Tom Homan (Tư lệnh Biên giới của chính quyền Trump) từng bị điều tra vì cầm 50.000 đôla tiền mặt hối lộ từ đặc vụ FBI chìm. Sau khi Trump đăng quang, cuộc điều tra bị dìm luôn

Tom Homan (Tư lệnh Biên giới của chính quyền Trump) từng bị điều tra vì cầm 50.000 đôla tiền mặt hối lộ từ đặc vụ FBI chìm. Sau khi Trump đăng quang, cuộc điều tra bị dìm luôn
Tom Homan đã bị điều tra vì nhận 50.000 đô la hối lộ từ các đặc vụ FBI chìm. Bộ Tư pháp của Trump đã dìm hồ sơ, dẹp bỏ cuộc điều tra này. FBI và các quan chức Bộ Tư pháp đã đóng lại cuộc điều tra, mà một người được bổ nhiệm của Bộ Tư pháp đã gọi là cuộc điều tra "nhà nước ngầm" vào đầu năm 2025. Theo tin MSNBC.

Trong một chiến dịch bí mật năm ngoái, FBI đã ghi lại cảnh Tom Homan, hiện là "Tư lệnh biên giới" của Nhà Trắng, nhận 50.000 đô la tiền mặt sau khi cho biết ông có thể giúp các đặc vụ - những người đóng giả là giám đốc điều hành doanh nghiệp - giành được các hợp đồng chính phủ trong chính quyền Trump thứ hai, theo nhiều người quen thuộc với cuộc điều tra và các tài liệu nội bộ do MSNBC xem xét.

FBI và Bộ Tư pháp dự định chờ xem Homan có thực hiện lời hứa được cho là của ông sau khi ông trở thành quan chức di trú hàng đầu của quốc gia hay không. Nhưng vụ án đã bị đình trệ vô thời hạn ngay sau khi Donald Trump tái đắc cử tổng thống vào tháng 1/2025, theo sáu nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Trong những tuần gần đây, những người được Trump bổ nhiệm đã chính thức dẹp vụ điều tra, sau khi Giám đốc FBI Kash Patel yêu cầu cập nhật tình trạng vụ việc, theo hai người cho biết.

Không rõ các quan chức FBI và Bộ Tư pháp đã đưa ra lý do gì để đóng cửa cuộc điều tra. Nhưng một người được bổ nhiệm vào Bộ Tư pháp dưới thời Trump đã gọi vụ án là một cuộc điều tra "nhà nước ngầm" vào đầu năm 2025 và không có thêm bước điều tra nào được thực hiện, theo các nguồn tin cho biết.

Cuộc điều tra liên bang được khởi động ở miền tây Texas vào mùa hè năm 2024 sau khi một đối tượng trong một cuộc điều tra riêng tuyên bố Homan đang yêu cầu thanh toán để đổi lấy việc trao hợp đồng nếu Trump thắng cuộc bầu cử tổng thống, theo bản tóm tắt nội bộ của Bộ Tư pháp về cuộc điều tra mà MSNBC và những người quen thuộc với vụ việc đã xem xét. Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ tại Khu vực phía Tây Texas, phối hợp với FBI, đã yêu cầu Bộ phận Liêm chính Công (Public Integrity Section) của Bộ Tư pháp tham gia cuộc điều tra đang diễn ra "về 'Tướng tư lệnh biên giới' (Border Czar) và cựu Giám đốc tạm thời của Cơ quan Thực thi Hải quan và Nhập cư Tom Homan cùng những người khác, dựa trên bằng chứng về việc thanh toán từ các đặc vụ ngầm của FBI để đổi lấy việc tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp đồng tương lai liên quan đến việc thực thi biên giới."

Homan, người từng giữ chức giám đốc tạm thời của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan vào đầu nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, đã công khai tuyên bố trong chiến dịch tranh cử năm 2024 rằng ông sẽ đóng vai trò nổi bật trong việc thực hiện các cuộc trục xuất hàng loạt mà Trump đã hứa.

Khi được yêu cầu bình luận về thông tin độc quyền của MSNBC, Nhà Trắng, Bộ Tư pháp và FBI đã bác bỏ cuộc điều tra là có động cơ chính trị và vô căn cứ.

Trong một tuyên bố gửi tới MSNBC, Giám đốc FBI Kash Patel và Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết: "Vấn đề này bắt nguồn từ chính quyền trước và đã được các đặc vụ FBI và công tố viên Bộ Tư pháp xem xét đầy đủ. Họ không tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy nào về bất kỳ hành vi sai trái hình sự nào. Các nguồn lực của Bộ phải tiếp tục tập trung vào các mối đe dọa thực sự đối với người dân Mỹ, chứ không phải vào các cuộc điều tra vô căn cứ. Kết quả là cuộc điều tra đã được đóng lại."

Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Abigail Jackson đã chỉ trích cuộc điều tra là một "cuộc điều tra mang tính chính trị trắng trợn, không tìm thấy bằng chứng về hoạt động bất hợp pháp, là một ví dụ nữa về việc Bộ Tư pháp của Biden đang sử dụng nguồn lực của mình để nhắm vào các đồng minh của Tổng thống Trump thay vì điều tra những tội phạm thực sự và hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp tràn vào đất nước chúng ta."

Tom Homan không tham gia vào bất kỳ quyết định trao hợp đồng nào. "Ông ấy là một sĩ quan thực thi pháp luật chuyên nghiệp và một công chức suốt đời, đang làm rất tốt thay mặt Tổng thống Trump và đất nước," bà nói thêm thay mặt Homan, một nhân viên cấp cao của Nhà Trắng.

Homan không trả lời các yêu cầu bình luận.

Theo tài liệu và những người quen thuộc với vụ việc, các đặc vụ FBI bí mật đóng giả nhà thầu đã liên lạc và gặp gỡ nhiều lần vào mùa hè năm ngoái với một đồng nghiệp kinh doanh, người đã giới thiệu họ với Homan, và với chính Homan, người cho biết sẽ tạo điều kiện để họ có được các hợp đồng đổi lấy tiền sau khi ông nhậm chức.

Theo bản tóm tắt nội bộ về vụ án và các nguồn tin, vào ngày 20 tháng 9 năm 2024, với camera ẩn ghi lại cảnh tại một địa điểm gặp gỡ ở Texas, Homan đã nhận 50.000 đô la tiền mặt.

Các đặc vụ FBI và công tố viên Bộ Tư pháp không thực hiện thêm bất kỳ bước điều tra nào trong những tháng cuối năm 2024, những người này cho biết, và dự kiến sẽ tiếp tục theo dõi Homan để xác định xem ông có được bổ nhiệm vào một vai trò chính thức hay không và liệu ông có thực hiện được việc định hướng các hợp đồng trong chính quyền Trump tương lai hay không.

Khi các đặc vụ đặc biệt ở Texas bắt đầu điều tra tuyên bố của đối tượng rằng Homan đang nhận hối lộ, người phụ trách biên giới của Nhà Trắng, 63 tuổi, đang là chủ tịch và chủ sở hữu của một doanh nghiệp tư vấn tư nhân tự nhận có thể giúp các công ty trong ngành an ninh biên giới giành được các hợp đồng chính phủ. Homan thường xuyên tháp tùng Trump trong các sự kiện vận động tranh cử vào năm 2023 và 2024, và trong nhiều tháng trước cuộc bầu cử tổng thống, ông công khai khoe rằng mình dự kiến sẽ giám sát việc thực hiện các chính sách nhập cư của Trump.

"Trump sẽ trở lại vào tháng 1/2025, tôi sẽ bám sát anh ấy khi anh ấy trở lại, và tôi sẽ điều hành chiến dịch trục xuất lớn nhất mà đất nước này từng chứng kiến," Homan nói tại Hội nghị Bảo thủ Quốc gia (National Conservatism Conference) vào tháng 7 năm 2024.

Theo bốn người quen thuộc với cuộc điều tra, một số quan chức FBI và Bộ Tư pháp tin rằng họ có một vụ án hình mạnh mẽ chống lại Homan về tội âm mưu hối lộ, dựa trên việc ghi âm anh ta nhận tiền mặt và lời hứa rõ ràng của anh ta về việc hỗ trợ các hợp đồng. Các chuyên gia pháp lý cho biết Homan có thể đã bị buộc tội vào thời điểm đó, nhưng vụ việc của ông là bất thường: Ông không phải là quan chức công cộng, và Trump không phải là tổng thống vào thời điểm ông nhận tiền trong vụ cài bẫy bí mật của FBI, vì vậy hành động của ông không rõ ràng phù hợp với tội hối lộ tiêu chuẩn.

Các quan chức cấp cao đã tranh luận riêng về các cáo buộc có thể xảy ra, xét đến địa vị của Homan vào thời điểm đó, những người quen thuộc với vụ việc cho biết. Nhưng một số người kết luận rằng tốt hơn là tiếp tục theo dõi hành động của ông sau khi ông trở lại công việc công. Theo một tài liệu mà MSNBC đã xem xét, các quan chức Bộ Tư pháp đang xem xét bốn tội danh hình sự tiềm năng trong vụ án của ông: âm mưu, hối lộ và hai loại gian lận.

MSNBC đã hỏi các chuyên gia pháp lý về một tình huống giả định tương tự như cuộc điều tra Homan. Họ nói rằng một người hứa sẽ tác động đến các hợp đồng liên bang khi trở thành quan chức công cộng không thể bị truy tố theo luật hối lộ liên bang cho đến khi họ được bổ nhiệm hoặc chỉ định vào vị trí đó. Nếu người đó thực sự có được công việc hành chính và sau đó tái khẳng định lời hứa của mình hoặc thông báo bằng cách nào đó về kế hoạch thực hiện thỏa thuận, các nhà điều tra có thể đưa ra một vụ án hối lộ mạnh mẽ.



Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho biết, việc bất kỳ ai tìm cách nhận tiền để gây ảnh hưởng không đúng cách đến các hợp đồng liên bang vẫn là một tội phạm, bất kể họ là quan chức công cộng hay không, và bất kể họ có thực hiện lời hứa của mình hay không. Những người trong danh mục này có thể bị buộc tội âm mưu hoặc lừa đảo, họ nói.

"Nếu một người chưa phải là quan chức công cộng, nhưng dự kiến sẽ trở thành, nhận hối lộ để đổi lấy việc đồng ý thực hiện các hành động chính thức sau khi được bổ nhiệm, họ không thể bị buộc tội hối lộ," Randall Eliason, cựu trưởng bộ phận truy tố tham nhũng công cộng tại Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ ở D.C. và cựu giáo sư luật kinh doanh, cho biết. Nhưng họ có thể bị buộc tội âm mưu hối lộ. Trong cáo buộc âm mưu, tội phạm là sự đồng ý phạm tội hình sự trong tương lai.

Vào ngày 11 tháng 11 năm 2024, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ bổ nhiệm Homan làm "Tướng tư lệnh biên giới" của ông, một vai trò cố vấn tại Nhà Trắng, không yêu cầu sự phê chuẩn của Thượng viện hoặc kiểm tra lý lịch sâu rộng của FBI — không giống như vị trí giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan.

Một số quan chức FBI và Bộ Tư pháp tin rằng việc Homan nhận tiền mặt là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy họ nên tiếp tục điều tra sau khi Homan nhậm chức. Theo các tài liệu do MSNBC xem xét, Bộ phận Liêm chính Công, một đội các công tố viên kỳ cựu chuyên về tham nhũng công cộng thường được giao các vụ án nhạy cảm liên quan đến các nhân vật được bầu cử và các nhân vật nổi tiếng khác, đã đồng ý tham gia vụ án vào cuối tháng 11 năm 2024.

Tuy nhiên, ngay sau khi Trump nhậm chức, vào cuối tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2025, cựu Thứ trưởng Tư pháp lâm thời Emil Bove đã được thông báo về vụ việc và nói với các quan chức Bộ Tư pháp rằng ông không ủng hộ cuộc điều tra, theo lời của hai người quen thuộc với vụ việc.

Cùng thời điểm đó, Bộ phận Liêm chính Công đang tranh cãi với Bove về yêu cầu của ông rằng họ phải bãi bỏ vụ án hối lộ chống lại Thị trưởng New York Eric Adams. Những người giám sát của bộ phận, những người sẽ lần lượt từ chức vào tháng 2 thay vì đồng ý bãi bỏ vụ án Adams, đã cử một người giám sát cấp cao để giúp giám sát vụ án Homan cùng với các công tố viên liên bang ở Quận Tây Texas, nơi cuộc điều tra bắt đầu, hai người cho biết.

Homan đã dành ba thập niên làm công tác bảo vệ biên giới liên bang và thực thi luật di trú. Homan, một cựu cảnh sát từ miền bắc New York, đã bắt đầu làm việc với tư cách là đặc vụ Tuần tra Biên giới vào những năm 1980 và sau đó được thăng chức lên một số vị trí giám sát. Năm 2013, Tổng thống Barack Obama đã bổ nhiệm Homan làm người đứng đầu bộ phận trục xuất của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan.

Khi Trump lần đầu tiên được bầu làm tổng thống vào năm 2017, ông đã bổ nhiệm Homan làm người đứng đầu tạm thời của ICE. Trong vai trò đó, Homan đã thúc đẩy chính sách "không khoan nhượng" gây tranh cãi đối với những người nhập cư tìm cách vượt biên, dẫn đến việc hàng nghìn trẻ em di cư bị tách khỏi cha mẹ và các thành viên gia đình.

Việc đề cử Homan làm giám đốc chính thức của ICE đã bị đình trệ tại Thượng viện do sự chỉ trích rộng rãi về chính sách tách gia đình của chính quyền và sự phản đối của các Thượng nghị sĩ Dân chủ đối với việc xác nhận ông. Sau sự nghiệp lâu dài trong chính phủ, Homan thông báo vào tháng 4 năm 2018 rằng ông sẽ nghỉ hưu.

Sau đó, Homan thành lập công ty tư vấn của mình, Homeland Strategic Consulting. Trang web của công ty tự hào về việc hợp tác với các bộ phận An ninh Nội địa, Quốc phòng, Tư pháp và các bộ phận khác: "Chúng tôi có thành tích đã được chứng minh trong việc mở ra cánh cửa và mang lại các mối quan hệ thành công cho khách hàng, dẫn đến hàng chục triệu đô la hợp đồng liên bang cho các công ty tư nhân."

Trong chính quyền Biden, khi Trump chuẩn bị tranh cử tổng thống một lần nữa, Homan vẫn thân thiết với Trump và các cố vấn của ông, làm cộng tác viên của Fox News và làm việc với Quỹ Di sản, cũng như đóng góp vào Dự án 2025, kế hoạch chi tiết cánh hữu cho nhiệm kỳ thứ hai của Trump.

Khi Homan trở thành quan chức biên giới hàng đầu của Trump vào năm 2025, công việc tư vấn và các mối quan hệ tài chính của ông với các nhà thầu liên quan đến an ninh biên giới và nhập cư đã gây ra những câu hỏi từ các đảng viên Dân chủ trong Quốc hội về khả năng xung đột lợi ích của ông.

Nhiều người dự đoán Homan, một đồng minh đáng tin cậy của Trump, sẽ phục vụ nếu Trump tái đắc cử vào năm 2024. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12 năm 2023 trên podcast cùng tên của nhà hoạt động bảo thủ bị sát hại, "The Charlie Kirk Show", Homan hứa rằng ông sẽ thúc đẩy việc trục xuất mạnh mẽ người nhập cư khi Trump tái đắc cử.

"Chúng tôi sẽ thực hiện chiến dịch trục xuất lớn nhất mà đất nước này từng chứng kiến," Homan nói với Benny Johnson, một nhà bình luận cánh hữu và người dẫn chương trình. Và tôi sẽ không xin lỗi vì điều đó.

Sau khi Trump được bầu lần thứ hai vào năm 2024, trong bối cảnh có những câu hỏi về mối quan hệ tài chính của Homan với các khách hàng tìm kiếm công việc liên quan đến biên giới, Homan cho biết ông không có xung đột và sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn xung đột. Ông nói rằng ông sẽ đóng cửa công ty tư vấn của mình và sẽ không tham gia vào các cuộc thảo luận về các hợp đồng cụ thể để tránh gây ra sự hiểu lầm về xung đột lợi ích.

"Với tư cách là 'Sa hoàng biên giới', ông có vị thế độc đáo để giúp khách hàng cũ của mình thu được lợi nhuận khổng lồ từ chi tiêu của chính quyền Trump cho việc thực thi luật di trú," Hạ nghị sĩ Jamie Raskin, thành viên đảng Dân chủ cấp cao nhất trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện, đã viết trong một bức thư vào tháng trước yêu cầu cung cấp các tài liệu và thông tin liên lạc với một công ty khác mà Homan từng làm việc, Geo Group, một nhà thầu giam giữ người di cư lớn. Raskin đã cùng với các Dân biểu Pramila Jayapal, D-Wash., và Jasmine Crockett, D-Texas, thúc giục tìm câu trả lời về những xung đột tiềm ẩn của Homan.

Khi được hỏi về tình huống giả định một người hứa giúp đỡ các hợp đồng sau khi đắc cử vào chức vụ công, Eliason cho biết luật liên bang coi việc ký kết thỏa thuận tham nhũng để giúp gây ảnh hưởng đến các hợp đồng và quyết định của chính phủ là một tội phạm, bất kể danh tính của người đó là gì hay họ có thành công hay không. Ông nói rằng một người chưa phải là công chức nhưng hứa sẽ gây ảnh hưởng không đúng cách khi được bổ nhiệm vào chức vụ đó – và nhận hoặc yêu cầu tiền để làm như vậy – có thể bị buộc tội âm mưu.

Eliason chỉ ra vụ bê bối hối lộ thời Reagan liên quan đến nhà thầu quốc phòng Wedtech hiện đã giải thể. Eugene Wallach, một luật sư và bạn của Bộ trưởng Tư pháp Edwin Meese III, đã bị kết tội âm mưu phạm tội bằng cách nhận các khoản thanh toán đáng kể từ Wedtech trong khi hứa sẽ gây ảnh hưởng đến các hợp đồng sau khi ông được bổ nhiệm vào một vị trí cấp cao tại Bộ Tư pháp dưới thời Meese. (Tòa án cấp trên sau đó đã hủy bỏ bản án kết tội Wallach do hướng dẫn bồi thẩm đoàn sai sót.)

"Bị cáo đồng ý rằng anh ta sẽ phạm tội hối lộ sau khi được bổ nhiệm làm công chức," Eliason nói thêm. Bản thỏa thuận đó tự nó là tội âm mưu, và việc nó chưa từng thực sự diễn ra không phải là một biện hộ. Điều đó sẽ đúng nếu anh ta chưa từng được bổ nhiệm vào bất cứ chức vụ nào.



