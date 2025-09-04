Báo The Daily Beast: TV nhà nước của Putin nói rằng Trump và Tulsi Gabbard đang làm theo lệnh của Putin





Chuyên gia tuyên truyền của Điện Kremlin tuyên bố rằng bà Tulsi Gabbard, Giám đốc Tình báo Quốc gia, đã đột ngột tước quyền an ninh của 37 quan chức CIA hiện tại và trước đây, trực tiếp là kết quả của cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump ở Alaska vào tháng trước.



Bản tin này dịch theo báo The Daily Beast: "Putin’s State TV Mouthpieces Brag that Trump and Tulsi Gabbard Were Just Following His Orders."

Một trong những chương trình ủng hộ Putin hàng đầu đã ca ngợi tác động của hội nghị thượng đỉnh sau khi một sĩ quan CIA bí mật và một số chuyên gia hàng đầu về Nga bị mất quyền truy cập vào tình báo Mỹ. "Trong những ngày sau cuộc họp ở Anchorage, hàng chục người đã mất chức vụ và giấy phép an ninh của họ," một chuyên gia truyền hình khoe khoang.



Hôm Thứ Ba tuần trước, Trump đã khen ngợi Gabbard về hành động của bà, nói rằng: "Cô đã tìm thấy một số điều thú vị, Tulsi. Cô ấy ngày càng trở thành một ngôi sao lớn hơn."



Sự nhiệt tình của Trump được chia sẻ rộng rãi ở Nga, nơi Gabbard trước đây từng bị mô tả là "tài sản nằm vùng" thân Nga trong phe đối địch. Giới thiệu các thành viên trong chính quyền mới của Trump vào tháng 11 năm ngoái, người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Evgeny Popov nhận xét: "Không ai trong số họ là bạn của Nga, ngoại trừ Tulsi Gabbard."





Năm 2022, người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Vladimir Solovyov đã mô tả Gabbard là "bạn gái của chúng ta" và trả lời khẳng định câu hỏi của một người tham gia khác rằng liệu cô ấy có phải là "đặc vụ của Putin" hay không. Vào tháng 1, Solovyov đã gọi Kash Patel và Tulsi Gabbard là "chàng trai và cô gái của chúng ta". Tháng 12 năm ngoái, người đứng đầu RT Margarita Simonyan nhận xét: "Đúng là cô ấy [Gabbard] đã thường xuyên đến gặp chúng tôi."





Những việc làm mới nhất của bà không gây bất ngờ cho ai ở Moscow. Ngược lại, chúng được coi là một dấu tích khác trong danh sách mong muốn của Putin, đúng như nhiều nhà phân tích, chuyên gia và nhà bình luận đã dự đoán. Xuất hiện trong chương trình truyền hình nhà nước "Buổi tối với Vladimir Solovyov" (The Evening With Vladimir Solovyov) phát sóng vào thứ Hai, nhà tiểu sử của Trump, Kirill Benediktov – người từng nhận nhiều giải thưởng văn học và thường xuyên xuất hiện trên truyền hình nhà nước – cho biết hành động của Gabbard là kết quả trực tiếp từ cuộc gặp gần đây giữa Putin và Trump ở Alaska.



Ông nói: "Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở Anchorage giữa Putin và Trump. Chúng ta không biết họ đã nói gì, và có lẽ sẽ không biết trong vài năm tới, nhưng chúng ta biết một số điều. Cuộc họp diễn ra vào ngày 15 tháng 8, và bốn ngày sau đó, vào ngày 19 tháng 8, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard đã soạn thảo một bản ghi nhớ. Thật kỳ lạ, bà đã đăng nó lên X, trước đây là Twitter. Đó là về việc sa thải 37 đặc vụ của các cơ quan tình báo, bao gồm cả CIA, và tước bỏ giấy phép an ninh của họ."



Benediktov đặc biệt phấn khích về một nhà phân tích kỳ cựu, người mà Gabbard công khai danh tính và tước quyền an ninh, hiệu quả là chấm dứt sự nghiệp của một chuyên gia tình báo dày dạn kinh nghiệm, người được cho là đã tham gia vào một nhiệm vụ bí mật và thực hiện hầu hết công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin. Ông cũng hài lòng với việc sa thải ba nhà phân tích về Nga, mỗi người trong số họ đều có ít nhất 15 năm kinh nghiệm, khỏi vị trí của họ tại Bộ Ngoại giao.

Benediktov hào hứng ghi nhận: "Trong những ngày sau cuộc họp ở Anchorage, hàng chục người đã mất chức vụ và giấy phép an ninh, bao gồm cả những người làm việc cho các cơ quan tình báo, Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia."





Hầu hết họ đã tham gia vào các đánh giá tình báo liên quan đến nỗ lực được ghi nhận rõ ràng của Nga nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.



Ông nói thêm: "Sau đó, Trump giữ vị thế trung lập, ngừng đổ lỗi cho Nga về các cuộc tấn công vào Ukraine và nói rằng mọi người đều có lỗi - bao gồm cả Zelensky."



Benediktov đoán, "Chuyện gì đã xảy ra ở Anchorage (Alaska)? Trump nhận ra rằng ông đã bị lừa dối trong những tháng trước đó. Đây không phải là lần đầu tiên ông ta tin vào tổng thống của chúng ta thay vì tình báo của chính Hoa Kỳ. Lần đầu tiên điều này xảy ra là vào năm 2018, tại Helsinki... Bây giờ nó dường như đã xảy ra lần thứ hai. Rõ ràng, tại Anchorage, Vladimir Putin đã cho Trump xem những dữ liệu không thể bác bỏ, hoàn toàn trái ngược với thông tin mà các cơ quan tình báo Mỹ cung cấp cho Trump."



Tháng 12 năm ngoái, người đứng đầu đài phát thanh RT Margarita Simonyan tuyên bố rằng Putin sẽ có thể gây ảnh hưởng đến Trump hiệu quả nhất nếu họ gặp nhau trực tiếp.



Một phát ngôn viên của Tulsi Gabbard cho biết không có sự thật nào trong bất kỳ tuyên bố nào được đưa ra trên truyền hình nhà nước Nga. "Không, tuyên truyền của Nga không đúng sự thật. Và việc tôi phải nói rõ điều này thật sự rất đáng xấu hổ cho cô," cô nói.



Tuy nhiên, các cựu phụ tá của Gabbard trước đây đã nói rằng bà thường xuyên tự mình đọc và phổ biến tài liệu từ cơ quan truyền thông nhà nước Nga RT. "Chỉ có tờ Deranged Daily Beast mới đăng tải tuyên truyền của Nga và đưa tin đó là tin tức 'thật'," phát ngôn viên Nhà Trắng Davis Ingle nói.

Sau hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage, truyền hình nhà nước Nga—vốn do bộ máy của Điện Kremlin kiểm soát chặt chẽ—đột nhiên ngừng chế nhạo Trump. Cả người dẫn chương trình và các chuyên gia đều bắt đầu ca ngợi tổng thống Mỹ là một người đàn ông khôn ngoan, giàu kinh nghiệm và học thức. Người dẫn chương trình truyền hình nhà nước nổi tiếng Vladimir Solovyov đã giả vờ phủ nhận việc từng chế nhạo Trump.



Solovyov khoe rằng những dự đoán của ông đang trở thành sự thật. Ông nhận xét: "Kirill và tôi luôn tin vào đồng chí Trump." Sau đó, ông nói thêm: "Trump đã thể hiện sự linh hoạt và dễ tiếp thu thông tin mới đáng kinh ngạc. Sau cuộc họp ở Anchorage, không có tối hậu thư nào và không có yêu cầu phải làm cái này hay cái kia trước ngày 1 tháng 9, nếu không ông ấy sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt khủng khiếp. Không có tuyên bố nào về lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Đột nhiên, không cần ngừng bắn nữa. Solovyov đoán rằng: "Có điều gì đó đang diễn ra ở một cấp độ hoàn toàn khác, trong một mô hình hoàn toàn khác."



Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm thứ Ba, Trump đã chia sẻ thêm một chút về cuộc trò chuyện của ông với Putin. Tôi đã học được những điều rất thú vị. "Tôi nghĩ trong vài ngày tới quý vị sẽ biết thôi," Trump nói.



Video dài 7:14 phút ghi nhận định từ Nga:







https://www.youtube.com/watch?v=VCXr-Tix9j4