

Minh Họa - Tranh Ann Phong

Theo đại thi hào R.Tagore "Cũng như nụ cười và nước mắt, thực chất của thơ là phản ánh một cái gì đó hoàn thiện từ bên trong".

Theo tác giả cổ đại Ovid (khoảng năm 43 trước Công Nguyên) thì: “Có ít nhiều sự thoải mái trong cơn khóc”

Thi sĩ Colley khẳng định: “Lời nói để khóc và nước mắt để nói”

Thi sĩ người Pháp Alfred de Musset có câu thơ: “Cái duy nhất còn lại cho tôi ở trên đời/ Chính là những lúc đã đôi lần nhỏ lệ”

Thi sĩ người Anh Robert Herrick: “Giọt lệ chính là ngôn ngữ cao quý của đôi mắt”





Nhà thơ trẻ Nepal, Santosh Kalwar tâm sự: Tôi đã mỉm cười ngày hôm qua. Tôi đang mỉm cười ngày hôm nay và khi ngày mai đến, tôi sẽ mỉm cười. Vì đơn giản, cuộc sống quá ngắn để ta khóc về mọi thứ –





Và ai đó đã cho rằng: Không có gì đẹp hơn một nụ cười đã trải qua những giọt nước mắt. (tổng hợp từ internet)





Và câu của người đi trong mưa, Charlie Chaplin: “Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc.” Dường như tất cả nụ cười của C.Chaplin, là nửa cười nửa khóc. Đó là cái cười của kẻ tỉnh thức chăng?





Chúng ta đọc thơ sau đây của các tác giả, để thấm thía phần nào nước mắt và nụ cười của họ, phản ánh một cái gì hoàn thiện từ bên trong như Tagore đã nói, Rainer Maria Rilke-Pháp Hoan, Lê Vĩnh Tài, Trang Thanh, Chiêu Anh Nguyễn, Bei Dao (Bắc Đảo)-Cù An Hưng, Như Quỳnh De Prelle, Trần Lê Sơn Ý, Lê An Thế, Nguyễn Thị Khánh Minh- Trương Đình Phượng, Lê Văn Ngăn

RAINER MARIA RILKE

Chiếc Bình Nhỏ Đựng Nước Mắt

Có những chiếc bình chứa dầu và chứa rượu

Với một bầu rỗng được bọc bởi đất nung

Còn tôi bé nhỏ và gầy guộc, bên trong

Tự làm rỗng mình để chứa dòng nước mắt.

Rượu sẽ thêm hương và dầu sẽ thêm sắc

Nhưng dòng nước mắt khiến tôi nặng nề hơn

Khiến mắt tôi đui và cơ thể tôi trơn

Khiến da tôi nứt và ngực tôi trống rỗng.

PHÁP HOAN (DỊCH TỪ NGUYÊN TÁC TIẾNG ĐỨC)

LÊ VĨNH TÀI Viết cho người ngày tháng đã chiêm bao chưa quay lưng còn chưa gì nữa dốc vẫn con dốc chưa dài đi về chưa trong cõi nhớ chưa đốt điếu thuốc đầu ngày khói vẫn chưa làn khói trắng lặng lẽ như mây bay chưa ta ngồi như chưa câm lặng tít tắp một nụ chưa cười xa thành xa chưa thăm thẳm nước mắt hòn đá lăn chưa đêm thành đêm chưa thức trắng đã xa thành chưa thăm thẳm người đã thành mù khơi chưa TRANG THANH Trên Con Đường Đến Khu Vườn những con đường từ xa chân trời chạy về phía chúng ta ánh ngọc xanh trên lá, mùi của hoa, tiếng chim buổi sớm mỗi chiếc lá mang theo bức thư tình bí ẩn đến khu vườn chúng mình bắt đầu nói với nhau về sự thức dậy cuống cuồng của những giấc mơ tưởng chừng đã chết từ lâu lắm của những đêm xa xưa trong im lìm bật khóc những đêm bồng bềnh trong tóc suối tóc dài ao ước từng giằng rối âu lo hẳn đã rụng đầy vơi ngón ngón gầy khô em hãy kể anh nghe về những tháng ngày khó nhọc từ bây giờ sẽ không còn làm em đau từ bây giờ, anh đã hiểu vì sao suối tóc dài thơm hương lửa của em từng rời rụng khát khao đã ủ nhớ ủ quên đã quấn bện thương đau những kiếp người buồn tủi mỗi sớm thức dậy anh nhớ em đầu tiên mỗi ngày khép lại mình mơ thấy nhau trong đêm những con đường của thương yêu chạy về phía chúng ta mỗi chiếc lá mang theo bức thư tình bí ẩn anh có hiểu vì sao em muốn được hoài thai đứa con của tình yêu trong hạnh phúc tột cùng em bật khóc…

CHIÊU ANH NGUYỄN

Về

Cốc nước lọc trong bể nước

Giọt nước mắt trong biển người

Như buổi chiều rất nhiều mây xám...

Thì cô đơn, hẳn cũng vui

Đôi khi giả vờ vồn vã với đời

Giả vờ thôi

Như cốc nước cô đơn trong bể nước

Như gọt lệ rơi giữa biển người

Chiều đi không hẹn gặp

ngày vui

Đôi khi cười với bóng gương soi

Giơ tay chào nhiệt liệt niềm vui

Chào như hai đoàn tầu ngược nhau ga cuối

Tít tận chân trời

Gió hôm nay có kèm chút nụ cười

Vung vãi trên đồi

Phía thung lũng rớt đầy âm thanh nhỏ

Ngạo nghễ tôi

Hỏi phía bên kia dãy mờ sương hơi

Có huyệt sâu bia trắng nằm chơi

Ta chào nhé một đời mỏi mệt







BEI DAO (BẮC ĐẢO)

Tất Cả

Tất cả là số phận

Tất cả là mây

Tất cả là khởi đầu không kết thúc

Tất cả sự dò tìm,chết trong trứng nước

Tất cả hoan lạc thiếu nụ cười

Tất cả nỗi buồn thiếu nước mắt

Tất cả ngôn ngữ là sự lặp lại

Tất cả giao tiếp là cuộc đọ sức

Tất cả tình yêu ở trong lòng

Tất cả quá khứ ở trong mơ

Tất cả hy vọng, tới cùng những ghi chú

Tất cả niềm tin, tới cùng những lầm bầm

Tất cả vụ nổ là tạm-thời-câm-lặng

Tất cả những cái chết có âm dội chậm tan.

NHƯ QUỲNH DE PRELLE

(trích đoạn)

Và

tự nhiên vỡ ra

như nước mắt tuôn trào

ngơ ngác

kiếm tìm cái gì

không hay biết

chuyện gì cũng hoang mang

vô vọng

tình yêu vô vọng

dân tộc vô vọng

cái chết vô vọng

niềm tin ở đâu

ở đâu

không muốn tìm và không thể tin được nữa

dù chỉ là một ngọn cỏ

một bông hoa

hay một khắc thời mùa trôi qua

TRẦN LÊ SƠN Ý

Hẹn Nhau Một Nụ Cười Giữa những làn xe Ào ạt Nụ cười không dừng lại mà trôi Người đi xuôi ngược Hẹn nhau một cái gật đầu Mỗi lần đi ngang ô cửa Bao giờ cũng tưởng tượng Hoa tầm xuân giăng biếc góc đường Hẹn nhau một cơn mưa xuân Chiếc dù đỏ chói chang chặn bao lời bất tận Bài hát đành là giai điệu nằm yên Đợi hẹn nhau một điều không thể Hôm qua, hôm nay Terrasse và tôi chiều từ ban mai Nụ cười thành đoá hoa bất thần Nở giữa đi về dào dạt Tôi cắm trong bình tôi Ngày mai Mùa còn đến kịp

LÊ AN THẾ

1.

Những Nửa

Không hiểu tại sao tôi có nước mắt

thậm chí hơi nhiều

tôi ít khóc

nên tạm giữ vào thơ.

Không hiểu tại sao nước mắt

và thơ

trộn vào nhau

rất khó.

Tôi sẽ chia hai

trong và ngoài

như mặt trăng nửa sáng nửa tối

nửa này

phải nhớ những nửa kia.

2.

Ngoại Cảm Thi

Nhỏ nước mắt vào thơ

tôi đã tìm ra, đúng

mộ mình.

3.

Để Thoát

gởi Lê Sông Văn

Để thoát những phiền muộn của một ngày

say

để thoát những thứ còn lại

ngủ.

Để thoát

tôi muốn hỏi mẹ

sao tôi phải khóc lúc chào đời

tôi muốn hỏi cha

có phải “tôi sống tức tôi đau khổ”?

Để thoát

tôi giận mình

sao bây giờ vẫn khóc?

ngay cả lúc làm thơ.

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

Ơn Nụ Cười

Hôm qua hạt lệ thâu canh

Sáng nay đọng lại trên cành, hạt sương

Mắc cỡ vì sao đã buồn…

Hôm qua, lắm mộng đêm trường

Hôm nay ngơ ngác bên đường, bình minh

Hóa ra còn mặt đất xinh…

Hôm qua ngó lên trời xanh

Sợ cái mênh mông làm thành cỏ mộ

Hôm nay nhìn lên lần nữa

Mầu xanh ơi lộng gió lòng tôi

Ăn thua là ở nụ cười…

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

Không Khóc Ở Đây…

1.

suỵt. im lặng.

không khóc ở đây

2.

ngủ quên rồi những miền não bộ

hãy để yên tôi khâm liệm hồn thơ.

sáng hôm nay

tôi đã thấy những màu hoa đột tử

trên ngọn đồi có ngôi nhà hoang phế

đan dày rêu mưa

3.

suỵt. im lặng.

không khóc ở đây

đã đến lúc một cộng một chẳng bằng hai

mà bằng ba hay bốn hoặc vô hạn

kiếp người.

người lao công già vừa đem đi những quan tài chứa đầy linh hồn rác thải

cùng xác một con chuột bị cán nát đêm qua

phố trở lạnh

những thằng bé đựng giấc mơ ấm vào tà áo mỏng tanh

cơn gió bấc thốc ngang khe sườn

gầy rược

cướp đoạt hình hài hi vọng.

suỵt

không khóc

ở đây.

4.

hãy để yên tôi xây những nấm mồ

đời chúng ta sầu hơn những phố hoang.

(http://phudoanlagi.blogspot.com/)

LÊ VĂN NGĂN

Quà Tặng Mẹ - Trên Những Dấu Rạn Vỡ

(trích đoạn)

…

Con gởi tặng mẹ một khoảng thời gian

để mẹ còn ngồi nhìn con thỉnh thoảng trở về mái nhà quê cũ

Qua ánh mắt dịu dàng, con hiểu vì sao con phải lấy cả cuộc đời riêng

góp vào cuộc đời chung một vẻ đẹp.



Cuối cùng, con hứa gởi tặng mẹ thêm vài vẻ đẹp

Bấy giờ, ở phía ngày mai

sẽ lấp lánh thêm vài chấm ánh sáng

Mẹ thân yêu,

nếu vẻ đẹp cần ở con cả máu và nước mắt

con tin con không thể chối từ.

…

mong những ngày tạm trú trên trần gian giữ lại nụ cười

phai dần đi tiếng khóc

(1972)