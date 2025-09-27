thu khúc | sinh hoạt
thu khúc
Thu đến. mênh mang buồn. thả lỏng
Thiu thỉu sợi dây chùng quán chiều
Không có ai bên ngoài cổng nắng
Đậm vàng. nâu gỗ. thớ liêu xiêu
Một hai người bạn văn im ỉm
Dán lên một cáo thị âm lời
Thanh lặng. thì xưa nay vẫn thế
Âm thầm trên luống chữ mù khơi
Bạn vẽ lên một khấc lòng đạm bạc
Nhược thu chưa rộ hết sắc màu
Đêm qua rượu hết mời trống hoác
Khó ngủ. người đợi ta rất lâu
Lạnh rồi. ừ. se se tâm cảnh
Mới đây. hạnh ngộ. vang bóng cười
Vậy thôi. xa nỗi người lui tới
Thức mình. nghe thấm tạng buông lơi
•
h o à n g x u â n s ơ n
25.septembre.25
sinh hoạt
Hôm qua quên bận quần dài
Sáng gây gây
Lạnh
Thấm. hai vai
Người
Gọi là ống quyển chơi vơi
Dò xem khí tượng
Tới rồi mùa thu
Vẫn còn nắng. chưa thấy mù
Sẽ bưng mấy chậu phù du vô nhà
Cây của đời
Phúc của ta
Ớt đỏ mấy quả
Cà rà sớm hôm
Tại sao không
Vườn là vườn
Đất vài ba chậu ươn(g) ươn(g) xóm giềng
Thu lá phong
Tuyết đặc quyền
Mùa đông ấm áp
Ngó hiền như ta
)(
h o à n g x u â n s ơ n
lập thu ất tỵ 2025