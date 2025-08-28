Hôm nay,  

Giá Sữa, Rau Tăng Gấp 2 Lần: Báo Động Tăng Giá Hàng Chợ

28/08/202511:01:00(Xem: 67)
GIÁ SỮA, RAU TĂNG GẤP 2 LẦN: Báo động tăng giá hàng chợ
 

Theo bản tin của báo Fortune Magazine hôm Thứ . Giá sữa tăng vọt từ 7 đô la lên 14 đô la, dâu tây (strawberries) bỗng thành mặt hàng xa xỉ, và chuyển sang thực phẩm chế biến sẵn: Đây là dự báo 6 tháng mà các nhà kinh tế nghiên cứu về lao động và nông nghiệp đưa ra cho người tiêu dùng Hoa Kỳ.
 

Tuy nhiên, những người tiêu dùng này "không hề biết chuyện gì đang xảy ra", Raymond Robertson, một nhà kinh tế lao động tại Trường Chính phủ Bush của Đại học Texas A&M, người đã tư vấn cho các cơ quan chính phủ Mỹ về chính sách thương mại và lao động, nói với Fortune.
 

Thay vào đó, Robertson cho biết, cử tri bị phân tâm bởi những ồn ào chính trị từ các chính sách của Tổng thống Donald Trump, trong khi những yếu tố thực sự thúc đẩy tình trạng tăng giá thực phẩm—tình trạng thiếu lao động và thuế quan—vẫn tiếp tục thắt chặt. Việc trục xuất đã làm thưa thớt các cánh đồng và tước đi những người lao động không có giấy tờ làm việc, những người chiếm "phần lớn" lực lượng lao động nông nghiệp. Đồng thời, các mức thuế mới đối với các mặt hàng chủ lực như cà chua, cà phê và nước cam đang đẩy chi phí nhập cảng lên cao, khiến người tiêu dùng ít có lựa chọn giá cả phải chăng.
 

"Tác động là không thể nhầm lẫn," Gordon Hanson, nhà kinh tế và chuyên gia về thương mại Mexico tại Trường Harvard Kennedy School, nói với Fortune. Áp lực tăng lên đối với những mức giá đó.

Nhà Trắng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Fortune.
 

Câu hỏi duy nhất, Hanson nói thêm, là nông dân, công ty bán buôn và hệ thống tiệm bán lẻ có thể chịu đựng bao nhiêu đau khổ trước khi nó đổ lên các kệ hàng tạp hóa và vào giỏ hàng của người tiêu dùng.
 

Mùa đông lạnh giá khi đi mua sắm
Đợt tăng giá hàng tạp hóa đầu tiên có khả năng sẽ diễn ra vào mùa đông này. Roberson dự đoán giá nông sản có thể tăng từ 50% đến 100% vào đầu năm tới khi hàng tồn kho cạn kiệt và các hợp đồng mới có hiệu lực. Và không giống như những thập niên trước, khi Washington sẽ âm thầm nới lỏng việc thực thi biên giới để giữ cho các cánh đồng có người làm, môi trường chính trị hiện tại không cho thấy sự kiểm soát nào như vậy.
 

"Điều này giống như khi bạn thấy lũ đang đến, sóng thần đang ập vào và nước đã dâng lên hai inches," Robertson cảnh báo.

Lý do thiếu lao động là vì những người sinh ra ở Mỹ đơn giản là không muốn làm công việc lao động chân tay với mức lương thường được trả cho những người nhập cư không có giấy tờ, Robertson nói. Những người lao động không có giấy tờ thường được trả khoảng 18 đô la một giờ để hái dâu tây – mức lương mà công dân Mỹ có thể kiếm được khi làm việc tại một cửa hàng kem.
 

Robertson cho biết, bạn sẽ phải trả cho công dân Mỹ "25 đến 30 đô la một giờ" để họ ra đồng, một chi phí không khả thi đối với hầu hết các nhà sản xuất nông nghiệp.
 

Tình trạng thiếu hụt đã có thể thấy rõ trên thực tế. Tại Dover, Florida, Matt Parke của Parkesdale Farms nói với The Daily Adda rằng doanh nghiệp gia đình của ông đang dựa nhiều vào chương trình thị thực H-2A—được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ lao động nông nghiệp nước ngoài—để lấp đầy những khoảng trống.
 

Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng chương trình này quá nhỏ và quá cồng kềnh để tự giải quyết cuộc khủng hoảng. Hanson lưu ý rằng mặc dù chương trình H-2A đã mở rộng trong những năm gần đây, nhưng người lao động thời vụ vẫn chỉ chiếm "một phần nhỏ trong tổng số" lực lượng lao động nông nghiệp.
 

"Nó sẽ phải lớn hơn rất nhiều, lên đến hàng triệu nhân công thay vì hàng trăm nghìn, để đáp ứng nhu cầu của Mỹ," Hanson nói.

Visa cũng hết hạn mỗi mùa, đòi hỏi người lao động phải nộp đơn nhiều lần, chịu chi phí nhà ở và đi lại cho mỗi người.

"Nếu bạn muốn thuê cùng một công nhân đó trong năm năm liên tiếp, bạn phải có năm loại thị thực khác nhau," Hanson nói thêm.
 

Robertson đồng ý, nhưng cho rằng chính quyền Trump có thể dễ dàng mở rộng đáng kể chương trình H-2A để đáp ứng năng lực, đặc biệt là với những đổi mới của công nghệ nhận dạng khuôn mặt và các biện pháp an ninh khác.

"Tôi không thể tin được là họ không làm điều này," Robertson nói.
 

Thuế quan tạo ra tình thế tiến thoái lưỡng nan
Nhập cảng, từng là phương án dự phòng khi cây trồng của Mỹ thiếu hụt, giờ đây không còn mang lại sự cứu trợ. Mexico có lợi thế về cơ cấu trong các loại cây trồng như bơ và cà chua – trồng các loại cây này quanh năm – nhưng thuế quan của Trump đã khiến chúng trở nên đắt hơn một cách mặc định.

"Mexico sản xuất nhiều quả bơ hơn chúng ta rất nhiều," Hanson nói. Không phải là bạn có thể trồng cây bơ mới và thu hoạch thêm một vụ vào năm sau.

Hanson cũng cho biết người mua sắm sẽ cảm nhận được thuế quan trong khoảng sáu tháng nữa.
 

Người tiêu dùng sẽ không thấy toàn bộ thuế quan được chuyển vào giá sản phẩm, nhưng họ có thể sẽ thấy ít nhất 50%.

Đối với người tiêu dùng, tình thế tiến thoái lưỡng nan của việc trục xuất và thuế quan có thể sớm định hình lại việc mua sắm tạp hóa. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng sản phẩm tươi sống và sữa là những mặt hàng dễ bị ảnh hưởng nhất, và nhiều gia đình sẽ buộc phải chuyển sang các loại thực phẩm chế biến rẻ hơn.
 

"Khi giá rau củ cứ tăng lên không ngừng, mọi người sẽ chỉ thay thế bằng những loại thực phẩm siêu chế biến, rất nóng này, điều này cuối cùng sẽ có tác động tiêu cực đến sức khỏe của họ," Robertson nói.
 

Theo quan điểm của Hanson, điều duy nhất mà các nhà hoạch định chính sách có thể làm là khuyến khích "giảm thuế quan".

"Đơn giản thôi," Hanson nói. Nếu chúng ta có thể tạo ra dòng lao động nông nghiệp hợp pháp lớn hơn và giảm thuế quan, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi. Bất kỳ chính sách nào khác cố gắng khắc phục những thiệt hại của một chính sách hiện có đều vô nghĩa.
 

Những cuộc chiến này không phải là mới, anh nói. Thuế quan và nhập cư là những chủ đề mà Mỹ đã có những cuộc tranh cãi chính trị định kỳ kể từ những năm 1950s, và môi trường hiện tại là một "biểu hiện rất gay gắt" của những xung đột đó. Nhưng lịch sử cho thấy rằng một khi giá cả tăng vọt, cử tri sẽ buộc các nhà lập pháp phải hành động. Giờ đây, Trump đang gây áp lực lên Quốc hội để duy trì lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư. Nhưng sau đó, khi bạn đến gần cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, người tiêu dùng lại phản ứng dữ dội trước giá cả cao hơn, và lập trường cứng rắn của bạn bắt đầu suy yếu, ông giải thích.

"Đó chỉ là cách chính trị vận hành," Hanson nói.




(BRUSSELS, ngày 28 tháng 8, Reuters) – Theo dữ liệu do NATO công bố hôm thứ Năm, trong năm 2025, tất cả các quốc gia thành viên sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra năm 2014 là chi 2% GDP cho quốc phòng; hiện chỉ có ba nước đạt được mục tiêu mới cao hơn mà liên minh đã thống nhất vào tháng Sáu.

(WASHINGTON, ngày 27 tháng 8, Reuters) – Theo thông cáo hôm Thứ Tư từ Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (Department of Health and Human Services, HHS), chưa được một tháng sau khi chính thức nhậm chức Giám đốc Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh (CDC), Susan Monarez đã bị buộc phải từ nhiệm. Ngoài ra còn có bốn viên chức cấp cao khác cũng xin nghỉ việc.

Cho biết, trong giây phút nghĩ là các máy ghi âm đã tắt, một đảng viên Cộng hòa nói rằng Trump có trong hồ sơ Epstein. Dân biểu MAGA Mike Collins đã ném một quả lựu đạn chính trị vào nỗ lực của nhóm Trump nhằm hạn chế sự liên quan của ông ta đến những hậu quả từ hồ sơ Epstein.

J61. Asatamanta Jātaka -- Cuộc sống thế tục rất nguy hiểm. Tóm tắt: Một vị sư trẻ, bị thôi thúc bởi ham muốn sắc dục với một thiếu nữ, đang trên bờ vực từ bỏ cuộc sống tu hành. Đức Phật kể một câu chuyện từ quá khứ minh họa cho sự độc ác

Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm (F.D.A.) hôm Thứ Tư phê chuẩn các loại thuốc chủng ngừa Covid cập nhật cho mùa thu, nhưng với những giới hạn nghiêm ngặt nhất kể từ khi thuốc ngừa được đưa ra thị trường, theo tờ New York Times. Thuốc chỉ được phép sử dụng rộng rãi cho người từ 65 tuổi trở lên. Người trẻ hơn chỉ đủ điều kiện nếu có bệnh nền khiến họ dễ bị nguy hiểm. Trẻ em dưới 18 tuổi chỉ có thể chích nếu có sự đồng ý của bác sĩ. Một ủy ban cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (C.D.C.) sẽ bỏ phiếu có khuyến nghị hay không, nhưng ủy ban này vừa bị Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. thay đổi thành phần và thêm những nhân vật chống thuốc ngừa. Đây là lần đầu tiên mùa thu đông không còn khuyến khích chích ngừa rộng rãi cho đa số dân, đặt chính quyền Trump đối đầu nhiều tổ chức y tế.

Theo tin tổng hợp từ nhiều báo trong Việt Nam: Vào hôm Thứ Tư 27/8/2025, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Dale James, sinh năm 1996, quốc tịch Mỹ – nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường vào tối 26/8.

Một vụ xả súng đã xảy ra vào sáng thứ Tư ở trường Annunciation Catholic School, Minneapolis, ngay trong tuần lễ đầu tiên học sinh trở lại trường học sau kỳ nghỉ Hè. Thống đốc bang Minnesota cho biết Tim Walz gọi vụ xả súng là “kinh hoàng.” Theo tin mới nhất từ truyền thông, ít nhất là ba người chết, bao gồm cả tay súng và hai trẻ em, và 17 người khác bị thương. Cảnh sát trưởng Minneapolis, Brian O’Hara cho biết, có hàng chục trẻ em đã ở trong đám đông vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Hai đứa trẻ, 8 và 10 tuổi, đã bị giết khi đang ngồi trên băng ghế cầu nguyện, ông nói thêm. Trong số 17 người bị thương có 14 trẻ em.

Một bức tranh Baroque bị Đức Quốc xã đánh cắp trong Thế chiến II, bức tranh “Chân dung một người phụ nữ” của họa sĩ Ý Giuseppe Ghislandi, từng thuộc sở hữu của nhà buôn tranh Hà Lan Jacques Goudstikker, vừa được thấy xuất hiện trong tin rao bán một căn nhà ở thị trấn ven biển gần Buenos Aires, Argentina, sau hơn 80 năm mất tích, theo tin từ nhật báo DN, Thụy điển.

(HOA KỲ, ngày 26 tháng 8, Reuters) – Hội NAACP (Thăng Tiến Người Da Màu) cùng với Hội pháp lý Lawyers Committee for Civil Rights Under Law hôm Thứ Ba đã đệ đơn kiện tiểu bang Texas, cho rằng bản đồ bầu cử Quốc Hội vừa được vẽ lại theo đề nghị của Tổng Thống Donald Trump làm suy yếu quyền bầu cử của cộng đồng người da đen và các nhóm thiểu số khác.

(SYDNEY, ngày 27 tháng 8, Reuters) – Chính phủ Úc Đại Lợi hôm thứ Tư khẳng định Israel không hề có vai trò gì trong quyết định buộc đại sứ Iran rời khỏi Canberra. Thay vào đó, nguyên nhân thật sự là do Tehran đứng sau ít nhất hai vụ phóng hỏa nhắm vào người Do Thái tại Sydney và Melbourne.

Chiến lược này đã mang lại kết quả khi ASEAN tan vỡ trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu. Phản ứng "bán hàng xóm để tự hưởng lợi" (beggar-thy-neighbour: bần cùng hóa láng giềng) của các quốc gia ASEAN dưới áp lực đã làm suy yếu ASEAN và khiến tất cả họ phải phụ thuộc vào ý chí của Trump.

Reuters viết từ London ghi rằng các quan chức chính phủ Mỹ và Nga đã thảo luận về một số thỏa thuận năng lượng bên lề các cuộc đàm phán trong tháng này nhằm đạt được hòa bình ở Ukraine, theo 5 nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán tiết lộ cho Reuters. Họ cho biết các thỏa thuận này được đưa ra như những động lực để khuyến khích Điện Kremlin đồng ý hòa bình ở Ukraine và để Washington nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga.

