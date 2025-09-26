Tên của Elon Musk, Steve Bannon, Peter Thiel có trong danh sách Epstein





Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện nhận được tài liệu mới nhất từ nhà quản lý tài sản của Jeffrey Epstein, trong đó cho thấy vào những năm cuối đời, tội phạm t-ình d*c Epstein có liên hệ với Elon Musk, cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump.



Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện nhận được tài liệu mới nhất từ nhà quản lý tài sản của Jeffrey Epstein, trong đó cho thấy vào những năm cuối đời, tội phạm t-ình d*c Epstein có liên hệ với Elon Musk, cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump.

Theo Politico, các thành viên Đảng Dân Chủ của Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố tài liệu vào Thứ Sáu 26/9, là một phản hồi cho cuộc điều tra của ủy ban về vụ án Epstein. Trong một bản sao có vẻ như là sổ ghi lại lịch trình của Epstein, Musk đã đến hòn đảo của Epstein vào ngày 6/12/2014. Một ghi chú được đính kèm vào kế hoạch đó có nội dung: "Chuyện này vẫn đang diễn ra chứ?”





Vào thời điểm đó, Epstein sở hữu một hòn đảo tư nhân ở U.S. Virgin Islands thuộc Hoa Kỳ.





Một lịch trình khác ghi nhận Epstein có buổi ăn trưa với tỷ phú công nghệ Peter Thiel vào ngày 27/11/2017 và bữa sáng với chiến lược gia chính trị bảo thủ Steve Bannon vào ngày 16/2/2019 — chỉ vài tháng trước khi Epstein bị buộc tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Bannon là từng là chiến lược gia hàng đầu của Trump, còn Thiel là một nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng Hòa.





Theo The Hill trích dẫn thêm, trong tài liệu mới nhất vừa được công bố, có tên của những người đàn ông quyền lực như Peter Thiel, Steve Bannon, Hoàng tử Andrew, Công tước xứ York, cũng được nhắc đến trong các hồ sơ.







"Họ cố tình che giấu các tài liệu có chứa tên của các quan chức Đảng Dân Chủ, và thông tin họ công bố hôm nay là tin cũ,” người này nói, theo Politico. Politico dẫn lời phát ngôn viên của Đảng Cộng Hòa thuộc Ủy ban Giám sát đã chỉ trích quyết định công bố thông tin đơn phương của Đảng Dân Chủ, cho rằng đó là “chính trị hóa cuộc điều tra.""Họ cố tình che giấu các tài liệu có chứa tên của các quan chức Đảng Dân Chủ, và thông tin họ công bố hôm nay là tin cũ,” người này nói, theo Politico.

Tuy nhiên, người này đã từ chối nêu tên các quan chức Dân Chủ đó, nói rằng đảng Cộng Hòa sẽ đợi công bố toàn bộ hồ sơ sau khi tên của các nạn nhân được xóa bỏ.





Bên cạnh đó, phát ngôn viên của Ủy ban Giám sát Sara Guerrero nói: “Mỗi người Mỹ đều nên biết rõ rằng Jeffrey Epstein là bạn của một số người đàn ông quyền lực và giàu có nhất thế giới. Mỗi tài liệu mới được công bố đều cung cấp thông tin mới trong quá trình chúng tôi nỗ lực mang lại công lý cho những người sống sót và nạn nhân."





Tranh cãi chung quanh hồ sơ Epstein đã trở thành một cục xương khó nuốt đối với chính quyền Trump, khi các nhà phê bình cho rằng lời hứa trong chiến dịch tranh cử của tổng thống về việc ủng hộ việc công bố các tài liệu liên quan đến các giao dịch của tội phạm này đã không được thực hiện. Tuy nhiên, Hạ Viện đã tiến gần hơn một bước đến việc có đủ 218 chữ ký để buộc Bộ Tư pháp công bố tất cả các hồ sơ liên bang còn lại về Epstein, đặc biệt, sau chiến thắng của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử đặc biệt tại Arizona vào đầu tuần này.



