Dân biểu MAGA thú nhận: Trump có tên trong hồ sơ Epstein Files



Bản tin sau đây dịch theo báo The Daily Beast và Latin Times. Cho biết, trong giây phút nghĩ là các máy ghi âm đã tắt, một đảng viên Cộng hòa nói rằng Trump có trong hồ sơ Epstein.



Dân biểu MAGA Mike Collins đã ném một quả lựu đạn chính trị vào nỗ lực của nhóm Trump nhằm hạn chế sự liên quan của ông ta đến những hậu quả từ hồ sơ Epstein.



Dân biểu liên bang tại Georgia, Mike Collins, đã đưa ra một tiết lộ gây chấn động, rằng ông tin tên của Donald Trump sẽ có trong hồ sơ, tại một cuộc họp của đảng Cộng hòa cấp quận, theo báo Washington Examiner đưa tin.



Một cử tri đã hỏi nhà lập pháp MAGA liệu ông có tin rằng Trump có trong các hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein, nhà tài chính tai tiếng và tội phạm tình dục bị kết án, người đã tự tử trong khi bị giam giữ liên bang tại Thành phố New York vào tháng 8 năm 2019 khi đang chờ xét xử với các cáo buộc buôn bán tình dục mới.



"Ừ, tôi chắc chắn anh ta ở trong đó," Collins nói, không đưa ra bằng chứng, theo một đoạn âm thanh cuộc trao đổi được đăng lên YouTube, có tiêu đề "MIC NÓNG: Đảng viên Cộng hòa bị bắt nói Trump CÓ TRONG HỒ SƠ EPSTEIN!".



Nhà Trắng đã nhiều lần phản bác sau khi có thông tin cho rằng Trump đã được thông báo vào tháng 5 rằng ông có tên trong các hồ sơ liên quan đến Epstein. Trump và Epstein từng thân thiện, nhưng tổng thống cho biết họ đã xảy ra bất đồng vào năm 2004.



The Daily Beast đã liên hệ với Nhà Trắng và Collins để xin bình luận.

DB Collins cho biết ông tin rằng Trump có trong các tài liệu vì tổng thống "chính là người đã nói với FBI về điều đó".



"Chính ông ấy là người đã đuổi [Epstein] ra khỏi Mar-a-Lago và sau đó gọi cho FBI," nhà lập pháp tiếp tục, lặp lại tuyên bố của mình: "Ừ, ừ, anh ấy ở trong đó."



Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra? "Ông có định bỏ phiếu để phổ biến hồ sơ Epstein không?" cử tri hỏi.

"Ồ, chúng ta cần phổ biến chúng ra. Tôi không có vấn đề gì khi công bố nó, nhưng bạn phải thông qua tòa án," Collins trả lời.



Dân biểu MAGA nói thêm: "Tôi không phải luật sư và tôi cũng không phải thẩm phán, nhưng vấn đề này phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ nói rằng, 'bùm, đây là các tập tin'."



Trong một tuyên bố gửi tới tờ Washington Examiner, một phát ngôn viên chiến dịch của DB Collins cho biết: "Lời nói của Mike tự nói lên tất cả: Tổng thống Trump đã đúng về mọi thứ, loại bỏ Epstein và không làm gì sai. "Câu chuyện" này hoàn toàn là một trò lừa bịp khổng lồ từ những cố vấn chống Trump chưa từng có, sử dụng các luận điểm của DNC. Họ sẽ không ngăn cản đà phát triển của Mike trong việc mang lại kết quả cho chương trình America First. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến vấn đề này."



Vào tháng 7, tờ The Wall Street Journal đưa tin rằn Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã nói với Trump trong một buổi báo cáo định kỳ rằng tên của ông Trump xuất hiện trong các hồ sơ. Tờ báo cho biết điều này không cho thấy bất kỳ hành vi sai trái nào từ phía ông ấy.

Nhà Trắng đáp lại bằng cách gọi đó là "câu chuyện tin tức giả".



Vào tháng 6, tỷ phú Elon Musk, CEO của SpaceX và Tesla, cũng tuyên bố, sau đó dường như rút lại, rằng Trump có tên trong hồ sơ Epstein.

Trump "có trong hồ sơ Epstein," ông Musk viết trong một bài đăng trên X khi ông và tổng thống đang tham gia vào một cuộc tranh cãi trực tuyến gay gắt. Ông Musk cáo buộc rằng "đó là lý do thực sự tại sao chúng chưa được công khai." Musk kết thúc bài đăng bằng dòng chữ: "Chúc một ngày tốt lành, DJT!"

Musk bổ sung trong một bài đăng tiếp theo: "Lưu bài đăng này cho tương lai. Sự thật sẽ được phơi bày."



Vào thời điểm đó, Trump đã gạt bỏ những cáo buộc trong một cuộc phỏng vấn với NBC News.

"Đó gọi là "tin cũ". Đó là tin cũ rồi. Điều đó đã được bàn đến trong nhiều năm. Ngay cả luật sư của Epstein cũng nói rằng tôi không liên quan gì đến việc đó. Đó là chuyện cũ rồi," tổng thống nói.

Các quan chức trong chính quyền Trump đầu tiên xác định rằng Epstein đã tự tử, nhưng các thuyết âm mưu cho rằng ông Epstein đã bị giết để bảo vệ những cá nhân nổi tiếng vẫn lan rộng.



Chính quyền Trump vào tháng 2 đã giải mật và công bố các hồ sơ liên quan đến Epstein, nhưng chúng đã bị cắt xén rất nhiều, bôi đen rất nhiều và không tiết lộ những thông tin quan trọng. FBI cho biết trong một bản ghi nhớ vào tháng 7 rằng "cuộc đánh giá có hệ thống không phát hiện thấy 'danh sách khách hàng' nào có bằng chứng bất lợi."



Các báo cáo khác nhau tuyên bố Trump và các quan chức cấp cao đã biết về sự hiện diện của ông Trump trong các hồ sơ, với The New York Times lưu ý vào cuối tháng 7 rằng các quan chức trong văn phòng Thứ Trưởng Tư Pháp Todd Blanche đã được giao nhiệm vụ xem xét các hồ sơ liên quan đến nhà tài chính và kẻ lạm dụng bị thất sủng này và làm nổi bật sự hiện diện của Trump.



Bài báo cho biết thêm rằng các luật sư được đặt vào một "tốc độ làm việc khắc nghiệt" và được khuyến khích làm việc nhanh nhất có thể. Trong số các nhiệm vụ của họ có việc gắn cờ (flag: ghi dấu) các đề cập đến Trump "và những người nổi tiếng khác, bao gồm cựu Tổng thống Bill Clinton và Hoàng tử Andrew". Những tài liệu tham khảo đó nằm trong Microsoft SharePoint, theo NYT, tờ báo này cho biết thêm rằng việc xem xét phần lớn đã hoàn thành vào giữa tháng 4.



Báo cáo này bổ sung cho một báo cáo khác từ The Wall Street Journal, báo cáo này đã lưu ý một tuần trước đó rằng Trump đã được thông báo vào tháng 5 rằng tên của ông xuất hiện trong các hồ sơ. Cụ thể, tờ WSJ đã chi tiết rằng các quan chức Bộ Tư pháp đã nhìn thấy tên Trump nhiều lần trong khi xem xét số lượng tài liệu mà Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi mô tả là "một xe tải".



Sau đó, bà đã thông báo cho Trump về những phát hiện này vào tháng 5. Bà nói thêm rằng nhiều nhân vật nổi tiếng khác cũng được nêu tên, và trang tin này cho biết việc được nhắc đến không phải là dấu hiệu của hành vi sai trái.

Các quan chức cho biết các hồ sơ có những thông tin đồn đoán chưa được xác minh về nhiều người từng giao du với Epstein trong quá khứ, bao gồm cả Trump.



Trump đã bị chỉ trích vì cách ông xử lý những diễn biến mới nhất, giờ đây ông Trump lại bác bỏ vấn đề và gọi đó là một trò lừa bịp do đảng Dân chủ dàn dựng để ghi điểm chính trị chống lại ông.



Xin mời nghe ở đây, video dài 1.06 phút, lời thú nhận về Trump trong hồ sơ ấu dâm Epstein:



https://www.youtube.com/watch?v=-7I-BoWSIoQ