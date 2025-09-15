Charlie Kirk muốn đức tin Cơ đốc giáo trở thành di sản của ông. Kirk tin vào điều gì?



Bài viết sau đây của nhà báo Taylor Seely trên tờ Arizona Republic ngày 14/9/2025. Phóng viên Richard Ruelas của báo này cũng đã đóng góp vào bài viết này. Bài có nhan đề "Charlie Kirk wanted Christian faith to be his legacy. What did he believe?" (Charlie Kirk muốn đức tin Cơ đốc giáo trở thành di sản của ông. Kirk tin vào điều gì?).Bài viết được dịch toàn văn như sau.

.

Tóm tắt:

-- Charlie Kirk coi đức tin tôn giáo của mình là di sản quan trọng nhất.

-- Kirk chỉ trích sự phân ly giữa nhà thờ và nhà nước, tin rằng đạo đức Cơ đốc nên ảnh hưởng đến việc ban hành luật.

-- Kirk và vợ ông đã quảng bá ý tưởng phụ nữ trong hôn nhân phải "phục tùng [chồng] theo lời dạy từ Kinh Thánh." ("biblical submission" for women within marriage)

.

Charlie Kirk trở thành một lực lượng chính trị nổi tiếng với khả năng tập hợp giới trẻ ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Nhưng đức tin tôn giáo của ông là di sản mà ông nói rằng ông hy vọng sẽ tồn tại mãi mãi. "Tôi muốn được nhớ đến vì lòng dũng cảm và đức tin của mình. Đó sẽ là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là đức tin của tôi," Kirk nói vào tháng 6/2025 trên một podcast.

.

Trong các cuộc tranh luận, bài phát biểu và chương trình phát sóng trên internet "The Charlie Kirk Show", ông đã nhấn mạnh các quan điểm bảo thủ và vận động cho các chính trị gia Đảng Cộng hòa. Ông khuyến khích thính giả hãy theo Chúa, kết hôn sớm, sinh con và đặt gia đình lên hàng đầu.

.

Ông nhấn mạnh các giá trị Judeo-Christian và thường xuyên phát biểu tại Nhà thờ Dream City Church ở Phoenix. Nhà thờ này thuộc hệ phái Pentecostal (Ngũ Tuần), một nhánh của đạo Tin Lành (Protestantism). Mục sư của nhà thờ, Luke Barnett, cho biết ông đã gặp Kirk vào năm 2020, sau khi Kirk bắt đầu đến nhà thờ và muốn thuê không gian này. Không rõ liệu Dream City có phải là nhà thờ chính thức của Kirk hay không.

.

Phó Tổng thống JD Vance, người theo Công giáo La mã, đã gọi Kirk là người theo đạo Tin lành, nói rằng họ thường xuyên tranh luận về "ai đúng về những vấn đề giáo lý nhỏ nhặt". Vì yêu Chúa, anh ấy muốn hiểu Ngài.

.

Kirk đã thành lập Turning Point Faith, một chi nhánh mới của tổ chức mình, vào năm 2022. Nó tìm cách giúp các nhà thờ tham gia vào các hoạt động xã hội nhiều hơn để xã hội có thể "trở lại các giá trị Cơ đốc giáo nền tảng". Mặc dù gần đây nhất là vào năm 2018, Kirk đã nói rằng chính trị và tôn giáo không nên trộn lẫn, nhưng ông đã thay đổi suy nghĩ. Trong bài phát biểu tháng 4 năm 2022 tại một nhà thờ ở St. Louis, ông nói rằng ông đã nghiên cứu quan điểm tôn giáo của các nhà lập quốc và hối tiếc vì đã không đưa các nhà thờ dấn thân vào chính trị sớm hơn.

.

"Tôi đã cầu xin Chúa tha thứ," ông Kirk nói trong bài phát biểu đó. Trong phát thanh podcast của mình, ông đã chỉ ra những đoạn Kinh Thánh nhấn mạnh việc cải thiện phúc lợi của quốc gia như một động lực.

.

Kirk đã bị ám sát trong khi đang tranh luận với sinh viên đại học tại một khuôn viên trường đại học ở Orem, Utah vào ngày 10 tháng 9. Ngồi dưới lều, ông khuyến khích sinh viên, học sinh thách thức ông về các vấn đề chính trị, triết học và tôn giáo. Ông đặt tên cho định dạng này là "Prove Me Wrong" (Hãy Chứng Minh Tôi Sai), và nó ngày càng phổ biến dưới sự tổ chức của ông, Turning Point USA, mà ông thành lập vào năm 2012 khi mới 18 tuổi.

.

Đây là những điều cần biết về quan điểm của Kirk về đức tin, và cách ông tin rằng nó nên đan xen với gia đình và chính phủ.

.

Kirk chỉ trích sự phân ly giữa nhà thờ và nhà nước



Kirk chỉ trích sự phân ly giữa nhà thờ và nhà nước, nói rằng mặc dù ông không tin vào việc thành lập một nhà thờ quốc gia, nhưng ông cho rằng Cơ đốc giáo nên có ảnh hưởng đến đạo đức định hình việc lập pháp.

.

"Bởi vì đến một lúc nào đó, con người sẽ phải đưa ra quyết định về điều gì là tốt và điều gì là xấu. Cái gì được phép và cái gì không được phép. Và tôi nghĩ nhà thờ, hay Cơ đốc giáo, nên thông tin cho những quyết định đó," Kirk nói.

.

"Hãy cho tôi thấy một cuốn sách tốt hơn, một người thầy tốt hơn Kinh Thánh để tạo ra những công dân tốt," Kirk nói về sự ủng hộ của ông đối với việc trưng bày Mười Điều Răn trong các lớp học ở trường.

Kirk cũng bác bỏ các tôn giáo thờ nhiều hơn một vị thần, chẳng hạn như Ấn Độ giáo, nói rằng: "Khi bạn có nhiều vị thần, bạn sẽ có những đạo đức khác nhau. Và phương Tây phần lớn đã chấp nhận ý tưởng rằng có một chuẩn mực hành vi, hoặc một cách sống tốt nhất."



Khi được hỏi điều này có thể khiến những người Mỹ thuộc các tín ngưỡng khác bị xa lánh như thế nào, Kirk nói: "Tôi không tìm cách bao gồm tất cả, tôi tìm kiếm những gì tốt nhất cho bạn ấy. Và Mười Điều Răn là điều tốt nhất. Điều đó có xúc phạm một đứa trẻ Hindu không? Có thể xúc phạm, cũng có thể không. Nhưng nó cũng là lời nhắc nhở rằng họ đang sống ở một quốc gia đơn thần."



Quan điểm của Charlie Kirk về gia đình và phụ nữ trong hôn nhân phải "phục tùng [chồng] theo Kinh Thánh dạy."

.

Vào tháng 4, Kirk và vợ là Erika Kirk đã thảo luận về gia đình và đức tin trên "The Charlie Kirk Show." Họ đi sâu vào "sự phục tùng", một ý tưởng mà họ khuyến khích và gọi là "tuyệt đẹp" nhưng thừa nhận rằng nó có xu hướng gây ra tranh cãi và sự thất vọng từ các nhà phê bình.

.

"Phụ nữ nên tìm những người đàn ông có khả năng tự chủ, và đàn ông nên tìm những người phụ nữ sẵn sàng phục tùng, về cơ bản là một người phụ nữ không theo chủ nghĩa nữ quyền," Charlie Kirk nói.

.

Cô Erika đáp lại: "Toàn bộ chủ đề về sự phục tùng, từ đó thực sự khiến mọi người sôi sục. Nhưng nó đẹp. Hôn nhân trong bối cảnh đúng đắn thật đẹp đẽ vì chồng bạn sẽ từ bỏ mọi thứ và bất cứ điều gì vì bạn — một cách lành mạnh. Họ sẽ yêu thương, tôn trọng và trân trọng bạn hơn bất cứ điều gì. Họ sẽ gạt bỏ mọi ồn ào và tập trung vào vợ, con cái, gia đình."



Kirk thách thức các mục sư, khuyến khích ảnh hưởng của Cơ đốc giáo đối với chính phủ



Kirk thường chỉ trích nhà thờ Cơ đốc, nói rằng nhà thờ "chưa đủ táo bạo, dũng cảm hoặc mạnh mẽ như đáng lẽ phải vậy", và rằng các mục sư nên "chiến đấu mạnh mẽ hơn và chiến đấu quyết liệt hơn trong trận chiến tinh thần mà chúng ta đang tham gia".

.

Kirk lập luận rằng nhà thờ nên hướng dẫn công chúng về mọi quyết định, chẳng hạn như nên kết hôn với ai, quản lý tài chính như thế nào và bầu cho ai.

.

Kirk chỉ trích các nhà thờ đã không phản đối việc chính phủ đóng cửa trong đại dịch COVID-19 và các mục sư kìm hãm những bài giảng có khả năng gây tranh cãi vì sợ giáo dân bỏ đi. Năm 2022, Kirk nói rằng những nhà thờ "hèn nhát" như vậy chiếm phần lớn ở Mỹ, điều này đã thúc đẩy ông thành lập Turning Point Faith.

.

Ông kêu gọi những người theo dõi thách thức các mục sư của họ nếu họ không lên án phá thai, không giảng đạo về sự đặc biệt của nước Mỹ và không tôn vinh các cựu chiến binh.

.

Quan điểm của Kirk không được tất cả các Kitô hữu chia sẻ. Mục sư hệ phái Trưởng Lão (Presbyterian) Chris Pritchett của nhà thờ Trưởng Lão ở Salt Lake City, trong một bài đăng trên mạng xã hội kêu gọi lòng trắc ẩn sau vụ ám sát Kirk, đã viết: "Tôi biết rằng đối với nhiều người, chính trị và lời lẽ của Charlie Kirk rất khó nghe – thậm chí là đau đớn. ... Nhiều người trong hội đoàn của chúng tôi không đồng ý mạnh mẽ với quan điểm của ông, trong khi những người khác lại đánh giá cao ông. Không có gì trong số đó quan trọng vào lúc này."

.

Các mục sư Trưởng Lão khác đã chỉ trích "Mệnh lệnh Bảy Núi" (Seven Mountain Mandate), mà Kirk tuyên bố ủng hộ. Nhiệm vụ này, được truyền bá bởi các nhà lãnh đạo truyền giáo đầy lôi cuốn, tuyên bố rằng các Kitô hữu nên dẫn đầu trong bảy thể chế có ảnh hưởng của xã hội: tôn giáo, gia đình, chính phủ, giáo dục, truyền thông, nghệ thuật và kinh doanh.

.

Kirk có liên quan đến khái niệm này vào năm 2020 tại hội nghị hành động chính trị bảo thủ Conservative Political Action, khi ông ca ngợi Trump là một tổng thống "hiểu rõ bảy ngọn núi ảnh hưởng văn hóa".



NGUỒN:

Taylor Seely, Arizona Republic

https://www.azcentral.com/story/news/politics/arizona/2025/09/14/charlie-kirk-christian-religious-beliefs-shaped-advocacy/86116403007/

.