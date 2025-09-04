Hình trên: Tỷ phú John Paulson, nhà tài trợ lớn của Cộng Hòa.

Quyền Phó Sở Tư Pháp bị quay phim nói với bạn tình: sẽ xóa tên các nhân vật Cộng Hòa trong hồ sơ Epstein. Cộng Hòa và Trump sẽ dìm hồ sơ Epstein. DB Massie: SỔ ĐEN Epstein có tên tỷ phú Mỹ John Paulson (nhà tài trợ Cộng Hòa)./// Tháng 8: Các hãng Mỹ cắt 86.000 việc làm, tức là cắt tăng 39% so với tháng trước; các hãng tư tạo ra 54.000 việc làm (thấp hơn dự báo lẽ ra 75.000 việc. Trump thanh minh: sang năm 2026 sẽ có nhiều việc làm hơn. NFCU: thất nghiệp thê thảm, tỷ lệ tuyển dụng thấp như năm 2013.



---- Theo dữ liệu do công ty tư vấn việc làm Challenger, Gray and Christmas (CGC) công bố hôm thứ Năm, số lượng cắt giảm việc làm đã tăng vọt trong tháng 8, cung cấp bằng chứng mới nhất về sự chậm lại của thị trường lao động khi một số nhà kinh tế cảnh báo về khả năng suy thoái.



Các công ty Mỹ đã thông báo cắt giảm gần 86.000 việc làm trong tháng 8, tăng 39% so với tháng trước, theo CGC. Con số này cho thấy số lượng cắt giảm việc làm lớn nhất trong tháng 8 kể từ năm 2020, trùng hợp với sự bùng phát của đại dịch COVID-19.



CGC cho biết, tháng 8 là lần thứ sáu trong năm nay tổng số việc làm bị cắt giảm vượt quá số lượng của tháng tương ứng một năm trước đó.

Theo dữ liệu của ADP được công bố sáng thứ Năm, các nhà tuyển dụng tư nhân chỉ tạo thêm 54.000 việc làm trong tháng 8, cho thấy sự chậm lại trong thị trường tuyển dụng.



Số liệu việc làm của ADP thấp hơn so với dự báo của The Wall Street Journal, vốn dự đoán 75.000 vị trí được thêm vào tháng trước.



---- Trump hứa sang năm nhiều việc làm hơn. Tổng thống Donald Trump đã sa thải giám đốc Cục Thống kê Lao động vào tháng trước sau khi ông không hài lòng với báo cáo việc làm tháng 7. Nhìn vào dữ liệu kinh tế hôm nay cũng không khá hơn là bao, và ở một số khía cạnh, nó còn tồi tệ hơn.



Các nhà kinh tế cho biết họ đang chứng kiến một số số liệu việc làm tồi tệ nhất trong ít nhất một thập niên. Heather Long, nhà kinh tế trưởng tại Navy Federal Credit Union (NFCU), tiết lộ rằng Hoa Kỳ chính thức có số người thất nghiệp nhiều hơn số việc làm còn trống – đây là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ tháng 4 năm 2021. Trong khi đó, số người thất nghiệp đang tăng lên.



"Đây lại là một vết nứt nữa trên thị trường lao động, cho thấy việc tìm kiếm một công việc mới hiện nay khó khăn hơn nhiều so với những gì chúng ta đã thấy trong một thời gian dài," bà viết trên X.



Bà cũng chỉ ra rằng "tỷ lệ tuyển dụng" ở nước này đã giảm xuống chỉ còn 3,3%, mức thấp nhất kể từ năm 2013.



Việc tuyển dụng quá ít là không lành mạnh. Nó không năng động. Mọi người không thể phát triển trong sự nghiệp của mình. "Đây là một thị trường việc làm đóng băng," cô cảnh báo.



Cô cũng thêm ghi chú: "Vâng, tỷ lệ tuyển dụng tháng 6 năm 2024 là 3,2%, nhưng bạn có thể thấy bên dưới tỷ lệ 3,3% thực sự thấp như thế nào so với thập kỷ qua."



---- Tổng thống Trump hôm thứ Năm cho biết số liệu việc làm "thực sự" sẽ được công bố vào năm tới, trước khi Cục Thống kê Lao động (BLS) công bố báo cáo việc làm đầu tiên kể từ khi ông sa thải người đứng đầu cơ quan này do số liệu đáng thất vọng trong tháng 7.



"Chúng sẽ được công bố vào ngày mai, nhưng những con số thực sự mà tôi đang nói đến sẽ là bao nhiêu thì tùy, nhưng sẽ được công bố sau một năm nữa," Trump nói với các phóng viên, trong khi được bao quanh bởi hơn hai chục giám đốc điều hành công nghệ hàng đầu tại một bữa tối ở Nhà Trắng.

Ông nói rằng khi "những nơi rộng lớn, xinh đẹp, những cung điện của thiên tài" mở cửa, số lượng việc làm sẽ được cải thiện. Ông ấy không nói rõ ông đang đề cập đến những dự án nào.



"Tôi nghĩ bạn sẽ thấy số lượng việc làm tuyệt vời," Trump nói. "Ngay bây giờ, có rất nhiều con số xây dựng, nhưng bạn sẽ thấy những con số việc làm mà đất nước chúng ta chưa từng thấy."



---- Quyền Phó Sở Tư Pháp bị quay phim nói với bạn tình: sẽ xóa tên các nhân vật Cộng Hòa trong hồ sơ Epstein. Quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp tiết lộ kế hoạch che đậy cho Epstein với bẫy tình. Phó chánh văn phòng của Pam Bondi đã bị quay phim đang khoe khoang với bạn gái về kế hoạch của bộ phận nhằm thay đổi hồ sơ Epstein.



Quyền phó trưởng đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cho biết trước máy quay ẩn rằng chính phủ sẽ "xóa bỏ mọi đảng viên Cộng hòa" khỏi danh sách khách hàng của Epstein. Sau đó, ông thừa nhận rằng ông đã dựa trên các báo cáo truyền thông để đưa ra những bình luận của mình.

Tại sao điều này lại quan trọng: Tập đoàn truyền thông O'Keefe, một tổ chức truyền thông cực hữu, đã bí mật ghi lại những bình luận của Joseph Schnitt và đăng chúng vào thứ Năm.



Trong một tuyên bố gửi đến giám đốc tạm thời của Bộ Tư pháp, Schnitt cho biết ông không hề biết mình đang bị quay video và rằng ông đã gặp phóng viên của O'Keefe — người mà ông nói là giả làm người trông trẻ — trên ứng dụng hẹn hò Hinge.



Schnitt nói: "Những bình luận tôi đưa ra là những bình luận cá nhân của riêng tôi về những gì tôi đã học được trong lĩnh vực truyền thông, chứ không phải từ bất cứ điều gì tôi đã làm hoặc học được thông qua công việc."

.

Sự hấp dẫn: James O'Keefe, người sáng lập O'Keefe Media Group, cũng đứng sau dự án Veritas cực hữu, vốn nổi tiếng với việc ghi lại các video bí mật về những người theo đảng Dân chủ. Schnitt không trả lời ngay yêu cầu bình luận của báo Axios.



Điểm tin: Schnitt cũng đưa ra bình luận trong video về mối quan hệ của Bộ Tư pháp với Ghislaine Maxwell, người từng là cộng sự của Epstein, người gần đây đã được chuyển đến một nhà tù có an ninh thấp hơn sau cuộc phỏng vấn với một quan chức Bộ Tư pháp.



Schnitt cho biết trong thư của mình rằng ông "không biết gì về hoàn cảnh xung quanh bà Maxwell ngoài những gì được đưa tin trên báo chí".

.

Phía bên kia: Bộ Tư pháp thanh minh, đã hướng Axios đến tuyên bố của họ trên X, nơi họ lên án những bình luận được đưa ra trong video của O'Keefe.

"Các bình luận trong video này hoàn toàn không liên quan đến thực tế và phản ánh sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về quy trình xem xét của Bộ Tư pháp," tài khoản quan hệ công chúng của bộ cho biết.



Bộ Tư pháp Mỹ nói với Axios rằng tuyên bố này đề cập đến "tất cả các bình luận trong video", nhưng không xác nhận liệu họ có đang nói đến cả lời của O'Keefe và Schnitt hay không.



Trong video, O'Keefe đặt câu hỏi về mức độ minh bạch của Bộ Tư pháp, chỉ ra rằng Bộ Tư pháp và FBI tuyên bố cuộc điều tra của họ về Epstein không phát hiện thấy "danh sách khách hàng" nào có bằng chứng bất lợi, mặc dù các quan chức hàng đầu của FBI trước đó đã khẳng định điều ngược lại.

"Bộ Tư pháp cam kết minh bạch và tuân thủ yêu cầu cung cấp tài liệu của Ủy ban Giám sát Hạ viện," bộ này cho biết.



---- Cộng Hòa và Trump sẽ dìm hồ sơ Epstein: Ngay cả khi nỗ lực đòi phổ biến hồ sơ Epstein của hai Dân Biểu Massie và Khanna thành công tại Hạ viện, dự luật vẫn cần được Thượng viện thông qua và Tổng thống ký. Trump được dự đoán rộng rãi sẽ phủ quyết biện pháp này nếu nó từng đến tay ông.

Lãnh đạo Đa số Thượng viện John Thune (R-S.D.) cũng dội gáo nước lạnh vào những nỗ lực này, nói với các phóng viên hôm nay rằng Thượng viện không có kế hoạch bỏ phiếu về dự luật.



Tuy nhiên, đơn yêu cầu bãi miễn sẽ ghi lại mọi thành viên về các hồ sơ, và những người ủng hộ MAGA sẽ không hài lòng với những đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu chống lại nó.



---- Dân biểu Đảng Cộng hòa Thomas Massie đã kể tên tỷ phú người Mỹ John Paulson, nhà quản lý quỹ đầu cơ, khi nói về các nhà tài trợ chính trị và Jeffrey Epstein. Massie nói: "Hãy để tôi cho bạn biết tên của một trong những tỷ phú, John Paulson. Ông ấy là một nhà tài trợ lớn cho Đảng Cộng hòa, một nhà tài trợ lớn cho Chủ tịch Hạ viện, một nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử của tổng thống và ông ấy nằm trong SỔ ĐEN của Jeffrey Epstein."