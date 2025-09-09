

25%-30% chủ nông trại Mỹ cơ nguy phá sản, xin Trump cứu khẩn cấp vì thuế quan toàn cầu làm mọi thứ tăng giá. TQ chuyển qua mua đậu nành Brazil. Ủy ban Tài Chánh Quốc hội nói tiền Trump cứu trợ nông nghiệp phải chờ năm 2026 mới có. Giá hàng siêu thị tăng vì nông sản ít hơn



Chris King đã canh tác trên đất Arkansas 40 năm. Tuần trước, ông đã đứng trước các nhân viên quốc hội ở Brookland với một thông điệp mà ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ truyền tải: “Tôi chưa bao giờ lo lắng như bây giờ về việc liệu con cháu tôi có thể tiếp tục hay không”, ông nói với kênh truyền hình địa phương KATV.



King không hề đơn độc. Hàng trăm nông dân Arkansas đã đến chật kín cuộc họp, tất cả đều mang theo cùng một lời kêu gọi khẩn cấp về nguồn tài trợ khẩn cấp. Lời cảnh báo của họ rất rõ ràng: nếu không có sự hỗ trợ ngay lập tức, nền nông nghiệp Mỹ sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong một thế hệ.



“Các bạn sẽ mất 25 đến 30% nông dân ở đất nước này nếu họ không hành động”, Scott Brown, người canh tác trên 800 mẫu Anh ở Biggers, cho biết. “Trước mắt, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi chi phiếu cho chúng tôi.”



Tại cuộc họp, nông dân đã chia sẻ hết câu chuyện này đến câu chuyện khác về nợ nần chồng chất, thiết bị cũ kỹ và lợi nhuận biến mất. "Tôi tự mình canh tác 800 mẫu Anh, tôi không đủ khả năng chi trả cho bất kỳ sự hỗ trợ nào, tôi canh tác bằng thiết bị trả tiền, tất cả máy kéo của tôi đều đã 50 năm tuổi, và tôi khó có thể thực hiện được thỏa thuận này", Brown nói.



"Giá cả mà chúng tôi đang nhận được hiện nay giống như thời chúng tôi còn nhỏ, và chi phí canh tác của chúng tôi hiện giờ là vô cùng lớn", Melissa King nói thêm. "Giá của một chiếc máy gặt đập liên hợp khi chúng tôi còn nhỏ là khoảng 20.000 đô la, và bây giờ là 100.000 đô la."



Bài học kinh nghiệm: Đối với nhiều gia đình, chi phí hiện nay khiến việc huề vốn gần như không thể, chứ đừng nói đến việc truyền lại trang trại cho thế hệ sau.



Thảm họa chồng chất: Cuộc khủng hoảng tài chính này diễn ra sau một trong những năm nông nghiệp tồi tệ nhất được ghi nhận ở Arkansas. Tờ Arkansas Times đưa tin rằng lũ lụt tháng Tư đã giết chết hơn 100 người trên nhiều tiểu bang và khiến việc trồng lúa bị trì hoãn trong nhiều tháng.



Khoa Nông nghiệp của Đại học Arkansas ước tính thiệt hại liên quan đến cây trồng gần 100 triệu đô la, trong đó các cánh đồng lúa bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Đối với một số người, thuế quan chính là thứ khiến họ rơi vào tình thế khó khăn. "Thuế quan giống như kem trên chiếc bánh của một cơn bão hoàn hảo", Brown nói.



Nếu không có thuế quan, đậu nành Mỹ được vận chuyển đến Trung Quốc sẽ làm giảm giá đậu nành Brazil. Với thuế quan, cây trồng Mỹ không thể cạnh tranh. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát của Đại học Purdue cho thấy 70% nhà sản xuất vẫn tin rằng thuế quan cuối cùng sẽ củng cố nền nông nghiệp Hoa Kỳ - nếu họ có thể tồn tại đủ lâu để thấy được lợi ích.



Theo Ủy ban Tài chính và Phương tiện Hạ viện, "Dự luật Bự và Đẹp" của Tổng thống Donald Trump hứa hẹn sẽ mở rộng trợ cấp nông nghiệp - nhưng phải đến năm 2026. Đối với những người nông dân đang phải đối mặt với các khoản vay vào mùa xuân này, điều đó còn lâu mới xảy ra.



Đây không chỉ là một cuộc khủng hoảng nông thôn. Khi các trang trại gia đình sụp đổ, hậu quả sẽ lan tỏa khắp nền kinh tế.



Trong ngắn hạn, diện tích trồng trọt giảm đồng nghĩa với việc sản lượng cây trồng giảm, điều này đẩy giá nguyên liệu thô lên cao gần như ngay lập tức. Chỉ trong vòng vài tháng, các nhà sản xuất thực phẩm sẽ chuyển những chi phí cao hơn đó dọc theo chuỗi cung ứng, khiến người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn tại cửa hàng tạp hóa. Và về lâu dài, khi các trang trại gia đình đóng cửa, các tập đoàn lớn hơn sẽ nhảy vào lấp đầy khoảng trống - giảm cạnh tranh và duy trì giá cao mãi mãi.



Bản thân những người nông dân cũng rõ ràng: họ không cầu xin từ thiện - họ đang đấu tranh để sinh tồn. Nếu không có viện trợ khẩn cấp trước mùa gieo trồng xuân, Arkansas có thể mất một phần ba số trang trại.



Và khi các trang trại biến mất, tất cả chúng ta đều phải trả giá.

Đậu nành, loại cây trồng mang lại doanh thu đứng thứ 5 cho North Carolina, gần đây đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến thương mại giữa Tổng thống Donald J. Trump và Trung Quốc.

Vào ngày 10 tháng 8, Trump đã năn nỉ Tập Cận Bình, khuyến khích Trung Quốc tăng cường nhập cảng đậu nành từ Mỹ.



"Trung Quốc đang lo ngại về tình trạng thiếu hụt đậu nành. Những người nông dân tuyệt vời của chúng ta sản xuất ra những hạt đậu nành chất lượng nhất", Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social. "Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ nhanh chóng tăng gấp bốn lần đơn đặt hàng đậu nành của mình. Đây cũng là một cách để giảm đáng kể thâm hụt thương mại của Trung Quốc với Hoa Kỳ. Dịch vụ sẽ được cung cấp nhanh chóng. Cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình."



Theo tờ New York Times (NYT), để đáp trả việc Trump áp thuế đối với hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc từ Mỹ, Trung Quốc đã tẩy chay đậu nành Mỹ kể từ cuối tháng 5.



Là nước mua đậu nành số 1 của Mỹ, việc Trung Quốc cắt giảm nhập cảng đã tác động đáng kể đến ngành nông nghiệp của North Carolina. Trung Quốc chiếm 48% lượng đậu nành xuất khẩu của Mỹ. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, năm 2022, North Carolina đã xuất cảng 446 triệu đô la đậu nành.



“(…) do các biện pháp trả đũa thuế quan đang diễn ra, các khách hàng lâu năm của chúng tôi tại Trung Quốc đã và sẽ tiếp tục tìm đến các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi ở Nam Mỹ để đáp ứng nhu cầu của họ, một nhu cầu mà Brazil có thể đáp ứng nhờ sản lượng tăng đáng kể kể từ cuộc chiến thương mại trước đó với Trung Quốc”, Hiệp hội Đậu nành Hoa Kỳ (ASA) viết trong một lá thư gửi Trump ngày 19 tháng 8.



“Thật không may cho những người trồng đậu nành của chúng tôi, Trung Quốc đã ký hợp đồng với Brazil để đáp ứng nhu cầu trong những tháng tới nhằm tránh phải mua bất kỳ loại đậu nành nào từ Hoa Kỳ”, lá thư tiếp tục. “Đậu nành Hoa Kỳ hiện đang phải đối mặt với mức thuế cao hơn 20% so với đậu nành từ Nam Mỹ do các biện pháp trả đũa thuế quan của Trung Quốc. Điều này khiến nông dân của chúng tôi gặp bất lợi cạnh tranh không kịp thời. Trung Quốc đã không mua bất kỳ loại đậu nành nào của Hoa Kỳ trong những tháng tới khi chúng tôi đang nhanh chóng tiến đến vụ thu hoạch. Càng về cuối mùa thu mà chúng ta vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về đậu nành, thì tác động đối với nông dân trồng đậu nành Hoa Kỳ sẽ càng tồi tệ hơn.”



Charles Hall, giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà sản xuất đậu nành North Carolina, một chi nhánh của ASA, ủng hộ bức thư gửi Tổng thống Trump.

“Hiện tại, chúng tôi đang trong thời gian gia hạn 90 ngày cho thỏa thuận đình chiến thuế quan mà Tổng thống Trump đã ký kết,” Hall nói với tờ Carolina Journal. “Trung Quốc vẫn chưa đặt hàng đậu nành vụ mới nào, loại đậu nành sẽ được thu hoạch dồi dào bắt đầu từ tháng này. Ngành công nghiệp quốc gia của chúng tôi đã yêu cầu tổng thống và các nhà đàm phán thương mại chủ chốt ưu tiên một thỏa thuận cho đậu nành Mỹ, giống như họ làm với máy bay và chip máy tính.”



Theo USDA, khoảng 1,61 triệu mẫu Anh đậu nành đã được thu hoạch ở North Carolina vào năm 2024. Năm 2023, khoảng 1,63 triệu mẫu Anh đậu nành đã được thu hoạch ở North Carolina, giảm so với 1,68 triệu mẫu Anh vào năm 2022, theo báo cáo của USDA. Theo báo cáo của USDA, đậu nành chiếm khoảng 5,7% doanh thu từ nông nghiệp của North Carolina vào năm 2023.



“Nông dân trồng đậu nành Mỹ đã mất thị phần vào tay Brazil do cuộc chiến thương mại năm 2018 với Trung Quốc”, Hall nói tiếp. “Điều đó thật đáng tiếc, vì Brazil đã có thể mở rộng sản xuất đậu nành trên đất chưa khai thác, trong khi chúng tôi vẫn bảo tồn đất nông nghiệp hiện có. Brazil vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh tại Trung Quốc. Brazil hiện là đối tượng của cuộc điều tra theo Mục 301 của Hoa Kỳ — Mục 301 là điều khoản của Đạo luật Thương mại năm 1974, trao cho USTR thẩm quyền hành động để thực thi các quyền thương mại của Hoa Kỳ. Khiếu nại cốt lõi là việc chuyển đổi đất chưa khai thác trái phép sang sản xuất đậu nành mang lại lợi thế không công bằng, cho phép Brazil hạ giá đậu nành xuống thấp hơn giá của Mỹ.”



Đây không phải là lần đầu tiên đậu nành trở thành tâm điểm chú ý trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra trong năm nay. Đầu năm nay, Trung Quốc đã cắt giảm đáng kể lượng đậu nành nhập từ Mỹ để đáp trả thuế quan của Trump. Một nguồn tin đưa tin, lượng đậu nành nhập cảng đã giảm đáng kể từ 72.000 tấn trong tuần lễ ngày 10 tháng 4 xuống chỉ còn 1.800 tấn trong tuần lễ ngày 24 tháng 4.