth Social vào chiều thứ Bảy — như một phần của cuộc tấn công nhắm vào cựu Giám đốc FBI Christopher Wray. Tổng thống cáo buộc Wray "NÓI DỐI" bằng cách phủ nhận việc các đặc vụ FBI có mặt trong đám đông "ngay trước và trong" vụ bạo loạn tại Điện Capitol."Vừa mới tiết lộ rằng FBI đã bí mật bố trí 274 đặc vụ FBI vào đám đông ngay trước và trong vụ lừa đảo ngày 6 tháng 1, vi phạm tất cả các Quy tắc, Quy định, Giao thức và Tiêu chuẩn", Trump viết. “Điều này khác với những gì Giám đốc Christopher Wray đã tuyên bố hết lần này đến lần khác! Đúng vậy, hóa ra các đặc vụ FBI đã có mặt tại và tham gia vào cuộc biểu tình ngày 6 tháng 1/2021, có lẽ với tư cách là những kẻ kích động và nổi loạn, nhưng chắc chắn không phải là ‘Các quan chức thực thi pháp luật’.”Sau đó, Trump đã liên hệ Wray với Giám đốc FBI James Comey — người đã bị truy tố hôm thứ Năm vì tội khai man — bằng cách nói thêm, “Christopher Wray, Giám đốc FBI lúc bấy giờ, cần phải giải thích rõ ràng. Đây là hai lần liên tiếp, Comey và Wray, những người bị bắt quả tang NÓI DỐI, khiến Đất nước Vĩ đại của chúng ta bị đe dọa. CHÚNG TA KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC ĐỂ CHUYỆN NÀY XẢY RA VỚI NƯỚC MỸ NỮA!”Nhưng tuyên bố của Trump rằng các đặc vụ FBI đã có mặt trong đám đông “trước” cuộc bạo loạn đã bị Giám đốc FBI hiện tại Kash Patel bác bỏ. Vị giám đốc này đã có bài bình luận với Fox News Digital vào tối thứ Bảy cho một bài viết do Brie Stimson chấp bút. Sau đây là một đoạn trích ngắn:"Hôm thứ Bảy, FBI đã phản hồi báo cáo cho biết 274 đặc vụ mặc thường phục đã có mặt tại cuộc bạo loạn ở Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, làm rõ vai trò của nhân viên FBI trong khi vẫn chỉ trích cựu Giám đốc Christopher Wray."Trong khi các đặc vụ có mặt, họ được điều động sau khi cuộc bạo loạn bắt đầu để cố gắng kiểm soát đám đông hỗn loạn", các quan chức nói với Fox News Digital. "Đó không phải là vai trò đúng đắn của các đặc vụ FBI, và Wray đã không tiết lộ những gì đã xảy ra khi ông ra làm chứng nhiều lần tại Đồi Capitol", Giám đốc Kash Patel cho biết."'Các đặc vụ đã được điều động đến để kiểm soát đám đông sau khi Cảnh sát Metro tuyên bố cuộc bạo loạn - điều này đi ngược lại các tiêu chuẩn của FBI'", Patel nói với Fox News Digital." "Đây là thất bại của một dàn lãnh đạo tham nhũng đã nói dối Quốc hội và người dân Mỹ về những gì thực sự đã xảy ra", Patel nói với Fox News Digital.---- Oregon kiện liên bang: Portland an toàn, Trump đưa lính vào là sai. Tiểu bang Oregon đã đệ đơn kiện liên bang vào hôm Chủ nhật chống lại Donald Trump và chính quyền của ông, nhằm ngăn chặn việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia. Vụ kiện được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth công bố kế hoạch triển khai 200 thành viên Vệ binh Quốc gia Oregon vào lực lượng liên bang trong 60 ngày. Đơn kiện tuyên bố hành động này là "hoàn toàn bất hợp pháp". Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Oregon Dan Rayfield cho biết hành động của Hegseth "đe dọa làm suy yếu an toàn công cộng bằng cách kích động sự phản đối của công chúng".Trump tuyên bố các cơ quan ICE đang "bị bao vây" trên Truth Social vào thứ Bảy, đồng thời cho biết thêm rằng ông đang lên kế hoạch chỉ đạo Bộ Quốc phòng "cung cấp tất cả quân đội cần thiết để bảo vệ Portland, thành phố bị tàn phá bởi chiến tranh". Rayfield tuyên bố rằng việc sử dụng quân đội Hoa Kỳ chống lại công dân Hoa Kỳ là "phản Mỹ" tại một cuộc họp báo vào Chủ nhật."Tôi đã nói với nhân viên của chúng tôi rằng ngay khi chúng tôi nhận được thông báo về việc triển khai, tôi muốn có mặt tại tòa án và đệ đơn kiện trong vòng 12 giờ", Rayfield nói. "Chúng tôi đã đệ đơn kiện để bảo vệ Oregon và các giá trị của nó trong vòng chưa đầy sáu giờ kể từ khi chúng tôi nhận được thông báo." Thống đốc Tina Kotek đăng trên X rằng bà đã nói với Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Kristi Noem rằng Oregon có thể "tự quản lý các nhu cầu an toàn công cộng tại địa phương của chúng tôi". "Không có cuộc nổi loạn nào cả", Kotek tuyên bố.---- Ukraine và NATO vui mừng: Đảng cầm quyền thân phương Tây của Moldova đã giành được đa số phiếu bầu rõ ràng tại quốc hội, đánh bại các nhóm thân Nga trong một cuộc bầu cử được nhiều người coi là sự lựa chọn rõ ràng giữa Đông và Tây. Với gần như tất cả các báo cáo tại các điểm bỏ phiếu đã được kiểm vào hôm thứ Hai, dữ liệu bầu cử cho thấy Đảng Hành động và Đoàn kết thân EU, hay PAS (Party of Action and Solidarity), đã giành được 50,1% số phiếu bầu, trong khi Khối Bầu cử Yêu nước (Patriotic Electoral Bloc) thân Nga chiếm 24,2%, theo AP. Khối Alternativa thân Nga đứng thứ ba, tiếp theo là Đảng Dân túy của Chúng ta. Đảng Dân chủ cánh hữu cũng giành được đủ số phiếu để vào quốc hội.Cuộc bỏ phiếu căng thẳng hôm Chủ nhật đã đặt đảng cầm quyền PAS vào thế đối đầu với một số đối thủ thân Nga nhưng không có đối tác thân châu Âu khả thi nào. Dữ liệu bầu cử cho thấy đảng này sẽ nắm giữ đa số rõ ràng khoảng 55 trong số 101 ghế trong cơ quan lập pháp. Nhiều khả năng Tổng thống Maia Sandu, người sáng lập PAS vào năm 2016, sẽ chọn duy trì sự tiếp nối bằng cách đề cử Thủ tướng thân phương Tây Dorin Recean, một nhà kinh tế đã lèo lái chính phủ Moldova vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng kể từ năm 2023. Recean trước đây cũng từng là cố vấn quốc phòng và an ninh của Sandu. Cuộc bầu cử được nhiều người coi là một lựa chọn địa chính trị đối với người dân Moldova: giữa con đường gia nhập Liên minh Châu Âu hoặc quay trở lại với Moscow.

.

---- Cuộc chiến thương mại của Trump dường như đang gây tổn hại đến danh tiếng của ngành xe hơi Mỹ ở nước ngoài. Trong nghiên cứu Tác động của các Thương hiệu Xe Trung Quốc (Chinese Automotive Brands Impact), công ty nghiên cứu Escalent đã phát hiện ra một số xu hướng trong quyết định mua xe của người mua châu Âu. Nghiên cứu cho thấy 47% người mua sẽ cân nhắc một chiếc xe từ Trung Quốc, trong khi chỉ 44% sẽ cân nhắc một lựa chọn từ một nhà sản xuất xe hơi Mỹ. Năm 2024, những con số đó đã đảo ngược, với 31% cân nhắc xe Trung Quốc và 51% cân nhắc xe Mỹ.

.

Nghiên cứu đã khảo sát 1.692 người trả lời từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7 năm nay. "Mặc dù nghiên cứu không nhằm mục đích đánh giá lý do tại sao sự cân nhắc lại thay đổi theo thời gian bên ngoài các thương hiệu Trung Quốc, nhưng tôi tin rằng địa chính trị (thuế quan, các thỏa thuận thương mại, lập trường của Mỹ đối với Nga/Ukraine) đang tác động đến tâm lý của người mua châu Âu về Mỹ và các thương hiệu xe hơi Mỹ", Phó chủ tịch phụ trách đổi mới hệ thống truyền động của Escalent, KC Boyce, chia sẻ với Yahoo Finance.

.

---- Các trại nuôi bò Hoa Kỳ la trời vì Trump. Thịt bò Úc đã thay thế nguồn cung từ Mỹ tại Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, chuyển hàng trăm triệu đô la vốn đã chảy vào túi Úc trong những năm trước của ngành chăn nuôi gia súc Mỹ. Các chuyến hàng của Mỹ sang Trung Quốc, trị giá khoảng 120 triệu đô la mỗi tháng, đã sụp đổ sau khi Bắc Kinh vào tháng 3 cho phép hết hạn giấy phép tại hàng trăm cơ sở sản xuất thịt của Mỹ và khi Trump mở màn cuộc chiến thuế quan trả đũa.

.

Các mặt hàng nông sản khác của Mỹ xuất cảng sang Trung Quốc, quốc gia nhập cảng thực phẩm lớn nhất thế giới, cũng bị ảnh hưởng kể từ khi Trump tái nắm quyền. Chỉ riêng đậu nành, nông dân Mỹ đã mất các lô hàng trị giá hàng tỷ đô la trong mùa thu hoạch hiện tại. Nhìn chung, xuất cảng thịt bò của Mỹ đã giảm trong những năm gần đây do hạn hán làm giảm đàn gia súc của nước này, làm giảm sản lượng và đẩy giá lên mức cao kỷ lục. Nhưng sự sụt giảm trong thương mại với Trung Quốc lại diễn ra đột ngột và cực đoan hơn nhiều.

.

Dữ liệu thương mại của Trung Quốc cho thấy giá trị thịt bò Mỹ xuất cảng sang Trung Quốc đã giảm xuống chỉ còn 8,1 triệu đô la trong tháng 7/2025 và 9,5 triệu đô la trong tháng 8/2025, so với 118 triệu đô la và 125 triệu đô la trong cùng kỳ năm ngoái.

.

Úc đã hưởng lợi thêm nhờ lượng thịt bò xuất cảng. Lượng thịt bò xuất cảng sang Trung Quốc đã tăng vọt từ 140 triệu đô la mỗi tháng trong hai năm tính đến tháng 3 lên 221 triệu đô la trong tháng 7 và 226 triệu đô la trong tháng 8.

.

Tổng cộng, trong năm tháng từ tháng 4 đến tháng 8/2025, xuất cảng thịt bò của Mỹ sang Trung Quốc trị giá thấp hơn 388 triệu đô la so với mức trung bình của hai năm trước đó. Lượng thịt bò xuất cảng của Úc trị giá cao hơn 313 triệu đô la.

.

Brazil, nơi cung cấp thịt bò lớn nhất của Trung Quốc, cũng đã tăng cường xuất cảng trong những tháng gần đây, nhưng Úc được hưởng lợi nhiều nhất vì thịt bò nuôi bằng ngũ cốc của họ có chất lượng gần tương đương với các sản phẩm của Mỹ. Các cuộc đàm phán thương mại giữa Bắc Kinh và Washington có thể chấm dứt tình trạng phong tỏa, người phát ngôn của Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Hoa Kỳ (U.S. Meat Export Federation), Joe Schuele, cho biết.

.

---- Trump nói sản xuất xe hơi bùng nổ ở Mỹ, thực tế là đang giảm. Tổng thống Donald Trump thường xuyên mô tả ngành công nghiệp xe hơi Mỹ đang bùng nổ, được thúc đẩy bởi các nhà máy mới từ Canada, Mexico và châu Âu mà ông cho biết sẽ sớm sản xuất xe Mỹ cho thị trường toàn cầu - từ Tokyo đến Paris. "Chúng ta có rất nhiều nhà máy sản xuất xe hơi đang được xây dựng hoặc thiết kế ngay lúc này. Và chúng đến từ Trung Quốc. Chúng đến từ Mexico", Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng hồi đầu tháng này. Vài ngày sau, ông than thở về việc sản xuất xe hơi của Mỹ bị mất đi trong những năm qua và tuyên bố: "Các nhà máy xe hơi đang trở lại".

.

Nhưng có rất ít bằng chứng cho thấy sự bùng nổ xây dựng các nhà máy ô tô mới của Mỹ. Thay vào đó, các công ty ô tô đang thực hiện các hành động chiến thuật tại các nhà máy hiện có khi họ thích nghi với hai trụ cột trong chương trình nghị sự kinh doanh nhiệm kỳ thứ hai của Trump: thuế quan và các chính sách thù địch đối với xe điện. Để tránh thuế quan, một số nhà sản xuất xe hơi đang tái cơ cấu không gian nhà máy hiện có, đang bỏ hoang ở Mỹ để sản xuất những chiếc xe mà họ đã nhập cảng và hiện đang phải đối mặt với thuế quan. Ví dụ, Nissan cho biết họ có kế hoạch sản xuất thêm xe SUV Rogue và các loại xe khác tại các nhà máy ở Tennessee và Mississippi, đồng thời giảm lượng xe nhập từ Nhật Bản.

.

Xe Nhật Bản phải đối mặt với mức thuế 15% theo một thỏa thuận tạm thời với chính quyền Trump. “Chúng tôi đang chứng kiến ​​các nhà máy hoạt động chưa hiệu quả được lấp đầy bằng các sản phẩm trước đây được nhập cảng. Không có sự bùng nổ trong việc sản xuất xe mới”, Sam Fiorani, phó chủ tịch của công ty nghiên cứu AutoForecast Solutions, cho biết.

.

Số liệu do công ty tư vấn AlixPartners tổng hợp cho thấy, khoản đầu tư khổng lồ của ngành vào xe điện bắt đầu vào cuối thập niên qua đã thúc đẩy chi tiêu cho nhà máy tăng mạnh trong chính quyền Biden. Công ty đã theo dõi các khoản đầu tư vốn vào Hoa Kỳ của các công ty ô tô truyền thống tại Detroit – GM, Ford và Stellantis, công ty mẹ của Chrysler – cũng như các công ty chỉ sản xuất xe điện là Tesla, Rivian và Lucid.

Trung bình, các công ty này đã chi khoảng 21 tỷ đô la mỗi năm từ năm 2017 đến năm 2020 - cùng kỳ với nhiệm kỳ đầu tiên của Trump. Trong bốn năm tiếp theo, khi Biden nhậm chức, chi tiêu của họ trung bình khoảng 38 tỷ đô la mỗi năm, phần lớn liên quan đến sản xuất xe điện và pin, AlixPartners cho biết. Cho đến nay, sản lượng xe của Hoa Kỳ đã tăng khoảng 4% trong năm nay, nhưng dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy những con số gần đây đang thấp hơn mức trung bình của thập niên qua.

.

---- Starbucks đã xác nhận rằng họ sẽ đóng cửa vĩnh viễn khoảng 434 cửa hàng trên khắp Hoa Kỳ trong tháng này. Công ty cho biết quyết định này, đợt thu hẹp lớn nhất kể từ cuộc suy thoái năm 2008, là một phần của kế hoạch tái cấu trúc trị giá 1 tỷ đô la. Mặc dù chỉ chiếm khoảng 1% thị phần tại Bắc Mỹ, nhưng việc đóng cửa đã thu hút sự chú ý trên toàn quốc do vai trò của chuỗi cửa hàng này trong hoạt động thường ngày. Kế hoạch cũng bao gồm sa thải khoảng 900 nhân viên.

.

Hồ sơ của Starbucks gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho thấy các giao dịch tại Bắc Mỹ đã giảm trong mỗi quý kể từ đầu năm 2024. Doanh số bán hàng tại cùng một cửa hàng đã giảm thêm 2% trong quý gần nhất của năm 2025. Starbucks cho biết số lượng cửa hàng tại Bắc Mỹ của họ sẽ giảm từ 18.734 vào cuối tháng 6 xuống còn khoảng 18.300 vào ngày 30 tháng 9.

.

---- Tây Ban Nha: Một nữ nghệ sĩ nhào lộn xiếc 27 tuổi đã tử vong vào tối thứ Bảy sau khi rơi từ độ cao 16 feet (khoảng 4,8 mét) từ một chiếc đu quay. Nghệ sĩ nhào lộn người Tây Ban Nha Marina Barcelona đang biểu diễn một tiết mục đu quay đơn với Rạp xiếc Paul Busch ở Bautzen, Đức thì bất ngờ ngã xuống. Gần 100 người ở mọi lứa tuổi đã có mặt tại buổi biểu diễn và nhận được sự hỗ trợ khi các dịch vụ khẩn cấp phát hiện ra rằng Barcelona đã tử vong do vết thương khi va chạm.

.

Cảnh sát địa phương mô tả rằng nghệ sĩ chuyên nghiệp này không đeo dây an toàn, người phát ngôn Stefan Heiduck giải thích: "Cô ấy không cần phải làm vậy. Cô ấy tự quyết định có sử dụng dây an toàn hay không". Trong khi đó, người đứng đầu hiệp hội xiếc Đức đưa ra giả thuyết rằng Barcelona có thể đã gặp vấn đề về sức khỏe. Ralf Huppertz cho biết: "Thật bất thường khi một nghệ sĩ được đào tạo bài bản như Marina lại không sống sót sau cú ngã từ độ cao chỉ năm mét. Có lẽ cô ấy bị chóng mặt khi đu quay". Barcelona đã hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật xiếc trong hơn một thập niên và đã tham gia cùng Paul Busch cho mùa giải sắp tới—nhưng đoàn xiếc đã thông báo rằng các chương trình biểu diễn tiếp theo sẽ bị hủy do sự mất mát này.

.

---- Anh quốc: Cô gái nhập cư Việt Nam nổi ghen, đánh cả bạn trai và cô hàng xóm vì họ nói chuyện với nhau thân mật, đã được trả tự do sau khi đổ lỗi cho "phong cách ứng xử văn hóa" phương Tây là nguyên nhân khiến cô suy sụp. Thao Dang, 40 tuổi, đã tát anh Nicholas Lowe vào mặt, túm tóc cô Shannon Jones và đá cô sau khi thấy họ đang trò chuyện vào ngày 16 tháng 12 năm ngoái.

.

Báo Express viết rằng hồ sơ Tòa án Sơ thẩm Warrington cho biết, Dang, người thất nghiệp, sau đó đã nói với cảnh sát rằng cuộc gặp gỡ vô tình giữa hai người hàng xóm này không phải là điển hình trong quá trình trưởng thành của cô ở Việt Nam. Các cuộc điều tra cho thấy cô đã bị kết án một loạt tội danh hành hung và trước đó đã từng ra tòa vì tội hành hung bạn trai, ông Lowe. Nhưng cô đã được trả tự do với lệnh cấm tiếp cận và 150 giờ làm việc cộng đồng không lương sau khi tòa án được biết Dang không chỉ gặp khó khăn với tiếng Anh mà còn cả việc hiểu "văn hóa và phong cách ứng xử" của Anh.

.

Cô đã thừa nhận hai cáo buộc hành hung sau khi xuất hiện với sự hỗ trợ của phiên dịch viên và ông Lowe để hỗ trợ. Cô được phép trả khoản bồi thường 120 bảng Anh cho cô Jones với mức lương 5 bảng Anh mỗi tuần. Luật sư của cô, Alex Dunn, cho biết: "Cô Đặng gặp khó khăn trong việc hiểu tiếng Anh, không chỉ ngôn ngữ mà còn cả văn hóa và phong cách ứng xử. Mặc dù đây không phải là lời bào chữa, nhưng nó phần nào giải thích cho hành động của cô ấy trong cả lần này và những lần trước. Vì là người Việt Nam, nên cách nuôi dạy của cô ấy đã mang đến những cách giải thích và hiểu biết khác biệt về cách giải quyết xung đột và các vấn đề." Nghĩa là, tòa án Anh thông cảm: đánh ghen kiểu VN là, tát vào mặt, túm tóc, đá người bị xem là tình địch.