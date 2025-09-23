Thăm Dò Reuters/Ipsos: Tỷ Lệ Tín Nhiệm Trump Giảm

Thăm dò Reuters/Ipsos cho thấy người dân ngày càng mất niềm tin vào các quyết sách kinh tế của Trump. Thứ giúp ông giữ được tỷ lệ tín nhiệm cao nhất là chính sách di trú cứng rắn. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 23 tháng 9, Reuters) – Theo một cuộc thăm dò mới được công bố bởi Reuters/Ipsos, tỷ lệ tín nhiệm đối với Tổng thống Donald Trump đã giảm nhẹ trong thời gian gần đây; nguyên nhân là vì người dân ngày càng thấy lo về tình hình kinh tế và năng lực của ông trong việc kiểm soát lạm phát.

Cuộc thăm dò kéo dài ba ngày và kết thúc vào Chủ Nhật (21/9). Kết quả cho thấy chỉ còn 41% người tham gia hài lòng với hiệu quả làm việc của Trump (giảm 1% so với kết quả thăm dò từ ngày 5 đến 9 tháng 9).

Tình hình kinh tế tiếp tục là vấn đề khiến người dân bất an. Có khoảng 54% số người tham gia cho rằng nền kinh tế quốc gia đang đi sai hướng, tăng so với mức 53% vào tháng 8 và 52% hồi tháng 7.

Khi được hỏi về khả năng điều hành kinh tế của Trump, chỉ 35% bày tỏ sự tán thành, trong khi chỉ 28% ủng hộ cách ông kiểm soát tình hình giá sinh hoạt (cost of living). Cả hai tỷ lệ đều giảm so với các cuộc thăm dò trước đó.

Dù từng cam kết sẽ cải thiện kinh tế khi tái tranh cử năm 2024, các chỉ số hiện tại lại không mấy khả quan: tỷ lệ thất nghiệp tháng 8 tăng lên 4.3% (mức cao nhất trong gần bốn năm), trong khi lạm phát cũng tiếp tục leo thang.

Vào đầu năm 2025, thị trường từng chao đảo khi Trump hăm dọa áp thuế nặng lên hàng hóa nhập cảng. Giá cổ phiếu sụt giảm mạnh, người dân càng thêm bất an về tương lai tài chánh.

Cách ứng phó chủ nghĩa cực đoan khiến xã hội chia rẽ

Vụ ám sát Charlie Kirk hồi đầu tháng đã khiến Trump ngay lập tức xoáy mạnh vào “mối nguy hại từ các đối thủ chính trị.” Trong lễ tưởng niệm Kirk, Trump cũng không quên đổ thừa: “Bạo lực chủ yếu đến từ phía cánh tả.”

Theo các cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos trong năm nay, chủ nghĩa cực đoan chính trị hiện là vấn đề được người dân quan tâm hàng đầu, hơn cả kinh tế. Trong thăm dò mới, có 28% số người tham gia xem đây là vấn đề đáng lo nhất của Hoa Kỳ (chỉ 16% chọn kinh tế).

Khi được hỏi đảng nào có kế hoạch hiệu quả hơn để giải quyết chủ nghĩa cực đoan, có 30% ủng hộ Đảng Cộng Hòa, 26% chọn Đảng Dân Chủ, trong khi phần còn lại hoặc không nghiêng về bên nào, hoặc không đưa ra ý kiến.

Dù gặp nhiều chỉ trích trong lĩnh vực kinh tế, Đảng Cộng Hòa vẫn được đánh giá cao hơn so với Đảng Dân Chủ trong việc hoạch định chính sách kinh tế. Tỷ lệ tín nhiệm dành cho Đảng Cộng Hòa ở lĩnh vực này là 34%, trong khi Dân Chủ chỉ đạt 24%.

Một trong những lĩnh vực giúp Trump giữ vững tỷ lệ tín nhiệm là chính sách di trú, đặc biệt là các biện pháp cứng rắn như cho bố ráp, bắt bớ bất kỳ ai bị nghi là di dân lậu. Có đến 42% ủng hộ chính sách này, không thay đổi so với đầu tháng 9. Và đây cũng là vấn đề mà Trump được tín nhiệm cao nhất trong toàn bộ các vấn đề được thăm dò (có lẽ đây là lời hứa hiếm hoi mà ông giữ được?).

Cuộc thăm dò được thực hiện trên toàn quốc với 1,019 người tham gia trực tuyến (online) và có sai số ±3%. Kể từ tháng 9, phương thức thăm dò có sự điều chỉnh nhỏ: người tham gia không còn được chọn phương án “Không biết” khi được hỏi có tín nhiệm tổng thống hay không (chỉ chọn giữa “Có” hoặc “Không”).