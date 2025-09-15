Hôm nay,  

Charlie Kirk muốn đức tin Cơ đốc giáo trở thành di sản của ông. Kirk tin vào điều gì?

15/09/202516:27:00(Xem: 61)
blank

Charlie Kirk muốn đức tin Cơ đốc giáo trở thành di sản của ông. Kirk tin vào điều gì?
 

Bài viết sau đây của nhà báo Taylor Seely trên tờ Arizona Republic ngày 14/9/2025. Phóng viên Richard Ruelas của báo này cũng đã đóng góp vào bài viết này. Bài có nhan đề "Charlie Kirk wanted Christian faith to be his legacy. What did he believe?" (Charlie Kirk muốn đức tin Cơ đốc giáo trở thành di sản của ông. Kirk tin vào điều gì?).Bài viết được dịch toàn văn như sau.
.
Tóm tắt:
-- Charlie Kirk coi đức tin tôn giáo của mình là di sản quan trọng nhất.
-- Kirk chỉ trích sự phân ly giữa nhà thờ và nhà nước, tin rằng đạo đức Cơ đốc nên ảnh hưởng đến việc ban hành luật.
-- Kirk và vợ ông đã quảng bá ý tưởng phụ nữ trong hôn nhân phải "phục tùng [chồng] theo lời dạy từ Kinh Thánh." ("biblical submission" for women within marriage)
.
Charlie Kirk trở thành một lực lượng chính trị nổi tiếng với khả năng tập hợp giới trẻ ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Nhưng đức tin tôn giáo của ông là di sản mà ông nói rằng ông hy vọng sẽ tồn tại mãi mãi. "Tôi muốn được nhớ đến vì lòng dũng cảm và đức tin của mình. Đó sẽ là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là đức tin của tôi," Kirk nói vào tháng 6/2025 trên một podcast.
.
Trong các cuộc tranh luận, bài phát biểu và chương trình phát sóng trên internet "The Charlie Kirk Show", ông đã nhấn mạnh các quan điểm bảo thủ và vận động cho các chính trị gia Đảng Cộng hòa. Ông khuyến khích thính giả hãy theo Chúa, kết hôn sớm, sinh con và đặt gia đình lên hàng đầu.
.
Ông nhấn mạnh các giá trị Judeo-Christian và thường xuyên phát biểu tại Nhà thờ Dream City Church ở Phoenix. Nhà thờ này thuộc hệ phái Pentecostal (Ngũ Tuần), một nhánh của đạo Tin Lành (Protestantism). Mục sư của nhà thờ, Luke Barnett, cho biết ông đã gặp Kirk vào năm 2020, sau khi Kirk bắt đầu đến nhà thờ và muốn thuê không gian này. Không rõ liệu Dream City có phải là nhà thờ chính thức của Kirk hay không.
.
Phó Tổng thống JD Vance, người theo Công giáo La mã, đã gọi Kirk là người theo đạo Tin lành, nói rằng họ thường xuyên tranh luận về "ai đúng về những vấn đề giáo lý nhỏ nhặt". Vì yêu Chúa, anh ấy muốn hiểu Ngài.
.
Kirk đã thành lập Turning Point Faith, một chi nhánh mới của tổ chức mình, vào năm 2022. Nó tìm cách giúp các nhà thờ tham gia vào các hoạt động xã hội nhiều hơn để xã hội có thể "trở lại các giá trị Cơ đốc giáo nền tảng". Mặc dù gần đây nhất là vào năm 2018, Kirk đã nói rằng chính trị và tôn giáo không nên trộn lẫn, nhưng ông đã thay đổi suy nghĩ. Trong bài phát biểu tháng 4 năm 2022 tại một nhà thờ ở St. Louis, ông nói rằng ông đã nghiên cứu quan điểm tôn giáo của các nhà lập quốc và hối tiếc vì đã không đưa các nhà thờ dấn thân vào chính trị sớm hơn.
.
"Tôi đã cầu xin Chúa tha thứ," ông Kirk nói trong bài phát biểu đó. Trong phát thanh podcast của mình, ông đã chỉ ra những đoạn Kinh Thánh nhấn mạnh việc cải thiện phúc lợi của quốc gia như một động lực.
.
Kirk đã bị ám sát trong khi đang tranh luận với sinh viên đại học tại một khuôn viên trường đại học ở Orem, Utah vào ngày 10 tháng 9. Ngồi dưới lều, ông khuyến khích sinh viên, học sinh thách thức ông về các vấn đề chính trị, triết học và tôn giáo. Ông đặt tên cho định dạng này là "Prove Me Wrong" (Hãy Chứng Minh Tôi Sai), và nó ngày càng phổ biến dưới sự tổ chức của ông, Turning Point USA, mà ông thành lập vào năm 2012 khi mới 18 tuổi.
.
Đây là những điều cần biết về quan điểm của Kirk về đức tin, và cách ông tin rằng nó nên đan xen với gia đình và chính phủ.
.
Kirk chỉ trích sự phân ly giữa nhà thờ và nhà nước

Kirk chỉ trích sự phân ly giữa nhà thờ và nhà nước, nói rằng mặc dù ông không tin vào việc thành lập một nhà thờ quốc gia, nhưng ông cho rằng Cơ đốc giáo nên có ảnh hưởng đến đạo đức định hình việc lập pháp.
.
"Bởi vì đến một lúc nào đó, con người sẽ phải đưa ra quyết định về điều gì là tốt và điều gì là xấu. Cái gì được phép và cái gì không được phép. Và tôi nghĩ nhà thờ, hay Cơ đốc giáo, nên thông tin cho những quyết định đó," Kirk nói.
.


"Hãy cho tôi thấy một cuốn sách tốt hơn, một người thầy tốt hơn Kinh Thánh để tạo ra những công dân tốt," Kirk nói về sự ủng hộ của ông đối với việc trưng bày Mười Điều Răn trong các lớp học ở trường.

Kirk cũng bác bỏ các tôn giáo thờ nhiều hơn một vị thần, chẳng hạn như Ấn Độ giáo, nói rằng: "Khi bạn có nhiều vị thần, bạn sẽ có những đạo đức khác nhau. Và phương Tây phần lớn đã chấp nhận ý tưởng rằng có một chuẩn mực hành vi, hoặc một cách sống tốt nhất."

Khi được hỏi điều này có thể khiến những người Mỹ thuộc các tín ngưỡng khác bị xa lánh như thế nào, Kirk nói: "Tôi không tìm cách bao gồm tất cả, tôi tìm kiếm những gì tốt nhất cho bạn ấy. Và Mười Điều Răn là điều tốt nhất. Điều đó có xúc phạm một đứa trẻ Hindu không? Có thể xúc phạm, cũng có thể không. Nhưng nó cũng là lời nhắc nhở rằng họ đang sống ở một quốc gia đơn thần."

Quan điểm của Charlie Kirk về gia đình và phụ nữ trong hôn nhân phải "phục tùng [chồng] theo Kinh Thánh dạy."
.
Vào tháng 4, Kirk và vợ là Erika Kirk đã thảo luận về gia đình và đức tin trên "The Charlie Kirk Show." Họ đi sâu vào "sự phục tùng", một ý tưởng mà họ khuyến khích và gọi là "tuyệt đẹp" nhưng thừa nhận rằng nó có xu hướng gây ra tranh cãi và sự thất vọng từ các nhà phê bình.
.
"Phụ nữ nên tìm những người đàn ông có khả năng tự chủ, và đàn ông nên tìm những người phụ nữ sẵn sàng phục tùng, về cơ bản là một người phụ nữ không theo chủ nghĩa nữ quyền," Charlie Kirk nói.
.
Cô Erika đáp lại: "Toàn bộ chủ đề về sự phục tùng, từ đó thực sự khiến mọi người sôi sục. Nhưng nó đẹp. Hôn nhân trong bối cảnh đúng đắn thật đẹp đẽ vì chồng bạn sẽ từ bỏ mọi thứ và bất cứ điều gì vì bạn — một cách lành mạnh. Họ sẽ yêu thương, tôn trọng và trân trọng bạn hơn bất cứ điều gì. Họ sẽ gạt bỏ mọi ồn ào và tập trung vào vợ, con cái, gia đình."

Kirk thách thức các mục sư, khuyến khích ảnh hưởng của Cơ đốc giáo đối với chính phủ

Kirk thường chỉ trích nhà thờ Cơ đốc, nói rằng nhà thờ "chưa đủ táo bạo, dũng cảm hoặc mạnh mẽ như đáng lẽ phải vậy", và rằng các mục sư nên "chiến đấu mạnh mẽ hơn và chiến đấu quyết liệt hơn trong trận chiến tinh thần mà chúng ta đang tham gia".
.
Kirk lập luận rằng nhà thờ nên hướng dẫn công chúng về mọi quyết định, chẳng hạn như nên kết hôn với ai, quản lý tài chính như thế nào và bầu cho ai.
.
Kirk chỉ trích các nhà thờ đã không phản đối việc chính phủ đóng cửa trong đại dịch COVID-19 và các mục sư kìm hãm những bài giảng có khả năng gây tranh cãi vì sợ giáo dân bỏ đi. Năm 2022, Kirk nói rằng những nhà thờ "hèn nhát" như vậy chiếm phần lớn ở Mỹ, điều này đã thúc đẩy ông thành lập Turning Point Faith.
.
Ông kêu gọi những người theo dõi thách thức các mục sư của họ nếu họ không lên án phá thai, không giảng đạo về sự đặc biệt của nước Mỹ và không tôn vinh các cựu chiến binh.
.
Quan điểm của Kirk không được tất cả các Kitô hữu chia sẻ. Mục sư hệ phái Trưởng Lão (Presbyterian) Chris Pritchett của nhà thờ Trưởng Lão ở Salt Lake City, trong một bài đăng trên mạng xã hội kêu gọi lòng trắc ẩn sau vụ ám sát Kirk, đã viết: "Tôi biết rằng đối với nhiều người, chính trị và lời lẽ của Charlie Kirk rất khó nghe – thậm chí là đau đớn. ... Nhiều người trong hội đoàn của chúng tôi không đồng ý mạnh mẽ với quan điểm của ông, trong khi những người khác lại đánh giá cao ông. Không có gì trong số đó quan trọng vào lúc này."
.
Các mục sư Trưởng Lão khác đã chỉ trích "Mệnh lệnh Bảy Núi" (Seven Mountain Mandate), mà Kirk tuyên bố ủng hộ. Nhiệm vụ này, được truyền bá bởi các nhà lãnh đạo truyền giáo đầy lôi cuốn, tuyên bố rằng các Kitô hữu nên dẫn đầu trong bảy thể chế có ảnh hưởng của xã hội: tôn giáo, gia đình, chính phủ, giáo dục, truyền thông, nghệ thuật và kinh doanh.
.
Kirk có liên quan đến khái niệm này vào năm 2020 tại hội nghị hành động chính trị bảo thủ Conservative Political Action, khi ông ca ngợi Trump là một tổng thống "hiểu rõ bảy ngọn núi ảnh hưởng văn hóa".
 
NGUỒN:
Charlie Kirk wanted Christian faith to be his legacy. What did he believe?
Taylor Seely, Arizona Republic
https://www.azcentral.com/story/news/politics/arizona/2025/09/14/charlie-kirk-christian-religious-beliefs-shaped-advocacy/86116403007/ 
.



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

- Các hãng nhập cảng Mỹ thất vọng vì thuế quan: mùa lễ năm nay thương vụ sẽ giàm, 1/2 nói chi phí tăng 20% trở lên - Mỹ-TQ tới gần thỏa thuận để TikTok tiếp tục hoạt động ở Mỹ - Trump: đừng buộc các hãng công bố thu nhập hàng quý mà thay vào đó là sáu tháng một lần (còn tùy SEC) - Trump dọa sẽ ban tình trạng khẩn cấp quốc gia và liên bang hóa thủ đô Washington, DC. - Trump: Thống đốc New York ủng hộ ứng cử viên Dân chủ cho chức Thị trưởng Thành phố New York, Zohran Mamdani, là tồi tệ

(WASHINGTON, ngày 14 tháng 9, Reuters) – Chính quyền Trump được cho là sẽ tiếp tục hoãn lại thời gian buộc ByteDance (công ty mẹ của ứng dụng TikTok tại TQ) hoặc phải bán lại TikTok ở Hoa Kỳ hoặc ngừng hoạt động tại thị trường Mỹ. Hạn chót trước đó được đặt ra là vào ngày 17 tháng 9 năm 2025.

(HOA KỲ, ngày 14 tháng 9, APNews) – Giữa lúc Taliban cấm phụ nữ theo học đại học tại Afghanistan, cô nữ sinh Bahara Saghari đã nuôi hy vọng được tiếp tục học tập ở Hoa Kỳ. Sau nhiều năm miệt mài học tiếng Anh gần 8 tiếng mỗi ngày, cô gái 21 tuổi đã nhận được thư mời theo học ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học tư thục ở tiểu bang Illinois. Những tưởng giấc mơ đã trong tầm tay, nhưng hy vọng ấy bị dập tắt bởi lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump.

Nếu những người giàu nhất thế giới sẵn sàng đóng góp một phần rất nhỏ tài sản của họ, thì sự thiếu hụt của các chương trình viện trợ đói nghèo có thể được bù đắp.1% tài sản của 3,000 người giàu nhất thế giới tương đương khoảng 140 tỷ đô la.

Các nhà lãnh đạo lập pháp đảng Cộng hòa đang yêu cầu chính quyền Trump bồi hoàn cho Arizona số tiền 744 triệu USD đã chi cho an ninh biên giới trong 4 năm qua - một tháng sau khi Thống đốc Katie Hobbs gửi yêu cầu riêng của mình, nhưng vẫn chưa được trả lời.

J141. Godha Jātaka -- Kỳ nhông và tắc kè hoa Tóm tắt: Một vị sư được Đức Phật truyền giới nhưng dễ dàng bị thuyết phục dùng đồ ăn ngon của Đề Bà Đạt Đa thay vì đi khất thực. Ông được dẫn đến trước Đức Phật, và Ngài kể câu chuyện về một con kỳ nhông kết bạn với một con tắc kè hoa, dẫn đến cái chết của cả vị này và bạn bè.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều năm liên tục nói những lời dối trắng trợn về các cuộc bầu cử ở California, nơi đảng Dân chủ chiếm ưu thế. Trump đã đưa ra nhiều tuyên bố sai lệch hơn về chủ đề này trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News vào hôm thứ Sáu

Jeffrey Epstein là một người rất giàu có, nhưng chính xác giàu đến mức nào và số tiền đó đến từ đâu vẫn còn là một bí ẩn. Các email mới được khai quật tuần trước đã làm sáng tỏ vai trò của Epstein trong việc phát triển khách hàng tự do, đóng vai trò là cầu nối giữa các nhân vật chính trị và các ông trùm kinh doanh

- Tòa Kháng Án Cho Phép Chính Quyền Trump Bắt Đầu Trục Xuất 500,000 Di Dân. - Chính Quyền Trump Cắt Tài Trợ Cho Các Đại Học Phục Vụ Thiểu Số. - Nhiều Người Bị Mất Việc Vì Bày Tỏ Ý Kiến Sau Vụ Charlie Kirk Bị Bắn Chết. - California: Dự Án Tàu Cao Tốc Được Bảo Đảm 1 Tỷ Đô La Hằng Năm Đến 2045. - Chicago: Nhân Viên ICE Bắn Chết Người Mexico Ở Ngoại Ô. - Louisiana: Bạch Ốc Dự Tính Điều 1.000 Vệ Binh Làm Nhiệm Vụ Trị An. - Cộng Hòa Missouri Thông Qua Bản Đồ Bầu Cử Xóa Ghế Dân Chủ Giữ Suốt 76 Năm. - Quốc Hội Đề Nghị Luật Ngăn Cắt Giảm Medicare Cho Chăm Sóc Tại Nhà. - U.C. Berkeley Giao Danh Sách Sinh Viên Và Giáo Sư Cho Chính Quyền Trong Cuộc Điều Tra Chống Bài Do Thái. - Trump Kêu Gọi NATO Ngưng Mua Dầu Nga, Đòi Đánh Thuế Trung Quốc Tới 100%.. - Trung Quốc Đẩy Mạnh Bỏ Đô-La, Đưa Nhân Dân Tệ Ra Toàn Cầu. - Ngoại Trưởng Rubio Thăm Israel Giữa Lúc Hy Vọng Ngừng Bắn Gaza Suy Tàn. - Nato Tăng Cường Phòng Thủ Phía Đông Sau Khi Ba Lan Tố Nga Xâm Nhập Drone. ....

Có rất nhiều bằng chứng cho thấy Charlie Kirk đang dẫn dắt gia đình mình về theo Giáo hội Công giáo; đặc biệt là lời kêu gọi công khai của ông về việc tôn kính Đức Mẹ

Bản tin sau đây của AP, ngày 12 tháng 9 năm 2025: Một nhóm các giám mục và nữ tu Công giáo hàng đầu của Hoa Kỳ đang ở tuyến đầu trong cuộc xung đột về nhập cư của đất nước đã lên án các chính sách cứng rắn của chính quyền Trump vì đã chia cắt các gia đình, gây ra nỗi sợ hãi và đảo lộn đời sống nhà thờ Mỹ.

Dân biểu Derek Tran (CA-45) đã bỏ phiếu chống lại dự luật H.R. 3486, còn gọi là Stop Illegal Entry Act of 2025. “Là con trai của người tị nạn, tôi thất vọng trước biện pháp cực đoan này, trong khi phía đa số tại Hạ Viện lại phớt lờ những giải pháp thực sự để cải thiện hệ thống di trú,” Tran tuyên bố. Ông cho rằng dự luật “khuyến khích thủ đoạn mang tính kỳ thị chủng tộc mà không tăng cường việc thi hành luật di trú một cách ý nghĩa.”

Matthew Robinson, cha của can phạm Tyler Robinson, là cựu sĩ quan kỳ cựu, có 27 năm phục vụ tại Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Washington. Ông được cho là người nhận ra con trai qua hình ảnh do FBI phổ biến và chủ động liên lạc nhà chức trách để đưa con ra đầu thú.

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nghiêm trọng về kinh tế, chính trị và công nghệ, toàn cầu hoá – vốn từng được xem là động lực chính thúc đẩy cho tăng trưởng và thịnh vượng – đang đứng trước những thách thức chưa từng có. Tiến trình công nghiệp hoá và toàn cầu hoá đã đem lại nhiều thành tựu vượt bậc trong suốt thời gian dài qua, từ thế kỷ XX sang thế kỷ XXI, đặc biệt là thông qua sự chuyên môn hoá, tự do thương mại và tiến bộ công nghệ. Tuy nhiên, các cuộc khủng hoảng tài chính, đại dịch toàn cầu, chiến tranh và cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc đã khiến mô hình toàn cầu hoá truyền thống bộc lộ nhiều tình trạng bất ổn...

Nhưng một nhân vật như Kirk có lẽ chỉ có thể tồn tại trong bối cảnh độc đáo của Đảng Cộng hòa dưới thời Trump. Trong suốt sự nghiệp của mình, siêu năng lực thực sự của Kirk là khả năng trực giác – và khéo léo khai thác – sự rỗng tuếch về thể chế của Đảng Cộng hòa dưới thời Trump.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.