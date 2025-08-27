Hôm nay,  

Dân biểu MAGA thú nhận: Trump có tên trong hồ sơ Epstein Files

27/08/202517:53:00(Xem: 734)
blank

Dân biểu MAGA thú nhận: Trump có tên trong hồ sơ Epstein Files
 

Bản tin sau đây dịch theo báo The Daily Beast và Latin Times. Cho biết, trong giây phút nghĩ là các máy ghi âm đã tắt, một đảng viên Cộng hòa nói rằng Trump có trong hồ sơ Epstein.
 

Dân biểu MAGA Mike Collins đã ném một quả lựu đạn chính trị vào nỗ lực của nhóm Trump nhằm hạn chế sự liên quan của ông ta đến những hậu quả từ hồ sơ Epstein.
 

Dân biểu liên bang tại Georgia, Mike Collins, đã đưa ra một tiết lộ gây chấn động, rằng ông tin tên của Donald Trump sẽ có trong hồ sơ, tại một cuộc họp của đảng Cộng hòa cấp quận, theo báo Washington Examiner đưa tin.
 

Một cử tri đã hỏi nhà lập pháp MAGA liệu ông có tin rằng Trump có trong các hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein, nhà tài chính tai tiếng và tội phạm tình dục bị kết án, người đã tự tử trong khi bị giam giữ liên bang tại Thành phố New York vào tháng 8 năm 2019 khi đang chờ xét xử với các cáo buộc buôn bán tình dục mới.
 

"Ừ, tôi chắc chắn anh ta ở trong đó," Collins nói, không đưa ra bằng chứng, theo một đoạn âm thanh cuộc trao đổi được đăng lên YouTube, có tiêu đề "MIC NÓNG: Đảng viên Cộng hòa bị bắt nói Trump CÓ TRONG HỒ SƠ EPSTEIN!".
 

Nhà Trắng đã nhiều lần phản bác sau khi có thông tin cho rằng Trump đã được thông báo vào tháng 5 rằng ông có tên trong các hồ sơ liên quan đến Epstein. Trump và Epstein từng thân thiện, nhưng tổng thống cho biết họ đã xảy ra bất đồng vào năm 2004.
 

The Daily Beast đã liên hệ với Nhà Trắng và Collins để xin bình luận.

DB Collins cho biết ông tin rằng Trump có trong các tài liệu vì tổng thống "chính là người đã nói với FBI về điều đó".
 

"Chính ông ấy là người đã đuổi [Epstein] ra khỏi Mar-a-Lago và sau đó gọi cho FBI," nhà lập pháp tiếp tục, lặp lại tuyên bố của mình: "Ừ, ừ, anh ấy ở trong đó."
 

Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra? "Ông có định bỏ phiếu để phổ biến hồ sơ Epstein không?" cử tri hỏi.

"Ồ, chúng ta cần phổ biến chúng ra. Tôi không có vấn đề gì khi công bố nó, nhưng bạn phải thông qua tòa án," Collins trả lời.
 

Dân biểu MAGA nói thêm: "Tôi không phải luật sư và tôi cũng không phải thẩm phán, nhưng vấn đề này phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ nói rằng, 'bùm, đây là các tập tin'."
 

Trong một tuyên bố gửi tới tờ Washington Examiner, một phát ngôn viên chiến dịch của DB Collins cho biết: "Lời nói của Mike tự nói lên tất cả: Tổng thống Trump đã đúng về mọi thứ, loại bỏ Epstein và không làm gì sai. "Câu chuyện" này hoàn toàn là một trò lừa bịp khổng lồ từ những cố vấn chống Trump chưa từng có, sử dụng các luận điểm của DNC. Họ sẽ không ngăn cản đà phát triển của Mike trong việc mang lại kết quả cho chương trình America First. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến vấn đề này."
 

Vào tháng 7, tờ The Wall Street Journal đưa tin rằn Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã nói với Trump trong một buổi báo cáo định kỳ rằng tên của ông Trump xuất hiện trong các hồ sơ. Tờ báo cho biết điều này không cho thấy bất kỳ hành vi sai trái nào từ phía ông ấy.

Nhà Trắng đáp lại bằng cách gọi đó là "câu chuyện tin tức giả".
 

Vào tháng 6, tỷ phú Elon Musk, CEO của SpaceX và Tesla, cũng tuyên bố, sau đó dường như rút lại, rằng Trump có tên trong hồ sơ Epstein.

Trump "có trong hồ sơ Epstein," ông Musk viết trong một bài đăng trên X khi ông và tổng thống đang tham gia vào một cuộc tranh cãi trực tuyến gay gắt. Ông Musk cáo buộc rằng "đó là lý do thực sự tại sao chúng chưa được công khai." Musk kết thúc bài đăng bằng dòng chữ: "Chúc một ngày tốt lành, DJT!"

Musk bổ sung trong một bài đăng tiếp theo: "Lưu bài đăng này cho tương lai. Sự thật sẽ được phơi bày."
 

Vào thời điểm đó, Trump đã gạt bỏ những cáo buộc trong một cuộc phỏng vấn với NBC News.

"Đó gọi là "tin cũ". Đó là tin cũ rồi. Điều đó đã được bàn đến trong nhiều năm. Ngay cả luật sư của Epstein cũng nói rằng tôi không liên quan gì đến việc đó. Đó là chuyện cũ rồi," tổng thống nói.

Các quan chức trong chính quyền Trump đầu tiên xác định rằng Epstein đã tự tử, nhưng các thuyết âm mưu cho rằng ông Epstein đã bị giết để bảo vệ những cá nhân nổi tiếng vẫn lan rộng.
 

Chính quyền Trump vào tháng 2 đã giải mật và công bố các hồ sơ liên quan đến Epstein, nhưng chúng đã bị cắt xén rất nhiều, bôi đen rất nhiều và không tiết lộ những thông tin quan trọng. FBI cho biết trong một bản ghi nhớ vào tháng 7 rằng "cuộc đánh giá có hệ thống không phát hiện thấy 'danh sách khách hàng' nào có bằng chứng bất lợi."
 

Các báo cáo khác nhau tuyên bố Trump và các quan chức cấp cao đã biết về sự hiện diện của ông Trump trong các hồ sơ, với The New York Times lưu ý vào cuối tháng 7 rằng các quan chức trong văn phòng Thứ Trưởng Tư Pháp Todd Blanche đã được giao nhiệm vụ xem xét các hồ sơ liên quan đến nhà tài chính và kẻ lạm dụng bị thất sủng này và làm nổi bật sự hiện diện của Trump.
 

Bài báo cho biết thêm rằng các luật sư được đặt vào một "tốc độ làm việc khắc nghiệt" và được khuyến khích làm việc nhanh nhất có thể. Trong số các nhiệm vụ của họ có việc gắn cờ (flag: ghi dấu) các đề cập đến Trump "và những người nổi tiếng khác, bao gồm cựu Tổng thống Bill Clinton và Hoàng tử Andrew". Những tài liệu tham khảo đó nằm trong Microsoft SharePoint, theo NYT, tờ báo này cho biết thêm rằng việc xem xét phần lớn đã hoàn thành vào giữa tháng 4.
 

Báo cáo này bổ sung cho một báo cáo khác từ The Wall Street Journal, báo cáo này đã lưu ý một tuần trước đó rằng Trump đã được thông báo vào tháng 5 rằng tên của ông xuất hiện trong các hồ sơ. Cụ thể, tờ WSJ đã chi tiết rằng các quan chức Bộ Tư pháp đã nhìn thấy tên Trump nhiều lần trong khi xem xét số lượng tài liệu mà Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi mô tả là "một xe tải".
 

Sau đó, bà đã thông báo cho Trump về những phát hiện này vào tháng 5. Bà nói thêm rằng nhiều nhân vật nổi tiếng khác cũng được nêu tên, và trang tin này cho biết việc được nhắc đến không phải là dấu hiệu của hành vi sai trái.

Các quan chức cho biết các hồ sơ có những thông tin đồn đoán chưa được xác minh về nhiều người từng giao du với Epstein trong quá khứ, bao gồm cả Trump.
 

Trump đã bị chỉ trích vì cách ông xử lý những diễn biến mới nhất, giờ đây ông Trump lại bác bỏ vấn đề và gọi đó là một trò lừa bịp do đảng Dân chủ dàn dựng để ghi điểm chính trị chống lại ông.
 

Xin mời nghe ở đây, video dài 1.06 phút, lời thú nhận về Trump trong hồ sơ ấu dâm Epstein:


https://www.youtube.com/watch?v=-7I-BoWSIoQ 




Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Theo tin AP hôm Thứ Sáu 29/8/2025. Tổng thống Donald Trump đã từng táo bạo tuyên bố có quyền lực gần như vô hạn để bỏ qua Quốc hội và áp đặt các loại thuế sâu rộng đối với hàng hóa nước ngoài. Bây giờ, một tòa kháng án liên bang đã chận lại, đặt một chướng ngại vật trên con đường của ông. Tòa kháng án Hoa Kỳ Khu vực Liên bang đã phán quyết hôm thứ Sáu rằng Trump đã đi quá xa

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã công khai gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là một “tài sản của Nga,” chỉ trích ông đã tỏ ra mềm mỏng với Moscow trong khi Ukraine vẫn đang gắng sức chống trả cuộc xâm lược của Nga. Theo CNN Portugal, De Sousa phát biểu tại một sinh hoạt thanh niên của đảng trung hữu PSD: “Người lãnh đạo tối cao của siêu cường số một thế giới, khách quan mà nói, là một tài sản/tay sai của Liên Xô, hay của Nga. Ông ta hoạt động như một công cụ.” Ông nhấn mạnh rằng chính quyền Trump “chỉ muốn thương lượng” với Moscow, thay vì duy trì thế đứng đồng minh như trước. Nhận định này xuất hiện sau hội nghị tại Alaska đầu tháng, nơi Trump trải thảm đỏ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về hòa bình. Putin – người đang bị Tòa Hình Sự Quốc Tế truy nã về tội ác chiến tranh – đã bị cấm nhập cảnh nhiều quốc gia Âu Châu, nhưng vẫn được Washington tiếp đón.

J71. Varana Jātaka -- Truyện về Trưởng lão Tissa, con trai của một vị điền chủ Tóm tắt: Một vị sư, đáng lẽ phải đang nỗ lực, đã ngủ quên và bị gãy xương đùi sau khi ngã. Đức Phật kể một câu chuyện từ kiếp trước, trong đó chính vị sư này đã ngủ quên trong giờ làm việc, và khi thức dậy, mắt bị thương và mang về một khúc gỗ xanh, khiến các bạn đồng hành không được ăn.

- Trump Thu Hồi Quyền Mật Vụ Bảo Vệ Của Kamala Harris - Labor Day: Hơn 1,000 Cuộc Biểu Tình ‘Người Lao Động Giá Trị Hơn Tài Phiệt’ - Trump Đối Diện Cuộc Chiến Pháp Lý Trong Mưu Đồ Kiểm Soát Fed - Newsom Phản Công Trump Về Tội Phạm: “Hãy Nhìn Vào Louisiana Trước Đã” - Giám Đốc Tình Báo Lộ Tên Chuyên Gia CIA Đang Hoạt Động Trên X - Kilmar Abrego Garcia Xin Tòa Lệnh Bịt Miệng Chống Lại Bondi, Noem - Thủ Tướng Thái Bị Phế Truất - Điện Kremlin: Vẫn Có Khả Năng Diễn Ra Đàm Phán Hòa Bình - Trump Đề Nghị Căn Cứ Quân Sự Chicago Hỗ Trợ Bố Ráp Di Dân - Hai Nhân Viên Cứu Hỏa Bị Bắt Vì Cáo Buộc Nhập Cư Bất Hợp Pháp - CDC Thay Quyền Lãnh Đạo Giữa Cơn Chao Đảo - Chấm Dứt Miễn Thuế “De Minimis”: Hàng Triệu Kiện Hàng Nhỏ Nay Chịu Thuế - Chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về Long Thành: Giới chuyên gia lo ngại hạ tầng chưa sẵn sàng

Trong chính trường Hoa Kỳ, có một luận điệu đang được khuếch trương mạnh mẽ: các chính sách thúc đẩy Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) đang bị gọi là một kiểu bất công mới, “phân biệt đối xử ngược” (reverse discrimination) nhắm vào người da trắng. Luận điệu này cũng chính là mũi nhọn trong các cuộc công kích của Tổng thống Donald Trump và MAGA, được xây dựng trên hai giả định nghe có vẻ vững chắc: thứ nhất, sự kỳ thị người da màu đã lùi vào dĩ vãng; thứ hai, chính người da trắng, đặc biệt là nam giới, giờ đây mới là nạn nhân của sự bất công.

Tổng Thống Trump tuyên bố chương trình trục xuất hàng loạt của ông sẽ trục xuất tất cả người di dân bất hợp pháp khỏi Hoa Kỳ. Có bao nhiêu người? Ước tính dao động từ 11.4 triệu người đến 20 triệu người theo thống kê của chính phủ Hoa Kỳ trong suy nghĩ của ông Trump. Nhiều người dân Hoa kỳ cho rằng trục xuất hàng loạt là tốt, đặc biệt là sau khi chính quyền trước cho phép hàng triệu người di dân không có giấy tờ nhập cảnh và lưu trú tại Hoa Kỳ khi họ nộp đơn xin tị nạn.

Dự luật hòa giải năm 2025, được gọi là Đạo luật Đẹp và Lớn, hiện đã được ban hành. Đạo luật thay đổi các quy tắc và điều kiện dành cho các chương trình quan trọng như Medicaid, SNAP (phiếu thực phẩm) và các chương trình y tế thông qua Đạo luật Chăm Sóc Giá cả Phải Chăng. Trong chuyên mục Hỏi & Đáp dưới đây sẽ giải thích những gì đang thay đổi, khi nào bắt đầu và những gì quý vị cần làm để cập nhật thông tin và duy trì quyền lợi của mình.

Tổng thống Donald Trump đang thúc giục các tiểu bang do Đảng Cộng Hòa kiểm soát vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử Hạ viện. Mục tiêu của ông là bảo vệ thế đa số trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm sau, và theo các chuyên gia chính trị, bước đi này có thể mở đường cho Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ Viện trong nhiều thập niên tới, theo Reuters.

Ngày 25 tháng 8 năm 2025, Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp quy định những ai đốt quốc kỳ Hoa Kỳ có thể bị phạt tù một năm, theo Grant Bromley tường thuật trên báo Newsweek, đăng ngày 25 tháng 8 năm 2025. Trong buổi ký lệnh tại bàn Resolute ở Bạch Ốc, Trump nhấn mạnh quốc kỳ là biểu tượng tối cao của tự do Mỹ, với màu đỏ tượng trưng cho máu và sự hy sinh của những thế hệ đã chiến đấu để bảo vệ quốc gia. Ông nói: “Nếu bạn đốt cờ, bạn sẽ bị một năm tù. Việc đốt cờ sẽ chấm dứt ngay lập tức.” Sắc lệnh giao Bộ Tư pháp điều tra và truy tố các hành vi đốt cờ nằm ngoài phạm vi bảo vệ của Tu Chính Án Thứ Nhất. Văn bản còn cho phép cơ quan di trú từ chối, hủy bỏ chiếu khán, thẻ thường trú hay tiến trình nhập tịch, và có thể trục xuất ngoại kiều tham gia hành vi này.

Trong bảy tháng qua, đời sống khoa học tại Hoa Kỳ trở nên căng thẳng hơn bất cứ thời điểm nào trước đây. Bài viết của Katherine J. Wu, viết trên tạp chí The Atlantic ngày 23 tháng 8, 2025 chỉ ra việc chính quyền Trump đã sa thải cố vấn vaccine, chấm dứt nhiều ngân khoản nghiên cứu, phủ nhận sự hiện hữu của giới tính, buộc tội các nhà khoa học liên bang tham nhũng và công khai hạ thấp công trình của họ. Thông điệp được đưa ra rất rõ: khoa học chỉ được tồn tại trong khuôn khổ mà chính quyền cho phép,

Một cuộc khủng hoảng thầm lặng nhưng vô cùng nguy hiểm đang diễn ra trong bộ máy chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Các bộ dữ liệu trọng yếu, được xây dựng từ tiền thuế của người dân và là nền tảng cho vô số quyết định từ đời sống hàng ngày đến an ninh quốc gia, đang bị xóa sổ, chỉnh sửa hoặc không ai được xem.

Ngay từ nhiệm kỳ đầu, tổng thống Trump đã cho thấy lập trường rõ rệt của mình: ưu tiên phát triển ngành công nghiệp dầu mỏ Hoa Kỳ, phủ nhận nguy cơ biến đổi khí hậu. Không có gì ngạc nhiên khi từ những ngày đầu của nhiệm kỳ thứ hai, chính phủ Trump bắt đầu xóa bỏ mọi chính sách khuyến khích sử dụng xe điện của chính phủ tiền nhiệm, đưa xe xăng trở lại vị thế không cần thay đổi như cách đây vài thập niên. Nước Mỹ nay rơi vào tình trạng không những chậm phát triển về kỹ thuật, mà còn lạc hậu về cách nhìn về công nghệ kỹ thuật xe điện tiên tiến mà cả thế giới đang theo đuổi.

Khi thuế quan của Tổng thống Donald Trump khiến cuộc sống của người Mỹ trở nên kém khả năng chi trả và ít dự đoán hơn, chúng cũng đang đe dọa làm cho nó kém sáng tạo hơn. Các cửa hàng thủ công của Mỹ đang phải vật lộn để theo kịp các chính sách thương mại luôn thay đổi, khiến các sản phẩm sản xuất ở nước ngoài mà họ bày bán trở nên đắt hơn và khó tiếp cận hơn. Nhiều công ty cung cấp vật liệu thủ công nước ngoài hiện không thể vận chuyển đến người tiêu dùng Mỹ.

Theo tin của Scott Nover, báo The Washington Post, ấn bản Thứ Năm 28/8/2025: Thẩm phán đã ngăn cản Kari Lake, người được giao nhiệm vụ giải thể VOA, không cho sa thải giám đốc của cơ quan này.

Theo bản tin của báo Fortune Magazine hôm Thứ . Giá sữa tăng vọt từ 7 đô la lên 14 đô la, dâu tây (strawberries) bỗng thành mặt hàng xa xỉ, và chuyển sang thực phẩm chế biến sẵn: Đây là dự báo 6 tháng mà các nhà kinh tế nghiên cứu về lao động và nông nghiệp đưa ra cho người tiêu dùng Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những người tiêu dùng này "không hề biết chuyện gì đang xảy ra", Raymond Robertson, một nhà kinh tế lao động tại Trường Chính phủ Bush của Đại học Texas A&M
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.