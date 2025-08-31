Kari Lake tuyên bố sa thải 532 nhân viên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA để tăng khả năng chống các chính phủ Cộng sản (nhưng tắt làn sóng tiếng Nga, tiếng Việt)



Bản tin nhiều bản tin, trong đó có The Hill và AP chiều Thứ Bảy, ngày 30 tháng 8 năm 2025 cho biết Kari Lake, cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump tại Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM), đã thông báo vào tối thứ Sáu rằng 532 vị trí đã bị cắt giảm tại USAGM và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA.



Trong một bài đăng trên X, Lake cho biết việc cắt giảm nhân sự được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Trump "nhằm giúp giảm bớt bộ máy hành chính liên bang, cải thiện dịch vụ của cơ quan và tiết kiệm thêm chi phí cho người dân Mỹ".



Việc cắt giảm nhân sự tại USAGM "có thể sẽ cải thiện khả năng hoạt động và cung cấp sự thật cho người dân trên khắp thế giới đang sống dưới các chính phủ Cộng sản tàn bạo và các chế độ chuyên chế khác", Lake nói thêm. "Tôi mong muốn thực hiện thêm các bước trong những tháng tới để cải thiện hoạt động của một cơ quan đang rất yếu kém và đảm bảo tiếng nói của nước Mỹ được lắng nghe ở nước ngoài, nơi mà nó quan trọng nhất."



Một tài liệu tòa án hôm thứ Năm cho thấy Lake đã lên kế hoạch sa thải 46 nhân viên của USAGM và 486 nhân viên của VOA, đồng thời dự định giữ lại 158 nhân viên của USAGM và 108 nhân viên của VOA.



Thông báo của Lake được đưa ra ngay sau khi một thẩm phán liên bang cấm chính quyền Trump cách chức giám đốc VOA, Michael Abramowitz. Phán quyết hôm thứ Năm của Thẩm phán Liên bang Royce Lamberth nêu rõ rằng Abramowitz, người được thông báo sẽ "bị sa thải" kể từ ngày 31 tháng 8, chỉ có thể bị cách chức giám đốc bằng đa số phiếu của Hội đồng Cố vấn Phát thanh Truyền hình Quốc tế.



Phán quyết này đã giáng một đòn mạnh vào Lake và chính quyền Trump, vốn đang tìm cách chuyển đổi đài phát thanh tiếng Anh này thành một kênh truyền thông "Nước Mỹ trên hết". Chính quyền đã nỗ lực thu hẹp quy mô của VOA trong những tháng gần đây, bao gồm cả việc khởi xướng các đợt sa thải quy mô lớn tương tự vào tháng 6, nhưng đã bị hủy bỏ một tuần sau đó.



Paula Hickey, chủ tịch công đoàn đại diện cho nhân viên VOA, đã phản đối việc sa thải trong một tuyên bố gửi tờ New York Times, nói rằng "cách thức thực hiện cho thấy sự coi thường của chính quyền này đối với nhân viên liên bang và pháp quyền."



Một nhóm nhân viên của VOA đã kiện để ngăn chặn việc loại bỏ VOA, cho biết động thái của Lake sẽ khiến các đồng nghiệp của họ phải nghỉ việc 30 ngày trước khi hết lương và phúc lợi.



"Chúng tôi thấy những cuộc tấn công liên tục của Lake vào cơ quan của chúng tôi là đáng ghê tởm", họ nói trong một tuyên bố. "Chúng tôi mong chờ lời khai của bà ấy để xem liệu kế hoạch giải thể VOA của bà ấy có được thực hiện theo quy trình đánh giá nghiêm ngặt mà Quốc hội yêu cầu hay không. Cho đến nay, chúng tôi chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào về điều đó."



VOA cũng là nơi trước đây đặt trụ sở của Đài Châu Âu Tự do/Đài Tự do, Đài Châu Á Tự do, Mạng lưới Phát thanh Trung Đông và Đài Marti (Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia, Middle East Broadcasting Networks and Radio Marti). Radio Marti là nơi phát sóng tin tức tiếng Tây Ban Nha vào Cuba. Các mạng lưới này, với tổng số người tiếp cận ước tính khoảng 427 triệu người, có từ thời Chiến tranh Lạnh và là một phần của mạng lưới các tổ chức do chính phủ tài trợ nhằm mục đích mở rộng ảnh hưởng của Hoa Kỳ và chống lại chủ nghĩa độc tài.



Trước đây, VOA phục vụ khán thính giả quốc tế bằng hàng chục ngôn ngữ—từng phát sóng trong 49 ngôn ngữ với hàng trăm triệu người tiếp cận mỗi tuần. Nhưng kể từ khi bắt đầu sa thải từ đầu năm 2025, VOA đã cắt giảm mạnh hoạt động. Một phán quyết của tòa án yêu cầu VOA duy trì các chương trình tối thiểu theo luật, và theo đó, VOA chỉ giữ lại bốn ngôn ngữ: Farsi, Mandarin, Dari và Pashto. Đây là những dịch vụ ngôn ngữ “tối thiểu theo luật” mà chính quyền Trump (qua cố vấn Kari Lake của USAGM) đang duy trì.



Theo New York Times, và Politico, đài VOA từ vài chục ngôn ngữ bây giờ chỉ còn phát sóng 4 ngôn ngữ. Đó là tiếng Farsi (Ba Tư): vẫn giữ phát sóng; Tiếng Mandarin (Quan Thoại): vẫn giữ phát sóng; hai ngôn ngữ Dari và Pashto (hai ngôn ngữ chính tại Afghanistan) cũng tiếp tục hoạt động. Không còn tiếng Nga hay tiếng Ukraine.