Hôm nay,  

Chùa Liên Hoa Trang Nghiêm Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan PL. 2569, DL. 2025

11/09/202522:03:00(Xem: 56)

(1)-CHÙA-LIÊN-HOA-ĐẠI-LỄ-VU-LAN-DSC_0311
HT. Thánh Minh thuyết pháp
 
Garden Grove (Bình Sa) -- Chùa Liên Hoa tọa lạc tại số 9561 Bixby Ave, Garden Grove CA 92841, điện thoại số (714) 636-7725 do Đại lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu Lan PL.2569, 2025 DL. Mặc dù trong ngày Thứ Bảy 06 tháng 9 năm 2025 (nhằm ngày Rằm tháng 7) với nhiều lễ Vu Lan đã diễn ra cùng lúc tại các chùa Nam California, nhưng hàng trăm đồng hương Phật tử đã về Chùa Liên Hoa tham dự thật đông đảo, trong khu chánh điện số người đến trước đã ngồi kín từ trong ra ngoài, số đông đồng hương Phật tử đến sau đều ngồi dưới các gốc cây và chung quanh chùa, quang cảnh nhộn nhịp như một ngày hội lớn.

(2)-CHÙA-LIÊN-HOA-ĐẠI-LỄ-VU-LAN-DSC_0315
Gia Đình Phật Tử cung thỉnh Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ quang lâm chánh điện
 
Chứng minh tham dự buổi lễ có: Đại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Thánh Minh, Thượng Tọa Thích Phổ Tấn, Thầy Thích Phổ Tế cùng quý chư tôn đức Tăng, Ni tại chùa Liên Hoa, ngoài ra còn có một số chư tôn đức đến từ các chùa và tu viện Nam California, rất đông đồng hương Phật tử đạo tràng chùa Liên Hoa.
 
Quan khách có quý vị nhân sĩ trí thức Phật Giáo, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, Cựu Trung Tá Trần Dật và phu nhân, quý Huynh Trưởng và đoàn sinh Gia Đình Phật tử, cùng một số các cơ quan truyền thông.

(3)CHÙA-LIÊN-HOA-ĐẠI-LỄ-VU-LAN--DSC_0319
Các em Gia Đình Phật Tử cài hoa lên áo Đại Lão Hòa Thượng
 
Điều hợp chương trình buổi lễ do Huynh Trưởng Tâm Tường Lê Đình Cát.

Trước khi vào lễ chính thức, Hòa Thượng Thích Thánh Minh, Viện Chủ Chùa Hội Phước New Mexico, trú xứ chùa Liên Hoa có thời pháp nói về “Ý Nghĩa Ngày Lễ Vu Lan và Chữ Hiếu Trong Đạo Phật”.
 
Sau thời pháp, Ban nghi lễ cùng các em Gia Đình Phật Tử Chùa Liên Hoa cung nghinh Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và chư Tôn Đức Tăng, Ni quang lâm chánh điện. Sau khi ổn định đạo tràng, tất cả cùng đứng lên trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ.
 
Tiếp theo Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ cảm ơn chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử tham dự, HT, không quên cảm ơn quý cơ quan truyền thông, báo chí. Trong lời đạo từ HT. đã nói về tình mẫu tử, ngài xúc động, đôi mắt đẫm lệ khi nhắc đến tình mẹ. Nhân Mùa Vu Lan, Hòa Thượng nhắc lại như một lời tri ân đối với những người đã một thời quan tâm đến Hòa Thượng…

(4)-CHÙA-LIÊN-HOA-ĐẠI-LỄ-VU-LAN-DSC_0318
Từ trái Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và Hòa Thượng Thích Thánh Minh, chứng minh buổi lễ
 
Sau đó Huynh Trưởng Diệu Ngọc Cao Ngọc Điệp lên đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng, nhắc lại ý nghĩa ngày Vu Lan và cho các em Gia Đình Phật Tử đến cài Hoa Hồng cho Đại Lão Hòa Thượng, chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử tham dự. Kế đến là nghi thức Lễ Vu Lan bắt đầu, tất cả cùng tụng trang kinh Vu Lan.

Sau phần nghi thức, ban tổ chức mời mọi người dùng bữa cơm chay do ban trai soạn đạo tràng chùa Liên Hoa khoản đãi.
 
Chùa Liên Hoa nằm trong khu dân cư, khung cảnh êm đềm, chánh điện nằm phía trong, sân sau hai cây cổ thụ quanh năm tỏa bóng mát trong khung cảnh thật thanh tịnh, mọi người đến chùa Liên Hoa đều thích ngồi dưới cội Bồ Đề, nơi tỏa bóng mát quanh năm che chở đồng hương Phật tử mỗi khi đến viếng chùa.
 
Tiếp xúc với Đại Lão HT. Thích Chơn Thành được Ngài cho biết: “Vâng lời Phật dạy noi gương hiếu của Bồ Tát Mục Kiền Liên chúng ta làm tròn hạnh hiếu. Lễ Vu Lan ở xứ Ấn gọi là  Ullambana, người Nhật gọi là lễ Obon, Việt Nam là mùa Báo Hiếu, v.v...  Mặc dù tên gọi khác nhau nhưng có chung một ý nghĩa là ngày: “Cứu đảo huyền, giải thống khổ”.

(5)-CHÙA-LIÊN-HOA-ĐẠI-LỄ-VU-LAN-DSC_0325
Quang cảnh buổi lễ
 
Chúng ta đang sống trong môi trường “biến đổi khí hậu” lạnh nóng đổi thay với những ngày nóng nhiệt độ tăng dữ dội. Dịch bệnh, chiến tranh đang  xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Cuộc sống nhiều bất an, lo âu, phiền muộn v.v... Bạn bè và người  thân chúng ta sức khỏe và trí nhớ ngày càng suy giảm, bệnh cao huyết áp, cao mỡ, cao đường gia tăng. Vu Lan là ngày giải thống khổ. Giải khổ cho cha mẹ, người thân và cứu độ chính mình giảm bớt đi tham, sân, si để vơi đi phiền não khổ đau. Chúng ta cùng nhau phát nguyện tinh tấn tu tập để  “Sống hạnh phúc, chết bình an” và áp dụng phương thức “Cứu khổ ban vui” của đạo Phật để sống đời thảnh thơi, an lạc và giúp tha nhân bớt khổ đau…

HT. tiếp “Năm nay tôi già nhiều, tuổi đời đã 92 và đã biết bao lần tiễn đưa những người thân lên đường về cõi Phật, nên có chút kinh nghiệm rằng, chúng ta sống đời càng đơn giản “như đang giỡn” thì tâm ta sẽ bớt phiền muộn. Để tâm thanh tịnh bớt đi phiền não chúng ta sẽ nhìn thấy ẩn trong mây trắng là một bầu trời trong xanh. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho đời sống tâm linh, vui cùng bạn bè và những người thân, cùng trò chuyện, nói cười, vui vẻ với nhau đủ thứ trên trời dưới biển đó là niềm an vui và hạnh phúc thực sự. Hãy trân trọng tình yêu dành cho cha mẹ, cho gia đình, cho bạn bè và đừng đánh mất vì một khi mất đi sẽ không tìm lại được. Nên học hạnh biết đủ cho tâm được bình an vì cuộc đời này dễ trôi qua mau như một chuyến bay; cho dù bạn chọn ghế hạng nhất hay hạng phổ thông thì khi máy bay hạ cánh, bạn cũng phải bước xuống.”
 
Trong dịp nầy, Hòa Thượng Thích Thánh Minh cũng đã thông báo đến đồng hương Phật tử biết: Đàn Tràng Cầu Siêu Thủy Táng Tro Cốt Trên Biển do Chùa Liên Hoa sẽ tổ chức vào Chủ Nhật ngày 12 tháng 10 năm 2025 tại biển Long Beach. Với tâm nguyện làm ấm lòng người ra đi và an lòng người ở lại, nhằm giúp cho những đồng hương có tro cốt của thân nhân được rải xuống lòng biển theo ước nguyện của người quá cố.
 
Chương trình như sau:
 
-         8 giờ sáng lễ cầu nguyện và cung di linh cốt tại chùa Liên Hoa,
-         9 giờ sáng lập hương án và đàn tràng siêu độ trên bờ biển Long Beach.
-         Địa chỉ: 100 Aquarium Way Dock #2, Long Beach, CA.90802,
-         9:30 sáng Lễ Thủy Táng ngoài khơi biển Long Beach.
 
“Thái Bình Dương mênh mông, lối về như sở nguyện - Người ôm trọn đại dương thở hơi dài biển mặn.”
 
Đàn Tràng Cầu Thủy Táng cũng là cơ hội cho những ai có thân nhân mất tích trên đường vượt biển cũng được tham dự góp lời cầu nguyện.
 
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
 
Muốn biết thêm chi tiết về thủy táng xin liên lạc: HT. Thích Thánh Minh (714) 675-8226.
 
Mọi chi tiết liên lạc về Chùa Liên Hoa số 9561 Bixby Ave, Garden Grove CA 92841, điện thoại số (714) 636-7725.
 

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Ai cũng muốn tận dụng tối đa giá trị đồng tiền giải trí của mình. Pechanga Resort Casino nay giới thiệu chương trình Ghép đồng Hạng Thẻ (Tier Matching) hoàn toàn mới, cho phép khách hàng được hưởng các quyền lợi tốt nhất từ hầu hết các khu nghỉ dưỡng/song bài ở Nam California mà họ đã có thẻ và hạng thành viên. Từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, bất kỳ hội viên mới hay hiện tại của Pechanga Club sẽ được tự động ghép đồng hạng theo thứ hạng mà họ đang có tại bất kỳ sòng bài nào trong số 16 sòng bài khu vực.

Ban trị sự Phật Giáo Hòa Hảo miền nam California trang trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan vào ngày 7-9-2025 tại Hội Quán PGHH số 2114 W. McFadden Ave., Santa Ana, California. Chương trình bắt đầu bằng diễn văn khai mạc của cô Dãn Thanh Trang, Thủ quỹ ban trị sự và là Trưởng ban tổ chức buổi lễ.

Vào ngày Chủ Nhật 7 tháng 9, 2025 Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California do Đồng Đạo Trần Văn Tài làm Hội Trưởng đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan tại Hội Quán PGHH ở địa chỉ 2114 W. McFadden Ave, Santa Ana, California. Rất đông đảo tín đồ PGHH đến tham dự, một số đồng đạo cao niên có cụ 90, 80 tuổi vẫn còn khỏe mạnh với đôi chân vững vàng. Ban Trị sự PGHH kể từ ông Trần Văn Tài làm Hội Trưởng đến nay, ông chú tâm vào việc hướng dẫn giới trẻ PGHH gánh vác công việc

Tiếp xúc với Hòa Thượng Thích Thông Hải, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, (GHPGVNTNHK) Chánh Đại Diện GHPGVNTN Miền Nam California, Viện Chủ các Tu Viện Chân Không Hawaii, Tu Viện An Lạc, Ventura, Thiền Viện Chân Không Los Angeles và Vương Quốc Anh, Trụ Trì Chùa Bảo Quang, Santa Ana, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Ngày Về Nguồn Lần Thứ 14 nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Chùa Bảo Quang Nam California

Tại khu đậu xe văn phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia số 12221 Brookhurst Thành Phố Garden Grove vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 7 tháng 9 năm 2025, tiếp theo cuộc họp vào ngày thứ Bảy 30 tháng 8 năm 2025, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Tập Thể Chiến Sĩ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, các Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Đồng Hương Quảng Trị, Hội Quân Cán Chính Hải Ninh… Đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Nghị Viên Garden Grove Cô Cindy Trần, một số quý vị nhân sĩ, rất đông các cơ quan truyền thông và đồng hương

Dù là lần đầu tiên tổ chức, cuộc hành hương Năm Thánh 2025 không chỉ thành công tốt đẹp mà còn để lại những dấu ấn sâu sắc về đức tin và tình huynh đệ.

Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) hân hạnh kính mời quý vị tham dự chương trình giới thiệu phim và văn nghệ của Viet Film Fest 2025. Chương trình sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 14 tháng 9, từ 3:00 PM đến 5:00 PM, tại The Frida Cinema, số 305 E. 4th Street #100, Santa Ana, CA 92701. Ban tổ chức sẽ công bố các phim được chọn và ra mắt đoạn phim giới thiệu chính thức (official trailer) của Viet Film Fest năm nay. Vào cửa tham dự hoàn toàn miễn phí.

Sky River Casino kỷ niệm cột mốc 3 năm hoạt động bằng một chuỗi sự kiện tháng 9 chưa từng có, nổi bật với chương trình biếu tặng “Touchdown để Nhận Xe Bán Tải trị giá $400,000” và một chiến thắng jackpot nửa triệu đô la gần đây, thể hiện cam kết mang đến các trải nghiệm chơi game đổi đời cho khách hàng.

Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam (Vietnam Human Rights Network) là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, thành lập vào 11/1997 tại Little Saigon, Orange County, California. Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam tập hợp một số cá nhân và đoàn thể tranh đấu và bảo vệ quyền con người cho người dân Việt Nam, dựa trên tinh thần của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các văn kiện quốc tế nhân quyền khác. Các thành viên của Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trụ sở chính đặt tại California, Hoa Kỳ.

Thiền Viện Sùng Nghiêm do Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền, Viện Chủ Khai Sơn cùng Ni Sư Thích Nữ Chân Diệu Trụ Trì Thiền Viện Sùng Nghiêm đã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Vu Lan năm 2025 vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 31 tháng 8 năm 2025. Điều hợp chương trình Đại Lễ Vu Lan do các MC: Đỗ Phước, Chân Minh, Trần Dũng.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.