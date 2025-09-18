

Nghi thức chào cờ



Westminster (Thanh Huy) – Tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3 vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật 14 tháng 9 năm 2025, Hội Đồng Quản Trị Tượng Đài “Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị” do Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân làm Chủ Tịch, cùng các chiến hữu: Tsu A Cầu, Phó Nội Vụ, Nguyễn Văn Hùng, Phó Ngoại Vụ, Văn Công Mẫn, Thủ Quỹ, KS.Phạm Ngọc Lân, Tổng Thư Ký, cùng các thành viên: Tần Nam, Bùi Phát, Bùi Đẹp, Đinh Quang Truật, Đỗ Sơn, Hà Thế Đơn, Nguyễn Trung Việt, Lê Văn Sáu đã tổ chức buổi tiệc gây quỹ xây dựng tượng đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.



Buổi tiệc với sự tham dự của các Niên Trưởng cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, cựu Đại Tá Đỗ Hoàng Điềm, các cựu Trung Tá: La Trinh Tường, Trần Độ, Trần Dật, Nguyễn Văn Ức, Võ Ý… nhà văn Nguyễn Quang, Cô Michael, đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn cùng quý hội đoàn Quân Binh Chủng, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Cảnh Sát Quốc Gia, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Ban Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai,Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Hội Đồng Hương Quảng Trị, Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa, Hội Quân Cán Chính Hải Ninh, Nhóm Hát Quỳnh Hoa, Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng, Trường Việt Ngữ Minh Đức, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ… cùng một số quý vị mạnh thường quân trong đó có Bà Tâm Hương, Phu Nhân Cố Mũ Đỏ Hoàng Tấn Kỳ, (Trưởng Ban Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị khi mới bắt đầu).



Mở đầu buổi lễ với nghi thức chào quốc kỳ trang nghiêm Việt-Mỹ với phút mặc niệm do Hải Quân Đinh Quang Truật điều khiển theo lễ nghi quân cách.

Sau nghi thức chào cờ Ban Hợp Ca Liên Hội Cựu Chiến Sĩ lên hát bản “Cờ Bay, Cờ Bay” oai hùng.









Cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu phát biểu Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân, trưởng ban tổ chức buổi tiệc, đã lên nói lời chào mừng và cảm ơn: “… Đây quả thật là một tượng đài chiến thắng độc nhất trên toàn thế giới, với tầm vóc lớn và rất giá trị cho cộng đồng người Việt chúng ta. Năm mươi ba năm trước đây, vào mùa hè đỏ lửa 1972, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu tại KonTum, An Lộc, Quảng Trị, trước sự tấn công ba mũi dùi của quân cộng sản Bắc Việt. Trong 81 ngày đêm tại Quảng Trị, hàng ngàn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu với lòng dũng cảm, và quyết tâm giành lại từng tấc đất, từng viên gạch đã bị địch quân xâm chiếm. Họ đã chiến thắng vẻ vang và dựng lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trên Cổ Thành Quảng Trị. Nhiều người đã hy sinh xương máu để cho gia đình và đồng bào Miền Nam được sống tự do. Trận chiến ấy đã trở thành biểu tượng của sự hy sinh anh dũng, kiên cường, bất khuất của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.”



Ông tiếp: “Người xưa có câu: “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử / Lưu Thủ đan tâm chiếu hãn thanh” (Xưa nay thử hỏi ai không chết, lưu tấm lòng son chiếu sử xanh).









từ trái người thứ 3 Bà Tâm Hương, chụp hình lưu niệm với BS. Nguyễn Hoàng Quân Hôm nay chúng ta tụ họp về đây để tưởng nhớ những người lính Việt Nam Cộng Hòa những anh hùng năm xưa và còn để bảo đảm rằng các thế hệ tương lai sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của họ.



Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị sẽ là một minh chứng lịch sử hùng hồn, là một nơi để con cháu chúng ta hiểu biết về lịch sử, và nhắc nhở rằng những quyền tự do mà chúng ta thừa hưởng hôm nay đã được trả giá bằng máu, mồ hôi và nước mắt của cha ông.









Bà Tâm Hương tặng hoa và trao chi phiếu đến BS. Nguyễn Hoàng Quân Tượng đài nầy không chỉ là những tượng đồng vô tri, không phải là một sự cạnh tranh của các đảng phái chính trị, mà là một dấu ấn lịch sử cho cộng đồng người Việt tỵ nạn. Là một lời nhắc nhở về bổn phận, lòng trung thành và tình yêu đất nước của những người lính Việt Nam Cộng Hòa không phải là lính ngụy, vì họ đã chiến đấu cho lý tưởng tự do và dân chủ cho Miền Nam Việt Nam. Đối với thế hệ trẻ người Mỹ gốc Việt, tượng đài sẽ khơi dậy niềm tự hào, giúp con cháu mai sau biết về bản sắc dân tộc của mình, và hiểu rằng di sản của cha, ông để lại là lòng dũng cảm, sự kiên cường và danh dự của người Việt Nam…”



Ông cũng kêu gọi “…Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị và gia đình hãy giúp chúng tôi trả lại những món nợ trang trải cho xây dựng tượng đài đã mang về thủ đô tỵ nạn. Hãy cùng chúng tôi vận động để có một nơi xứng đáng cho các người lính Việt Nam Cộng Hòa được mãi dương cao lá cờ vàng ba sọc đỏ di sản thiêng liêng nầy. Hãy để Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị thành một cầu nối giữa các thế hệ, gắn kết tất cả chúng ta trong ký ức hào hùng về người lính VNCH và đó là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.”





Tiếp theo là lời phát biểu của Niên Trưởng Đại Tá Lê Bá Khiếu, Ông cảm ơn ban tổ chức, ông ca ngợi việc làm đầy ý nghĩa của những người trẻ hôm nay, ông cũng không quên kể lại những chiến tích lẫy lừng nơi tuyến đầu lửa đạn, ông đọc lại những câu thơ thật xúc động: “Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ / Đáy sông còn có bạn tôi nằm / Cỡ tuổi 20 thành sóng nước / Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm / Một thước cổ thành một khăn tang / Lấy máu đỏ bảo vệ ngọn cờ vàng…”





Ông kêu gọi mọi người hãy tiếp tay cho công trình sớm được hoàn tất…









Hợp ca “Cờ bay, Cờ bay” Sau đó là lời phát biểu của Ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, ông cảm ơn quý vị mạnh thường quân, kêu gọi sự tiếp tay của các hội đoàn, đoàn thể, cảm ơn Bà Tâm Hương quả phụ của Cố Mũ Đỏ Hoàng Tấn Kỳ và các mạnh thường quân…



Bà Tâm Hương Quả Phụ Cố Mũ Đỏ Hoàng Tấn Kỳ là người lúc nào cũng bên cạnh phu quân khi ông làm Trưởng ban xây dựng tượng đài đã lên tặng hoa cho ban tổ chức, trong dịp nầy Bà đã trao một chi phiếu $20,000.00 cho BS. Nguyễn Hoàng Quân, Chủ Tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài.









Từ trái người thứ 3 nhà văn Nguyễn Quang chụp hình lưu niệm với thân hữu và BS. Nguyễn Hoàng Quân Trong lời phát biểu Bà Tâm Hương đã nói, để tiếp nối với tâm nguyện của chồng bà nên lúc nào bà cũng sát cánh cùng ủy ban để mong sao cho công trình sớm được hoàn thành, bà tiếp: “Chúng ta đi mang theo quê hương, chính tựợng đài cũng là quê hương, một biểu tượng thiêng liêng để mai sau con cháu chúng ta biết về quá khứ và sự hy sinh cao cả của cha ông.” Bà cảm ơn ban tổ chức đã cho bà có cơ hội nói lên một phần nhỏ về tâm nguyện của mình, bà cầu chúc cho Uy Ban Xây Dựng Tượng Đài gặp nhiều may mắn để công trình lịch sử sớm được thành tựu viên mãn.”



Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng ăn cùng thưởng thức chương trình văn nghệ thật đặc sắc do các ban hợp ca của các quân binh chủng và các ca sĩ thân hữu trình bày những bản nhạc đấu tranh, và những bản tình ca về quê hương.





Chương trình văn nghệ dưới sự điều hợp của MC Diệu Quyên.





Xen lẫn chương trình văn nghệ có phần thông báo liên tục về những đóng góp của quý hội đoàn, quý mạnh thường quân tham dự buổi tiệc.





Theo ban tổ chức cho biết kết quả sơ khởi đã thu hơn $40,000.





Quý vị mạnh thường quân, quý đồng hương muốn đóng góp xin liên lạc về: BS. Nguyễn Hoàng Quân, Điện thoại: (714) 797-1633, Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng (714) 548-5636, Chiến hữu Tần Nam (714) 878-5528, Không Quân Bùi Đẹp (951) 733-8844, cựu Nghị Viên Phát Bùi: (714) 713-4079.





